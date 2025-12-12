Lidl anunță în România o inițiativă specială, cu puncte într-un cupon cu bani FOTO
Profit.ro, 12 decembrie 2025 11:20
Retailerul german Lidl anunță în România că a lansat in aplicatia Lidl Plus o inițiativă specială.
Acum 5 minute
11:50
11:50
Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 145 de ani de la nașterea lui Mihail Sadoveanu.
11:50
Salariul mediu net din economie a scăzut în octombrie în termeni reali, pentru a patra lună la rând, pe fondul încetinirii dinamicii reale și a inflației ridicate. Domeniile bugetare, unde lefurile au fost majorate substanțial în anii din urmă, suferă corecții peste medie, mai ales în învățământ.
Acum 10 minute
11:40
Acum 30 minute
11:20
Luca, extins puternic și în Polonia, domină piața covrigilor. Principalii concurenți GRAFICE # Profit.ro
Luca, Petru și Matei continuă să domine piața patiseriilor și simigeriilor, cu rezultate financiare distincte și creșteri constante ale cifrei de afaceri în ultimii ani.
11:20
Acum o oră
11:10
În guvernanță, puține decizii sunt la fel de determinante ca succesiunea. Alegerea, pregătirea și instalarea următorilor lideri definesc continuitatea, cultura și valoarea pe termen lung. Dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe P # Profit.ro
Vineri, la Academia de Guvernanță, aducem în prim-plan o întrebare care pune la încercare orice organizație — mai ales companiile construite de fondatori: Cum proiectezi o succesiune care protejează continuitatea, credibilitatea și valoarea pe termen lung?
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
FOTO Investiție în România cu sprijinul Ungariei. Fundația Pro Economica alocă 8,5 milioane de euro pentru un complex turistic din Harghita # Profit.ro
Fundația Pro Economica Alapítvány, având sprijinul Guvernului Ungariei, a inaugurat Eskaperdo Resort, un complex turistic cu 20 de vile private din Harghita.
11:10
Ministrul de finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, l-a învins pe viceprim-ministrul belgian Vincent Van Peteghem într-o cursă cu doi candidați pentru președinția Eurogrup.
11:00
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu net, în octombrie, a fost 5.492 lei, în creștere cu 49 lei (+0,9%) față de luna septembrie 2025.
11:00
Investițiile nete realizate în economia națională au crescut cu 3,9%, în primele nouă luni # Profit.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, Investițiile nete realizate în economia națională au însumat, în primele nouă luni, 143,196 miliarde lei, în creștere cu 3,9%, comparativ cu perioada similară din 2024.
Acum 2 ore
10:50
Eli Lilly - rezultate record pentru noul său medicament revoluționar împotriva obezității # Profit.ro
Retatrutide, un medicament revoluționar împotriva obezității al Eli Lilly, a înregistrat cele mai mari reduceri de greutate de până acum într-un studiu clinic de fază avansată.
10:40
10:30
Bateria este componenta cea mai valoroasă a unei mașini electrice, așa că starea ei ar trebui să fie primul lucru pe care îl verifici, fie că este vorba de un model nou sau de unul la mâna a doua.
10:20
Cum faci fotografii alb-negru cu impact: lumină, filtre digitale și controlul granulației # Profit.ro
Alb-negru bun începe cu lumină bună. Fără culoare, totul depinde de contrast, textură și formă.
10:10
Trump și-a ales țintele: cele patru țări pe care SUA vrea să le scoată din Uniunea Europeană # Profit.ro
Potrivit unui raport, Austria, Ungaria, Italia și Polonia au fost identificate de Statele Unite ale Americii ca posibile ținte ale unei campanii de separare a acestora de Uniunea Europeană.
10:00
Uniunea Europeană cere Ungariei să renunțe plafonarea prețurilor la alimente impusă retailerilor străini. Replica Guvernului de la Budapesta # Profit.ro
Comisia Europeană a solicitat Ungariei să elimine o limită vizând prețul de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare și articolelor de farmacie care se aplică distribuitorilor cu amănuntul non-ungari.
Acum 4 ore
09:50
Instalarea luminilor în bradul de Crăciun poate părea un pas simplu, dar adevărul este că exact această etapă face diferența între un brad spectaculos și unul care arată dezordonat.
09:40
Acțiunile Oracle au scăzut cu până la 15%, fiind tranzacționate ulterior în declin cu 11%, după ce compania a raportat venituri trimestriale sub estimările analiștilor, în pofida cererii record pentru infrastructura sa de inteligență artificială, transmite CNBC.
