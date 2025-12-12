ULTIMA ORĂ Fidelis revine – Subscrieri de aproape 300 milioane euro la finalul ofertei lunii decembrie de titluri de stat, mai mari decât la ediția din noiembrie, dar mult sub media acestui an. Preferiunță clară pentru euro
Profit.ro, 12 decembrie 2025 13:50
Peste 2 treimi din plasamentele realizate în operațiunea primară de plasare a obligațiunilor guvernamentale din programul Fidelis au fost în moneda unică europeană, însă ecartul s-a redus după o cotare mai accelerată în ultima zi pentru titlurile în lei cu scadența cea mai lungă.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
14:10
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Impozitele pe mașini și case cresc puternic. Noile taxe pregătite în capitală CONFIRMARE # Profit.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu 79,5%.
14:10
FOTO Cel mai mare parc eolian din Moldova - Americanii de la GE Vernova semnează cu PPC Renewables pentru 85 MW suplimentari # Profit.ro
GE Vernova, furnizor de echipamente și servicii energetice desprins din colosul american General Electric, a semnat un nou contract pentru livrarea de turbine eoliene în România, care vor extinde la 225 MW capacitatea celui mai mare parc eolian din Moldova, aflat în construcție.
Acum 30 minute
13:50
ULTIMA ORĂ Fidelis revine – Subscrieri de aproape 300 milioane euro la finalul ofertei lunii decembrie de titluri de stat, mai mari decât la ediția din noiembrie, dar mult sub media acestui an. Preferiunță clară pentru euro # Profit.ro
Peste 2 treimi din plasamentele realizate în operațiunea primară de plasare a obligațiunilor guvernamentale din programul Fidelis au fost în moneda unică europeană, însă ecartul s-a redus după o cotare mai accelerată în ultima zi pentru titlurile în lei cu scadența cea mai lungă.
13:50
Bolojan s-a dus la Erbașu, pe tronsonul abandonat de Bechtel. Peste 500 muncitori chemați VIDEO&FOTO # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a dus pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania.
Acum o oră
13:30
Atenționare către românii care vor vacanțe în Bulgaria. Trecerea la euro scumpește hotelurile # Profit.ro
Tarifele pachetelor turistice din Bulgaria ar putea crește în primăvară cu aproximativ 5-10%, estimează o platformă online de turism din România, după trecerea la moneda euro.
13:30
În încercarea de a direcționa investițiile către proiecte mai profitabile, Renault a decis să închidă serviciile de car-sharing și să încetinească lansarea de stații de încărcare rapidă la subsidiara sa Mobilize.
13:30
Somnul nu este un lux. Este o funcție vitală, la fel de esențială ca respirația sau alimentația.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0904 lei, de la 5,0898 lei, curs înregistrat joi.
13:20
Sezonul gripal debutează în forță - Peste 3.000 de cazuri la nivel național, doar în ultima săptămână # Profit.ro
Peste 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost sesizate, în săptămâna 1-7 decembrie, la nivel național.
Acum 2 ore
13:00
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, a decis Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.
12:40
România construiește mai puțin.
12:30
ANAF a intensificat acțiunile de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat.
Acum 4 ore
12:10
ULTIMA ORĂ Decizie istorică: Nu se mai interzic motoarele cu combustie nici în 2035, nici în 2040. Viața lor va fi, însă, diferită # Profit.ro
Negocierile liderilor Uniunii Europene au ajuns în cele din urmă la un consens. Motoarele cu combustie nu vor mai fi interzise, nici în 2035, nici în 2040. Viața lor va fi, însă, diferită, peste 10 ani.
12:10
Caz de lepră în România - Mesaj către populație al Managerului Spitalului de Boli Infecțioase: Nimic tragic sau amenințător # Profit.ro
Medicul Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, a explicat ca urmare a apariției unui caz de lepră în România, cum se transmite boala și care este răspândirea acesteia în lume la ora actuală.
11:50
Prăbușirea unei companii românești după ce a fost preluată de un investitor străin. De la liderul Europei la faliment în doar câțiva ani. Fabrica este acum la vânzare # Profit.ro
Fabrica Te‑Rox Prod, din Pașcani, adusă de Doina Cepalis, una dintre cele mai mari antreprenoare din România, în Topul producătorilor de centuri de siguranță, huse și scaune auto pentru copii din Europa, dar intrată în faliment la puțin timp după ce a fost preluată de grupul suedez Holmbergs Safety Systems, este acum scoasă la vânzare.
11:50
Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 145 de ani de la nașterea lui Mihail Sadoveanu.
