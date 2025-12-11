Decizie importantă la FCSB Jucătorul cu care vrea să semneze patronul campioanei, după  meciul cu Feyenoord: „L-am sunat și pe Mihai Stoica”

00:20

FCSB - FEYENOORD 4-3. De-abia începuse repriza secundă și era 1-3. Atunci, roș-albaștrii au renunțat la apărare, nu le-a mai păsat de nimic și au atacat ca și cum era viața lor în joc. Și au învins incredibil. Cu patru goluri din patru șuturi pe poartă.