Vremea azi, 12 decembrie. Ploaie, vânt puternic și ceață. Temperaturile maxime ajung la 12 grade. Unde va fi cel mai cald
StirileProtv.ro, 12 decembrie 2025 08:20
Vineri în regiunile intracarpatice atmosfera rămâne închisă și o să picure puțin. În rest, găsim vreme mai bună, apare soarele printre nori și doar izolat s-ar putea să vină o ploaie slabă în Moldova și în Dobrogea.
• • •
Acum 5 minute
08:40
Bărbatul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată personal în faţa instanţei # StirileProtv.ro
Bărbatul acuzat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk a apărut pentru prima dată în faţa instanţei, într-un caz de mare interes public, potrivit BBC.
08:40
SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură” # StirileProtv.ro
Turiști din zeci de țări ar putea fi obligați să furnizeze istoricul lor pe social media pe ultimii cinci ani pentru a intra în SUA, potrivit unei noi propuneri prezentate de oficialii americani.
Acum 15 minute
08:30
Cercetările efectuate de prestigioasa revistă medicală The Lancet oferă cea mai dură evaluare de până acum asupra alimentelor ultra-procesate, acuzându-le de numeroase afecțiuni cronice și de o degradare accelerată a calității dietei la nivel mondial.
08:30
Percheziții în Dâmbovița: polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal # StirileProtv.ro
Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii făcute în Târgovişte şi în comuna Băleni.
08:30
Paula Herlo, despre reportajul ‘România, te Iubesc!’, care a șocat România: “Lagărul de exterminare a copiilor” de la Cighid # StirileProtv.ro
Paula Herlo, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ai Știrilor PRO TV, vorbește cu emoție despre 2008, anul care a marcat istoria PRO TV și a scos la lumină una dintre cele mai negre povești ale României comuniste.
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
07:50
Ținutul Buzăului se transformă zilele acestea într-un adevărat laborator în aer liber.
07:50
Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune” # StirileProtv.ro
Șeful NATO vine cu un avertisment îngrijorător. Mark Rutte spune că Europa trebuie "să se pregătească pentru un război așa cum numai bunicii noștri au îndurat".
Acum 2 ore
07:30
Ceață densă și carosabil umed în toată țara. Vizibilitatea este și sub 50 m, avertizează Centrul Infotrafic # StirileProtv.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, vineri dimineaţă, pe un carosabil umed şi în condiţii de vizibilitate scăzută la sub 200 de metri, iar în unele zone chiar sub 50 de metri, din cauza ceţii, anunţă Centrul Infotrafic.
07:30
Mesajul transmis de Ursula von der Leyen lui Donald Trump: „Nu vă amestecaţi în democraţia europeană” # StirileProtv.ro
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democraţia europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce preşedintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei, scrie POLITICO.
07:30
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta" # StirileProtv.ro
România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”.
07:30
Benzina, motorina și gazul metan se vor scumpi, din cauza taxei pe dioxid de carbon. Când vor intra în vigoare noile prețuri # StirileProtv.ro
Prețurile carburanților și al gazului metan vor crește din 2028, când va intra în vigoare sistemul de taxare a dioxidului de carbon în UE, a declarat, la PRO Verde, Constantin Postoiu, expert în politici climatice.
07:30
Mijlocaşul român Răzvan Marin a marcat un gol pentru AEK Atena, care a învins-o pe Samsunspor, cu scorul de 2-1, joi seara, în deplasare, în etapa a cincea a competiţiei de fotbal Conference League.
07:30
Marea Britanie își întărește apărarea: submarin rusesc, vânat în Canalul Mânecii de forțele navale # StirileProtv.ro
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunţat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acţionează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei ameninţări, notează AFP.
07:20
Cutremur cu magnitudinea 6,7 în Japonia, la doar câteva zile după un alt seism puternic. Alertă de tsunami # StirileProtv.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA).
07:20
Florin Tănase, după FCSB – Feyenoord 4-3: „Numai o echipă ca Steaua poate oferi seri ca acestea în Europa” # StirileProtv.ro
Fotbalistul formaţiei FCSB, Florin Tănase, a declarat joi seară, după meciul cu Feyenoord, scor 4-3, că numai o echipă ca a sa “poate oferi seri ca acestea în Europa”.
07:20
Donald Trump a semnat un ordin prin care cere guvernului să dea în judecată statele care reglementează IA # StirileProtv.ro
Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale.
Acum 12 ore
23:20
Circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi reluată de sărbători. De când se elimină restricțiile # StirileProtv.ro
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, circulaţia urmând a fi deschisă în 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate în zonă în 8 ianuarie.
