O capitală europeană majorează taxa pentru câini: 120 de euro pentru primul animal de companie
Gândul, 12 decembrie 2025 10:50
Deținerea unui companion patruped devine din ce mai scumpă în Austria. Viena a anunțat o majorare semnificativă începând din 2026 noi tarife atât pentru primul câine, „erste Hund”, cât și pentru cei „suplimentari”, potrivit publicației Heute. Taxa locală pentru câini este stabilită de fiecare land sau oraș din Austria. În principiu, taxa vizează recuperarea pagubelor […]
Acum 5 minute
11:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat că documentarul Recorder dedicat corupției din justiție va fi investigat de Inspecția Judiciară. Materialul a provocat un adevărat seism în sistemul de justiție și proteste în stradă. Pe de altă parte, există voci care susțin că în spatele întregului seism s-ar afla pregătirea revenirii fostei șefe a DNA, […]
11:10
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor […]
11:10
Un britanic care a vizitat 140 de țări spune care este destinația care i-a plăcut cel mai mult și în care revine mereu. E și preferata românilor # Gândul
Chris D. Brown, un britanic care a vizitat nu mai puțin de 140 de țări, susține că există un loc anume în care revine cu drag în fiecare an. Această destinație este una foarte accesibilă și pentru turiștii români. Brown a călătorit în nu mai puțin de 140 de țări de-a lungul anilor, dar un […]
Acum 30 minute
10:50
10:50
Călin Georgescu intervine în scandalul din justiție, după documentarul Recorder: ”Trebuie refăcută din temelii” # Gândul
Călin Georgescu a reacționat vineri, pe rețelele de socializare, după scandalul generat de documentarul Recorder. Fostul candidat la prezidențiale, care a câștigat primul tur al scrutinului din decembrie 2024, susține că ”justiția trebuie refăcută din temelii”. Călin Georgescu a reacționat după scandalul generat de documentarul Recorder „Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi […]
Acum o oră
10:40
Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre cel mai nou scandal din justiție și cum ruperea „binomului” SRI-DNA pe vremea fostului președinte Klaus Iohannis a dus la situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu identifică un moment cheie […]
10:40
INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64% # Gândul
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele referitoare la rata anuală a inflației. Potrivit datelor furnizate de experți, rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%. Informațiile se găsesc mai jos, în articol. Datele INS arată că mărturile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, […]
10:30
Micul românesc, noul street food din Marea Britanie. Povestea The Mik Co, afacerea englezească cu ADN românesc care vrea concureze cu kebapul turcesc # Gândul
Stabilit de opt ani în Marea Britanie, un român din Călărași încearcă să transforme micul tradițional într-un fenomen culinar britanic. Daniel Țăruș, fondatorul The Mik Co, vinde mititei în centrul orașului Nottingham și visează la o rețea națională care să concureze kebapul turcesc și curryul indian. Daniel Țăruș, 32 de ani, originar din Chirnogi, județul […]
10:30
Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere” # Gândul
Președintele american Donald Trump va trimite un reprezentant la discuțiile din Europa privind Ucraina, în acest weekend, doar dacă există o șansă reală de a semna un acord de pace, a anunțat Casa Albă. Însă „președintele s-a săturat de multiplele întâlniri care par să nu ajungă niciodată la un acord“, a declarat secretarul de presă […]
10:30
A avea o bandă de alergare acasă înseamnă libertate și flexibilitate: poți alerga oricând dorești, fără să depinzi de vreme, de trafic sau de programul sălilor de fitness. O banda de alergat modernă nu este doar un simplu aparat, ci un instrument esențial pentru menținerea formei fizice, a sănătății și a motivației. Modelele actuale, echipate […]
10:30
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România # Gândul
ANM a transmis un anunț foarte important pentru români. Meteorologii au publicat o analiză detaliată despre evoluția vortexului polar și despre cum o să ne afecteze acesta în perioada iernii, potrivit Cancan. Conform informațiilor ANM, vortexul polar a înregistrat o ruptură și a dat semne clare de instabilitate. Asta duce la schimbări radicale ale vremii. […]
10:30
Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare” # Gândul