11:50
Salariul mediu net din economie a scăzut în octombrie în termeni reali, pentru a patra lună la rând, pe fondul încetinirii dinamicii reale și a inflației ridicate. Domeniile bugetare, unde lefurile au fost majorate substanțial în anii din urmă, suferă corecții peste medie, mai ales în învățământ.
11:40
Prăbușirea unei companii românești. De la liderul Europei la faliment în doar câțiva ani. Fabrica este acum la vânzare # Profit.ro
Fabrica Te‑Rox Prod, din Pașcani, adusă de Doina Cepalis, una dintre cele mai mari antreprenoare din România, în Topul producătorilor de centuri de siguranță, huse și scaune auto pentru copii din Europa, dar intrată în faliment la puțin timp după ce a fost preluată de grupul suedez Holmbergs Safety Systems, este acum scoasă la vânzare.
11:20
Luca, extins puternic și în Polonia, domină piața covrigilor. Principalii concurenți GRAFICE # Profit.ro
Luca, Petru și Matei continuă să domine piața patiseriilor și simigeriilor, cu rezultate financiare distincte și creșteri constante ale cifrei de afaceri în ultimii ani.
11:20
Retailerul german Lidl anunță în România că a lansat in aplicatia Lidl Plus o inițiativă specială.
11:10
În guvernanță, puține decizii sunt la fel de determinante ca succesiunea. Alegerea, pregătirea și instalarea următorilor lideri definesc continuitatea, cultura și valoarea pe termen lung. Dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe P # Profit.ro
Vineri, la Academia de Guvernanță, aducem în prim-plan o întrebare care pune la încercare orice organizație — mai ales companiile construite de fondatori: Cum proiectezi o succesiune care protejează continuitatea, credibilitatea și valoarea pe termen lung?
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
FOTO Investiție în România cu sprijinul Ungariei. Fundația Pro Economica alocă 8,5 milioane de euro pentru un complex turistic din Harghita # Profit.ro
Fundația Pro Economica Alapítvány, având sprijinul Guvernului Ungariei, a inaugurat Eskaperdo Resort, un complex turistic cu 20 de vile private din Harghita.
11:10
Ministrul de finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, l-a învins pe viceprim-ministrul belgian Vincent Van Peteghem într-o cursă cu doi candidați pentru președinția Eurogrup.
11:00
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu net, în octombrie, a fost 5.492 lei, în creștere cu 49 lei (+0,9%) față de luna septembrie 2025.
11:00
Investițiile nete realizate în economia națională au crescut cu 3,9%, în primele nouă luni # Profit.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, Investițiile nete realizate în economia națională au însumat, în primele nouă luni, 143,196 miliarde lei, în creștere cu 3,9%, comparativ cu perioada similară din 2024.
10:50
Eli Lilly - rezultate record pentru noul său medicament revoluționar împotriva obezității # Profit.ro
Retatrutide, un medicament revoluționar împotriva obezității al Eli Lilly, a înregistrat cele mai mari reduceri de greutate de până acum într-un studiu clinic de fază avansată.
10:40
10:30
Bateria este componenta cea mai valoroasă a unei mașini electrice, așa că starea ei ar trebui să fie primul lucru pe care îl verifici, fie că este vorba de un model nou sau de unul la mâna a doua.
10:20
Cum faci fotografii alb-negru cu impact: lumină, filtre digitale și controlul granulației # Profit.ro
Alb-negru bun începe cu lumină bună. Fără culoare, totul depinde de contrast, textură și formă.
Acum 6 ore
10:10
Trump și-a ales țintele: cele patru țări pe care SUA vrea să le scoată din Uniunea Europeană # Profit.ro
Potrivit unui raport, Austria, Ungaria, Italia și Polonia au fost identificate de Statele Unite ale Americii ca posibile ținte ale unei campanii de separare a acestora de Uniunea Europeană.
10:00
Uniunea Europeană cere Ungariei să renunțe plafonarea prețurilor la alimente impusă retailerilor străini. Replica Guvernului de la Budapesta # Profit.ro
Comisia Europeană a solicitat Ungariei să elimine o limită vizând prețul de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare și articolelor de farmacie care se aplică distribuitorilor cu amănuntul non-ungari.
09:50
Instalarea luminilor în bradul de Crăciun poate părea un pas simplu, dar adevărul este că exact această etapă face diferența între un brad spectaculos și unul care arată dezordonat.
09:40
Acțiunile Oracle au scăzut cu până la 15%, fiind tranzacționate ulterior în declin cu 11%, după ce compania a raportat venituri trimestriale sub estimările analiștilor, în pofida cererii record pentru infrastructura sa de inteligență artificială, transmite CNBC.
09:40
ULTIMA ORĂ Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8%. Alimentele sunt mai scumpe cu 7,6% față de acum un an, iar mărfurile nealimentare și serviciile cu 11% # Profit.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația a fost în noiembrie de 9,76%, același nivel cu cel atins în octombrie.
