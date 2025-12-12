Ministrul Justiției: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane care sesizează disfuncționalități sau abuzuri
Digi24.ro, 12 decembrie 2025 09:50
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că orice formă de persecuţie a unei persoane pentru că ar sesiza abuzuri în sistemul în care activează este „inacceptabilă”. El adaugă că va acţiona pentru a clarifica acuzaţiile aduse în documentarul Recorder, dar că, pe de altă parte, până acum nu i-au fost semnalate persecuţii de natura celor invocate în scrisoarea deschisă semnată de peste 170 de magistrați.
Acum 10 minute
10:10
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cum ar trebui să răspundă Europa amenințărilor ideologice venite dinspre Donald Trump? # Digi24.ro
„Donald Trump încearcă să exporte ideologia MAGA în lume, cu riscul de a dinamita parteneriatul strategic cu Europa. Nu oferă principii, ci o simplă logică tranzacțională: ce‑mi dai ca să‑ți dau”, spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru completează: „Europa trebuie să‑și construiască piloni interni de rezistență și să-și regândească politica pe termen lung, inclusiv în domenii pe care le-a externalizat, cum e securitatea.”
10:10
Slovacia va bloca orice decizie a UE care ar finanța cheltuielile militare ale Ucrainei, avertizează Robert Fico # Digi24.ro
Premierul slovac Robert Fico a transmis joi, într-un mesaj pe X, că nu va susține propunerea Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut din activele rusești înghețate, dacă fondurile sunt destinate scopurilor de apărare.
10:10
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri. Serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73%, iar mărfurile alimentare cu 7,64%.
10:10
(P) Mobilitate inteligentă pentru întregul parc auto: Soluțiile pentru companii și manageri de flote # Digi24.ro
Mobilitatea este motorul economiei de azi, indiferent de domeniu – de la distribuție și producție, până la servicii financiare, farmaceutice sau tehnologice.
10:10
Comisia Europeană se gândește să lanseze a doua schemă SAFE. Temerile sunt tot mai mari față de Rusia # Digi24.ro
Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare de miliarde de euro, pentru proiecte de apărare, în contextul în care blocul comunitar încearcă să îşi consolideze apărarea din cauza temerilor tot mai mari faţă de Rusia şi a îndoielilor cu privire la angajamentele SUA în materie de securitate, afirmă doi oficiali ai UE, conform Reuters, preluată de Agerpres.
Acum 30 minute
09:50
09:50
Furtună extremă în Madeira: Cod roșu până duminică. MAE avertizează românii să evite deplasările # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru Portugalia, întrucât Arhipelagul Madeira se află, de vineri până duminică, sub avertizare Cod roşu de vânt, cu viteze de până la 90 de kilometri pe oră, chiar 110-130 de kilometri pe oră în zonele montane, ploi şi mare agitată, cu valuri care pot atinge înălţimi între 4 şi 14 metri.
Acum o oră
09:40
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne uşor mai ridicate decât cele normale ale perioadei până spre sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, însă la începutul lunii ianuarie, ele se vor situa în jurul celor specifice. În general, cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare până la finalul lunii decembrie, iar din ianuarie vor fi în jurul celor normale pentru acest interval, uşor excendentare în regiunile sudice.
09:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 12 decembrie
09:30
Trump a apărut din nou în public cu mâna bandajată. Explicațiile date de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump apare, din nou, de câteva zile, cu un plasture pe mână, cum s-a mai întâmplat cu alte ocazii. Cea mai recentă apariție a fost la un miting în Mount Pocono, Pennsylvania, stârnind comentarii și îngrijorări privind starea sănătății sale.
09:30
„Un loc cu adevărat remarcabil”. O echipă de cercetători americani studiază microorganismele de la Vulcanii Noroioși. Care e scopul lor # Digi24.ro
O echipă de cercetători americani este pentru câteva zile în Ținutul Buzăului, parte dintr-o cercetare fără precedent. Prima oprire a acestora a fost la Vulcanii Noroioși, din județul Buzău. Scopul lor e de a descoperi cum trăiesc microorganismele în condiții extreme și dacă ar putea exista viață pe alte planete.
Acum 2 ore
09:00
Femeie atacată și lovită de fostul partener în propria casă. „Mi-a făcut foarte mult rău. Nu am de ce să-l iert” # Digi24.ro
Caz tulburător în Timiș: o femeie a fost atacată de fostul iubit în propria casă. Sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea, a furat cheile de la locuință și a intrat peste femeie. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe numele lui a fost emis ordin de protecție.
08:50
Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:40
Motivul pentru care Lukoil preferă oferta unei bănci americane pentru activele sale globale (Reuters) # Digi24.ro
Compania rusă Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale globale, în detrimentul a peste zece oferte concurente, deoarece aceasta ia forma unei tranzacţii fără numerar care ar returna titlurile deţinute de SUA companiei petroliere ruse, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu procesul.
