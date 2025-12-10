Peste 4.500 de ucraineni au solicitat azil în România, din februarie 2022
Veridica.ro, 10 decembrie 2025 09:50
Autorităţile au emis/reemis peste 215.000 de permise pentru beneficiarii de protecție temporară aflați pe teritoriul României.
Acum 15 minute
10:20
Democrata Eileen Higgins a câștigat cursa pentru funcția de primar al orașului Miami, Florida, fiind prima dată când un membru al partidului său a făcut acest lucru în aproape 30 de ani.
Acum o oră
10:00
Japonia a trimis avioane de luptă pentru a monitoriza forțele aeriene rusești și chineze care efectuează patrule comune în țară, a anunțat Ministerul Apărării din Japonia marți seară, pe fondul creșterii tensiunilor dintre Tokyo și Beijing.
10:00
Copiii din Australia s-au trezit miercuri fără acces la conturile lor de socializare, în urma unei interdicții mondiale menite să-i protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi dependenți, prădătorii online și agresorii digitali.
09:50
09:40
Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să organizeze alegeri în timp de război în următoarele trei luni, dacă parlamentul Ucrainei și aliații străini o vor permite, după ce Donald Trump l-a acuzat că se agață de putere .
Acum 2 ore
09:20
Congresul SUA a decis să restricționeze retragerea forțelor americane din Europa și Coreea de Sud # Veridica.ro
Statele Unite au dezvăluit o versiune actualizată a bugetului apărării pentru 2026, care restricționează și mai mult orice reducere a prezenței militare americane în Europa și Coreea de Sud, cu scopul de a menține stabilitatea regională și de a consolida angajamentele Washingtonului față de aliații săi.
09:10
Luptele dintre Thailanda și Cambodgia s-au prelungit miercuri pentru a treia zi, după ce președintele american Donald Trump a declarat că va face un apel telefonic pentru a opri conflictul, după ce în iulie a mediat un armistițiu pentru a pune capăt unei bătălii de cinci zile între vecinii asiatici.
08:40
Ucraina este controlată de Occident și folosită ca instrument anti-rus, iar războiul a fost finanțat încă de la început pentru a distruge Rusia, potrivit presei pro-Kremlin.
Acum 4 ore
07:40
Migrația rămâne o preocupare majoră pentru europeni, chiar dacă situația generală s-a îmbunătățit în ultimul an. În cadrul UE, România, tradițional țară de origine și de tranzit a migranților, devine și o destinație tot mai căutată, iar odată cu această transformare apar și unele probleme și posibile amenințări.
Acum 6 ore
06:30
Guvernul a aprobat un act adițional la acordul de concesiune petrolieră în perimetrul Neptun # Veridica.ro
Faza curentă de explorare a fost extinsă cu doi ani, fără a prelungi şi durata totală a concesiunii.
06:00
Preşedintele Nicuşor Dan spune că o serie de companii franceze au în plan investiții alături de firme românești.
Acum 24 ore
15:20
Președintele României se află într-o vizită de lucru de două zile în Franța.
13:40
Avioanele pulverizează substanţe toxice în atmosferă, în cadrul unui plan pus la punct de autorităţile americane, anunţă (din nou) conspiraţioniştii români.
13:10
Nu este nevoie de o ruptură între Europa și SUA din cauza noii Strategii de securitate a Washingtonului , care avertizează asupra „ștergerii civilizației” în Lumea Veche, a declarat luni șeful serviciilor secrete germane.
12:50
UE a deschis o anchetă pentru a evalua dacă Google încalcă normele europene în materie de concurență prin utilizarea conținutului online de la editori și creatori de YouTube cu scopul de a crea modele de inteligență artificială.
12:40
Papa Leon a îndemnat la dialog în vederea unei „paci juste și durabile” după o întâlnire de marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Vaticanul într-un comunicat.
12:30
Guvernul Lituaniei a declarat marți stare de urgență națională din cauza riscurilor de securitate reprezentate de baloanele din Belarus , aliată a Rusiei , care au încălcat spațiul său aerian în ultimele săptămâni.
12:30
El va conduce un guvern cu partide de extremă-dreapta şi pro-ruse
12:20
Raportul anual al Reporteri fără frontiere arată că în anul care se încheie numărul jurnaliștilor uciși a crescut din cauza acțiunilor grupărilor militare sau paramilitare și a crimei organizate.
11:30
Cele două ţări se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului
10:50
Prşedintele Zelenski spune că nu există un compromis în privinţa concesiilor teritoriale
10:40
Alături de țara noastră, mai candidează Belgia, Spania, Franța, Croația, Italia, Țările de Jos, Polonia, și Portugalia.
Ieri
09:20
Proiectul legislativ a fost adoptat în forma inițială și va fi trimis Camerei Deputaților.
