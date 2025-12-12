Noi proteste după documentarul Recorder
Veridica.ro, 12 decembrie 2025 06:40
Sute de magistraţi şi-au exprimat susţinerea pentru autorii dezvăluirilor, Nicuşor Dan le adresează o invitaţie la discuţii.
Acum 5 minute
07:10
Înarmarea Europei pentru a se apăra de agresiunea Rusiei, dar și propunerile de folosire a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina sunt teme majore de atac pentru propaganda Kremlinului, care le vede drept amenințări.
Acum o oră
06:40
Acum 12 ore
19:10
Putin amenință din nou Europa cu distrugerea – și, în mod surprinzător, diplomații ruși sunt complet convinși de acest scenariu, practic lăsând jocul șantajului Kremlinului. Între timp, regimul lui Lukașenko demonstrează încă un eșec: propaganda sa își demonstrează încă o dată incompetența completă. În noul episod PROFILAKTIKA de la Veridica, examinăm de ce Kremlinul sperie Europa, de ce diplomația rusă a pierdut contactul cu realitatea și cum propaganda face din regimul Lukașenko o comedie.
Acum 24 ore
17:40
Atac al șefei CAB la documentarul Recorder. Judecătoare: ce s-a spus în documentar e adevărat # Veridica.ro
Șefa Curții de apel București acuză manipulare publică după difuzarea documentarului realizat de Recorder, dar judecătoarea Raluca Moroșanu a declarat că tot ce s-a spus în documentar e adevărat.
15:50
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jelyazkov, a demisionat joi, în urma unor săptămâni de proteste masive împotriva politicilor economice și a eșecului perceput de a combate corupția.
15:30
Închiderea Centrului rus de cultură arată rusofobia guvernării de la Chișinău, care vrea să lichideze autonomia găgăuză și să renunțe la Transnistria de dragul integrării europene, potrivit unei narațiuni false preluate de presa pro-rusă.
14:10
Țara noastră este acuzată de nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului.
13:00
Lavrov spune că neînţelegerile cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate # Veridica.ro
Potrivit ministrului de externe, Rusia pretinde garanţii de securitate în egală măsură cu Ucraina
11:50
Surse ucrainene spun că sunt propuse amendamente pentru a face planul realizabil.
11:30
Sindicatele sunt nemulţumite de perspectiva schimbării Codului Muncii
11:20
Zeci de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte, potrivit Ministerului rus al Apărării
10:50
Trump nemulţumit de discuţiile cu liderii europeni despre încheierea războiului din Ucraina # Veridica.ro
Preşedintele american spune că s-au schimbat cuvinte dure la ultima conversaţie.
10:50
Machado a apărut la Oslo în toiul nopții, salutând mulțimea de la balconul unui hotel și a fost prima dată când a fost văzută în public din ianuarie.
10:50
Întîlnirea liderilor europeni va avea loc în format videoconferință, de la ora 17:45.
10:30
Coaliția, care s-a întrunit ultima dată pe 25 noiembrie, se va reuni după comentariile usturătoare făcute săptămâna aceasta de Donald Trump, care i-a numit pe unii lideri europeni „slabi” și i-a criticat dur pe omologii săi transatlantici pentru că nu au reușit să asigure pacea în Ucraina.
10:10
Bombardiere americane cu capacitate nucleară au survolat Marea Japoniei împreună cu avioane de vânătoare japoneze, a anunțat joi Tokyo, într-o demonstrație de forță după exercițiile militare chineze și rusești efectuate în cerul și mările din jurul Japoniei și Coreei de Sud.
10:00
Parlamentul de la Sofia va vota o moțiune de cenzură introdusă de opoziție împotriva executivului motivând că politicile sale economice au eșuat.
10:00
Acesta va fi amplasat la Ovidiu pe canalul Dunăre - Marea Neagră.
09:40
Armata americană a confiscat un petrolier în largul coastei Venezuelei, a declarat președintele Donald Trump reporterilor, în contextul în care administrația sa continuă să intensifice activitatea militară în regiune.
09:10
Redevențele au fost majorate cu 40% și compania petrolieră a renunțat la litigiile deschise împotriva statului român.
09:00
Un bărbat din București promova cultul lui Hitler și anihilarea populației evreiești.
08:50
Ziua în care aflăm motivul secret pentru care s-au oprit războaiele între palate pentru moment # Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 49
08:40
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză. Scopul proiectului este, pe de-o parte, prezentarea mentalităților polarizate, a tensiunilor și disfuncțiilor social-politice de la noi (și nu numai) dar și a modului în care aceste probleme, tot mai acute, ne provoacă și ne pun la încercare. În același timp, proiectul își propune o prezentare cât se poate de lucidă a tot ce ține de propagande, ideologii, războaie, dezinformare, știri false și speculații cu tentă conspirativă, paranoidă sau absurdă.