08:40
Premierul thailandez Anutin Charnvirakul a dizolvat Parlamentul vineri, la trei luni de la instalarea sa la putere, deschizând calea pentru organizarea de alegeri legislative.
08:30
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări # Digi24.ro
Sute de proprietari de maşini Porsche din Rusia s-au confruntat la sfârşitul lunii trecute cu o problemă neaşteptată: maşinile lor de lux pur şi simplu au refuzat să pornească. Acest incident de amploare, care a afectat exclusiv teritoriul rus, a suscitat numeroase întrebări şi a alimentat diverse teorii, de la o simplă defecţiune tehnică până la un sabotaj deliberat.
08:30
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace - avertismentul dur al unui general polonez # Digi24.ro
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace, a avertizat fostul comandant al Eurocorps, generalul polonez Jarosław Gromadziński, într-un interviu pentru presa locală citat de Nexta.
Acum 4 ore
08:00
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA).
07:40
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunţat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acţionează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei ameninţări.
07:40
Ursula von der Leyen ripostează. Mesajul transmis lui Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană” # Digi24.ro
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democraţia europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce preşedintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei, scrie POLITICO, preluat de News.ro.
07:10
Până la ce dată va fi reținută contribuția de 10% la sănătate (CASS) din pensiile românilor # Digi24.ro
De la 1 august 2025, românii cu pensii mai mari de 3.000 de lei au deja dedusă contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) din venitul lunar, însă această obligație este temporară. Potrivit cadrului fiscal actual, reținerea rămâne valabilă până la 31 decembrie 2027.
07:10
„Este cenzură pură”. Planul lui Donald Trump de a verifica rețelele sociale ale turiștilor care ajung în SUA, aspru criticat # Digi24.ro
Susținătorii libertății de exprimare l-au acuzat pe Donald Trump de „distrugerea libertăților civile” și de „cenzură pură și simplă”, după ce Casa Albă a anunțat că intenționează să solicite solicitanților de viză din zeci de țări să furnizeze istoricul rețelelor sociale, al convorbirilor telefonice și al e-mailurilor pentru verificare, înainte de a li se permite intrarea în SUA, scriu jurnaliștii The Guardian.
07:10
Un pacient care s-a infectat în Spitalul din Arad a primit, în justiție, daune morale de 80.000 de euro: „Viața nu mai e ce a fost” # Digi24.ro
Un pacient care s-a infectat în Spitalul Județean din Arad a primit, în justiție, daune morale de 80.000 de euro. EA Este însă doar o primă decizie, după un proces intins pe parcursul multor ani. Spitalul anunță că va face recurs.
07:10
Universitatea din România care acoperă din fonduri proprii, pentru 100 de studenți, banii de burse tăiați de Guvern. Ce sume oferă # Digi24.ro
Universitățile din România încearcă sa compenseze din fonduri proprii banii de burse tăiați de Guvern. Universitatea de Științele Vieții din Iași, de exemplu, a oferit pentru 100 de studenți cu posibilități reduse masă și cazare gratuite. Au fost oferite burse și celor care vor să dea o mână de ajutor în campus, ca un loc de muncă part-time. Dacă anul trecut primeau burse din banii oferiți de minister 40% dintre studenți, anul acesta banii ajung doar pentru un sfert dintre ei.
07:10
Spiritul Crăciunului a ajuns și în Cazinoul din Constanța. Cum arată decorul de sărbătoare: „Are un iz regal” # Digi24.ro
Pentru prima dată de la reabilitare, Cazinoul din Constanța a fost decorat pentru Sărbători. Turiștii care trec pragul clădirii emblematice au parte de o atmosferă regală, pe ritmuri de muzică simfonică. A fost împodobit și primul brad, iar oamenii pot face ședințe foto tematice, care costă 600 de lei pentru o sesiune de 30 de minute. În Cazino există și o proiecție imersivă care prezintă povestea celor șapte brazi aleși de regele Carol I.
07:10
„Fără împrumuturi nu se poate”. Sărbători pe datorie pentru mii de români. Cum arată masa de Crăciun „pe caiet” # Digi24.ro
Sărbătorile vor fi pentru mulți dintre români pe datorie. Este și cazul multor pensionari, pe care scumpirile pe bandă rulantă i-au îngenunchiat și mai mult. În preajma Sărbătorilor, vârstnicii, care oricum o duceau deja greu, fac împrumuturi pentru a putea cumpăra mâncare pentru masa de Crăciun sau cadouri pentru copii și nepoți. „Fără împrumuturi nu se poate”, concluzionează tristă o femeie ce tocmai s-a împrumutat la Casa de Ajutor Reciproc din Galați.
