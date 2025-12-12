Liderul global pentru IMM al ING: Divizia de Business Banking din România a avut a doua cea mai mare creștere din tot grupul. Antreprenorii, afectați de măsurile fiscale, au provocări multiple
Profit.ro, 12 decembrie 2025 04:30
CORESPONDENȚĂ DIN AMSTERDAM - ING încearcă să câștige puternic teren în România pe segmentul IMM, unde alte bănci au crescut mai rapid până acum. „Business-ul a crescut fantastic în România, unde am început aproape de la zero. Cu 12.000 noi clienți net activi în 2025, divizia pentru IMM a înregistrat a doua cea mai mare creștere din ING Grup”, a declarat, pentru Profit.ro, Nadine Klokke, Global Head of Business Banking în cadrul Grupului ING.
• • •
Acum 2 ore
04:30
Acum 6 ore
00:40
Evoke (fosta 888 Holdings), printre cei mai mari operatori de pariuri și jocuri de noroc, inclusiv în România, unde deține mai multe platforme și branduri, analizează o potențială vânzare a afacerilor, după ce autoritățile din Marea Britanie, principala sa piață, au anunțat majorarea drastică a taxelor pe jocurile de noroc.
00:30
EXCLUSIV Salarii puternic tăiate și concedieri la ASF. Tăierea salariilor va viza toți angajații, inclusiv membrii Consiliului # Profit.ro
Salariile tuturor angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) vor fi tăiate cu 30% de la 1 ianuarie 2026, dată de la care ar urma să fie disponibilizati și 30 de angajați, iar 50 de posturi din organigramă să fie eliminate.
00:30
EXCLUSIV ANAF revine cu gemul bunicii: Fiscalizarea autoconsumului nu este posibilă. Finalizăm o analiză detaliată a evoluției decalajului de colectare a TVA # Profit.ro
Au trecut nici două luni de când șeful ANAF bulversa opinia publică printr-o declarație în care nu excludea fiscalizarea produselor făcute în casă de cetățeni.
00:30
EXCLUSIV Nou investitor în România - Platforma cehă B2B Choice, care a primit peste 3,5 milioane dolari să digitalizeze restaurantele, intră pe piața locală # Profit.ro
Furnizorul ceh de soluții destinate restaurantelor Choice s-a lansat în România, semnând deja primele contracte.
00:30
Vivre Deco, la un moment dat unul dintre cei mai mari retaileri online de home&deco din Europa Centrală și de Est (ECE), dar intrat în insolvență din cauza dificultăților financiare, iese acum din această procedură.
00:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Dacia - nou record la nivel global. A depășit rezultatele istorice din 2019 # Profit.ro
Constructorul român de automobile a reușit să obțină un avans de câteva procente în luna noiembrie, pe toate piețele pe care este prezent, și a atins un nou vârf al vânzărilor. În acest moment, potrivit cifrelor obținute de Profit.ro, Dacia a depășit rezultatele istorice din 2019, pe segmentul de autoturisme.
Acum 8 ore
22:30
Fidelis – Cu o zi înaintea închiderii ofertei lunii decembrie de titluri de stat pentru populație, 3 sferturi din subscrieri sunt pentru instrumentele financiare denominate în euro # Profit.ro
Ritmul de cotare în operațiunea primară de plasare a obligațiunilor guvernamentale din programul Fidelis s-a accelerat în ultimele zile și este probabilă depășirea reperului scăzut de participare al lunii trecute.
22:20
Frank Timiș, indicat că ar fi în spatele companiei care vrea să proceseze metale rare cu Nuclearelectrica, a fost dat în judecată în Insulele Cayman # Profit.ro
Controversatul om de afaceri Frank Timiș, indicat în presă ca fiind în spatele companiei Critical Minerals, cu care Nuclearelectrica analizează formarea unui joint-venture pentru rafinarea metalelor rare, a fost dat în judecată în Insulele Cayman cu argumentul de neonorare a unui angajament de plată în sumă de 9 milioane de dolari, care ar fi fost asumat în urma soluționării unui litigiu cu două companii din grupul său Pan African și cu creditorul Banco BTG Pactual.
22:20
Nofar Energy prezintă imagini cu proiectul solar uriaș în curs de construcție în România.
22:10
Pe o lichiditate foarte bună, indicele BET a atins o nouă valoare-record.
21:50
Produs periculos retras în România din Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour. Mesaj către clienți FOTO # Profit.ro
Nestle a decis în România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, să recheme loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis.
