Acţiunile Oracle s-au prăbuşit joi cu până la 15%, trăgând în jos şi giganţii Nvidia, AMD şi CoreWeave

Ministerul Educaţiei şi Cercetării transmite, joi seară, că experţii care au făcut parte din grupurile de lucru pentru elaborarea programelor şcolare au semnat ”contractul de confidenţialitate” şi ”declaraţia pe propria răspundere” ca parte a unor proceduri standard. Acestea se referă doar la faptul că nu au voie să divulge drafturile proiectelor la care lucrează sau detalii concrete despre acestea, însă pot discuta despre principii şi nevoie avute în vedere.