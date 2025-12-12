“Suntem următoarea țintă a Rusiei”, avertizează secretarul general NATO, cerându-le aliaților să se pregătească pentru “amploarea unui război pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”
CaleaEuropeana, 12 decembrie 2025 07:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliații să își intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război declanșat de Rusia, care ar putea fi „la scara războaielor pe care le-au îndurat bunicii și străbunicii noștri", relatează Reuters. Într-un discurs rostit la Berlin sub auspiciile Conferinței de Securitate de la München, Rutte […]
• • •
Acum 15 minute
07:50
"Suntem următoarea țintă a Rusiei", avertizează secretarul general NATO, cerându-le aliaților să se pregătească pentru "amploarea unui război pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri"
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliații să își intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război declanșat de Rusia, care ar putea fi „la scara războaielor pe care le-au îndurat bunicii și străbunicii noștri", relatează Reuters. Într-un discurs rostit la Berlin sub auspiciile Conferinței de Securitate de la München, Rutte […]
Acum 30 minute
07:40
Noul șef al Eurogrupului va fi ministrul de finanțe al Greciei, țară care acum un deceniu era în pragul falimentului și al excluderii din zona euro
Țara care era pe punctul de a fi exclusă din zona euro va conduce puternicul organism al UE care a salvat-o de la faliment, după ce ministrul de finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, l-a învins joi pe omologul său belgian Vincent Van Peteghem într-o cursă cu doi candidați pentru președinția Eurogrupului. Eurogrupul l-a ales pe […]
Acum o oră
07:30
Trei militari francezi, parte a grupului NATO din România, au acordat salvat viața unui șoferul unui tir, după un accident pe autostrada A3
Trei militari francezi, parte a batalionului multinațional NATO FLFBG Romania dislocat la Cincu, au dat dovadă de curaj pe autostrada A3 București – Ploiești, au anunțat joi Ministerul Apărării Naționale și Ambasada Franței la București. În timp ce se deplasau spre Ploiești, aceștia au asistat la un accident grav: un camion a rupt parapetul și […]
Acum 12 ore
19:20
Raport OCDE: Serviciile stomatologice au în România o finanțare publică de cinci ori sub media UE, iar pacienții sunt nevoiți să suporte costurile
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, a publicat astăzi, 11 decembrie, „Raportul de sinteză 2025: Tendințe în reforma politicii de sănătate în UE", un proiect realizat în colaborare cu Comisia Europeană, ce face parte din seria „Starea sănătății în UE". Documentul oferă o imagine clară asupra presiunii financiare tot mai mari suportate de români […]
Acum 24 ore
17:50
Ministrul Bogdan Ivan: Pachetul european pentru rețele energetice pune în sfârșit România și Sud-Estul Europei pe harta investițiilor urgente în infrastructura energetică
Pachetul european pentru rețele energetice, adoptat de Comisia Europeană miercuri, pune „în sfârșit România și Sud-Estul Europei pe harta investițiilor în infrastructura energetică", a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-un mesaj publicat pe Facebook. „Un pas înainte pentru România!Mulțumesc comisarului Dan Jørgensen. Discuția pe care am avut-o la București, la CESEC, despre interconexiunile critice ale […]
17:40
PE dorește introducerea Societății Europene Unificate (S.EU), un „al 28-lea regim corporativ" pentru a elimina barierele transfrontaliere pentru companii și a atrage investiții
Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a adoptat joi, cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă și 1 abținere, un set de recomandări pentru introducerea unui nou cadru legal european destinat companiilor inovatoare. Propunerea vizează crearea unei structuri corporative distincte („al 28-lea regim corporativ"), recunoscută în toate statele membre, și urmărește stimularea investițiilor, mobilității […]
17:10
Raport OCDE: România, țara cu cele mai mici investiții în sănătate din UE. Doar 22 de euro per capita pentru prevenție. La polul opus Germania, cu 260 de euro
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, a publicat astăzi, 11 decembrie, Raportul de sinteză 2025: Tendințe în reforma politicii de sănătate în UE", un proiect realizat în colaborare cu Comisia Europeană, ce face parte din seria „Starea sănătății în UE". Raportul oferă o analiză cuprinzătoare a sistemelor de sănătate din statele membre, de la […]
16:10
Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru că nu a respectat obligațiile UE de monitorizare a aerului
Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în temeiul Directivelor privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE și Directiva 2004/107/CE). În temeiul directivelor, statele membre trebuie să evalueze calitatea aerului înconjurător în conformitate cu cerințe detaliate privind numărul, tipul și amplasarea punctelor […]
