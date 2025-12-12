Țara care va prelua în curând președinția UE spune că va face din candidatura Republicii Moldova o prioritate
HotNews.ro, 12 decembrie 2025 14:20
Candidatura Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când țara insulară va prelua președinția rotativă a blocului comunitar la 1 ianuarie, a declarat vineri președintele Nikos Christodoulides, citat…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
14:50
Ion Cristoiu critică protestele provocate de documentarul Recorder: „Ca cetățean, mă doare în cot că eliberează corupți dar nu mă doare deloc în cot că Ilie Bolojan mai are un pic și ne sărăcește” # HotNews.ro
Jurnalistul Ion Cristoiu pune sub semnul întrebării motivele pentru care câteva mii de persoane au ieșit în stradă în ultimele două seri și acuză, într-o pastilă publicată în Gândul, „o diversiune împotriva justiției independente”. „Poate…
14:50
Gala Premiilor pentru un Mediu Curat a reunit, în data de 11 decembrie, reprezentanți ai autorităților publice, mediului de afaceri, organizațiilor neguvernamentale și societății civile, pentru a celebra inițiativele și proiectele care contribuie activ la…
Acum 15 minute
14:40
Primul mesaj al judecătoarei Raluca Moroșanu, după ce a ieșit în fața conducerii Curții de Apel și a jurnaliștilor pentru a spune că magistratul din documentarul Recorder spune adevărul # HotNews.ro
Judecătoarea a reacționat printr-un scurt mesaj postat pe Facebook, în care le mulțumește celor care o susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a vorbit în documentarul „Justiție capturată”. Este primul mesaj…
Acum o oră
14:20
Țara care va prelua în curând președinția UE spune că va face din candidatura Republicii Moldova o prioritate # HotNews.ro
Candidatura Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când țara insulară va prelua președinția rotativă a blocului comunitar la 1 ianuarie, a declarat vineri președintele Nikos Christodoulides, citat…
14:20
Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a declarat vineri, la RFI, că fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, în mandatul căruia au fost făcute ultimele modificări la legile justiției, în 2022, nu poate fi învinuit…
14:10
Al doilea caz de lepră confirmat în România după 44 de ani. Ce spun specialiștii despre riscul de transmitere a bolii # HotNews.ro
Un al doilea caz de lepră a fost confirmat vineri la o maseuză originară din Asia, angajată la un salon SPA din Cluj-Napoca, anunță Direcția de Sănătate Publică. Primul caz fusese anunțat ieri de Ministerul…
14:10
Primarul Iașului compară publicarea documentarului Recorder cu împușcarea dictatorului Nicolae Ceaușescu: Să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, cea mai mare prostie / Chirica așteapă decizia instanței într-un al doilea dosar de corupție # HotNews.ro
Primarul PNL al Iașului, Mihai Chirica, spune că „n-am plâns, nici n-am râs” după ce a văzut documentarul Recorder „Justiție capturată”: „Să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, considerându-l în totalitate corupt, mi se pare…
Acum 2 ore
13:30
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, a decis, vineri, Judecătoria Sectorului 1, potrivit Portalul Instanțelor. a Decizia instanței nu este definitivă.…
13:30
Coreea de Sud renunță la măsura care i-a adus valuri de turiști dornici de operații estetice # HotNews.ro
Coreea de Sud a anunțat că va înceta să ofere stimulente fiscale pentru pacienții străini care se supun intervențiilor de chirurgie estetică, punând capăt unei facilități care a contribuit la transformarea Seulului în unul dintre…
13:20
România, campioană la neîncasarea taxelor în UE: pierde o treime și din TVA, și din impozitul pe profit. Efecte # HotNews.ro
Campioană de un deceniu la neîncasarea TVA, conform rapoartelor Comisiei Europene, România se află pe primul loc și la necolectarea impozitului pe profit, arată aceeași instituție într-o analiză publicată pentru prima dată în 11 decembrie…
13:20
Laura Codruța Kovesi, mesaj de solidaritate cu magistrații care s-au ridicat împotriva „justiției capturate”. Apel către autoritățile din România # HotNews.ro
Sancționarea magistraților care se poziționează împotriva abuzurilor din interiorul sistemului de justiție „nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii”, spune, pentru HotNews, fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi. Ea s-a alăturat…