Ieri
19:20
Președintele american și-a reluat recent criticile la adresa lui Volodimir Zelenski
18:40
Președintele american spune că va fi examinat procesul de reconstrucție a Ucrainei după război.
18:10
Incidentul din orașul Fez este pus pe seama încălcării normelor de contruire
17:40
Autoritățile americane le cer vizitatorilor să își dezvăluie activitatea pe rețelele de socializare.
17:00
Laureata premiului Nobel pentru Pace spune că democrațiile trebuie să lupte pentru libertate # Veridica.ro
María Corina Machado, principala figură a opoziției din Venezuela nu a putut ajunge la timp pentru a-și premiul la Oslo
12:50
Numărul deceselor înregistrate a fost de 1,5 ori mai mare decât cel al născuților-vii.
10:20
Democrata Eileen Higgins a câștigat cursa pentru funcția de primar al orașului Miami, Florida, fiind prima dată când un membru al partidului său a făcut acest lucru în aproape 30 de ani.
10:00
Japonia a trimis avioane de luptă pentru a monitoriza forțele aeriene rusești și chineze care efectuează patrule comune în țară, a anunțat Ministerul Apărării din Japonia marți seară, pe fondul creșterii tensiunilor dintre Tokyo și Beijing.
10:00
Copiii din Australia s-au trezit miercuri fără acces la conturile lor de socializare, în urma unei interdicții mondiale menite să-i protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi dependenți, prădătorii online și agresorii digitali.
09:50
Autorităţile au emis/reemis peste 215.000 de permise pentru beneficiarii de protecție temporară aflați pe teritoriul României.
09:40
Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să organizeze alegeri în timp de război în următoarele trei luni, dacă parlamentul Ucrainei și aliații străini o vor permite, după ce Donald Trump l-a acuzat că se agață de putere .
09:20
Congresul SUA a decis să restricționeze retragerea forțelor americane din Europa și Coreea de Sud # Veridica.ro
Statele Unite au dezvăluit o versiune actualizată a bugetului apărării pentru 2026, care restricționează și mai mult orice reducere a prezenței militare americane în Europa și Coreea de Sud, cu scopul de a menține stabilitatea regională și de a consolida angajamentele Washingtonului față de aliații săi.
09:10
Luptele dintre Thailanda și Cambodgia s-au prelungit miercuri pentru a treia zi, după ce președintele american Donald Trump a declarat că va face un apel telefonic pentru a opri conflictul, după ce în iulie a mediat un armistițiu pentru a pune capăt unei bătălii de cinci zile între vecinii asiatici.
08:40
Ucraina este controlată de Occident și folosită ca instrument anti-rus, iar războiul a fost finanțat încă de la început pentru a distruge Rusia, potrivit presei pro-Kremlin.
07:40
Migrația rămâne o preocupare majoră pentru europeni, chiar dacă situația generală s-a îmbunătățit în ultimul an. În cadrul UE, România, tradițional țară de origine și de tranzit a migranților, devine și o destinație tot mai căutată, iar odată cu această transformare apar și unele probleme și posibile amenințări.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Guvernul a aprobat un act adițional la acordul de concesiune petrolieră în perimetrul Neptun # Veridica.ro
Faza curentă de explorare a fost extinsă cu doi ani, fără a prelungi şi durata totală a concesiunii.
06:00
Preşedintele Nicuşor Dan spune că o serie de companii franceze au în plan investiții alături de firme românești.
9 decembrie 2025
15:20
Președintele României se află într-o vizită de lucru de două zile în Franța.
13:40
Avioanele pulverizează substanţe toxice în atmosferă, în cadrul unui plan pus la punct de autorităţile americane, anunţă (din nou) conspiraţioniştii români.
13:10
Nu este nevoie de o ruptură între Europa și SUA din cauza noii Strategii de securitate a Washingtonului , care avertizează asupra „ștergerii civilizației” în Lumea Veche, a declarat luni șeful serviciilor secrete germane.
12:50
UE a deschis o anchetă pentru a evalua dacă Google încalcă normele europene în materie de concurență prin utilizarea conținutului online de la editori și creatori de YouTube cu scopul de a crea modele de inteligență artificială.
12:40
Papa Leon a îndemnat la dialog în vederea unei „paci juste și durabile” după o întâlnire de marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Vaticanul într-un comunicat.
12:30
Guvernul Lituaniei a declarat marți stare de urgență națională din cauza riscurilor de securitate reprezentate de baloanele din Belarus , aliată a Rusiei , care au încălcat spațiul său aerian în ultimele săptămâni.
12:30
El va conduce un guvern cu partide de extremă-dreapta şi pro-ruse
12:20
Raportul anual al Reporteri fără frontiere arată că în anul care se încheie numărul jurnaliștilor uciși a crescut din cauza acțiunilor grupărilor militare sau paramilitare și a crimei organizate.
11:30
Cele două ţări se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului
10:50
Prşedintele Zelenski spune că nu există un compromis în privinţa concesiilor teritoriale
