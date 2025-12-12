„Dacă vrea la FCSB, atunci o să vină la FCSB!”. Gigi Becali aruncă bomba de transfer: „Mi-a zis Meme”. Exclusiv

Fanatik, 12 decembrie 2025 13:00

Gigi Becali a aruncat bomba în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB vrea să îl deturneze pe Joao Lameira din drumul spre Polonia, iar jucătorul îşi doreşte să joace la campioana României.

• • •

Acum 5 minute
13:20
Dialog bombă Șumudică – Gigi Becali după FCSB – Feyenoord. „Trei mutări geniale. Ești mare antrenor!” / „Păi cine să facă schimbările?”. Exclusiv Fanatik
Dialog spumos între Gigi Becali și Marius Șumudică la o zi după succesul istoric obținut de FCSB în meciul cu olandezii de la Feyenoord. „Acum suntem în vârf de formă”.
13:20
Profeția lui Mitică Dragomir pentru alegerile parlamentare din 2028: „George Simion va avea aproape 50%! Nu-l mai poate opri nimeni” Fanatik
Dumitru Dragomir vede o ascensiune explozivă a lui George Simion. Dacă liderul AUR nu va fi "curăţat", partidul său ar putea lua aproape 50% din voturi la viitoarele alegeri parlamentare.
Acum 30 minute
13:00
„Dacă vrea la FCSB, atunci o să vină la FCSB!”. Gigi Becali aruncă bomba de transfer: „Mi-a zis Meme”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a aruncat bomba în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB vrea să îl deturneze pe Joao Lameira din drumul spre Polonia, iar jucătorul îşi doreşte să joace la campioana României.
Acum o oră
12:50
Mesajul misterios pe care Darius Olaru l-a transmis în timpul meciului FCSB – Feyenoord: „Ia zi, când plec?”. Exclusiv Fanatik
Darius Olaru a transmis un mesaj surprinzător în timpul meciului FCSB – Feyenoord. Ce a spus despre un posibil transfer și ce urmează pentru căpitanul campioanei României.
12:40
Gigi Becali a dezvăluit cum a trăit FCSB – Feyenoord 4-3 în sufrageria de acasă: „Voi da în două zile toți cei 450.000 de euro”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a anunțat că donează toți banii încasați de la UEFA după victoria de senzație a FCSB-ului cu Feyenoord! Cum a trăit meciul și ce semn susține că i-a dat Dumnezeu în timpul partidei
12:40
Liderul grupului parlamentar POT din Camera deputaților, exclus din partid, are probleme financiare imense. Două bănci îl execută silit Fanatik
Răzvan Chiriță, care fusese numit recent lider al grupului parlamentar POT, a fost exclus din partidul Oamenilor Tineri într-o perioadă în care este presat de probleme financiare.
Acum 2 ore
12:10
Rezultate SuperLiga, etapa 20. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 20. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape .
12:10
Colaboratorul lui Gică Hagi, în conducerea Barcelonei? „Sunt disponibil” Fanatik
Colaboratorul lui Gică Hagi de la Farul a afirmat că ar fi dispus să revină la Barcelona, club pe care l-a reprezentat și în trecut.
11:50
Singurul român care s-a culcat la 3-1 pentru Feyenoord cu FCSB! „A început să țipe nevastă-mea că sună toate telefoanele în casă!”. Exclusiv Fanatik
Ghinion incredibil! A ratat finalul meciului nebunesc de pe Arena Națională! S-a culcat la 3-1 pentru Feyenoord, iar când s-a trezit, jucătorii de la FCSB sărbătoreau victoria
11:40
Vești importante pentru cei mai bine cotați fotbaliști români! Cât valorează acum Radu Drăgușin și Dennis Man Fanatik
Site-ul Transfermarkt a actualizat cotele mai multor fotbaliști, iar Radu Drăgușin și Dennis Man au înregistrat modificări importante. Cât valorează acum cei doi internaționali români.
11:30
Bombă! Informații de ultimă oră despre Dan Petrescu: „Ofertă de 3 milioane de euro pe an!”. Exclusiv Fanatik
Dan Petrescu poate reveni în scurt timp în antrenorat, cu un contract „beton”! Dezvăluri de ultim moment în direct despre situația antrenorului
Acum 4 ore
11:20
Presa din Cehia jubilează după Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: ”Era o lovitură dacă nu câștiga în România” Fanatik
Presa din Cehia a fost extrem de încântată de rezultatul final al meciului Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2. Ce au scris jurnaliștii cehi după jocul din Bănie.