Toamna refuză, încă, să se retragă din decor, iar temperaturile sunt mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, pentru Gândul, că există un fenomen de inversiune termică, iar rezultatul se concretizează prin temperaturi mai mari în zona de câmpie și, paradoxal, mai mici în […]
10:20
Cum să usuci rufele mai repede iarna, chiar și pe balcon. Trucul durează doar câteva minute # Gândul
Uscarea rufelor iarna, în special în luna decembrie, poate fi o reală bătaie de cap. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată încetinesc evoporarea apei, iar hainele pot să rămână umede pentru zile întregi. Cu toate acestea, există câteva soluții simple ce pot să accelereze procesul, fără a crea probleme în casă. Atunci când rufele sunt uscate […]
Acum 2 ore
10:10
„Lista scurtă” a lui Zelenski. Cine îl va înlocui pe Yermak, „maestrul intrigilor de culise” și mâna dreaptă a președintelui, „prăbușit” în urma scandalului de corupție care a zguduit Ucraina? # Gândul
Volodimir Zelenski – președintele Ucrainei – a dezvăluit cine este în cursă pentru a deveni noul său șef de cabinet. Andriy Yermak, fostul șef al Cabinetului Prezidențial, a demisionat la sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce a marcat o prăbușire uluitoare pentru cineva considerat, indiscutabil, a doua cea mai puternică figură din Ucraina. Înlăturarea lui Yermak a […]
10:10
Ministrul Justiției cere clarificarea acuzațiilor celor 200 de magistrați: ”Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate” # Gândul
Printr-o postare pe Facebook, Radu Marinescu, Ministrul Justiției, a menționat că susține necesitatea clarificării aspectelor reclamate în documentarul Recorder de către magistrați. Acesta a transmis că, de când a preluat funcția, nu a primit sesizarea vreunui magistrat ca ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă. Ca urmare a investigației Recorder pe tema […]
10:10
Ion Cristoiu: „America este conștientă că nu poate să mai conducă lumea și trebuie să o împartă cu Rusia și China” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum America este conștientă că nu mai poate conduce singură lumea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „America nu mai poate conduce lumea așa cum a condus-o după Războiul Rece. Și […]
10:00
Cât costă produsele alimentare de bază în România și cât ar costa în lei, în străinătate | Tabel prețuri comparative # Gândul
Gândul.ro vă aduce în atenție, astăzi, un tabel cu prețurile percepute pentru produsele alimentare de bază în România și în străinătate. Pe listă se află țări din Europa, precum și Somalia, SUA sau Australia. V-ați întrebat vreodată cât costă produsele alimentare de bază în România și cât ar costa în lei, în străinătate? Gândul.ro a […]
09:40
„Eroul Recorder”, procurorul Liviu Lascu, care se plânge că i-a încetat delegarea din DNA, este un fan al premierului Bolojan, un cunoscut al purtătoarei de cuvânt Ioana Ene Dogioiu și apropiat de PNL. Lascu apare și în anturajul unui om de afaceri controversat. Gândul publică fotografiile în exclusivitate și rețeaua de interese # Gândul
După dezvăluirile apărute despre judecătorii Daniela Panioglu și Laurențiu Beșu, un alt personaj „eroic” din documentarul Recorder are soclul șubred. Controversatul procuror militar Liviu Lascu, care se plânge de 2 ani și jumătate că i-a fost încetată delegarea de la serviciul militar din DNA fix când ancheta „achizițiile SRI”, apare la evenimentele vicepreședintelui clujean al […]
09:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre noua strategie de securitate a Statelor Unite, asociată administrației Trump. Discuția a pornit de la impactul asupra lumii, Europei și României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Cel mai […]
09:40
SUA impun noi sancțiuni Venezuelei după confiscarea petrolierului Skipper. Alte șase nave sancționate. Maduro: „Era pirateriei navale în Caraibe” # Gândul
Statele Unite au anunțat impunerea de noi sancțiuni asupra a șase nave suspectate că transportau petrol venezuelean, la o zi după confiscarea unui petrolier în largul coastelor Venezuelei. Regimului lui Nicolas Maduro a catalogat acest incident drept un „act de piraterie navală” orchestrat de SUA. Statele Unite au decis să sancționeze încă șase nave despre […]
09:40
