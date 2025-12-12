DOCUMENTARUL RECORDER - Secţia pentru judecători a CSM a decis să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru a face verificări privind informaţiile din documentarul Recorder
News.ro, 12 decembrie 2025 10:50
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări privind informaţiile prezentate în documentarul Recorder.
• • •
Acum 5 minute
11:10
Neamţ - Două persoane audiate într-un dosar privind accesul neautorizat cu detectoare de metale în zonele cu patrimoniu arheologic/ La domiciliile lor au fost găsite monede din 1.885 şi 1.867, un medalion comemorativ Carol I, fragmente de bijuterii - FOTO # News.ro
Două persoane au fost audiate într-un dosar privind accesul neautorizat cu detectoare de metale în zonele cu patrimoniu arheologic din judeţul Neamţ. La domiciliile lor au fost găsite mai multe obiecte vechi, printre care monede din 1.885 şi 1.867, un medalion comemorativ Carol I şi fragmente de bijuterii.
11:10
Spitalul Judeţean Arad are un nou biometru optic, care permite măsurarea cu acurateţe a unor parametri oculari/ Aparatul performat a fost achiziţionat în urma unei investiţii de peste 300.000 de lei # News.ro
Un nou biometru optic este funcţional, din această lună, în Compartimentul de Oftalmologie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Echipamentul este unul performant şi permite măsurarea cu acurateţe a unor parametri oculari. Valoarea achiziţiei este de 302.000 de lei.
11:10
Putin, Erdogan şi Pezeshkian sărbătoresc în Turkmenistan 30 de ani de ”neutralitate permanentă” a acestei foste republici sovietice deşertice din Asia centrală # News.ro
Turkmenistanul găzduieşte vineri o reuniune a mai multor şefi de stat, între care preşedinţii rus Vladimir Putin, turc Recep Tayyip Erdogan şi iranian Massoud Pezeshkian, lideri cu relaţii conflictuale cu Occidentul, cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de ”neutralitate permanentă” a regimului - o doctrină care a transformat această fostă republică sovietică deşertică din Asia Centrală bogată în gaze naturale într-una dintre cele mai închise ţări din lume, relatează AFP.
Acum 10 minute
11:00
INSP: S-a înregistrat debutul sezonului gripal/ Peste 3.000 de cazuri de gripă clinică, înregistrate la nivel naţional în săptămâna 1-7 decembrie, dublu faţă de cea anterioară/ 28 de cazuri de gripă, confirmate de laborator # News.ro
Peste 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost înregistrate la nivel naţional, în săptămâna 1-7 decembrie, numărul fiind dublu faţă de cel din săptămâna anterioară. Totodată, s-au raportat 28 de cazuri de gripă confirmate de laborator, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Astfel, s-a înregistrat debutul sezonului gripal, rata pozitivităţii pentru acelaşi tip de virus gripal la cazurile testate depăşind 10%.
Acum 30 minute
10:50
10:50
Dolj: Bărbat, reţinut după ce a incendiat un autovehicul folosit ca spaţiu de dormit pentru ciobani/ Nu au fost persoane rănite # News.ro
Un bărbat a fost reţinut de poliţiştii din Dolj după ce a dat foc unui autovehicul aflat pe un câmp şi folosit ca spaţiu de dormit pentru ciobani. În urma incendiului, nu au fost persoane rănite.
10:40
INS: Câştigul salarial mediu net a crescut cu 49 lei, în octombrie, la 5.492 lei, faţă de luna septembrie # News.ro
Câştigul salarial mediu net, în octombrie, a fost 5.492 lei, în creştere cu 49 lei (+0,9%) faţă de luna septembrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice, (11.810 lei) şi în transporturi aeriene (10.739 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.396 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.465 lei).
Acum o oră
10:30
Constanţa: Femeie de 70 de ani, transportată la spital cu arsuri pe jumătate din corp, după ce casa i-a luat foc # News.ro
O femeie în vârstă de 70 de ani din Medgidia, judeţul Constanţa, a fost transportată la spital, vineri, după ce locuinţa sa a luat foc. Femeia are arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului.
