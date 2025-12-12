După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției, judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară

07:10

Universitățile din România încearcă sa compenseze din fonduri proprii banii de burse tăiați de Guvern. Universitatea de Științele Vieții din Iași, de exemplu, a oferit pentru 100 de studenți cu posibilități reduse masă și cazare gratuite. Au fost oferite burse și celor care vor să dea o mână de ajutor în campus, ca un loc de muncă part-time. Dacă anul trecut primeau burse din banii oferiți de minister 40% dintre studenți, anul acesta banii ajung doar pentru un sfert dintre ei.