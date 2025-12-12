“Suntem următoarea țintă a Rusiei”, avertizează secretarul general NATO, cerându-le aliaților să se pregătească pentru “amploarea unui război pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”

07:40

Țara care era pe punctul de a fi exclusă din zona euro va conduce puternicul organism al UE care a salvat-o de la faliment, după ce ministrul de finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, l-a învins joi pe omologul său belgian Vincent Van Peteghem într-o cursă cu doi candidați pentru președinția Eurogrupului. Eurogrupul l-a ales pe […] The post Noul șef al Eurogrupului va fi ministrul de finanțe al Greciei, țară care acum un deceniu era în pragul falimentului și al excluderii din zona euro appeared first on caleaeuropeana.ro.