10:30
INS: În primele nouă luni au fost terminate 40.322 locuinţe, în scădere cu 1.990 locuinţe, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut # News.ro
În perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025, au fost terminate 40.322 locuinţe, în scădere cu 1.990 locuinţe, faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
10:30
FR Baschet lansează “Baschet în Spitale – eveniment sportiv de Crăciun”. Este un program social şi sportiv adresat copiilor internaţi în spitalele pediatrice din Bucureşti # News.ro
Federaţia Română de Baschet, cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Sport, lansează, vineri, proiectul pilot „Baschet în Spitale – eveniment sportiv de Crăciun”, un program social şi sportiv adresat copiilor internaţi în spitalele pediatrice din Bucureşti.
10:30
Poveşti romantice vor fi difuzate la DIVA, în fiecare zi, de la ora 06:00, până la 04:00, în perioada 15 - 21 decembrie.
10:20
Meciul FCSB - Feyenoord Rotterdam: Sancţiuni contravenţionale de peste 30.000 de lei, aplicate de jandarmi gazdelor şi firmei de pază # News.ro
Jandarmeria Bucureşti anunţă că a aplicat două sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 34.000 de lei la meciul de joi seară dintre FCSB şi Feyenoord Rotterdam, din Liga Europa.
10:20
Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%, la fel ca în luna octombrie 2025, comparativ cu luna octombrie 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
10:20
INS: Investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 3,9%, în primele nouă luni, la 143,196 miliarde lei # News.ro
Investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat, în primele nouă luni, 143,196 miliarde lei, în creştere cu 3,9%, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Acum 2 ore
09:50
Michael Jordan şi Nascar au ajuns la un acord pentru soluţionarea litigiului antimonopol iniţiat de legenda NBA # News.ro
Michael Jordan şi organizatorul de curse auto Nascar au ajuns joi la un acord pentru a soluţiona litigiul antimonopol iniţiat de legenda NBA, proprietarul echipei 23XI Racing, relatează AFP.
09:40
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cod roşu de vânt, ploi şi mare agitată, în Arhipelagul Madeira (Portugalia) # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Portugalia, întrucât Arhipelagul Madeira se află, de vineri până duminică, sub avertizare Cod roşu de vânt, cu viteze de până la 90 de kilometri pe oră, chiar 110-130 de kilometri pe oră în zonele montane, ploi şi mare agitată, cu valuri care pot atinge înălţimi între 4 şi 14 metri.
09:30
Nemo, câştigătorul Eurovisionului din 2024, returnează trofeul ca reacţie la participarea Israelului la ediţia din 2026 # News.ro
Artistul Nemo, care a câştigat Eurovision în 2024, anunţă că renunţă la premiul său şi consideră că „trofeul său nu mai are ce căuta pe raftul său”, după ce a criticat menţinerea participării Israelului la concursul din mai.
09:30
Cutremur de magnitudinea 6,7 în largul Japoniei, la câteva zile după un cutremur de magnitudinea 7,5 în aceeaşi zonă, soldat cu 50 de răniţi. O alertă de tsunami, ridicată # News.ro
Un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc vineri în largul Japoniei, potrivit Agenţiei Meteorologice Japoneze (JMA), la câteva zile după un cutremur de magnitudinea 7,5 - în aceeaşi zonă - care s-a soldat cu 50 de răniţi, relatează AFP.
09:20
„Nu suntem complici la încălcarea drepturilor omului”: 17 artişti portughezi anunţă că vor boicota Eurovisionul # News.ro
Şaptesprezece muzicieni şi interpreţi au anunţat că nu vor reprezenta Portugalia la Eurovision 2026 în cazul în care vor câştiga Festivalul da Canção. Decizia a fost luată ca reacţie la participarea Israelului la concurs.
Acum 4 ore
09:10
Australian Open începe o nouă tradiţie: va avea ceremonie de deschidere / Prima ediţie, cu Roger Federer şi alte legende # News.ro
Turneul Australian Open va începe pentru prima dată cu o ceremonie de deschidere. Roger Federer va participa la eveniment alături de alte legende ale tenisului.