11:10
Reacția vedetei TV după FCSB – Feyenoord 4-3. “Am înviat din morți!”. Ce a spus despre războiul cu CSA Steaua Fanatik
Un celebru realizator de televiziune și de radio a avut, pe rețelele sociale, o reacție de milioane după FCSB - Feyenoord 4-3. Încă sub efectul victoriei istorice, jurnalistul a amintit și de CSA Steaua.
10:50
FCSB a scris istorie pentru fotbalul românesc după victoria de senzație cu Feyenoord! Ce bornă a bifat campioana din SuperLiga Fanatik
FCSB, meci istoric pentru fotbalul românesc. Campioana a revenit incredibil de la 1-3 cu Feyenoord și a câștigat meciul de pe Arena Națională. Ce alte remontate au trăit fanii din țara noastă de-a lungul anilor.
10:40
Răzvan Lucescu a dat vina pe arbitrii români după Ludogoreț – PAOK 3-3! Ce i-a reproșat lui Horațiu Feșnic Fanatik
Răzvan Lucescu a avut un meci cu adevărat nebun în Ludogoreț - PAOK 3-3. Cum a trăit tehnicianul român jocul și ce a avut de reproșat la adresa arbitrajului lui Horațiu Feșnic
10:20
Darius Olaru și Ștefan Târnovanu au făcut deliciul fanilor! Șicane pe internet imediat după remontada istorică a lui FCSB cu Feyenoord: „De ce-l felicitați? Nu a făcut nimic!” Fanatik
Jucătorii de la FCSB au reușit un rezultat istoric în meciul de Europa League contra lui Feyenoord. La final, Darius Olaru a dat o replică savuroasă cu privire la prestația lui Târnovanu
10:10
Mihai Stoica, în extaz după nebunia de la FCSB – Feyenoord: „Cea mai tare revenire din istoria fotbalului românesc!” Fanatik
Mihai Stoica, prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Feyenoord în Europa League. Oficialul campioanei României, mesaj pentru suporteri. „Mulțumim Peluzei Nord”.
10:10
Magui Corceiro face dezvăluiri despre relația cu Lando Norris, câștigătorul titlului mondial F1: ”Nu există nicio regulă” Fanatik
Magui Corceiro oferă primele informații despre legătura amoroasă cu pilotul Lando Norris. Britanicul a câștigat primul titlu mondial din cariera sportivă.
10:00
A greșit Filipe Coelho strategia la U Craiova – Sparta Praga?! Legenda clubului din Bănie a răbufnit în direct: „S-au bătut singuri” Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut, pe “Ion Oblemenco”, cu Sparta Praga, scor 1-2. Un fost mare fotbalist al alb-albaștrilor nu s-a putut abține și a trimis “săgeți” către Filipe Coelho.
09:40
”Remontada” FCSB-ului cu Feyenoord i-a uluit pe jurnaliștii de la The New York Times: ”Golul lui a adus o victorie celebră” Fanatik
FCSB a revenit spectaculos de la 1-3 și s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord. Ce au scris jurnaliștii de la New York Times după această ”remontada” de poveste.
09:30
Lovitură pentru TVR! Postul public a pierdut procesul intentat de mai mulți jurnaliști, printre care și Marina Almășan. Câți bani trebuie să plătească Fanatik
Lovitură pentru TVR! Postul public de televiziune a pierdut un proces important în care angajații își cer drepturile. Printre beneficiari se hotărârii dată de instanță se numără și Marina Almășan.
09:30
Juri Cisotti, unul dintre preferaţii lui Gigi Becali la FCSB! Ce spune despre laudele şi criticile patronului Fanatik
Juri Cisotti l-a vrăjit imediat pe Gigi Becali, deși după prima partidă în tricoul lui FCSB l-a criticat. Cum a comentat italianul laudele și mustrările făcute de patron în spațiul public
Acum 6 ore
09:10
Răzvan Marin, avertisment pentru Universitatea Craiova după golul senzațional înscris în Conference League! Românul a fost omul meciului la AEK Atena. Video Fanatik
Răzvan Marin a egalat pentru AEK Atena în partida contra lui Samsunspor cu o execuție superbă. Echipa mijlocașului român a obținut o victorie importantă în Conference League.
09:00
Ilie Dumitrescu știe unde s-a decis partida FCSB – Feyenoord 4-3: “El a adus cele trei puncte” Fanatik
Ilie Dumitrescu a salutat victoria FCSB-ului cu Feyenoord, dar nu a putut să nu evidențieze fotbalistul care a contribuit, decisiv. Pe cine din echipa roș-albaștrilor a remarcat fostul internațional.