09:10
Alături de aceștia, au decedat și două persoane din Slovacia.
8 decembrie 2025
19:10
Fermierii greci care protestau au închis un aeroport de pe insula Creta, au blocat drumuri și puncte de trecere a frontierei și au aruncat cu pietre în poliție în timpul unei demonstrații la nivel național, declanșate luni de întârzieri în finanțare.
18:40
Furtul are loc la scurt timp după spargerea spectaculoasă de la Luvru, de unde hoții au fugit cu bijuterii inestimabile.
18:30
Noul ambasador al SUA în Danemarca , Kenneth Howery, cofondatorul PayPal, se va întâlni săptămâna aceasta la Nuuk cu oficiali din Groenlanda și Danemarca, în cadrul primei sale vizite pe insula arctică, pe fondul tensiunilor legate de interesul președintelui Donald Trump de a achiziționa teritoriul semi-autonom.
18:20
Președintele sirian Ahmed al-Sharaa se adresează națiunii în cadrul festivităților care marchează un an de la răsturnarea puterii de către Bashar al-Assad în urma unei ofensive rebele fulgerătoare.
18:10
Locuitorii de ambele părți ale graniței dintre Tailanda și Cambodgia au fost evacuați în masă luni, în urma izbucnirii unor noi ciocniri, care au ucis cel puțin cinci persoane.
17:50
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa și Ucraina au în prezent numeroase argumente și mijloace de a pune presiune pe Rusia în timpul negocierilor de pace din Ucraina.
17:40
Chișinăul a solicitat asistență după un atac rusesc asupra unui grup energetic important din Ucraina
17:40
Planul de pace în 28 de puncte, susținut de SUA, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, devenit public în urmă cu două săptămâni și considerat de toată presa internațională drept o capitulare a Ucrainei, s-ar fi inspirat dintr-un document redactat de Rusia și prezentat administrației Trump în octombrie.
17:00
Ucrainenii folosesc cu succes drone maritime pentru a ataca nave rusești în Marea Neagră
16:20
Regiunea din sud-estul Ucrainei a fost vizată de sute de lovituri aeriene și de artilerie în ultimele 24 de ore
15:40
Noua strategie de securitate a administrației Trump critică instituțiile și politicile europene care ar duce la o ștergere a civilizației
14:20
Președintele american îi reproșează liderului ucrainean că nu este pregătit să semnze un acord de pace
13:30
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
12:00
Cele mai frecvente semnalări au vizat persoane având probleme cu viza de reședință.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Campania electorală a fost prilejul perfect pentru noi dezinformări. Acestea au venit în special dinspre zona suveranistă, dar au fost și membri ai coaliției care au strecurat ici-colo un „fitil”. Nici institutele de sondare a opiniei publice nu au strălucit prin acuratețe: toate au dat estimări departe de cifrele reale.
08:40
Aceasta va fi dezbătută şi supusă votului pe 15 decembrie.
07:10
Ucraina pierde sprijinul Europei, inclusiv al României, din cauza corupției, potrivit unei narațiuni false lansate de Serviciul rus de Informații Externe și preluate și în România.
05:20
Fostul premier Marcel Ciolacu a câştigat alegerile pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău.
7 decembrie 2025
21:00
Primele exit poll-uri îl indică pe Ciprian Ciucu drept viitorul primar al Bucureștiului # Veridica.ro
Acesta ar fi fost votat de 32,70% dintre cei aproximativ 600.000 de bucureșteni prezenți la vot.va fi
20:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că se așteaptă ca a doua fază a armistițiului din Gaza să înceapă „foarte curând”, odată ce Hamas va returna rămășițele ultimului ostatic al cărui corp a fost luat de militanții palestinieni în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023.
20:10
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a amenințat Beijingul cu tarife vamale în timpul vizitei sale de stat în China dacă nu se iau măsuri pentru a reduce deficitul comercial tot mai mare al țării cu Uniunea Europeană.
20:00
Un elicopter militar al armatei bulgare a livrat duminică apă și alimente echipajului de la bordul petrolierului eșuat acum două zile în largul coastelor țării vecine.
19:40
Forțele ruse au lansat un atac la scară largă peste noapte asupra infrastructurii energetice ucrainene duminică, vizând orașul Kremenciuk din centrul Ucrainei, regiunile Cernihiv și Kiev, ucigând cel puțin un bărbat, au raportat oficialii.
19:30
Rusia a salutat noua Strategie de Securitate Națională a președintelui american Donald Trump, numind-o „în mare măsură în concordanță” cu viziunea Moscovei.
15:40
Polițiștii cercetează mai multe posibile contravenții și infracțiuni care au legătură cu procesul electoral.
14:20
Suma reprezintă 59,7% din Produsul Intern Brut al României.