09:40
ULTIMA ORĂ Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8%. Alimentele sunt mai scumpe cu 7,6% față de acum un an, iar mărfurile nealimentare și serviciile cu 11% # Profit.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația a fost în noiembrie de 9,76%, același nivel cu cel atins în octombrie.
09:30
Când cumperi pește congelat, ai impresia că plătești un produs sănătos, sigur și atent conservat. În realitate, însă, o bună parte din banii tăi se duc pe… gheață.
09:20
Pentru mulți dintre românii care locuiesc la oraș, balconul nu este o cameră în aer liber, ci mai degrabă un spațiu ciudat de tranziție. Închis cu ferestre termopan, devine o zonă tampon, un loc adăpostit de unde vezi ce se întâmplă afară.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo cu note de fructe roșii, tutun, ciocolată și cafea. Un vin elegant și echilibrat, cotat cu 96 de puncte Luca Maroni # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Cubardi Primitivo 2023, crama Schola Sarmenti, este un vin roșu care exprimă fidel caracterul soiului Primitivo.
08:50
Tai Chi este o artă marțială chineză, născută din filosofia taoistă, care pune accent pe armonia dintre corp, minte și respirație.
08:40
Popeyes inaugurează săptămâna viitoare primul restaurant din Oradea mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut.
08:30
Bucuresti.ro - Constantin Tănase, copilul sărman care a pus Bucureștiul pe harta teatrului românesc # Profit.ro
Constantin Tănase s-a născut pe 5 iulie 1880 în Vaslui, într-o casă modestă, fiul lui Ion și al Elenei Tănase.
08:20
Zooland.ro - Vrei un animal de companie ? Cât te costă: prețuri pentru microcipare, vaccinuri obligatorii și pașaport european # Profit.ro
Cât costă să ai un animal de companie: prețuri pentru microcipare, vaccinuri obligatorii și pașaport european.
08:10
De ce unele sloturi plătesc mai bine decât altele? Este o întrebare foarte des întâlnită în rândul jucătorilor. Dacă și tu te-ai întrebat măcar o dată asta, merită să citești acest articol.
Acum 6 ore
07:50
FOTO Mașini de lux Ferrari și Bentley, de 300.000 euro bucata, merg în service din cauza riscului de incendiu # Profit.ro
Erorile de proiectare și de fabricație nu sunt specifice doar mașinilor ieftine. Două campanii de rechemare în service demonstrează că și vehiculele care costă sute de mii de euro și care ajung mașini de colecție se pot confrunta cu defecțiuni care pun în pericol viața pasagerilor.
07:40
Omniasig Vienna Insurance Group a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație a Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor de Interne pentru contractarea serviciilor de asigurare de tip CASCO a 33 de aeronave.
07:40
VIDEO O cramă o face tatăl ca să o lase fiului moștenire. Mircea Matei, CEO Fine Wine Lacerta: O cramă este o investiție pe termen lung, vorbim de zeci de ani - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Mircea Matei a fost numit recent Director Executiv al companiei Fine Wine Lacerta SRL, una dintre cele mai renumite crame premium din România. În noul său rol, acesta va conduce LacertA împreună cu Mihai Baniță, Managing Partner și oenolog al cramei. Anterior, Mircea Matei a condus crama Villa Vinèa din Târgu-Mureș.
07:30
Primăria Municipiului București (PMB) a atribuit BRD-Societe Generale, în urma unei licitații, un contract pentru servicii de creditare în sumă de până la 131,39 milioane de lei, în vederea co-finanțării proiectului care vizează extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă.
07:20
LEGE Copiile conforme vor putea fi certificate și cu semnătură electronică în instanțele civile # Profit.ro
Conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile înțeleg să se folosească în procesele civile va putea fi realizată inclusiv prin semnătură electronică în cazul în care documentele sunt transmise în format electronic, conform unui proiect legislativ promulgat acum de președintele Nicușor Dan.
07:10
GRAFICE România - printre cele mai scumpe piețe de energie din UE, chiar dacă în noiembrie prețurile spot nu au mai crescut # Profit.ro
România a fost în luna noiembrie a patra cea mai scumpă piață de energie din Uniunea Europeană, în pofida faptului că prețul mediu zilnic a rămas relativ constant, la nivelul înregistrat în luna octombrie, de 121 lei/MWh. De la începutul anului până în prezent, România se situează pe podium, ocupând poziția a treia, cu un preț mediu zilnic de 107,8 euro/MWh, după Italia și Ungaria, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Dobânzile interbancare scad pentru a cincea lună la rând. Excesul de lichiditate stagnează GRAFIC # Profit.ro
Dobânzile din piața interbancară au continuat să scadă și în noiembrie și la începutul lunii decembrie, în contextul în care excesul de lichiditate a rămas la peste 22 de miliarde de lei, iar inflația au urcat aproape de pragul de 10% pe an.
