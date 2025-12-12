Ecosistemul de private equity şi venture capital din România este încă mic faţă de alte pieţe din regiune, însă bani există, e nevoie de curaj ca investiţiile din piaţă să ducă la creşterea antreprenoriatului şi a economiei locale. „Trebuie să îndrăzniţi!“
Ziarul Financiar, 12 decembrie 2025 06:15
Piaţa de private equity şi venture capital devine tot mai activă într-o piaţă în care investiţiile abia au început să reprezinte un mic motor în economia naţională. Cu toate că investiţiile făcute de private equity şi venture capital din România sunt încă foarte mici raportate la ceea ce se întâmplă pe alte pieţe din regiune, România are mult potenţial de creştere, însă este nevoie de curaj, au concluzionat participanţii la Gala Premiilor acordate de Asociaţia Fondurilor de Private Equity şi Venture Capital din România (ROPEA), care a marcat şi aniversarea a 20 de ani ai ROPEA.
• • •
În plin “cod roşu” provocat de avansul Google Gemini, OpenAI a lansat GPT-5.2, despre care spune că ar fi “cel mai avansat model de inteligenţă artificială al companiei” # Ziarul Financiar
OpenAI a lansat GPT-5.2, cel mai avansat model de inteligenţă artificială generativă dezvoltat până acum de compania americană, într-un context de presiune competitivă accentuată după ce Google a lansat luna trecută Gemini 3, un model care a impresionat industria. GPT-5.2 vine la numai câteva săptămâni după GPT-5.1 şi reprezintă cel mai scurt interval între două lansări majore din istoria OpenAI, notează Wired.
ZF Private Health. Alexandra Cristescu, Centrul ProMemoria din Bucureşti: Bolile de memorie, precum Alzheimer, nu au tratament curativ, iar singura strategie este încetinirea evoluţiei bolii # Ziarul Financiar
Cererea pentru servicii dedicate sănătăţii cognitive este în creştere în România, potrivit Alexandrei Cristescu, cofondatoare a Centrului ProMemoria din Bucureşti. Centrul specializat în prevenţia şi monitorizarea bolilor de memorie îşi extinde portofoliul de servicii şi investeşte în tehnologii noi, pe fondul interesului tot mai mare pentru evaluări precoce şi prevenţie medicală.
Prin diferite colţuri obscure ale presei internaţionale şi în online se scrie că guvernele europene discută discret o măsură economică extraordinară în condiţiile în care cresc temerile că preşedintele american Donald Trump ar putea încheia un acord cu Rusia care ar putea marginaliza Ucraina şi ameninţa securitatea Europei.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Oana Borza, ADLR: Reşiţa negociază cu un mare investitor pentru al doilea parc industrial şi vrea să atragă încă doi-trei până în 2030 # Ziarul Financiar
Reşiţa vrea să îşi consolideze poziţia pe harta investiţiilor industriale din România, mizând pe tradiţia siderurgică şi pe o abordare proactivă în relaţia cu potenţialii investitori.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Platforma Woot.ro, agregator de servicii de curierat dezvoltat de familia Berendea, a atins 3 mil. euro şi ajunge la peste 100.000 de utilizatori # Ziarul Financiar
O combinaţie între muncă, efort şi inovaţie este ceea ce a ajutat platforma Woot.ro, care facilitează livrarea coletelor, să ajungă la venituri de 3 milioane de euro, peste 100.000 de utilizatori şi 15 angajaţi în total. Astfel caracterizează Cosmin Berendea, cofondatorul Woot, cei opt ani de business în care a intrat alături de soţia sa.
Revenire surpriză în banking. Ce spune Ionuţ Pătrăhău, după numirea ca vicepreşedinte în directoratul Raiffeisen, responsabil de divizia IMM: Este nevoie mai mult ca niciodată ca mediul bancar să vină cu soluţii financiare rapide, flexibile şi adaptate realităţilor actuale cu care se confruntă antreprenorii români # Ziarul Financiar
Ionuţ Pătrăhău, care are o experienţă de peste 20 de ani în sistemul financiar-bancar, revine în banking, urmând să se alăture Directoratului Raiffeisen Bank România începând cu luna ianuarie 2026 pe poziţia de vicepreşedinte responsabil de noua divizie IMM, după obţinerea aprobării BNR.
