ULTIMA ORĂ Fidelis revine – Subscrieri de aproape 300 milioane euro la finalul ofertei lunii decembrie de titluri de stat, mai mari decât la ediția din noiembrie, dar mult sub media acestui an. Preferiunță clară pentru euro

07:10

România a fost în luna noiembrie a patra cea mai scumpă piață de energie din Uniunea Europeană, în pofida faptului că prețul mediu zilnic a rămas relativ constant, la nivelul înregistrat în luna octombrie, de 121 lei/MWh. De la începutul anului până în prezent, România se situează pe podium, ocupând poziția a treia, cu un preț mediu zilnic de 107,8 euro/MWh, după Italia și Ungaria, relevă date analizate de Profit.ro.