07:10
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate. Răspunsul dat de Polonia # Digi24.ro
Versiunea nepublicată a Strategiei de securitate a SUA (NSS) conține - conform Defense One - elemente interesante, precum relația privilegiată cu Austria, Italia, Ungaria si Polonia, fiindcă au idei de dreapta pro-europene tradiționale ( dar și pro-americane). Portalul Defense One relatează despre această versiune a strategiei de securitate, care a circulat înainte ca guvernul SUA să publice versiunea oficială. Sub motto-ul „Să facem Europa din nou măreață”, se afirmă că SUA ar trebui să coopereze mai mult cu țări precum cele patru, cu scopul de a le „scoate” din UE, scrie focus.de.
07:10
Vânată de soldați și mereu la un pas de primejdie: Cum a reușit câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace să scape din Venezuela # Digi24.ro
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a trebuit să se deghizeze ca să poată părăsi ascunzătoarea ei dintr-o suburbie a capitalei Caracas și să se strecoare prin 10 puncte de control ale armatei ca să încerce să scape din țară și să ajungă în Norvegia, acolo unde urma să aibă loc ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace.
07:10
„El va fi următorul”: Donald Trump amenință că va lua la țintă încă un lider de stat din America Latină, după ce va termina cu Maduro # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump l-a amenințat pe liderul columbian Gustavo Petro, spunând că este „următorul” pe lista țintelor vizate de campania sa militară de combatere a traficului de droguri în regiune, care, până acum, s-a concentrat doar asupra Venezuelei.
07:00
Geminide 2025: Când va fi vizibil fenomenul astronomic al lunii decembrie. Noaptea în care cerul va fi luminat de stele căzătoare # Digi24.ro
La finalul fiecărui an, Geminidele transformă cerul nopții într-un spectacol cosmic: meteori strălucitori traversează bolta cerească, oferind privitorilor o ploaie impresionantă de stele căzătoare. În 2025, apogeul fenomenului va fi atins în noaptea de 13 spre 14 decembrie.
Acum 6 ore
05:00
Acum 12 ore
00:20
FCSB a învins spectaculos Feyenoord după ce a fost condusă cu două goluri în Europa League # Digi24.ro
FCSB a reuşit o victorie senzaţională cu Feyenoord Rotterdam, cu scorul de 4-3 (1-2), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League.
00:10
Rusia la est și SUA la vest. Europa, sub o presiune fără precedent alimentată de MAGA lui Donald Trump # Digi24.ro
Pe umerii îndepărtați ai unui munte, la 80 de kilometri est de Roma, casa consacrată Trisulti se înalță ca un monument al dificultății de a înființa o versiune europeană a mișcării „Make America Great Again”. În această mănăstire cartuziană veche de 700 de ani de pe Monte Rotonaria, Steve Bannon, ideologul America First și fost strateg șef al președintelui Donald Trump, a încercat să înființeze o „școală de gladiatori” pentru războinicii culturali național-conservatori din întreaga Europă, scrie The Times.
00:00
Irlanda își majorează cu 55% bugetul militar după incidentul cu drone din timpul vizitei lui Zelenski la Dublin # Digi24.ro
Irlanda își majorează cu 55% cheltuielile militare, cu investiții masive în tehnologia anti-drone, după ce mai multe aparate neidentificate au fost detectate pe traiectoria avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale la Dublin. Guvernul irlandez avertizează că incidentele cu drone suspecte s-au înmulțit în Europa de Nord, iar planul de apărare, estimat la 1,7 miliarde de euro până în 2030, include modernizarea sistemelor radar, achiziția de noi aeronave și consolidarea capabilităților pentru protejarea cablurilor submarine, potrivit Agerpres și AFP.
11 decembrie 2025
23:50
Interconectarea Austria-Ungaria aduce energie mai ieftină pentru România, spune ministrul Bogdan Ivan. Anunț despre Neptun Deep # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine, ultimele discuţii purtate pentru a accelera proiectele care dezvoltă România şi întreaga regiune pentru următoarele decenii. El s-a referit la interconectarea Austria-Ungaria oferă României acces la o piaţă energetică mai mare, cu preţuri mai mici şi flexibilitate crescută, dar şi la noua etapă din proiectul Neptun Deep, care va transforma România într-un furnizor de securitate energetică pentru întreaga regiune.
23:50
Statele UE au căzut de acord privind modul de ocolire a opoziției Ungariei la folosirea activelor rusești pentru Ucraina
Statele UE au căzut de acord privind modul de ocolire a opoziției Ungariei la folosirea activelor rusești pentru Ucraina
23:20
Front comun împotriva presiunilor SUA: Putin și Maduro își consolidează alianța, iar Lukașenko intervine diplomatic. Trump ridică miza # Digi24.ro
Rusia şi aliatul său apropiat, Belarus, l-au contactat joi pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, aflat în dificultate, în contextul în care preşedintele american Donald Trump intensifică presiunea pentru înlăturarea acestuia, ceea ce creşte posibilitatea ca acesta să caute refugiu în străinătate, relatează Reuters.