09:30
Când cumperi pește congelat, ai impresia că plătești un produs sănătos, sigur și atent conservat. În realitate, însă, o bună parte din banii tăi se duc pe… gheață.
09:20
Pentru mulți dintre românii care locuiesc la oraș, balconul nu este o cameră în aer liber, ci mai degrabă un spațiu ciudat de tranziție. Închis cu ferestre termopan, devine o zonă tampon, un loc adăpostit de unde vezi ce se întâmplă afară.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo cu note de fructe roșii, tutun, ciocolată și cafea. Un vin elegant și echilibrat, cotat cu 96 de puncte Luca Maroni # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Cubardi Primitivo 2023, crama Schola Sarmenti, este un vin roșu care exprimă fidel caracterul soiului Primitivo.
08:50
Tai Chi este o artă marțială chineză, născută din filosofia taoistă, care pune accent pe armonia dintre corp, minte și respirație.
08:40
Popeyes inaugurează săptămâna viitoare primul restaurant din Oradea mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut.
08:30
Bucuresti.ro - Constantin Tănase, copilul sărman care a pus Bucureștiul pe harta teatrului românesc # Profit.ro
Constantin Tănase s-a născut pe 5 iulie 1880 în Vaslui, într-o casă modestă, fiul lui Ion și al Elenei Tănase.
08:20
Zooland.ro - Vrei un animal de companie ? Cât te costă: prețuri pentru microcipare, vaccinuri obligatorii și pașaport european # Profit.ro
Cât costă să ai un animal de companie: prețuri pentru microcipare, vaccinuri obligatorii și pașaport european.
Acum 8 ore
08:10
De ce unele sloturi plătesc mai bine decât altele? Este o întrebare foarte des întâlnită în rândul jucătorilor. Dacă și tu te-ai întrebat măcar o dată asta, merită să citești acest articol.
07:50
FOTO Mașini de lux Ferrari și Bentley, de 300.000 euro bucata, merg în service din cauza riscului de incendiu # Profit.ro
Erorile de proiectare și de fabricație nu sunt specifice doar mașinilor ieftine. Două campanii de rechemare în service demonstrează că și vehiculele care costă sute de mii de euro și care ajung mașini de colecție se pot confrunta cu defecțiuni care pun în pericol viața pasagerilor.
07:40
Omniasig Vienna Insurance Group a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație a Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor de Interne pentru contractarea serviciilor de asigurare de tip CASCO a 33 de aeronave.
07:40
VIDEO O cramă o face tatăl ca să o lase fiului moștenire. Mircea Matei, CEO Fine Wine Lacerta: O cramă este o investiție pe termen lung, vorbim de zeci de ani - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Mircea Matei a fost numit recent Director Executiv al companiei Fine Wine Lacerta SRL, una dintre cele mai renumite crame premium din România. În noul său rol, acesta va conduce LacertA împreună cu Mihai Baniță, Managing Partner și oenolog al cramei. Anterior, Mircea Matei a condus crama Villa Vinèa din Târgu-Mureș.
07:30
Primăria Municipiului București (PMB) a atribuit BRD-Societe Generale, în urma unei licitații, un contract pentru servicii de creditare în sumă de până la 131,39 milioane de lei, în vederea co-finanțării proiectului care vizează extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă.
07:20
LEGE Copiile conforme vor putea fi certificate și cu semnătură electronică în instanțele civile # Profit.ro
Conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile înțeleg să se folosească în procesele civile va putea fi realizată inclusiv prin semnătură electronică în cazul în care documentele sunt transmise în format electronic, conform unui proiect legislativ promulgat acum de președintele Nicușor Dan.
07:10
GRAFICE România - printre cele mai scumpe piețe de energie din UE, chiar dacă în noiembrie prețurile spot nu au mai crescut # Profit.ro
România a fost în luna noiembrie a patra cea mai scumpă piață de energie din Uniunea Europeană, în pofida faptului că prețul mediu zilnic a rămas relativ constant, la nivelul înregistrat în luna octombrie, de 121 lei/MWh. De la începutul anului până în prezent, România se situează pe podium, ocupând poziția a treia, cu un preț mediu zilnic de 107,8 euro/MWh, după Italia și Ungaria, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Dobânzile interbancare scad pentru a cincea lună la rând. Excesul de lichiditate stagnează GRAFIC # Profit.ro
Dobânzile din piața interbancară au continuat să scadă și în noiembrie și la începutul lunii decembrie, în contextul în care excesul de lichiditate a rămas la peste 22 de miliarde de lei, iar inflația au urcat aproape de pragul de 10% pe an.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.