13:20
95 milioane EUR pentru 5 noi fonduri de investiții, care finanțează firme din România și din regiune. Depuneri „pe ultima sută de metri” # HotNews.ro
Cinci noi fonduri de investiții primesc alocări totale de 95 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe ultima sută de metri, pentru a investi mai departe în firme din…
13:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că problemele din sistemul judiciar ridicate în documentarul Recorder „Justiția capturată”, care „cel puțin prin modul în care au fost prezentate par grave”, trebuie verificate iar legislația analizată pentru…
13:10
Renault își închide serviciul de „car sharing” după ce a constatat că e neprofitabil și își reduce ambițiile pentru stațiile de încărcare ale mașinilor electrice # HotNews.ro
Renault a anunțat vineri că își închide serviciile de „car sharing” și încetinește extinderea rețelei de stații de încărcare rapidă din cadrul diviziei Mobilize, care se concentrează pe soluții de transport noi, întrucât urmărește să…
13:10
Mesaj entuziast de la un păgubit în schema Nordis către cei de la Recorder: „Să aveți cât mai multe microfoane de calitate. Vă mai fac o donație” # HotNews.ro
Florin Gardoș (37 de ani), fost jucător la FCSB, a anunțat că va dona pentru publicația Recorder, după ce a vizionat documentarul „Justiția capturată”, care investighează influențele politice asupra sistemului judiciar din România. Citiți mai…
Acum 4 ore
12:50
BREAKING Peste 300 de magistrați s-au adăugat colegilor care au vorbit despre „justiția capturată”. Cine sunt cei peste 500 de magistrați. Un nume surpriză # HotNews.ro
Numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder a ajuns vineri la 518. Lista este deschisă de fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, care acum conduce Parchetul European.…
12:40
Încă trei zile de proteste pentru independența justiției, anunțate în Piața Victoriei. „Curajul magistraților care au ieșit să vorbească trebuie susținut din stradă” # HotNews.ro
Vineri, sâmbătă și duminică sunt anunțate trei manifestații diferite, care vor avea loc în Piața Victoriei din București, față de starea sistemului judiciar. Astfel de proteste au avut deja loc miercuri, a doua zi după…
12:40
Avem recordul absolut pentru piața românească de artă sacră! O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe, adjudecată cu 90.000 de Euro! # HotNews.ro
Record absolut pentru piața românească de artă sacră! O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe, intitulată „Maica Domnului cu Pruncul”, a fost vândută în Licitația de Crăciun din 9 decembrie de la Artmark cu…
12:40
„Justiție capturată”. Petiție pentru „demiterea de urgență” a lui Cătălin Predoiu, care a fost 7 ani ministru al Justiției # HotNews.ro
La 30 de ore de la lansarea unei petiții Declic prin care se cere „demiterea de urgență a ministrului Cătălin Predoiu”, peste 11.000 de persoane au semnat inițiativa. Actualul ministru de Interne a fost ministru…
12:30
Zea et Sia – Frumusețea care nu se grăbește. Un brand românesc despre libertate, feminitate și moștenire # HotNews.ro
Există femei care nu mai cumpără cadouri.Le aleg. Cu sens. Cu răbdare. Cu inimă. Pentru ele s-a născut Zea et Sia — un brand românesc de bijuterii din aur 14K sustenabil, lucrate manual, care transformă…
12:30
ANAF trage pe dreapta 12.000 de mașini din transportul alternativ. Amenzi și confiscări record # HotNews.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a trecut, din septembrie 2025, la cea mai amplă operațiune de control din ultimii ani în domeniul transportului alternativ de persoane. Vizate sunt firmele și șoferii cu…
12:30
„Tot Donbasul aparține Rusiei”. Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina # HotNews.ro
În vreme ce Washingtonul și Kievul caută o soluție pentru deblocarea negocierilor de pace, Moscova semnalează că nu are de gând să renunțe la condițiile maximale impuse pentru încheierea războiului, scrie Reuters. Consilierul pentru politică…
12:20
După ce trece șocul va rămâne o mare întrebare: cutremurul dezvăluirilor din justiție va provoca și un tsunami care să măture sistemul? Răspunsul e simplu de anticipat. Deja afacerile continuă ca de obicei. Judecători sunt…
12:00
Fondatorul Terraform Labs, supranumit „regele criptomonedelor”, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru o „fraudă la scară epică, generațională” # HotNews.ro