Dacă e vineri, vă propunem un nou banc spumos. La întrebarea: „Care este mai mare: Soarele sau Luna?”, copiii au data un răspuns total neașteptat. –Copii, care este mai mare, Soarele sau Luna? -Luna, fiindcă are voie să iasă noaptea. Alte bancuri haioase Două vecine se întâlnesc dimineața. – Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă? […]
09:30
Suspectul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată personal în faţa instanţei # Gândul
Bărbatul acuzat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk a apărut pentru prima dată în faţa instanţei, într-un caz de mare interes public, potrivit BBC. Avocații lui Tyler Robinson și Biroul Șerifului din Utah County i-au solicitat judecătorului să interzică camerele în instanță, de teamă că acoperirea știrilor ar putea afecta corectitudinea perocesului. Văduva […]
09:30
Electrocasnicul pentru care plătești 90 lei în fiecare lună, în factura la curent. Majoritatea românilor îl au acasă # Gândul
Care este electrocasnicul pentru care plătești 90 lei în fiecare lună, în factura la curent. Majoritatea românilor îl au acasă. Este un electrocasnic foarte util, indispensabil chiar, mai ales pentru perioada sărbătorilor de iarnă, când gospodinele se întrec în bunătăți. Fără îndoială, este vorba despre cuptorul electric, un electrocasnic de mare ajutor mai ales în […]
09:20
Bancul de vineri are în centrul atenției un scurt dialog între Ion și Maria. Spor la râs! – Ioane, iar bei? Doar mi-ai promis că devii un om nou! – Da, fă, Mărie, chiar c-am devenit, dar din păcate și ăstuia nou îi place băutura… Vecinele curioase Două vecine se întâlnesc dimineața. – Ce-i cu […]
Acum 4 ore
09:10
Cum se poate califica FCSB în primăvara europeană după incredibila răsturnare de scor din meciul cu Feyenoord, scor 4-3. Iată toate calculele # Gândul
FCSB le-a oferit fanilor săi o nouă seară magică, reușind o incredibilă răsturnare de scor în meciul cu Feyenoord, scor 4-3, de la 1-3 în minutul 50. Victoria de joi seară, de pe „Arena Națională”, contând pentru grupele Europa League, îi face pe „roș-albaștri” să viseze cu ochii deschiși la primăvara europeană. Campioana României s-a […]
09:10
Un cutremur a avut loc în România, vineri dimineață, 12 decembrie 2025, în zona seismică Vrancea. Potrivit INCDFP, seismul s-a produs la o adâncime de 87.7 kilometri, în apropiere de Buzău și Focșani. Seismul de 3.9 grade pe scara Richter (cotat la intensitate II) a avut loc la ora 03:54, la o adâncime de 87.7 […]
09:00
Trump blochează reglementările statelor SUA privind inteligența artificială. Ordinul impune un cadru național unic # Gândul
Joi, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale. Documentul semnat joi interzice autorităților statale să creeze sau să aplice reglementări proprii în acest domeniu. Obiectivul îl reprezintă uniformizarea regulilor pentru o tehnologie aflată într-o expansiune rapidă. Aceasta […]
09:00
Ion Cristoiu: „În România nu va avea loc o revoluție conservatoare ca în America. În România nu au loc revoluții” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum România nu poate avea parte de vreo revoluție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Tezele lui în prefață scot în evidență că e un om care a citit și știe. […]
08:50
Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!” # Gândul
FCSB a reușit o victorie senzațională cu Feyenoord Rotterdam, 4-3 (1-2), joi seara, 11 decembrie, pe „Arena Națională”, în etapa a 6-a a Europa League. Golul victoriei a venit la ultima fază a meciului, FCSB reușind să întoarcă soarta partidei după ce în minutul 50 tabela indica 3-1 pentru olandezi. Feyenoord, o trupă valoroasă, cu […]
08:50
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, România va avea parte de o iarnă mai blândă, similară țărilor mediteraneene până la Crăciun. Meteorologii anunță că șansele să avem zăpadă până la finele lui 2025 cresc în anumite regiuni ale țării. Meteorologii ANM anunță că vremea va fi mai caldă […]
08:40
Dan Dungaciu: „Neputința guvernanților de a rezolva situația țării reprezintă oportunitatea singurului partid din opoziție” # Gândul
Discursul lui Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă Show, din 10 decembrie 2025, a adus în prim-plan strategia și viziunea partidului AUR pentru următorii ani, în contextul politic actual al României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a evidențiat că AUR are la dispoziție un orizont de doi ani pentru a se […]
08:40