09:00
DOCUMENTARUL RECORDER - Marinescu: E inacceptabilă orice formă de persecuţie a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncţionalităţi sau abuzuri/ Susţin necesitatea clarificării aspectelor învederate de magistraţi # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că susţine necesitatea clarificării tuturor aspectelor reclamate în documentarul Recorder de către magistraţi, adăugând că va acţiona în acest sens. ”Este inacceptabilă orice formă de persecuţie a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncţionalităţi sau abuzuri în sistemul în care activează”, consideră el. Totodată, Marinescu arată că nu a primit, pe perioada mandatului său, sesizări de la vreun magistrat privind aspectele semnalate în documentar sau în scrisoarea deschisă a magistraţilor.
08:40
Meteorologi: Temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, până spre sfârşitul anului/ La începutul lunii ianuarie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice # News.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne uşor mai ridicate decât cele normale ale perioadei până spre sfârşitul anului, incluvis de Crăciun, dar ulterior, la începutul lunii ianuarie, ele se vor situa în jurul celor specifice. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, deficitare până la finalul lunii decembrie, iar din ianuarie se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, uşor excendentare în regiunile sudice.
08:40
36 de ani de la Revoluţia anticomunistă din 1989 - Proiecţie „Anul Nou care n-a fost” şi discuţie cu regizorul Bogdan Mureşanu şi actorul Mihai Călin, la ICR Londra # News.ro
"Anul Nou care n-a fost" (2024) va fi proiectat, sâmbătă, de la ora 16.00, la sediul Institutului Cultural Român de la Londra, urmat de o discuţie cu actorul MIhai Călin şi regizorul Bogdan Mureşanu.
08:40
Snoop Dogg, numit antrenor onorific în echipa SUA înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 # News.ro
Rapperul Snoop Dogg s-a alăturat echipei SUA în calitate de antrenor onorific, un rol care Comitetul Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite speră că va aduce un plus de coolness specific Coastei de Vest echipei americane la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
08:20
Bărbatul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată personal în faţa instanţei # News.ro
Bărbatul acuzat că l-a ucis, în septembrie, pe activistul conservator Charlie Kirk, într-un campus din Utah, a apărut pentru prima dată personal în faţa instanţei, unde un judecător delibera asupra gradului de acces al presei la procesul de mare interes, scrie BBC.
08:00
Aproximativ o tonă de articole pirotehnice, confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii făcute în judeţul Dâmboviţa # News.ro
Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii făcute în Târgovişte şi în comuna Băleni. Marfa, în valoare de 35.000 de lei, a fost găsită la un bărbat de 50 de ani care nu avea dreptul să desfăşoare operaţiuni cu astfel de materiale.
08:00
Google a primit o notificare de încetare a încălcării drepturilor de autor de la Disney, care susţine că AI-ul companiei de tehnologie îi foloseşte imaginea personajelor.
07:50
Ploile torenţiale au provocat inundaţii pe zone extinse, ducând la evacuarea oamenilor, în zona Pacific Nortwest # News.ro
Ploile torenţiale care au căzut în zona Pacific Northwest au provocat inundaţii în mare parte din regiune, din Oregon în nordul statului Washington şi în British Columbia, unde zeci de drumuri au fost închise şi zeci de mii de persoane au fost evacuate, potrivit Reuters.
07:50
Apple obţine o inversare parţială a sancţiunilor în procesul antitrust intentat de Epic Games # News.ro
Apple a reuşit să convingă o instanţă federală de apel din SUA să anuleze parţial o serie de măsuri impuse pentru a modifica modul de funcţionare al App Store, însă nu a obţinut şi eliminarea unei interdicţii majore în procesul antitrust cu Epic Games, relatează Reuters.
Acum 6 ore
07:10
Marile companii tehnologice au anunţat investiţii de peste 50 de miliarde de dolari în India, în mai puţin de 24 de ore # News.ro
Marile companii tehnologice accelerează investiţiile în India, angajând peste 50 de miliarde de dolari în mai puţin de 24 de ore, pe fondul unei competiţii globale pentru infrastructura de cloud şi inteligenţă artificială, transmite CNBC.