23:10
Corneliu Mureşan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului # Digi24.ro
Preşedintele PSD Alba, Corneliu Mureşan, a fost numit secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. „Merg la Bucureşti pentru muncă, pentru a-i reprezenta cu bună credinţă şi seriozitate pe toţi locuitorii judeţului şi pentru continuarea dezvoltării tuturor comunităţilor locale”, a transmis Mureşan.
23:00
22:40
Pierderi la buget, presiune pe taxe și cheltuieli. C.E.: Deficit de încasare a TVA în România de 30% în 2023. Previziuni pentru 2024
Pierderi la buget, presiune pe taxe și cheltuieli. C.E.: Deficit de încasare a TVA în România de 30% în 2023. Previziuni pentru 2024
22:40
Loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase de la vânzare din mai multe magazine. Avertismentul ANSVSA # Digi24.ro
Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, din cauza prezenţei bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
22:40
Trump este „extrem de frustrat” de ambele tabere din războiul ruso-ucrainean. Casa Albă cere „acțiuni, nu discuții” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace pe care încearcă să îl impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că liderul american dorește acum „acțiuni” pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean, relatează AFP și Agerpres.
22:10
Universitatea Craiova a pierdut acasă meciul cu Sparta Praga, din Conference League. Golul victoriei cehilor, în minutul 89 # Digi24.ro
Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League.
21:50
Revista Time a desemnat „Personalitatea anului”: titlul a fost atribuit celor 8 figuri considerate arhitecții inteligenței artificiale # Digi24.ro
Revista Time a numit joi arhitecţii inteligenţei artificiale (IA) „Personalitatea anului”, citând capacitatea lor de a aduce era maşinilor gânditoare cu tehnologie transformatoare. Este vorba despre opt nume din lumea tech, printre care se numără Elon Musk și Mark Zuckerberg.
21:50
Tensiuni diplomatice: Polonia își exprimă nemulțumirea față de excluderea din discuțiile de pace privind Ucraina # Digi24.ro
Când liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Ucraina s-au reunit la Londra săptămâna aceasta pentru a-şi alinia poziţiile cu privire la presiunea urgentă a Washingtonului pentru un acord de pace în Ucraina, Polonia nu se afla pe lista invitaţilor. A fost a doua excludere în tot atâtea luni, după ce Varşovia a ratat şi invitaţia la un summit de pace crucial, la Geneva, pe 23 noiembrie. În calitate de membru important al NATO, Polonia este furioasă că a fost marginalizată din punct de vedere diplomatic în discuţiile despre un potenţial acord de pace în Ucraina, scrie Politico.
21:20
Ministrul de Externe: România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în reconstrucţia Ucrainei # Digi24.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a declarat, joi, la deschiderea Forumului „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment” că România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în procesul reconstrucţiei Ucrainei, precum proximitatea geografică, baza economică, infrastructura extinsă şi capacitatea instituţională şi a subliniat progresele realizate în domeniul dezvoltării conectivităţii cu Ucraina pe toate planurile.
Acum 24 ore
21:10
Încep pregătirile pentru drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Bulgaria. Ce variante sunt luate în calcul # Digi24.ro
Încep pregătirile pentru drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Giurgiu și de Bulgaria. Este un traseu strategic din perspectiva transportului și sistemului logistic european. A fost încredințat studiul de fezabilitate unui consorțiu româno-turc, iar într-un an și jumătate ar trebui să existe o soluție.
21:00
Caz de lepră confirmat în România. Alexandru Rogobete: Alte trei femei sunt în curs de evaluare # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi confirmarea unui caz de lepră în România şi evaluarea altor trei suspiciuni. Toate cele patru persoane sunt femei originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, iar autorităţile au dispus măsuri epidemiologice ferme, inclusiv suspendarea activităţii salonului.
20:50
Premierul bulgar și-a dat demisia după protestele uriașe de la Sofia. A făcut anunțul înainte de votarea moțiunii de cenzură # Digi24.ro
Prim-ministrul bulgar Rosen Zhelazkov și-a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice și a eșecului perceput în combaterea corupției.
20:50
Negocieri cu C.E. pentru bursele studenţilor: ce sume au fost propuse de către autoritățile române și când ar putea avea loc plățile # Digi24.ro
Ministerele din România negociază cu Comisia Europeană pentru a se permite alocarea de bani din fondurile europene pentru bursele sociale ale studenţilor, atât din universităţile de stat, cât şi în cele private, propunerea fiind să se aloca 60 de milioane de euro pentru anul viitor. Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă se urmăreşte ca primele plăţi să se facă în luna februarie.
