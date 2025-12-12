Explozie într-un bloc din orașul rusesc Tver după un atac cu drone. Șapte persoane au fost rănite. Locatarii, evacuați de urgență

19:10

Mai mulți angajați ai unui comitet de cartier din China au pus la punct o metodă ingenioasă, dar ilegală, de a păcăli sistemul de pontaj bazat pe recunoaștere facială. Pentru a „bifa prezența” mai multor colegi, aceștia au creat măști tipărite cu chipurile angajaților, reușind astfel să simuleze intrarea la muncă fără ca persoanele respective să […]