06:50
Centrul Infotrafic: Ceaţa scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, în unele locuri chiar sub 50 de metri/ Vizibilitatea, diminuată şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0 (Centura Bucureşti) # News.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, vineri dimineaţă, pe un carosabil umed şi în condiţii de vizibilitate scăzută la sub 200 de metri, iar în unele zone chiar sub 50 de metri, din cauza ceţii, anunţă Centrul Infotrafic. Vizibilitatea în trafic este diminuată, chiar sub 100 de metri, şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0 (Centura Bucureşti).
06:40
SUA a impus noi sancţiuni împotriva altor şase nave despre care afirmă că transportă petrol din Venezuela, la o zi după ce a confiscat un petrolier, în largul coastei acestei ţări, relatează BBC.
06:40
Preţul argintului a crescut cu 115% de la începutul anului, atingând niveluri record şi depăşind clar evoluţia aurului, pe fondul unui dezechilibru tot mai accentuat între cerere şi ofertă şi al utilizării crescute în industriile emergente, transmite CNBC.
06:10
Acţiunile Oracle s-au prăbuşit joi cu până la 15%, trăgând în jos şi giganţii Nvidia, AMD şi CoreWeave # News.ro
Acţiunile Oracle au scăzut cu până la 15% joi, fiind tranzacţionate ulterior în declin cu 11%, după ce compania a raportat venituri trimestriale sub estimările analiştilor, în pofida cererii record pentru infrastructura sa de inteligenţă artificială, transmite CNBC.
05:40
Eli Lilly raportează rezultate record pentru noul său medicament împotriva obezităţii, cu pierdere în greutate de până la 28,7% în studiul finalizat # News.ro
Un medicament revoluţionar împotriva obezităţii al Eli Lilly, retatrutide, a înregistrat cele mai mari reduceri de greutate de până acum într-un studiu clinic de fază avansată, arată datele publicate joi, compania raportând şi o diminuare semnificativă a durerii de genunchi la pacienţii cu osteoartrită, transmite CNBC.
Acum 8 ore
05:10
Disney investeşte 1 miliard de dolari în OpenAI şi va permite folosirea personajelor sale în aplicaţia Sora # News.ro
The Walt Disney Company a anunţat joi o investiţie de 1 miliard de dolari în OpenAI, într-o mişcare strategică ce va permite utilizatorilor aplicaţiei Sora să creeze videoclipuri cu peste 200 de personaje Disney, Marvel, Pixar şi Star Wars începând de anul viitor, relatează CNBC.
04:20
Trump semnează un ordin controversat prin care cere guvernului să dea în judecată statele care încearcă să reglementeze inteligenţa artificială # News.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale (IA) considerate a submina „dominaţia globală” a Statelor Unite în materie de IA. Este o măsură care consolidează abordarea favorabilă a Casei Albe în acest domeniu tehnologic, în ciuda opoziţiei crescânde din partea politicienilor de ambele părţi ale spectrului politic, scrie The Washington Post.
03:50
Imigrantul salvadorian Kilmar Abrego, în centrul unei adevărate saga în SUA după ce a fost expulzat pe nedrept, adus înapoi şi reîncarcerat, a fost eliberat din detenţie în urma unei decizii judecătoreşti # News.ro
Kilmar Abrego, imigrantul a cărui deportare ilegală în El Salvador l-a transformat într-un simbol al politicilor agresive de imigrare ale preşedintelui american Donald Trump, a fost eliberat joi seara dintr-un centru al Serviciului de Imigrare şi Vamă din Pennsylvania, după o decizie în acest sens al unei judecătoare districtuale din Maryland, a confirmat unul dintre avocaţii săi, Simon Sandoval-Moshenberg, relatează Reuters.
Acum 12 ore
03:10
Motivul pentru care sute de maşini Porsche din Rusia brusc nu au mai putut fi pornite rămâne un mister # News.ro
Sute de proprietari de maşini Porsche din Rusia s-au confruntat la sfârşitul lunii trecute cu o problemă neaşteptată: maşinile lor de lux pur şi simplu refuzau să pornească. Această defecţiune masivă, care a afectat exclusiv teritoriul rus, a suscitat numeroase întrebări şi a alimentat diverse teorii, de la o simplă defecţiune tehnică până la un sabotaj deliberat, relatează Le Figaro.