Opinie Sorin Pâslaru, ZF. Trei motive pentru ca 2026 să fie pe plus: populaţia şi-a dublat averea în ultimii 5 ani, România e campioană la marjele de profit în Europa de Est, iar investitorii străini repatriază peste 10 mld. euro pe an de aici # Ziarul Financiar
Toată lumea se întreabă cum va fi 2026 şi cum îşi poate păstra România atractivitatea pentru investitori după un 2025 dificil, dar datele arată că în pofida sincopelor de moment, fluxurile de adâncime sunt prea puternice ca să poată fi oprite.
ZF Agropower. Familia Păstrăv a dezvoltat de la zero două ferme, două pensiuni şi trei magazine Băcănia Boierească cu care a ajuns şi în Bucureşti # Ziarul Financiar
Micile afaceri nu simt vreo susţinere din partea statului, nu există avantaje fiscale pentru cei care produc produse tradiţionale pe plan local, însă chiar dacă producătorii sunt frustraţi că plătesc taxe la stat mai mult decât singura soluţie pentru a rezista în business este să te bazezi pe propriile forţe – spun Georgiana şi Cosmin Păstrăv, fondatorii Băcănia Boierească în cadrul emisiunii ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.
România Azi- Alianţa pentru BunăStare. Cătălin Vasile, membru UNSAR şi director executiv NN Asigurări de Viaţă: Tindem să credem că asigurările sunt pentru oamenii bogaţi. Nu sunt, din contră. Câţi dintre noi şi-ar permite echivalentul a 6 salarii în cazul unui eveniment neprevăzut? # Ziarul Financiar
Educaţia, una din cele trei dimensiuni incluse în Barometrul BunăStării, plasează România la distanţă faţă de alte ţări din regiune, în ciuda unei evoluţii pozitive la nivelul ţării. Românii încep să conştientizeze importanţa asigurărilor, iar mentalitatea care plasa zona de asigurări în coşul oamenilor bogaţi tinde să se schimbe, a explicat Cătălin Vasile, membru UNSAR şi director executiv NN Asigurări de Viaţă, în cadrul emisiunii România Azi - Alianţa pentru BunăStare.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alin Brendea, analist Prime Transaction: Avansul Bursei vine din schimbarea de sentiment a investitorilor faţă de activele româneşti # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti traversează unul dintre cei mai buni ani din istoria sa, iar avansul puternic al pieţei este alimentat nu doar de contextul internaţional favorabil, ci şi de o schimbare vizibilă în percepţia investitorilor faţă de activele româneşti, spune Alin Brendea, analist la Prime Transaction.
Lista acordurilor petroliere pe care le avea Petrom în 2004, la privatizare. Care era termenul de expirare pentru fiecare? „Dacă nu ai motiv legal să încetezi acordul, îl prelungeşti“ # Ziarul Financiar
În timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan a anunţat miercuri un acord pentru prelungirea cu 15 ani a duratei licenţelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore), poziţia OMV Petrom este ceva mai nuanţată.
Ce se mai întâmplă în agricultură: Al Dahra, care controlează Agricost, cea mai mare fermă din România şi Europa, ridică miza pe terenuri agricole după ce a anunţat că renunţă la trading # Ziarul Financiar
Al Dahra, grup din Emiratele Arabe Unite care controlează în România Agricost, cea mai mare fermă din Europa, cu 57.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei, vrea să se concentreze în următorii ani pe comercializarea produselor proprii şi pe creşterea suprafeţei agricole lucrate după ce a anunţat că renunţă la activităţile de comercializare cu terţi a cerealelor şi seminţelor oleaginoase.
Studiu ASE & Fundaţia Deloitte: Sectorul financiar şi de asigurări, sănătatea şi educaţia privată, construcţiile şi transporturile, dar şi industria ospitalităţii, marje brute de profit peste cele din Polonia, Cehia, Ungaria şi Bulgaria # Ziarul Financiar
Nouă sectoare din România au înregistrat profitabilitate superioară (marjă brută de profit) faţă de Bulgaria, Cehia, Ungaria şi Polonia, poziţionând România drept una dintre pieţele cu cele mai mari randamente pentru investitori în anumite industrii, potrivit unui studiu realizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Fundaţia Deloitte, ce prezintă date din 2022.