21:40
Lukoil preferă oferta băncii americane de investiții Xtellus Partners pentru vânzarea activelor sale internaționale.
21:40
Acum 12 ore
21:30
Volkswagen Group va introduce în viitor propulsia de tip Range Extender pe mașinile vândute în Europa, pe măsură ce piața și legislația europeană vor stimula acest tip de motorizare. În prezent, grupul pregătește astfel de mașini pentru China și pentru SUA.
21:10
ULTIMA ORĂ Inspecții la 3 mari producători și traderi greci de energie, din care 2 activi și în România. Sub lupă: scumpirile angro de vara trecută de pe piețele sud-est europene # Profit.ro
Comisia pentru Concurență (HCC) și Autoritatea de Reglementare în Energie, Deșeuri și Apă (RAAEY) din Grecia au demarat investigații asupra pieței angro elene de energie electrică, vizând salturile masive de cotații din vara anului trecut, care au afectat întreaga regiune de sud-est a Europei, inclusiv România, unde prețul spot a depășit 5.000 lei/MWh pentru seara zilei de 4 septembrie 2024.
21:00
OpenAI a prezentat GPT-5.2, cel mai avansat model de inteligență artificială dezvoltat până acum de companie.
20:50
ULTIMA ORĂ Caz de lepră confirmat în România. Mesajul ministerului. În România, ultimul caz a fost în 1981 # Profit.ro
Un caz de lepră a fost confirmat în România.
20:50
La aproape 10 ani de la sfârșitul producției, Land Rover Classic, divizia de mașini clasice a mărcii britanice, readuce pe piață vechea generație Defender.
20:30
Zvonuri confirmate - Audi a vândut centrul de design auto Italdesign unei companii americane # Profit.ro
Zvonurile privind intenția grupului Volkswagen de a vinde celebrul studio de creație Italdesign, în care au fost desenate multe dintre modelele companiei auto, s-au confirmat. Audi, care deținea de facto centrul, a anunțat oficial vânzarea pachetului majoritar de acțiuni.
20:10
România are cea mai mare baterie de stocare a energiei, la Florești (județul Cluj).
20:10
Sute de mașini Porsche au avut brusc o problemă, în același moment, în Rusia: Nu au putut fi pornite # Profit.ro
Sute de proprietari de mașini marca Porsche, din Rusia, au avut brusc o problemă, în același moment. Mașinile nu au putut fi pornite.
20:00
Un protest inedit va fi declanșat în mai multe mari gări ale Europei.
19:50
OpenAI și Microsoft au fost date în judecată.
19:40
Șantierul Naval Orșova obține un contract pentru construirea unei nave fluviale în valoare de 4,12 milioane euro # Profit.ro
Șantierul Naval Orșova a încheiat un contract în valoare de 4,12 milioane euro pentru construirea unei nave fluviale.
19:20
GRAFICE Românii, printre cei mai mari susținători: Competențele digitale să beneficieze de aceeași atenție la școală ca cititul, matematica și știința # Profit.ro
Nouă din zece europeni ar include competențele digitale în educație la toate nivelurile, românii fiind printre cei mai mari susținători ai unei astfel de inițiative, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astăzi.
19:00
IT Genetics, la bursă. Va intra în noi țări. A închis plasamentul privat, atrăgând peste 5 milioane lei CONFIRMARE # Profit.ro
Compania IT Genetics, pilonul principal al grupului de firme ITG, a închis cu succes plasamentul privat, derulat în perioada 5-11 decembrie 2025, în urma căruia a atras 5,2 milioane de lei.
18:50
Mulți șoferi ajung dezamăgiți după ce descoperă că autonomia promisă în broșură nu seamănă deloc cu cea pe care o obțin pe drumurile lor obișnuite.
18:30
DECIZIE Toate actele normative cu impact asupra IMM vor trebui avizate de Ministerul Economiei, care va decide dacă se aplică testul IMM # Profit.ro
Toate instituțiile inițiatoare de acte normative cu impact asupra IMM-urilor sau mediului de afaceri vor trebui să solicite avizul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) înainte de adoptarea actului. MEDAT analizează proiectul și notifică inițiatorul dacă este necesară aplicarea Testului IMM, în special când se introduc sarcini administrative sau fiscale noi.
18:10
Gigantul american McDonald’s a decis să retragă, în Olanda, la doar câteva ore după lansare, un spot publicitar.
17:50
Guvernul a majorat alocările primăriilor pentru finanțarea sistemelor de termoficare și asigurarea co-finanțărilor, în urma solicitărilor autorităților locale.