23:20
„Am primit un mesaj de la Moscova”. Vucic, surprins de microfonul deschis, lângă Ursula von der Leyen. Ce i-a răspuns șefa UE # StirileProtv.ro
Într-o înregistrare surprinsă de un microfon deschis, președintele sârb Aleksandar Vucic părea să sugereze că primise un „mesaj de la Moscova” la sosirea sa la Bruxelles pentru discuții cu înalți oficiali ai Uniunii Europene.
23:20
Poliția Capitalei a fost sesizată joi, 11 decembrie 2025, privind dispariția unei minore de 13 ani, care a plecat în cursul aceleiași zile de la o adresă din Sectorul 1 și nu a mai revenit acasă.
23:10
Ministrul Energiei: Interconectarea Austria-Ungaria oferă României acces la o piaţă energetică mai mare, cu preţuri mai mici # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine, ultimele discuţii purtate pentru a accelera proiectele care dezvoltă România şi întreaga regiune pentru următoarele decenii.
22:40
Trump, „extrem de frustrat” de Moscova și Kiev: nu mai vrea „întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor” # StirileProtv.ro
Casa Albă transmite cel mai dur mesaj de până acum privind impasul negocierilor pentru pacea în Ucraina.
22:40
Câștigătorul Eurovision 2024 a anunțat că dă înapoi trofeul. „Nu mai are ce căuta pe rafturile mele” # StirileProtv.ro
Câștigătorul Concursului Eurovision 2024, Nemo, a anunțat că va „returna trofeul” după ce Israelului i s-a permis să participe la concursul de anul viitor.
22:20
Un singur factor esențial ar putea crește longevitatea mai bine decât dieta sau exercițiul fizic | Studiu # StirileProtv.ro
Ceea ce câștigi într-o zi stând până târziu ar putea scurta durata vieții tale, potrivit unui nou studiu care leagă somnul insuficient de o speranță de viață mai redusă.
22:10
Lapte praf pentru sugari, retras de la vânzare în România, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producție # StirileProtv.ro
Auchan, Selgros şi Kaufland anunţă retragerea unor loturi de lapte praf Nestle pentru sugari, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producţie. Produsele trebuie predate în magazine.
22:00
Test pentru Vladimir Putin, propus de Mark Rutte. Doar așa își va da seama dacă „este serios” # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a deschis joi o nouă direcție în dezbaterea occidentală despre viitoarele negocieri privind războiul din Ucraina, propunând ceea ce el însuși a numit un „test” pentru Vladimir Putin.
21:30
O femeie venită din Asia a fost diagnosticată cu lepră, în Cluj-Napoca. Colegele ei de la un salon de masaj sunt evaluate # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică.
21:30
Chichița legislativă găsită de UE pentru deblocarea activelor înghețate ale Rusiei. Mai e nevoie doar de vot # StirileProtv.ro
Statele membre ale Uniunii Europene au recurs joi la o măsură rar utilizată în arhitectura legislativă europeană, pentru a evita un blocaj care risca să compromită planul de valorificare a activelor rusești înghețate în Europa.
21:20
Ce spun experții în energie după acordul statului cu OMV Petrom de majorarea a redevențelor: „un câştig important” # StirileProtv.ro
După ani de încercări eșuate, statul român a ajuns la un acord cu OMV Petrom pentru majorarea cu 40% a redevențelor. Măsura apare într-o hotărâre adoptată de Executiv.
21:20
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale către Rusia fără referendum. O nouă contrapropunere, trimisă la Washington # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins orice concesie teritorială către Rusia fără un referendum național și anunță că a trimis Washingtonului o nouă contrapropunere în cadrul discuțiilor privind planul de pace.
21:20
Horoscop 12 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Echilibru financiar și dorință de reinventare # StirileProtv.ro
Horoscop 12 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne îngrijim de casă, de ai noștri, le împlinim dorințele și ne preocupăm să mai schimbăm un pic aerul și peisajul.
21:20
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.
21:00
Hoții au intrat în rolul lui Grinch, în toată țara. Un individ și-a pus iubita sa aleagă prada pe video, apoi a furat bradul # StirileProtv.ro
Cum decorațiunile de Crăciun de pe clădiri sunt tot mai frumoase, unii hoți au pus ochii pe ele. Au intrat în rolul lui Grinch și în multe orașe au furat brazi, ursuleți și cutii de cadouri de pe fațade.