16:10
Acord la Bruxelles privind instrumente îmbunătățite pentru protejarea sectoarelor strategice ale UE de investiții străine riscante
Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns joi la un acord provizoriu privind actualizarea legislației europene pentru examinarea investițiilor străine directe, cu scopul de a preveni riscurile la adresa securității și ordinii publice în Uniune. Conform noilor reguli, investițiile străine în sectoare sensibile – inclusiv apărare, semiconductori, inteligență artificială, materii prime critice și servicii financiare […]
16:00
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene i-a fost înaintată lui Trump, spune Merz: „Principala întrebare este ce concesii este pregătită Ucraina să facă"
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene, ca parte a unui plan de încheiere a războiului din Ucraina, i-a fost înaintată miercuri președintelui american Donald Trump, a anunțat joi cancelarul german Friedrich Merz, conform AFP, citat de Agerpres. „Există o propunere de care (Trump) nu știa atunci când am vorbit la telefon, deoarece nu fusese încă […]
14:40
Viktor Orbán salută noua strategie americană de securitate națională: America are o înțelegere precisă a declinului Europei împotriva căruia noi, în Ungaria, luptăm de 15 ani
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat joi, pe platforma X, că noua Strategie Națională de Securitate a administrației președintelui american Donald Trump arată că Statele Unite au înțeles „declinul la scară civilizațională al Europei", informează EFE, preluat de Agerpres. Documentul strategic, publicat săptămâna trecută, afirmă că Statele Unite ar putea reevalua relația lor cu Europa, […]
14:30
Eurobarometru: 70% dintre români consideră că România a beneficiat de pe urma aderării la UE
Cel mai recent sondaj Eurobarometru arată că aproape trei sferturi dintre cetățenii UE consideră că țara lor a beneficiat de statutul de membru al UE. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, sprijinul pentru moneda euro, precum și pentru apărarea și securitatea comună se numără printre cele mai ridicate înregistrate vreodată. Într-un mediu geopolitic contestat, europenii […]
14:00
Oana Țoiu, despre evoluțiile regionale de securitate: Nu putem fi naivi. Când ne uităm la Rusia, trebuie să privim acțiunile, nu vorbele
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul solid al României pentru Ucraina și a evidențiat rolul central al cooperării regionale în contextul agresiunii ruse, cu prilejul participării la conferința „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunități, investiții", desfășurată joi la București, transmite Agerpres. Oana Țoiu a pledat pentru reconstrucția unei Ucraina europene, într-o perspectivă regională care să […]
14:00
Eurobarometru: Peste 65% dintre români susțin introducerea competențelor digitale pentru toți elevii și studenții
Nouă din zece europeni ar include competențele digitale în educație la toate nivelurile, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astăzi. Sondajul „Viitoarele nevoi în educația digitală" dezvăluie opiniile cetățenilor cu privire la importanța competențelor digitale în educație, inclusiv rolul cadrelor didactice, integrarea inteligenței artificiale (IA) și beneficiile și provocările tehnologiei în procesul de predare și învățare. Competențe […]
13:30
Andrii Sybiha subliniază că reconstrucția Ucrainei trebuie să fie legată de reconstrucția arhitecturii europene de securitate: „Orice încercare de atenuare a tendințelor Rusiei face Rusia și mai agresivă"
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a acuzat Rusia că a distrus arhitectura de securitate la Marea Neagră și că militarizează și peninsula ocupată Crimeea, transformând-o într-un punct de agresiune în continuare. Oficialul ucrainean a avut o intervenție online în cadrul evenimentului intitulat „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunități, investiții", care are loc la București, informează Agerpres. […]
13:00
Mircea Abrudean: România – centru regional pentru reconstrucția Ucrainei, care este o urgență politică, economică și de securitate pentru Europa
Reconstrucția Ucrainei nu mai este o temă de dezbatere teoretică, ci o urgență politică, economică și de securitate pentru Europa, a afirmat președintele Senatului României, Mircea Abrudean, în cadrul Conferinței internaționale „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment", organizată de New Strategy Center, sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe al României și al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei. […]
13:00
Statele membre aprobă simplificarea programului InvestEU pentru a stimula competitivitatea Uniunii Europene
