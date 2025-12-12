O capitală europeană majorează taxa pentru câini: 120 de euro pentru primul animal de companie

23:30

Carnea stricată din supermarketuri reprezintă o surpriză neplăcută pentru clienți, mai ales în preajma sărbătorilor, iar aceștia reclamă acest aspect la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Alegerea se face între carne proaspătă, refrigerată sau congelată. De fapt, orice tip de carne poate fi periculoasă dacă nu este depozitată corespunzător și, în acest sens, există […]