08:50
Trei români merg mai departe în Conference League. Echipele lor și-au asigurat prezența în fazele eliminatorii Fanatik
Cu două etape înainte de finalul meciurilor din grupa Conference League, opt echipe sunt sigure că vor merge mai departe în cea de-a treia competiție europeană
08:40
Oleksandr Romanchuk s-a dus „glonț” la ea! Cine l-a consolat pe fundașul ucrainean al Craiovei după 1-2 cu Sparta Praga. Video Fanatik
Universitatea Craiova a suferit un eșec dureros în Conference League, 1-2 contra celor de la Sparta Praga. Cum au reacționat jucătorii oltenilor după fluierul de final.
08:30
Pățania unui fan olandez la București! Câți bani a putut să plătească pentru o cursă cu taxiul. S-a plâns în direct la TV: „Nu-mi place în România” Fanatik
Fanii lui Feyenoord au luat cu asalt Capitala cu ocazia partidei cu FCSB, însă nu toți s-au arătat încântați de excursia București. Ce a pățit unul dintre fani.
08:10
Incidentul în care a fost implicat Marian Aliuță, în Ucraina: ”A venit poliția” Fanatik
Marian Aliuță a povestit un eveniment neplăcut de care a avut parte în Ucraina. Fostul fotbalist, în vârstă de 47 de ani, are mai multe amintiri de felul acesta.
08:00
Albion Rrahmani, cu tricoul Rapidului după golul înscris în Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Cine i l-a oferit: „Îmi place mult”. Foto Fanatik
Albion Rrahmani, fostul atacant de la Rapid, a deschis scorul în partida pe care Sparta Praga a câștigat-o cu 2-1 pe terenul Universității Craiova în Conference League. Ce s-a întâmplat la finalul meciului.
07:50
Ungurii au o echipă deja calificată din grupa Europa League. Alte cinci formații și-au asigurat biletele de play-off sau optimi Fanatik
FCSB păstrează șanse importante de a juca în fazele eliminatorii ale competiției, după ce a învins Feyenoord, dar mai are nevoie de puncte în ultimele două partide
07:40
Câţi bani a luat FCSB după victoria fabuloasă cu Feyenoord din Europa League! Gigi Becali, încă un sezon cu încasări uriaşe Fanatik
FCSB a câştigat cu 4-3 meciul cu Feyenoord, din faza principală a Europa League. Campioana României a încasat un jackpot de 450.000 de euro pentru victorie. Suma impresionantă adunată din acest sezon.
Acum 8 ore
07:20
Tavi Popescu, influențat din exterior? Dezvăluirea lui Gigi Becali: „Nu mai cred în el” Fanatik
Gigi Becali s-a declarat extrem de bucuros pentru victoria echipei sale, 4-3, cu Feyenoord, însă cu toate acestea l-a criticat pe Octavian Popescu.
07:10
Sorin Cârțu, critic cu două dintre vedetele Craiovei după eșecul cu Sparta Praga: „Îmi e greu să accept. Aveam alte pretenții” Fanatik
Președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a fost dezamăgit după eșecul suferit de olteni, 1-2, cu Sparta Praga, și a avut critici pentru doi jucători.
06:50
La aproape o săptămână după ce a leșinat în direct, celebra prezentatoare tv revine în forță: ”A fost puțin ciudat” Fanatik
A trecut mai bine de o săptămână de când o celebră prezentatoare tv a leșinat în direct, însă iată că aceasta revenit în forță și a și explicat cele întâmplate.
05:50
Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile era propus pentru cercetare disciplinară după ce a anulat decizia CCR Fanatik
Judecătorul Alexandru Vasile de la Curtea de Apel Ploiești a declanșat un scandal uriaș în aprilie 2025 când a adus ”turul 2 înapoi”.
Acum 12 ore
02:30
Clipe de coșmar trăite de un fan al FCSB la meciul cu Feyenoord! Totul s-a întâmplat în timpul nebuniei declanșate de golul lui Tănase de la ultima fază. Video Fanatik
Golul decisiv al lui Florin Tănase din FCSB - Feyenoord 4-3 a declanșat o adevărată nebunie pe Arena Națională, iar un suporter a avut de suferit.
02:20
Robin van Persie, în stare de șoc după FCSB – Feyenoord 4-3: „Le-am dăruit acest meci! Jocul era al nostru” Fanatik
Lui Robin van Persie (42 de ani) nu i-a venit să creadă că FCSB a învins-o pe Feyenoord cu 4-3 nici după ce s-a terminat „thrillerul” de pe Arena Națională
02:00
Elias Charalambous, mesaj tăios pentru contestatari după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți au vorbit de rău! Cel mai mare club din România!” Fanatik
Elias Charalambous a reacționat după victoria incredibilă obținută de FCSB, 4-3 contra lui Feyenoord în Europa League. Ce jucători a remarcat tehnicianul cipriot.
