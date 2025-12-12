Lidl anunță în România o inițiativă specială, cu puncte într-un cupon cu bani FOTO

22:20

Controversatul om de afaceri Frank Timiș, indicat în presă ca fiind în spatele companiei Critical Minerals, cu care Nuclearelectrica analizează formarea unui joint-venture pentru rafinarea metalelor rare, a fost dat în judecată în Insulele Cayman cu argumentul de neonorare a unui angajament de plată în sumă de 9 milioane de dolari, care ar fi fost asumat în urma soluționării unui litigiu cu două companii din grupul său Pan African și cu creditorul Banco BTG Pactual.