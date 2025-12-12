Ecosistemul de private equity şi venture capital din România este încă mic faţă de alte pieţe din regiune, însă bani există, e nevoie de curaj ca investiţiile din piaţă să ducă la creşterea antreprenoriatului şi a economiei locale. „Trebuie să îndrăzniţi!“

Piaţa de private equity şi venture capital devine tot mai activă într-o piaţă în care investiţiile abia au început să re­prezinte un mic motor în economia naţională. Cu toate că investiţiile făcute de private equity şi venture capital din România sunt încă foarte mici raportate la ceea ce se întâmplă pe alte pieţe din regiune, România are mult potenţial de creştere, însă este nevoie de curaj, au con­cluzionat participanţii la Gala Premiilor acordate de Asociaţia Fondurilor de Private Equity şi Venture Capital din România (ROPEA), care a marcat şi aniversarea a 20 de ani ai ROPEA.