17:30
Mickey Mouse intră în era AI. Disney semnează o înțelegere de 1 miliard dolari cu OpenAI # Profit.ro
The Walt Disney Company a semnat un parteneriat strategic cu OpenAI.
17:20
Compromisul ales la mașini de Comisia Europeană pentru 2035: motoare cu combustie, dar numai în anumite condiții # Profit.ro
Numeroasele speculații cu privire la deciziile luate de Comisia Europeană în privința interdicției motoarelor cu combustie noi, începând din 2035 s-au întețit odată cu amânarea anunțului, programat inițial pe 10 decembrie. Primele informații neoficial din viitoarea decizie au ieșit în public pe surse.
17:00
Mark Rutte a îndemnat aliații să-și intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia.
17:00
Biroul Temu din Dublin a fost percheziționat de autoritățile de reglementare ale UE din cauza preocupărilor legate de subvențiile chineze.
16:50
Autoritățile au lansat noua etapă de proceduri pentru amplasarea radarelor fixe pe drumurile din România.
16:50
Capitala vietnameză este acoperită de mai bine de o săptămână de un smog, un nor de poluare toxică, provocând probleme respiratorii și degradând calitatea aerului.
16:50
Uber își continuă expansiunea la nivel național și devine disponibil în Călărași.
16:50
Startup-ul Runware, fondat de doi români, a atras o rundă de investiții de 50 de milioane de dolari, condusă de Dawn Capital.
16:40
FOTO Investiție de amploare în România - Craiova va deveni una dintre cele mai mari zone din Europa dedicate tehnologiilor AI # Profit.ro
ClusterPower, înființată și controlată de trei antreprenori români, a încheiat un parteneriat de tip equity cu Accelerated Infrastructure Capital (AIC), platformă internațională de investiții și dezvoltare în infrastructuri digitale.
16:40
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Impozitele pe locuințe cresc anul următor cu 80%. Ai plătit 200 de lei impozit anul acesta pentru un apartament în București? La anul vei plăti mult mai mult. Noile taxe și la mașini # Profit.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu 79,5%, potrivit calculelor Profit.ro. Astfel, pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele Profit.ro.
Acum 24 ore
16:30
Monument istoric emblematic al Sibiului, Turnul Sfatului va intra într-un proces de reabilitare în următoarele 24 de luni.
16:30
Investiție de amploare în România - Craiova va deveni una dintre cele mai mari zone din Europa dedicate tehnologiilor AI # Profit.ro
ClusterPower, înființată și controlată de trei antreprenori români, a încheiat un parteneriat de tip equity cu Accelerated Infrastructure Capital (AIC), platformă internațională de investiții și dezvoltare în infrastructuri digitale.
16:20
DECIZIE Protecție pentru angajați - Norme privind hărțuirea la locul de muncă, semnate de Guvern. Noi obligații pentru angajatori # Profit.ro
Guvernul a adoptat trei proiecte de legi vizând cadrul legislativ pentru prevenirea și combaterea violenței și hărțuirii în domeniul raporturilor de muncă.
16:10
DECIZIE discretă - Cei cu experiență PFA pot prelua șefia unor mari companii de stat, cu mii de angajați # Profit.ro
O modificare majoră privind criteriile de selecție pentru candidații care aspiră să preia un post de administrator în marile companii de stat a fost adoptată, discret, de Guvern.
16:10
Primarul Rareș Hopincă a anunțat că Primăria Sectorul 2 al Capitalei va finanța noua arenă Dinamo cu 125 de milioane de lei, ceea ce va permite emiterea ordinului de a începere a lucrărilor imediat.
16:00
Comisarii ANPC au dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei după controale la marile magazine din București.
15:50
ULTIMA ORĂ Investiție americană în România - Uzină pentru industria aerospațială și militară # Profit.ro
Compania Critical Metals Corp., listată pe bursa din New York, care deține proiectul Tanbreez și cu care statul român a semnat recent un contract important, îl are în spate pe omul de afaceri român Frank Timiș.
15:40
Mai multe mesaje suspecte au fost trimise utilizatorilor din România ai platformei TikTok în care li se solicită transmiterea unui formular pentru confirmarea faptului că sunt deținătorii unui cont sau ai unei pagini.
15:40
VIDEO&FOTO - SPP primește cadou, de la un colos american, o dronă de supraveghere ″în virtutea relațiilor de colaborare″ # Profit.ro
Un colos american al industriei de apărare donează Serviciului de Protecție și Pază (SPP) din România o dronă de supraveghere, potrivit unui document guvernamental analizat de Profit.ro.