02:00
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după FCSB – Feyenoord 4-3 și U Craiova – Sparta Praga 1-2. Ce s-a întâmplat după golul din prelungiri al lui Tănase Fanatik
FCSB a reușit o remontada spectaculoasă cu Feyenoord, 4-3, dar nu a fost suficient pentru ca România să rămână în fața Ungariei în clasamentul coeficienților UEFA. Craiova a cedat cu Sparta Praga, la capătul unui alt meci dramatic.
01:40
Fotbalistul de la FCSB care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica după 4-3 cu Feyenoord: „E fenomenal! Va face înconjurul lumii” Fanatik
Mihai Stoica a rămas fără voce după victoria de poveste pe care FCSB a obținut-o cu Feyenoord, scor 4-3. Un jucător al campioanei l-a impresionat cel mai tare pe președintele C.A.
01:30
Olandezii l-au văzut pe van Persie înmărmurit la București și nu au avut milă după FCSB – Feyenoord 4-3: „Umilință” Fanatik
Presa din Olanda a reacționat dur după ce Feyenoord s-a prăbușit complet pe Arena Națională, fiind învinsă cu 4-3 de FCSB în Europa League. Ce a scris despre Robin van Persie
01:20
Siyabonga Ngezana dinamitează o seară fantastică: „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB”. Gigi Becali, acuzații grave: „Așa îl învață ei” Fanatik
Siyabonga Ngezana a făcut un anunț surprinzător după FCSB - Feyenoord, scor 4-3 în UEFA Europa League. Fundașul sud-african și-a anunțat plecarea, iar Gigi Becali a avut un răspuns pe măsură.
01:00
Gigi Becali a numit singurii jucători pe care nu mai contează după FCSB – Feyenoord 4-3: „Am văzut în seara asta” Fanatik
Gigi Becali a debordat de entuziasm după FCSB - Feyenoord 4-3. Latifundiarul din Pipera și-a lăudat aproape întreaga echipă. Au fost însă și jucători care l-au nemulțumit și care nu mai au viață la campioana României
00:50
Florin Tănase nu s-a mai ferit după ”remontada” din FCSB – Feyenoord 4-3: ”Doar Steaua poate oferi asemenea seri în Europa” Fanatik
Florin Tănase a fost entuziasmat de victoria obținută în meciul FCSB - Feyenoord 4-3. Ce a spus, de fapt, căpitanul campioanei României după revenirea de senzație.
00:40
Cum se califică FCSB în primăvara europeană din Europa League după victoria miraculoasă cu Feyenoord! Toate calculele Fanatik
FCSB a obţinut o victorie fabuloasă cu Feyenoord în Europa League, scor 4-3. Campioana României rămâne în cursa pentru play-off-ul Europa League, cu două etape înainte de final.
00:30
Elias Charalambous, cursă de zeci de metri după golul care a decis FCSB – Feyenoord 4-3! Cipriotul a sărit cu Pintilii în Peluza Nord. Video Fanatik
Golul lui Florin Tănase, care a decis FCSB - Feyenoord 4-3, a declanșat nebunia pe Arena Națională. Elias Charalambous a făcut o cursă nebună și a sărit cu Mihai Pintilii în Peluza Nord
Acum 24 ore
00:20
00:20
Semnează cu FCSB! Gigi Becali, anunț-bombă după nebunia cu Feyenoord: „O să vorbesc personal cu el” Fanatik
Gigi Becali a făcut un anunț incredibil după victoria obținută de FCSB, scor 4-3 cu Feyenoord în UEFA Europa League.
00:10
Mustață anunță un plan împotriva FCSB! Mesajul dat suporterilor la meciul cu Feyenoord: „E păcat să avem probleme”. Video Fanatik
Gheorghe Mustață a avut un mesaj direct pentru fanii din Peluza Nord a FCSB, pe care l-a spus la portavoce în startul reprizei secunde a meciului cu Feyenoord.
00:10
A urlat de durere după accidentarea din FCSB – Feyenoord! Pierdere uriașă pentru campioană. Foto Fanatik
Mihai Lixandru a părăsit terenul în minutul 61 al partidei dintre FCSB și Feyenoord, după ce a suferit o accidentare, iar semnele nu sunt pozitive pentru fotbalistul campioanei.