02:50
Furtuna Byron, un puternic sistem ciclonic care de o săptămână a afectat mai multe ţări din sud-estul Europei, a măturat începând de miercuri seara şi teritoriul palestinian de la Marea Mediterană, inundând taberele improvizate şi sporind suferinţa populaţiei strămutate în masă de la începutul războiului dintre Israel şi Hamas, relatează AFP.
02:20
O furtună deosebit de violentă a lovit oraşul São Paulo, provocând întreruperi masive de curent electric şi anularea zborurilor. Compania de electricitate Enel, în centrul unei controverse - VIDEO # News.ro
Peste un milion de persoane nu aveau, joi, curent electric, în timp ce zeci de zboruri au fost anulate la Sao Paulo, în urma unei furtuni deosebit de violente care a lovit capitala economică a Braziliei, relatează AFP.
01:30
Reuters: Lukoil înclină spre oferta băncii americane Xtellus de preluare fără numerar a activelor sale din străinătate. Trezoreria SUA a prelungit până la 17 ianuarie termenul-limită acordat companiei ruseşti # News.ro
Compania rusă Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale globale, în detrimentul a peste zece oferte concurente, deoarece aceasta ia forma unei tranzacţii fără numerar care ar returna titlurile deţinute de SUA companiei petroliere ruse, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu procesul.
00:50
UPDATE - Liga Europa: FCSB a revenit spectaculos de la 1-3 şi a învins Feyenoord Rotterdam cu 4-3 / Charalambous - Victorie imensă! / Ce spune Tănase # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, în etapa a şasea din Liga Europa. Oaspeţii au condus cu 3-1.
00:50
Meciul FCSB – Feyenoord: Florin Tănase – “Un meci senzaţional. Numai o echipă ca Steaua poate oferi seri ca acestea în Europa” # News.ro
Fotbalistul formaţiei FCSB, Florin Tănase, a declarat joi seară, după meciul cu Feyenoord, scor 4-3, că numai o echipă ca a sa “poate oferi seri ca acestea în Europa”.
00:50
Răsturnare ironică de situaţie: De la Grexit, la preşedintele Eurogrup. Ministrul elen al finanţelor, Kyriakos Pierrakakis, l-a învins pe viceprim-ministrul belgian Vincent Van Peteghem în cursa pentru preşedinţia Eurogrup # News.ro
Ţara care a fost aproape de excluderea din zona euro va conduce acum puternicul organism al UE care a salvat-o de la faliment. Ministrul de finanţe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, l-a învins joi pe viceprim-ministrul belgian Vincent Van Peteghem într-o cursă cu doi candidaţi pentru preşedinţia Eurogrup. Deşi este un forum informal pentru miniştrii de finanţe din zona euro, această funcţie s-a dovedit esenţială în depăşirea crizelor, în special a crizei datoriilor suverane, care a dus la trei salvări financiare ale guvernului grec, scrie POLITICO.
00:40
00:30
Meciul FCSB – Feyenoord: Charalambous – Este o victorie imensă pentru club, pentru România. Doar un astfel de club mare poate obţine o astfel de victorie # News.ro
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după meciul cu Feyenood, scor 4-3, că speră că această victorie îi va da formaţiei sale un impuls pentru viitor, el precizând că jucătorii au arătat caracter şi personalitate deoarece nu au renunţat atunci când scorul era 3-1 pentru adversari.
00:20
Formaţia Rakow, la care joacă Bogdan Racoviţan, a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Zrinjski Mostar, în etapa a cincea a a fazei principale a Conference League.
00:10
00:10
Liga Europa: Înfrângere pentru Ionuţ Radu şi Celta Vigo în faţa echipei Bologna, meci arbitrat de Radu Petrescu # News.ro
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Bologna, în etapa a şasea a fazei principale a Ligii Europa.