Luis Lazarus s-a dus cu ciobanii în Parlamentul European. ”Am venit să le rezolvăm problemele, altfel, cine să le rezolve?” # Gândul
Luis Lazarus a mers, alături de un grup de ciobani, în Parlamentul European, asta după ce, în urmă cu câteva zile, europarlamentarul s-a prezentat la Bruxelles alătui de un grup de 100 de persoane, pentru a-și susține poziția privind protejarea producției alimentare tradiționale. ”Am venit în Parlamentul European împreună cu ciobanii, să le rezolvam problemele. […]
08:40
Cum au răspuns reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, după ce turiștii au cerut meniul pentru Revelion. „Dorim să subliniem ceva” # Gândul
Meniul pentru Revelion nu ar fi fost stabilit de reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, iar recent a pornit o întreagă discuție pe rețelele de socializare în urma prețurilor percepute pentru acest eveniment. Acum, reprezentanții au explicat ce fel de meniu vor primi turiștii care vor sărbători trecerea dintre ani la hotelul din stațiunea […]
08:30
Zodiile care trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Mesajele astrelor pentru: Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător # Gândul
Aceste zodii trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Află mesajele transformatoare din partea astrelor, ce anume trebuie să lași în urmă și ce schimbări te așteaptă. Vărsător Vărsătorii sunt atât de obișnuiți să îi ajute pe ceilalți încât uită de ei. Își dau seama însă că rudele îi mai sprijină, ci îi storc […]
08:20
Explozie într-un bloc din orașul rusesc Tver după un atac cu drone. Șapte persoane au fost rănite. Locatarii, evacuați de urgență # Gândul
Războiul din Ucraina s-a mutat pe frontul din Rusia. A fost noapte de coșmar în Rusia după un atac cu drone ucrainene în care a fost lovit un bloc de locuințe din orașul rus Tver, în noaptea de joi spre vineri, provocând o explozie puternică, rănirea a cel puțin șapte persoane și evacuarea de urgență […]
08:10
Adrian Severin: „Civilizația occidentală nu va pierde din cauza Rusiei, ci din cauza noastră” # Gândul
Adrian Severin, invitat în emisiunea „Marius Tucă Show” din 9 decembrie 2025, a susținut o analiză profundă asupra stării actuale a civilizației euro-atlantice și a responsabilității liderilor care o reprezintă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin afirmă că, deși în prezent nu vedem liderii autentici care să reprezinte această civilizație, problema nu […]
08:00
Amenzi de 34.000 de lei, după partida FCSB – Feyenoord Rotterdam (4-3) care a avut loc pe Arena Națională # Gândul
FCSB și Feyenoord Rotterdam (scor final 4-3) s-au întâlnit într-un meci din cea de-a șasea rundă a fazei principale din Europa League. În urma partidei disputate pe Arena Națională, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale de către jandarmi. În urma câștigării partidei, FCSB a ajuns pe locul 27, cu 6 puncte. Amenzi de 34.000 de […]
07:40
În ediția din 8 decembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul, univ. dr. Valentin Stan atrage atenția asupra faptului că succesul lui Ciprian Ciucu, cunoscut pentru pozițiile sale ferme și exprimările directe, poate provoca destrămarea coaliției guvernamentale actuale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan remarcă că Ciprian Ciucu a fost extrem […]
07:40
Cât a ajuns să coste un simplu langoș la un târg de Crăciun din România. Cât plătesc vizitatorii pentru jumări și șorici # Gândul
În această perioadă, tot mai mulți localnici și turiști vizitează târgurile de Crăciun organizate de autoritățile locale sau de privați în orașele din țară. În anumite cazuri, vizitatorii trebuie să-și pregătească un buget propriu pentru a-și face „poftele” la astfel de evenimente. Iată, de exemplu cât a ajuns să coste un simplu langoș la un […]
07:30
Vremea pliculețelor galbene a trecut. Se poate întoarce. Acum e timpul lui Plicușor! “Jos Justiția” e ordin pe unitate #! # Gândul
În timp ce, la Sofia, Guvernul și-a dat demisia și frații noștri bulgari se vor duce la vot a opta oară în ultimii patru ani, la noi, aci, toată floarea haștagistă s-a activat ca la un ordin pe unitate ca să detroneze una din cele trei puteri în stat, puterea judecătorească. Cică toate relele de […]
07:20
12 Decembrie, calendarul zilei: Jennifer Connelly împlinește 55 de ani, Monica Bîrlădeanu 47. Se stinge Mălina Olinescu # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 12 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jennifer Connelly este o actriță americană apreciată. Născută la 12 decembrie 1970 în New York, Connelly și-a început cariera ca model încă din copilărie, înainte de a debuta pe marele ecran. A […]