Consiliul UE și-a dat acordul final asupra unui regulament revizuit care simplifică programul InvestEU, parte a pachetului „Omnibus II", menit să simplifice legislația în domeniul programelor de investiții ale UE. Noile norme vor consolida competitivitatea Uniunii Europene prin creșterea capacității de investiții a UE, pentru a mobiliza fonduri publice și private suplimentare. Potrivit comunicatului oficial, […]
12:50
SUA vor întări apărarea Europei de Est: Investiții de 850 de milioane de dolari în Polonia și țările baltice, inclusiv printr-o "Inițiativă pentru Securitatea Balticelor"
Proiectul de lege privind apărarea care stopează diminuarea contingentelor americane în Europa și bugetul Pentagonului de 900 de miliarde de dolari aprobat de Camera Reprezentanților din SUA prevăd un interes sporit pentru flancul estic al NATO, stabilind că Statele Unite își intensifică investițiile strategice pe flancul estic al NATO, printr-un pachet amplu de inițiative dedicate Poloniei […]
12:30
Polonia și Germania își unesc forțele pentru a se apăra împotriva dronelor prin sisteme mai puțin costisitoare
Polonia plănuiește să coopereze mai strâns cu Germania în domeniul sistemelor terestre de apărare împotriva dronelor, a anunțat miercuri DPA, citat de Agerpres. Pawel Zalewski, secretar de stat al Poloniei pentru apărare națională, a anunțat colabor
12:20
ICI București a fost premiat la The Diplomat–Bucharest Awards Gala 2025 pentru contribuția la dezvoltarea primei inițiative de tip RO AI Factory din România # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a primit, în cadrul The Diplomat–Bucharest Awards Gala 2025, premiul „Leadership in AI and Digital Infrastructure”, acordat pentru contribuția la dezvoltarea primei inițiative de tip RO AI Factory din România. Ceremonia a avut loc marți, 9 decembrie 2025, în contextul ediției aniversare de 21 de ani […] The post ICI București a fost premiat la The Diplomat–Bucharest Awards Gala 2025 pentru contribuția la dezvoltarea primei inițiative de tip RO AI Factory din România appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
SUA: Camera Reprezentanților aprobă bugetul de 900 de miliarde de dolari al Pentagonului și proiectul de lege care stopează reducerea de trupe în Europa # CaleaEuropeana
Camera Reprezentanților din SUA a aprobat miercuri un amplu proiect de lege privind apărarea, care consolidează securitatea Europei, într-un gest ce pare o critică fermă la adresa amenințărilor tot mai intense ale lui Donald Trump de a reduce legăturile Washingtonului cu aliații tradiționali și cu NATO, relatează The Guardian și Reuters. Votul bipartizan a venit […] The post SUA: Camera Reprezentanților aprobă bugetul de 900 de miliarde de dolari al Pentagonului și proiectul de lege care stopează reducerea de trupe în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Oana Țoiu a discutat cu secretarul general al Inițiativei Central Europene despre definitivarea foii de parcurs a mandatului României la conducerea organizației # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit miercuri, 10 decembrie, la București, pe secretarul general al Inițiativei Central Europene (ICE), Franco Dal Mas, pentru discuții la nivel înalt privind definitivarea foii de parcurs a mandatului României la conducerea organizației, potrivit comunicatului oficial. Vizita oficialului ICE are loc în contextul preluării de către România de la […] The post Oana Țoiu a discutat cu secretarul general al Inițiativei Central Europene despre definitivarea foii de parcurs a mandatului României la conducerea organizației appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Sediul Temu din Dublin, percheziționat în cadrul unei investigații europene privind subvențiile străine # CaleaEuropeana
Sediul european al Temu din Dublin a fost percheziționat săptămâna trecută de autoritățile de reglementare ale UE, în contextul suspiciunilor privind posibile subvenții oferite retailerului online de statul chinez. Temu este filială a grupului PDD Holdings (PDD.O), iar informațiile privind descinderea au fost confirmate de o persoană familiarizată cu situația, relatează Reuters. Acțiunea survine pe […] The post Sediul Temu din Dublin, percheziționat în cadrul unei investigații europene privind subvențiile străine appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Negociatorul-șef al PE Siegfried Muresan a prezentat în Comisia pentru bugete raportul interimar privind viitorul buget al UE pentru perioada 2028–2034: Solicităm o creștere de 10% # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034, a prezentat în Comisia pentru bugete, propunerea de raport interimar pe acest dosar. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, documentul prevede o creștere de 10% a bugetului comparativ cu varianta prezentată de Comisia Europeană în luna iulie. „Obiectivul meu principal, din prima […] The post Negociatorul-șef al PE Siegfried Muresan a prezentat în Comisia pentru bugete raportul interimar privind viitorul buget al UE pentru perioada 2028–2034: Solicităm o creștere de 10% appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Merz, Macron și Starmer au discutat cu Trump despre „ultimele noutăți referitoare la negocierile de pace” privind Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump a avut miercuri o discuție telefonică cu președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz pentru a aborda războiul din Ucraina, a declarat un oficial al Casei Albe, în contextul în care președintele american continuă să facă presiuni pentru încetarea conflictului, exprimându-și totodată scepticismul cu privire la […] The post Merz, Macron și Starmer au discutat cu Trump despre „ultimele noutăți referitoare la negocierile de pace” privind Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