20:50
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri în Justiție. VIDEO # StirileProtv.ro
Sute de oameni s-au adunat în Piața Victoriei din București pentru a participa la un protest în care și-au exprimat nemulțumirea față de actualul sistem judiciar.
20:50
Planul lui Trump pentru pace, considerat o versiune economică a conferinței de la Yalta. Ce înțelegeri s-ar face cu Rusia # StirileProtv.ro
„Ar fi o greșeală să-l împingem pe președintele ucrainean către o pace pe care poporul său nu o va accepta, după patru ani de suferință și moarte”, a declarat cancelarul german după o discuție tensionată cu Donald Trump.
20:40
Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice" # StirileProtv.ro
“Perioada pe care o traversăm seamănă foarte mult cu sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial. Asistăm la prăbuşirea fundamentelor ideologice şi politice ale relaţiilor internaţionale, iar haosul este indus voluntar în relațiile internaționale.”
20:30
Cum a ajuns un individ să fie arestat după ce și-a distrus de trei ori brățara de monitorizare. A aruncat-o și din tren # StirileProtv.ro
Măsurile pentru combaterea violenței domestice nu par să aibă efectul scontat. În doar câteva zile, polițiștii din Capitală au fost chemaţi să intervină de trei ori în cazul unui bărbat care a vrut să scape de brățara electronică de monitorizare.
20:30
Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență" # StirileProtv.ro
Miza negocierilor ruso-americane care se desfășoară acum pare a fi reîmpărțirea Europei în sfere de influență, „într-un soi de complot geopolitic americano-rus”.
20:20
Birocrația împiedică întoarcerea medicilor români din diaspora. Se așteaptă și luni întregi pentru echivalarea diplomelor # StirileProtv.ro
Birocrația greoaie pentru recunoașterea diplomelor și a stagiilor de pregătire îi descurajează pe medicii români din diaspora, să revină în țară.
20:20
Locul pe care se clasează România la exporturile de vin. „O producție destul de bună, atât calitativ, cât și cantitativ” # StirileProtv.ro
De sărbători vom avea pe mese vin mult și bun. Deși a fost un an dificil, producția de vin a României a crescut cu o treime față de anul trecut.
20:10
Noi reguli pentru prevenirea hărțuirii la locul de muncă. Amenzi de 7.000 de lei pentru angajatorii care nu se conformează # StirileProtv.ro
Angajatorii vor trebui să respecte reguli noi, pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de muncă.
20:00
Programa de Limba Română pentru clasa a IX-a, criticată de peste 200 de personalități și mii de profesori. Ce riscuri ar fi # StirileProtv.ro
Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori, regizori și profesori cer Ministerului Educației „regândirea integrală” a noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a.
20:00
Ce trebuie să mănânce copiii, conform Ministerului Sănătății: avocado, andive și măcriș # StirileProtv.ro
Un nou ghid de nutriție cu meniuri mai sărace caloric și porții mai mici devine obligatoriu pentru creșe, grădinițe, școli și internate.
19:50
Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică # StirileProtv.ro
De la 1 ianuarie, cei care au maşini vor plăti impozite mai mari. Sunt vizate și autoturismele electrice și hibride, care până acum erau parțial sau total scutite.
Acum 24 ore
19:40
Unde au fost cele mai multe concedieri din România în acest an. Domeniile cu cele mai multe restructurări # StirileProtv.ro
A fost un an dificil pentru piața muncii din România. Multe companii și-au redus bugetele și au suspendat proiectele mari de investiții.
19:30
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ # StirileProtv.ro
Reacții virulente și contradictorii după documentarul publicației Recorder în care foști și actuali magistrați vorbesc despre probleme din justiție.
19:30
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că dă 900.000 de lei lunar unui consultant „ținut secret” # StirileProtv.ro
Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.
19:30
Când ar urma să revină apa potabilă în județele Prahova și Dâmbovița. Buzoianu: „Dacă toate analizele vor ieși bine la DSP” # StirileProtv.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă în zona afectată din cele două judeţe, Prahova şi Dâmboviţa.
19:10
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune” # StirileProtv.ro
O serie de judecători de la instanțe din toată țara au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au arătat cu degetul problemele sistemice din justiție, în ciuda negărilor oficiale venie joi de la Curtea de Apel București.
19:00
Polonia, exclusă de la negocierile pentru pace în Ucraina. Absența statului stârnește tensiuni diplomatice majore # StirileProtv.ro
Când liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Ucraina s-au reunit la Londra pentru a-şi alinia poziţiile cu privire la presiunea urgentă a Washingtonului pentru un acord de pace în Ucraina, Polonia nu se afla pe lista invitaţilor.