Do Kwon, antreprenorul sud-coreean din domeniul criptomonedelor care a lansat două monede digitale care au provocat în 2022 pierderi estimate la 40 de miliarde de dolar, a fost condamnat joi la 15 ani de închisoare…
12:00
Cât de repede pot ajunge banii în contul tău înainte de sărbători? Încasări instant în euro pentru persoane fizice și companii, fără comision # HotNews.ro
Pentru mulți dintre noi, mai ales acum, înainte de sărbători, este important să rezolvăm lucrurile cât mai rapid. Astfel, ING Bank vine cu o soluție care transformă așteptarea în secunde. Începând cu 11 decembrie 2025,…
12:00
VIDEO Imagini dramatice cu un parașutist care a rămas agățat de avion, la mii de metri înălțime, după ce parașuta i s-a încurcat în aripa aeronavei # HotNews.ro
Accidentul s-a petrecut în apropierea orașului Cairns din Far North Queensland, în timpul unui spectacol aerian australian. Mai mulți parașutiști au sărit în formație, de la peste 4.500 de metri înălțime, iar unul dintre ei a…
12:00
România a încheiat luna octombrie 2025 cu un câștig salarial mediu net de 5.492 lei, potrivit unui comunicat transmis vineri de Statistică. Dacă ne uităm la distribuția reală a salariilor din România, vedem un cu…
11:40
Judecătorii din CSM anunță că sesizează Inspecția Judiciară după documentarul Recorder „Justiție capturată” # HotNews.ro
Secția de judecători din Consiliul Superior al Magistraturii, care a calificat drept „alegații” mărturiile unor magistrați din documentarul Recorder „Justiție capturată”, a venit vineri cu un anunț scurt. „Faţă de aspectele semnalate public în mass…
11:20
UE dă o lovitură Kremlinului – și lui Trump – în ciuda protestelor Ungariei și Slovaciei. Acord pentru înghețarea pe termen nelimitat a banilor Rusiei # HotNews.ro
Acordul reprezintă o lovitură majoră pentru speranțele Kremlinului de a-și debloca fondurile în cadrul unui acord de pace postbelic, scriu Reuters și Politico. Ambasadorii UE au acordat Comisiei Europene puteri de urgență pentru a menține…
11:10
Ministrul Justiției afirmă că va „clarifica” acuzațiile aduse în documentarul Recorder / Ce spune despre cei aproape 200 de magistrați care s-au solidarizat cu colegii lor # HotNews.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu susține că este „inacceptabilă” orice formă de persecuție „a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul care activează”. Într-un mesa pe…
11:10
OpenAI a anunțat joi cea mai recentă versiune a modelului său de inteligență artificială de vârf, GPT-5.2, ca răspuns la tentativa continuă de a ține pasul cu rivalii săi. Și, deși GPT-5.2 se descurcă bine…
11:00
Digitalizarea IMM-urilor: Unde avansează România și ce obstacole întâmpină. Cosmin Vladimirescu, Mastercard: „Au nevoie de sprijin personalizat și mentorat” # HotNews.ro
Digitalizarea IMM-urilor din România a ajuns într-un punct decisiv: se avansează rapid în unele sectoare, dar rămân blocaje majore în altele. Datele arată o dorință tot mai mare pentru tehnologie, însă și un decalaj vizibil…
11:00
Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, a declarat vineri că afirmația făcută de președinta Curții de Apel București, conform căreia difuzarea la TVR a documentarului Recorder despre Justiție este „instigare împotriva ordinii constituționale”, este…
Acum 6 ore
10:50
Scumpiri la carburanți în România după sancțiunile impuse Lukoil / Cu cât vor crește prețurile de la 1 ianuarie # HotNews.ro
Sancțiunile impuse asupra Lukoil și Rosneft vor duce la scumpirea carburanților în toată Europa Centrală și de Sud-Est la începutul anului viitor, în condițiile în care aceste companii sunt furnizori importanți în regiune, arată o…
10:30
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al scrutinului din decembrie 2024 a avut vineri o primă reacție în scandalul generat de documentarul Recorder „Justiției capturată”. „Timpul lămurește esențialul: minciuna se…
10:30
Pasagerul unui avion ce a decolat din SUA a fost arestat după ce a încercat să deschidă ușa în timpul zborului # HotNews.ro
Poliția din Hong Kong a declarat vineri că a arestat un pasager aflat la bordul zborului CX811 al companiei Cathay Pacific, după ce transportatorul a spus că respectivul individ a încercat să deschidă o ușă…
10:10
De ce politicile anti-fumat ignoră știința și ce spun cercetătorii despre alternativele fără ardere # HotNews.ro
În jur de un miliard de oameni fumează astăzi în lume. Este o cifră care rămâne aproape neschimbată, în ciuda deceniilor de campanii de prevenție, avertismente, interdicții și politici publice restrictive. Din acest paradox vine…