UE consolidează protecția și sprijinul acordat victimelor infracțiunilor. Statele membre și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea legislației # CaleaEuropeana
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea legislației UE din 2012 referitoare la drepturile, sprijinul și protecția victimelor unei infracțiuni. Noua lege va facilita procesul prin care o victimă poate raporta o infracțiune, poate obține sprijin prin linii telefonice dedicate, poate primi ajutor din partea serviciilor de asistență și […] The post UE consolidează protecția și sprijinul acordat victimelor infracțiunilor. Statele membre și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea legislației appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Rectorul UMF „Carol Davila” din București evidențiază că „Odiseea diagnosticării” bolilor rare poate dura ani: În ultimii doi ani, România a trecut de la aspirații la rol activ în marile inițiative europene de genomică # CaleaEuropeana
Formarea studenților și rezidenților este esențială în diagnosticarea și tratarea bolilor rare, a subliniat prof.univ.dr. Viorel Jinga, rector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Din calitatea de rector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Viorel Jinga a deschis secțiunea dedicată bolilor rare din cadrul evenimentului „Bucharest Leaders’ […] The post Rectorul UMF „Carol Davila” din București evidențiază că „Odiseea diagnosticării” bolilor rare poate dura ani: În ultimii doi ani, România a trecut de la aspirații la rol activ în marile inițiative europene de genomică appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
WSJ: Planul lui Donald Trump pentru pace în Ucraina include reluarea fluxurilor energetice rusești către Europa și investiții americane în resursele Rusiei # CaleaEuropeana
Planul președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina ar include propuneri de restabilire a fluxurilor energetice rusești către Europa, investiții majore ale companiilor americane în sectoare strategice ale Rusiei, precum și accesarea activelor suverane rusești înghețate, relatează Wall Street Journal, citat de Reuters, preluat de Agerpres. Potrivit publicației, detaliile au fost prezentate în […] The post WSJ: Planul lui Donald Trump pentru pace în Ucraina include reluarea fluxurilor energetice rusești către Europa și investiții americane în resursele Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
„Pachetul farmaceutic”: Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord privind noile reguli pentru un sector farmaceutic mai echitabil și mai competitiv # CaleaEuropeana
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord privind „pachetul farmaceutic”, un nou set de reguli care va crește accesul pacienților la medicamente și va face sectorul farmaceutic al UE mai echitabil și mai competitiv. Potrivit comunicatului oficial, pachetul reprezintă o reformă amplă a legislației farmaceutice a UE și va contribui la asigurarea […] The post „Pachetul farmaceutic”: Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord privind noile reguli pentru un sector farmaceutic mai echitabil și mai competitiv appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
18:00
Comisia Europeană propune un pachet amplu de simplificare a legislației de mediu, care ar aduce companiilor economii anuale de peste 1 miliard de euro # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat marți al optulea pachet omnibus de simplificare a legislației UE, vizând domenii precum emisiile industriale, economia circulară, evaluările de mediu și datele geospațiale. Scopul este reducerea sarcinilor administrative pentru companii, fără a slăbi obiectivele ambițioase ale Uniunii privind protecția mediului și sănătății publice. Potrivit Comisiei, noile măsuri vor accelera și eficientiza […] The post Comisia Europeană propune un pachet amplu de simplificare a legislației de mediu, care ar aduce companiilor economii anuale de peste 1 miliard de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Raport OCDE: Guvernele trebuie să îmbunătățească accesul la învățarea pe tot parcursul vieții pentru a se asigura că toată lumea are competențele necesare pentru a reuși în condițiile actuale de pe piața muncii # CaleaEuropeana