Bursă. Finanţe personale. O investiţie de 10.000 de lei în acţiunile BT ar fi adus într-un an 4.000 de lei, de opt ori mai mult decât câştigul unui depozit la aceeaşi bancă # Ziarul Financiar
Un investitor care ar fi cumpărat acţiuni Banca Transilvania (TLV) de 10.000 de lei pe 2 decembrie 2024 – la o zi după Ziua Naţională, marcând astfel faptul că a devenit acţionar la cea mai mare bancă din România, cu un capital românesc de 80% – ar fi avut astăzi, după un an, un câştig de aproximativ 4.000 de lei, de aproape opt ori mai mult decât ar fi generat un depozit bancar pe un an la aceeaşi instituţie.
Business sportiv 2025. Sportul românesc a atins noi culmi nu doar din perspectiva performanţelor sportive, dar şi în privinţa unor investiţii dedicate producţiei şi a infrastructurii. Cum a arătat businessul sportiv în 2025 în zece evenimente? # Ziarul Financiar
Sportul românesc a marcat câteva premiere în acest an, atât în terenul de sport (sau bazinul de înot), cât şi în privinţa businessului din acest domeniu. România nu excelează însă la capitolul sport, având una dintre cele mai mari rate de sedentarism în rândul populaţiei, însă reuşeşte să se facă remarcată în unele discipline precum înotul, unde David Popovici este campion mondial, venit din ţara în care infrastructura de înot lipseşte cu desăvârşire.
Date în premieră de la BNR. Avuţia românilor, în detaliu. Averea netă a populaţiei s-a dublat din 2019 încoace, la peste 1.900 mld. lei. Averea financiară a crescut de la aproape 600 mld. lei până la peste 1.300 mld. lei. Averea imobiliară a urcat de la 500 mld. lei la peste 900 mld. lei # Ziarul Financiar
În pofida pandemiei şi a încetinirii economice din ultimii ani, datele arată că în perioada 2019-2025 avuţia netă a populaţiei s-a dublat de la 940 mld. lei până la 1.900 mld. lei. Datele sunt publicate în Raportul asupra Stabilităţii Financiare, publicat de BNR.
Cine câştigă războiul comercial mondial? În era suprataxelor vamale, exportatorii din China şi Germania s-au reorientat spre UE. China are excedent comercial record, iar BMW-urile şi Mercedesurile germane au cedat locul la export roboţilor industriali şi excavatoarelor „made in Germany“ # Ziarul Financiar
Va urma BCE din nou o cale diferită faţă de Fed în 2026, de data aceasta majorând dobânzile? # Ziarul Financiar
Banca centrală americană (Fed) a redus ratele dobânzii în această săptămână, semnalând însă că va pune probabil pe pauză ieftinirea creditului, în condiţiile în care oficialii caută semnale mai clare privitoare la direcţia pieţei muncii, iar inflaţia rămâne uşor ridicată, potrivit Reuters.
ADR Vest a lansat o platformă digitală pentru monitorizarea proiectelor europene din regiune, care afişează în prezent date despre aproape 200 de proiecte, în valoare de 760 mil. euro # Ziarul Financiar
Agenţia de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a lansat o platformă digitală care permite cetăţenilor să urmărească în timp real stadiul proiectelor europene implementate în cele patru judeţe ale regiunii: Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin. Platforma, disponibilă pe site-ul vest.ro, afişează informaţii despre aproape 200 de proiecte cu o valoare eligibilă de peste 760 de milioane de euro, dintre care peste 190 de milioane de euro au fost deja plătite beneficiarilor.
Institutul Naţional de Cercetare Aerospaţială INCAS, selectat în cohorta 2026 din acceleratorul de inovaţie în apărare al NATO # Ziarul Financiar
Institutul Naţional de Cercetare Aerospaţială INCAS este singurul participant din România în cohorta 2026 a programului NATO DIANA, cea mai mare de până acum, cu 150 de companii selectate din 3.680 de aplicaţii. Participanţii primesc finanţare nerambursabilă, acces la 180 de centre de testare din întreaga Alianţă şi mentorat din partea experţilor în apărare.
Lucian Popovici pleacă de la Cegeka după doi ani în funcţia de director of engineering # Ziarul Financiar
Lucian Popovici, Director of Engineering la Cegeka România, a anunţat că îşi încheie mandatul în cadrul furnizorului belgian de soluţii IT după aproximativ doi ani în funcţie. Potrivit unui mesaj publicat pe LinkedIn, executivul va continua să colaboreze cu Cegeka în calitate de consultant pe proiecte-cheie.