09:50
Prin difuzarea filmului „Justiție capturată”, TVR a obținut o audiență cum nu a mai avut în 2025 decât la dezbaterea prezidențială. În plus, dacă pe 9 decembrie, cu o zi înainte să difuzeze documentarul doar…
09:40
Inflația nu cedează și rămâne în zona lui 10%. Isărescu poate reduce cererea, dar nu poate aduce mecanici auto sau medici în plus # HotNews.ro
Inflația anuală a rămas în noiembrie 2025 la 9,8%, practic neschimbată de două luni, după un vârf de 9,9%, potrivit anunțului Statisticii de vineri . Este a doua lună consecutivă în care prețurile stau ca…
09:30
Snoop Dogg, numit antrenor onorific al SUA pentru Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 / „Dacă pot contribui cu puţină dragoste” # HotNews.ro
Rapperul Snoop Dogg va prelua „un rol voluntar de celebrare și susținere a sportivilor americani în afara terenului de joc”, a anunțat joi Comitetul Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite. Artistul în vârstă de 54…
09:30
Temperaturi neobișnuite până la sfârșitul anului. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion # HotNews.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, până spre sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun. La începutul lunii ianuarie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice, potrivit…
09:30
Un startup AI cu un fondator de origine română atrage peste 12 milioane dolari finanțare de la Andreessen Horowitz și alte fonduri de investiții # HotNews.ro
Startup-ul Pryzm, care are un român în echipa de fondatori și care dezvoltă o platformă cu inteligență artificială pentru gestionarea de tranzacții între guvernul federal SUA și industrie, primește 12,2 milioane dolari finanțare de tip…
Acum 8 ore
08:50
Al doilea om din CSM, procurorul care apare în documentarul Recorder, mesaj adresat direct lui Ilie Bolojan # HotNews.ro
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentantul procurorilor în instituția cu rol de garant al independenței justiției, Claudiu Sandu, a declarat la Euronews România că România a ajuns să fie un un „paradis al infractorilor” în…
08:40
VIDEO Primele imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk în fața instanței. Decizie luată de judecător înainte de începerea procesului # HotNews.ro
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistului conservator Charlie Kirk într-un campus din Utah, în luna septembrie, a apăut pentru prima dată în fața instanțe joi, în timp ce…
08:20
În timp ce tu citești acest articol, un milion de români se feresc de Internet ca de foc # HotNews.ro
România anului 2025 este, în același timp, una dintre cele mai conectate și una dintre cele mai deconectate țări din Uniunea Europeană, arată o analiză a Statisticii. De o parte, rețelele 5G, platformele online și…
07:40
Singurul oraș în care valoarea medie a unui credit ipotecar nou depășește 100.000 euro. Ce rate își asumă românii pentru a ajunge proprietari # HotNews.ro
Clujenii au avut nevoie de cele mai mari împrumuturi în 2025 pentru a deveni proprietari, în timp ce timișorenii au luat de la bancă cele mai mici sume de bani, arată o analiză transmisă HotNews…
07:30
Un nou cutremur masiv în Japonia. Seismul a fost urmat de două replici. A fost emisă alertă de tsunami # HotNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunțat Agenția niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeași…
07:30
EXCLUSIV Salarii puternic tăiate și concedieri la ASF. Tăierea salariilor va viza toți angajații, inclusiv membrii Consiliului # HotNews.ro
Salariile tuturor angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) vor fi tăiate cu 30% de la 1 ianuarie 2026, dată de la care ar urma să fie disponibilizati și 30 de angajați, iar 50 de posturi…
07:30
Submarinul rusesc Krasnodar, extrem de silențios, vânat timp de trei zile de marina britanică prin apele Canalului Mânecii. Ce a urmat # HotNews.ro
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunțat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acționează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei amenințări, informează AFP. O…
07:00
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a fost încadrată la pupitru, de unde a susținut conferința de presă de joi, de doi dintre vicepreședinții instanței – judecătoarele Ionela Tudor și Sabina Adomniței. În sală…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.