Guvernele trebuie să îmbunătățească accesul la învățarea pe tot parcursul vieții pentru a reduce decalajele în materie de competențe și a se asigura că toată lumea are capacitatea necesară pentru a reuși în condițiile actuale de pe piața muncii. Contextul socio-economic rămâne un factor major în diferențele de competențe, subliniind necesitatea de a îmbunătăți oportunitățile […] The post Raport OCDE: Guvernele trebuie să îmbunătățească accesul la învățarea pe tot parcursul vieții pentru a se asigura că toată lumea are competențele necesare pentru a reuși în condițiile actuale de pe piața muncii appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Guvernul reechilibrează parteneriatul cu OMV Petrom după 20 de ani: Redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii, pentru consolidarea independenței energetice a României # CaleaEuropeana
Guvernul a adoptat marți seară, printr-o hotărâre, măsurile pentru reechilibrarea cooperării cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani, și, printr-un memorandum, un acord de principiu între cele două părți, informează Palatul Victoria într-un comunicat. Acest acord creează premisele unei relații echilibrate și predictibile, menite să contribuie la consolidarea independenței energetice a României pentru viitorul apropiat. […] The post Guvernul reechilibrează parteneriatul cu OMV Petrom după 20 de ani: Redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii, pentru consolidarea independenței energetice a României appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
ICI București a organizat evenimentul „BSC AI Factory: De la nevoi la soluții în AI”, cu scopul de a contura nevoile reale ale României în domeniul inteligenței artificiale # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a organizat astăzi evenimentul „BSC AI Factory: De la nevoi la soluții în AI”, desfășurat în cadrul inițiativei BSC AI Factory. Întâlnirea, găzduită la sediul institutului, a reunit reprezentanți ai industriei, ai ecosistemului de start-up-uri, ai mediului academic și ai administrației publice, cu scopul de a contura […] The post ICI București a organizat evenimentul „BSC AI Factory: De la nevoi la soluții în AI”, cu scopul de a contura nevoile reale ale României în domeniul inteligenței artificiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Ursula von der Leyen: „Europa trebuie să fie cea care decide cine vine la noi și în ce circumstanțe, nu traficanții de persoane” # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a găzduit miercuri la Bruxelles cea de a doua Conferință internațională a Alianței mondiale pentru combaterea introducerii ilegale de migranți. Conferința a reunit peste 80 de delegații, multe la nivel ministerial, din partea statelor membre ale UE și a partenerilor internaționali, împreună cu înalți reprezentanți ai organizațiilor internaționale, care s-au angajat să consolideze […] The post Ursula von der Leyen: „Europa trebuie să fie cea care decide cine vine la noi și în ce circumstanțe, nu traficanții de persoane” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Infrastructura energetică a UE va fi modernizată și extinsă pentru a reduce facturile și a spori independența # CaleaEuropeana
Infrastructura rețelelor, coloana vertebrală a sistemului energetic european, va fi modernizată și extinsă pentru a-i valorifica întregul potențial, a anunțat Comisia Europeană, miercuri, prezentând Pachetul Comisiei privind rețelele europene și inițiativa privind autostrăzile energetice. Propunerile legislative vor permite circulația eficientă a energiei în toate statele membre, integrând energia curată mai ieftină și accelerând electrificarea. Acest lucru […] The post Infrastructura energetică a UE va fi modernizată și extinsă pentru a reduce facturile și a spori independența appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
R. Moldova și România marchează o nouă reușită culturală. Cobza a fost înscrisă în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității UNESCO # CaleaEuropeana
Republica Moldova și România marchează o nouă reușită culturală de anvergură: „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzică tradițională” a fost înscrisă, la New Delhi, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, decizia a fost adoptată în cadrul Reuniunii Comitetului Interguvernamental al UNESCO […] The post R. Moldova și România marchează o nouă reușită culturală. Cobza a fost înscrisă în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității UNESCO appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
„Trebuie să ne protejăm frontierele pentru a ne apăra democrațiile”, subliniază Mette Frederiksen și Keir Starmer: Cadrul actual privind azilul a fost creat pentru o altă epocă # CaleaEuropeana