Start-up-ul Deep Stash, condus de Vladimir Oane, a atins venituri anualizate de peste 19 milioane de dolari # Ziarul Financiar
Start-up-ul Deepstash, o platformă de tip „knowledge hub" care extrage ideile-cheie din cărţi, podcasturi, articole şi alte surse de conţinut, prezentându-le în format scurt, uşor de consumat, al cărei co-fondator şi lider este antreprenorul Vladimir Oane, a ajuns la venituri anualizate de peste 19 milioane de dolari.
Bible Chat, noul star al ecosistemului de start-up-uri tech din România, a ajuns la venituri anualizate de peste 33 de milioane de dolari # Ziarul Financiar
Aplicaţia mobilă Bible Chat, noul star al ecosistemului de start-up-uri tech din România, a atins în 2025 venituri anualizate de peste 33 de miloane de dolari, şi a atins un număr de 10 milioane de utilizatori activi la nivel global. Conform companiei, care se afkă în portofoliul fondului de investiţii Early Game Ventures, în 2024–2025, aplicaţia a avut cea mai rapida creştere din Europa şi a fost lider global în categoria faith apps, ajungând până pe locul 6 în topul mondial al descărcărilor.
Start-up-ul Planable, care a fost achiziţionat de compania americană SE Ranking, atinsese venituri anuale recurente de 5,5 mil. dolari # Ziarul Financiar
Planable, start-up-ul care a dezvoltat o platformă colaborativă pentru social media management, şi care a fost achiziţionat în acest an de compania americană SE Ranking, atinsese venituri anuale recurente de 5,5 milioane de dolari. Planable a fost înfiinţat de antreprenori din Republica Moldova, respectiv Xenia Muntean, Nicolae Gudumac şi Vlad Caluş, şi a avut operaţiuni şi în România, unul dintre investitori fiind fondul de investiţii GapMinder. La momentul tranzacţiei Planable avea de doi ani profit operaţional şi o echipă de 40 de angajaţi.
Start-up-ul deep-tech .lumen, fondat de Cornel Amariei, atrage o nouă investiţie de la EIT Urban Mobility. Investiţiile totale în proiect depăşesc 28 mil. euro # Ziarul Financiar
.lumen, start-up-ul românesc care dezvoltă ochelari asistaţi de inteligenţă artificială pentru nevăzători, a anunţat atragerea unei noi investiţii din partea EIT Urban Mobility, un organism al Uniunii Europene dedicat inovării în transportul urban. Această nouă finanţare, a cărei valoarea nu a fost comunicată, vine să încheie un an dinamic pentru compania clujeană, în care a atras mai multe investiţii şi granturi. În total, finanţările private atrase de .lumen până în prezent se ridică la peste 9,3 mil. euro, după cum susţin reprezentanţii companiei, la care se adaugă alte peste 15 mil. euro obţinute din granturi, potrivit informaţiilor publice. Însă, conform anunţurilor publice de-a lungul timpului şi a portalului Crunchase.com, totalul investitiţiilor private plus granturi este mai mare, ridicându-se la peste 33 milioane de dolari (aprox. 28 mil. euro).
Un român este parte din echipa de fondatori ai Pryzm, un startup american finanţat cu 12 mil. $ de Andreessen Horowitz # Ziarul Financiar
David Istrati, cofondator şi CTO al Pryzm, a absolvit Colegiul Naţional „Mihai Viteazul" din Bucureşti în 2022 şi este în prezent student la Colby College din SUA, unde studiază matematică. El este şi CTO al unui startup care îşi propune să transforme modul în care guvernul american achiziţionează tehnologie pentru apărare şi securitate naţională.
Runware, startup fondat de doi români, atrage 50 mil. $ pentru a concura cu giganţi AI evaluaţi la miliarde # Ziarul Financiar
Runware, startup fondat de doi antreprenori români, a anunţat joi o rundă de finanţare Serie A de 50 de milioane de dolari condusă de Dawn Capital, unul dintre cei mai mari investitori europeni în companii software B2B. La rundă au participat şi Comcast Ventures, Speedinvest, Insight Partners şi a16z Speedrun, iar compania a strâns până acum un total de 66 de milioane de dolari.