06:10
Datorie în creștere puternică. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
04:30
Liderul global pentru IMM al ING: Divizia de Business Banking din România a avut a doua cea mai mare creștere din tot grupul. Antreprenorii, afectați de măsurile fiscale, au provocări multiple # Profit.ro
CORESPONDENȚĂ DIN AMSTERDAM - ING încearcă să câștige puternic teren în România pe segmentul IMM, unde alte bănci au crescut mai rapid până acum. „Business-ul a crescut fantastic în România, unde am început aproape de la zero. Cu 12.000 noi clienți net activi în 2025, divizia pentru IMM a înregistrat a doua cea mai mare creștere din ING Grup”, a declarat, pentru Profit.ro, Nadine Klokke, Global Head of Business Banking în cadrul Grupului ING.
Acum 12 ore
00:40
Evoke (fosta 888 Holdings), printre cei mai mari operatori de pariuri și jocuri de noroc, inclusiv în România, unde deține mai multe platforme și branduri, analizează o potențială vânzare a afacerilor, după ce autoritățile din Marea Britanie, principala sa piață, au anunțat majorarea drastică a taxelor pe jocurile de noroc.
00:30
EXCLUSIV Salarii puternic tăiate și concedieri la ASF. Tăierea salariilor va viza toți angajații, inclusiv membrii Consiliului # Profit.ro
Salariile tuturor angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) vor fi tăiate cu 30% de la 1 ianuarie 2026, dată de la care ar urma să fie disponibilizati și 30 de angajați, iar 50 de posturi din organigramă să fie eliminate.
00:30
EXCLUSIV ANAF revine cu gemul bunicii: Fiscalizarea autoconsumului nu este posibilă. Finalizăm o analiză detaliată a evoluției decalajului de colectare a TVA # Profit.ro
Au trecut nici două luni de când șeful ANAF bulversa opinia publică printr-o declarație în care nu excludea fiscalizarea produselor făcute în casă de cetățeni.
00:30
EXCLUSIV Nou investitor în România - Platforma cehă B2B Choice, care a primit peste 3,5 milioane dolari să digitalizeze restaurantele, intră pe piața locală # Profit.ro
Furnizorul ceh de soluții destinate restaurantelor Choice s-a lansat în România, semnând deja primele contracte.
00:30
Vivre Deco, la un moment dat unul dintre cei mai mari retaileri online de home&deco din Europa Centrală și de Est (ECE), dar intrat în insolvență din cauza dificultăților financiare, iese acum din această procedură.
00:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Dacia - nou record la nivel global. A depășit rezultatele istorice din 2019 # Profit.ro
Constructorul român de automobile a reușit să obțină un avans de câteva procente în luna noiembrie, pe toate piețele pe care este prezent, și a atins un nou vârf al vânzărilor. În acest moment, potrivit cifrelor obținute de Profit.ro, Dacia a depășit rezultatele istorice din 2019, pe segmentul de autoturisme.
Acum 24 ore
22:30
Fidelis – Cu o zi înaintea închiderii ofertei lunii decembrie de titluri de stat pentru populație, 3 sferturi din subscrieri sunt pentru instrumentele financiare denominate în euro # Profit.ro
Ritmul de cotare în operațiunea primară de plasare a obligațiunilor guvernamentale din programul Fidelis s-a accelerat în ultimele zile și este probabilă depășirea reperului scăzut de participare al lunii trecute.
22:20
Frank Timiș, indicat că ar fi în spatele companiei care vrea să proceseze metale rare cu Nuclearelectrica, a fost dat în judecată în Insulele Cayman # Profit.ro
Controversatul om de afaceri Frank Timiș, indicat în presă ca fiind în spatele companiei Critical Minerals, cu care Nuclearelectrica analizează formarea unui joint-venture pentru rafinarea metalelor rare, a fost dat în judecată în Insulele Cayman cu argumentul de neonorare a unui angajament de plată în sumă de 9 milioane de dolari, care ar fi fost asumat în urma soluționării unui litigiu cu două companii din grupul său Pan African și cu creditorul Banco BTG Pactual.
22:20
Nofar Energy prezintă imagini cu proiectul solar uriaș în curs de construcție în România.
22:10
Pe o lichiditate foarte bună, indicele BET a atins o nouă valoare-record.
21:50
Produs periculos retras în România din Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour. Mesaj către clienți FOTO # Profit.ro
Nestle a decis în România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, să recheme loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis.
21:40
Lukoil preferă oferta băncii americane de investiții Xtellus Partners pentru vânzarea activelor sale internaționale.