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen și prim-ministrul britanic Keir Starmer au solicitat marți seara o reformă a Convenției europene a drepturilor omului (CEDO), în contextul în care țările europene iau măsuri mai dure în ceea ce privește migrația, informează Politico Europe. „Cadrul actual privind azilul a fost creat pentru o altă epocă. Într-o lume caracterizată de […] The post „Trebuie să ne protejăm frontierele pentru a ne apăra democrațiile”, subliniază Mette Frederiksen și Keir Starmer: Cadrul actual privind azilul a fost creat pentru o altă epocă appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Premierul Ilie Bolojan afirmă că drepturile fundamentale “nu se mențin de la sine”, ci necesită “un efort constant și verificabil”: Progresele României nu sunt ireversibile # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, subliniind importanța consolidării instituțiilor și a responsabilității publice într-un context global marcat de tensiuni și presiuni de securitate. „Lumea marchează astăzi 77 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Documentul rămâne un reper pentru modul în care […] The post Premierul Ilie Bolojan afirmă că drepturile fundamentale “nu se mențin de la sine”, ci necesită “un efort constant și verificabil”: Progresele României nu sunt ireversibile appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Camera Deputaților a adoptat Ordonanța de urgență privind instituirea SAFE prin consolidarea industriei europene de apărare # CaleaEuropeana
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, Ordonanța de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE de instituire a instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, scrie Agerpres. Ordonanța stabilește măsuri în vederea implementării în România a instrumentului „Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE), un mecanism temporar care oferă […] The post Camera Deputaților a adoptat Ordonanța de urgență privind instituirea SAFE prin consolidarea industriei europene de apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Șeful Consiliului European îi cere lui Trump să arate “respect” față de liderii europeni aleși de cetățeni: Noi respectăm faptul că americanii l-au ales președinte # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, António Costa, s-a raliat marți reacțiilor europene după ce președintele american Donald Trump a descris Europa drept un grup de națiuni „în declin”, condus de lideri „slabi”. Aflat în Irlanda, Costa a subliniat că Europa și Statele Unite „trebuie să acționeze ca aliați” și l-a îndemnat pe liderul republican să manifeste „respect”. […] The post Șeful Consiliului European îi cere lui Trump să arate “respect” față de liderii europeni aleși de cetățeni: Noi respectăm faptul că americanii l-au ales președinte appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Consiliul Investitorilor Străini face un „pas strategic” și o numește pe Ruxandra Băndilă în funcția de Director Executiv: # CaleaEuropeana
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a anunțat luni, 8 decembrie, numirea Ruxandrei Băndilă în funcția de Director Executiv. Cu o experiență de peste 25 de ani în strategie, dezvoltare de afaceri și operațiuni, Ruxandra Băndilă va coordona activitatea FIC și va contribui la consolidarea dialogului cu autoritățile, întărind poziționarea organizației ca partener de încredere în promovarea […] The post Consiliul Investitorilor Străini face un „pas strategic” și o numește pe Ruxandra Băndilă în funcția de Director Executiv: appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
UE este „foarte aproape” de un acord cu privire la activele rusești înghețate, afirmă Antonio Costa: Summitul de săptămâna viitoare va continua până când vom ajunge la o decizie # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană se apropie de o soluție pentru finanțarea apărării Ucrainei împotriva Rusiei în 2026 și 2027, a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European, informează Deutsche Welle. Acest acord ar avea sprijinul unei majorități calificate a membrilor UE, a spus el. Pe 23 octombrie, liderii UE s-au angajat să finanțeze Kievul pentru următorii doi ani, […] The post UE este „foarte aproape” de un acord cu privire la activele rusești înghețate, afirmă Antonio Costa: Summitul de săptămâna viitoare va continua până când vom ajunge la o decizie appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la măsurile pentru gestionarea impactului cormoranilor asupra pisciculturii în statele membre # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la măsurile pe care le pregătește pentru a ajuta statele membre ale UE să gestioneze mai eficient situația problematică cauzată de creșterea numărului de cormorani. „Creșterea numărului de cormorani a devenit o problemă reală în întreaga Europă. Asociațiile de fermierii piscicoli atrag atenția că în România […] The post Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la măsurile pentru gestionarea impactului cormoranilor asupra pisciculturii în statele membre appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Iulian Chifu, editorialist CaleaEuropeană.ro, a fost distins cu Premiul „Vasile Conta” acordat de Academia Română # CaleaEuropeana