Acum 6 ore
07:10
Adrian Severin: „Franța nu și-a asumat rolul oficial al puterii coloniale. Suntem o colonie fără stăpân” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum România este o colonie franceză lipsită de stăpân. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Dacă ești o colonie, cel care are puterea colonială se obligă să aibă un […]
06:10
Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București. Publicația Recorder era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu și a filmat-o înainte de a întrerupe conferința de presă # Gândul
Un clip video publicat tocmai de Recorder arată că publicația era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care a luat cuvântul în mod aparent neașteptat, înainte ca președinta Liana Arsenie să vorbească în conferința de presă de la Curtea de Apel București (CAB). Toată lumea care urmărea evenimentul a rămas mută, după ce o judecătoare a […]
06:10
Valentin Stan: Nicușor Dan a transmis bucureștenilor că măsurile de austeritate vor fi aplicate după alegerile din 7 decembrie # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat declarația lui Nicușor Dan despre măsurile ce urmează să fie aplicate după 7 decembrie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Bucureșteni, mi-ați plăcut, felicitări! Stan a discutat despre […]
Acum 8 ore
05:10
Se fac primele jocuri la Primăria Capitalei: cine va fi mâna dreaptă a lui Ciprian Ciucu și cum a ajuns USR pe cale să-și piardă cea mai importantă poziție în București # Gândul
Ciprian Ciucu se pregătește ca peste câteva zile să-și preia mandatul de primar, după ce a câștigat alegerile de pe 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Ciucu îl va înlocui în funcție pe colegul său de partid, Stelian Bujduveanu, care este în prezent primar general interimar. Cei doi vor lucra în continuare împreună, iar Bujduveanu, care […]
Acum 12 ore
00:20
În timp ce mulți tineri găsesc diverse scuze pentru a evita mișcarea, o bătrână de 91 de ani din Cluj merge de trei ori pe săptămână la sală # Gândul
O clujeancă în vârstă de 91 de ani oferă o lecție de voință, în timp ce mulți tineri își găsesc scuze pentru a evita mișcarea. Bătrâna iubește fitnessul, iar de trei ori pe săptămână se antrenează în sala de sport. Pentru Mariane Felecan, numită „Oma” (bunica, în limba germană) de către apropiați, ambiția de a […]
11 decembrie 2025
23:50
Românii și bulgarii, pe ultimele locuri în topul speranței de viață în UE. Cine sunt cei mai longevivi europeni # Gândul
Speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană (UE), conform unui raport făcut public, joi, de Comisia Europeană (CE). Aceasta a rămas la pragul vârstei 76 de ani, foarte puţin în comparatie cu alte state europene. Consumul de alcool rămâne cel mai ridicat din UE, iar cei mai mulți adulți […]
23:40
Ion Cristoiu: „România este folosită de Putin pentru a da exemple negative- Nu există presă imparțială, alegerile au fost anulate” # Gândul
În ediția din 11 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a susținut că România a ajuns, paradoxal, să fie folosită de Vladimir Putin ca exemplu negativ pentru inteligența rusă care privea tradițional spre Occident. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Întrebat „ce se întâmplă cu România, în general?”, […]
23:30
Se adună tot mai multe plângeri despre carnea stricată din supermarketuri. Ce trebuie să verifici la acest aliment, pentru a nu-ți risca sănătatea # Gândul
Carnea stricată din supermarketuri reprezintă o surpriză neplăcută pentru clienți, mai ales în preajma sărbătorilor, iar aceștia reclamă acest aspect la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Alegerea se face între carne proaspătă, refrigerată sau congelată. De fapt, orice tip de carne poate fi periculoasă dacă nu este depozitată corespunzător și, în acest sens, există […]
23:10
În ediția din 11 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre rolul lui Dan Dungaciu, considerându-l unul dintre puținii gânditori ai conservatorismului din România. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a criticat scena conservatoare autohtonă, afirmând că aceasta este dominată fie de personaje lipsite de coerență, fie […]