Iulian Chifu, editorialist CaleaEuropeană.ro, a fost distins cu Premiul „Vasile Conta” acordat de Academia Română, pentru lucrarea „Rethinking Warfare in the 21st Century: The Influence and Effects of the Politics, Information and Communication Mix”. Astfel, la secțiunea Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie, Premiul „Vasile Conta” a fost adjudecat de Iulian Chifu și Greg Simons (Anglia), […] The post Iulian Chifu, editorialist CaleaEuropeană.ro, a fost distins cu Premiul „Vasile Conta” acordat de Academia Română appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Studiu ASE și Deloitte România relevă punctele forte ale țării în atragerea de investitori străini: stabilitatea politică, poziția geografică, apartenența la UE și NATO, aderarea la OCDE și potențialul economic # CaleaEuropeana
Regimul democratic stabil, o populație de 19 milioane de locuitori, dintre care aproape jumătate (8 milioane) se află în câmpul muncii, poziția geografică strategică, statutul de membru al UE și NATO și de candidat la aderarea la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), resursele naturale și spațiu de fructificare a potențialului economic se numără […] The post Studiu ASE și Deloitte România relevă punctele forte ale țării în atragerea de investitori străini: stabilitatea politică, poziția geografică, apartenența la UE și NATO, aderarea la OCDE și potențialul economic appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat la dejunul de lucru găzduit de Macron despre consolidarea investițiilor reciproce și oportunitățile de dezvoltare în sectoare strategice # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că a participat la un dejun de lucru găzduit de președintele Franței, Emmanuel Macron, în cadrul vizitei oficiale a președintelui României, Nicușor Dan, la Paris. Potrivit ministrului, discuțiile au reconfirmat „soliditatea relației strategice dintre România și Franța – o relație bazată pe încredere, cooperare și obiective comune de […] The post Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat la dejunul de lucru găzduit de Macron despre consolidarea investițiilor reciproce și oportunitățile de dezvoltare în sectoare strategice appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Raport NextGenerationEU 2025: UE a devenit unul dintre cei mai mari emitenți de obligațiuni verzi din lume # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a devenit unul dintre cei mai mari emitenți de obligațiuni verzi din lume, potrivit ediției din 2025 a raportului anual privind alocarea și impactul obligațiunilor verzi NextGenerationEU, publicat marți, 9 decembrie. Aceasta arată că, până în prezent, au fost emise obligațiuni verzi NextGenerationEU în valoare totală de 78,5 miliarde de euro, ceea ce […] The post Raport NextGenerationEU 2025: UE a devenit unul dintre cei mai mari emitenți de obligațiuni verzi din lume appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
„Rusia nu dă vreun semn de angajament serios în favoare păcii”, avertizează UE la ONU. Atacurile rusești au ucis cu 24% mai mulți civili ucraineni în 2025 # CaleaEuropeana
Rusia nu dă niciun semn că ar căuta pacea în Ucraina, ci își intensifică atacurile asupra civililor și infrastructurii critice, a declarat ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate convocată după escaladarea bombardamentelor rusești, informează Ukrinform și EFE, preluat de Agerpres. „Rusia își continuă războiul de agresiune […] The post „Rusia nu dă vreun semn de angajament serios în favoare păcii”, avertizează UE la ONU. Atacurile rusești au ucis cu 24% mai mulți civili ucraineni în 2025 appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Finlanda a achiziționat sisteme de bruiaj și de detectare a dronelor, în contextul în care țările de pe flancul estic al NATO au început să-și consolideze masiv mijloacele de apărare după ce Ucraina a fost invadată de Rusia, informează Reuters, citat de Agerpres. Eforturile de apărare împotriva dronelor s-au intensificat în ultima perioadă după ce […] The post Finlanda își consolidează sistemul de apărare împotriva dronelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
România cere ca viitorul program Horizon Europe să fie orientat strategic spre tehnologii cuantice, securitate cibernetică și științele dedicate sănătății și longevității # CaleaEuropeana
România a participat, prin președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, la reuniunea miniștrilor responsabili de Cercetare în cadrul Consiliului Uniunii Europene, Competitiveness Council – Research, desfășurată la Bruxelles marți, 9 decembrie. Din delegația României a făcut parte și președintele Agenției Spațiale Române (ROSA), Daniel-Eugeniu Crunțeanu, reafirmând coerența și angajamentul instituțiilor naționale implicate în promovarea […] The post România cere ca viitorul program Horizon Europe să fie orientat strategic spre tehnologii cuantice, securitate cibernetică și științele dedicate sănătății și longevității appeared first on caleaeuropeana.ro.
