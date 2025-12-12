Ambasadoarea Germaniei în vizită la Patriarhia Română: Patriarhul Daniel a subliniat dinamismul diasporei românești
Basilica.ro, 12 decembrie 2025 15:50
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în ziua de vineri, 12 decembrie 2025, în vizită de prezentare, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Doamna Angela Ganninger, Ambasadoarea Germaniei la București. Excelența Sa a fost însoțită de către Theresa von Saldern, Directorul Departamentului pentru Chestiuni Culturale din cadrul Ambasadei Germaniei la București. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel…
Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) organizează concertul caritabil „După datini, colindăm” în data de 17 decembrie, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Ediția de anul acesta este dedicată sprijinirii a doi frați din București care suferă de o boală genetică extrem de rară. Studenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București vor…
Un grup de elevi de la Școala Centrală din București a vizitat Palatul Patriarhiei, miercuri, cu ocazia Programului Național „Școala Altfel”. Copiii au descoperit detalii interesante, atât despre Catedrala Patriarhală, cât și despre întregul ansamblu arhitectural din care face parte, inclusiv Palatul Patriarhiei. Doamna Mariana Vișan, profesor la Școala Centrală din București, a însoțit grupul…
La Palatul Cotroceni a avut loc vineri, 12 decembrie 2025, un concert caritabil de colinde la care a fost prezent și Președintele României, Nicușor Dan. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
PS Timotei Prahoveanul despre Sf. Spiridon: Un om simplu, dar profund credincios și cunoscător al tainelor credinței # Basilica.ro
„Un om simplu, dar profund credincios și cunoscător al tainelor credinței” este chipul Sfântului Ierarh Spiridon evidențiat vineri de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la hramul Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon” – Nou. Episcopul vicar a prezentat viața sfântului ocrotitor al Catedralei Mitropolitane din București, subliniind dubla dimensiune a slujirii sale: „A…
Ambasada României în Regatul Belgiei va organiza o expoziție de fotografie cu tradiții de iarnă, în data de 15 decembrie, anunță Fotogeografica într-un comunicat de presă. Tema expoziției este „Farmecul sărbătorilor de iarnă româneşti în universul Fotogeografica”. Fotografiile redau autenticitatea și expresivitatea tradițiilor românești, precum și bogăția obiceiurilor care conturează identitatea culturală a românilor. La…
Directorul agenției de știri EFE: Inteligența Artificială ne poate ajuta să facem jurnalism, dar nu va face jurnalism # Basilica.ro
Inteligența Artificială „ne poate ajuta să facem jurnalism, dar nu va face ea jurnalism”, a declarat miercuri Miguel Angel Oliver, directorul agenției spaniole de știri EFE, citat de Agerpres. „Onestitatea, ca expresie a eticii personale și profesionale, este singura cale posibilă pentru jurnalism”, a adăugat el în discursul din deschiderea Forumului Hispano-American despre Inteligența Artificială…
O nouă ediție a Zilelor „Mitropolit Veniamin Costachi” la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț # Basilica.ro
Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și-a cinstit patronul cultural în perioada 8-9 decembrie, organizând Zilele „Mitropolit Veniamin Costachi”. Seria de manifestări a debutat luni cu Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru marele ierarh și pentru membrii familiei sale, deoarece, în 18 decembrie 2025, comemorăm 179 de ani de la mutarea la…
Misiunea Socială Diaconia strânge fonduri pentru a sprijini și în 2026 mamele în situații de criză # Basilica.ro
Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei organizează duminică, 14 decembrie 2025, Șezătoarea „Unde binele se adună”, o seară care va reuni donatori, voluntari și oameni implicați în campania de Crăciun „În Brațele Mamei”. Evenimentul își propune să creeze un spațiu în care generozitatea și spiritul comunității se manifestă concret în sprijinul mamelor și copiilor găzduiți în…
Patriarhul Ecumenic despre dialogul iudeo-creștin ortodox: Ne întâlnim într-un câmp al învățării, încrederii și speranței # Basilica.ro
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a subliniat, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de dialog dintre iudaism și creștinismul ortodox, că relația dintre cele două tradiții religioase se construiește într-un spațiu al învățării, încrederii și speranței. În cuvântul rostit luni la deschiderea celei de-a 12-a Consultări Academice Internaționale dintre Iudaism și Creștinismul Ortodox,…
Parohia românească „Sf. Ierarh Nicolae” din Offenbach am Main a aniversat jumătate de secol de la înființare. Evenimentul a fost marcat în data de 6 decembrie, cu ocazia hramului, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. La slujbă a participat și Primarul General al Municipiului Offenbach, Dr.…
Ziua internațională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate atenționează asupra costurilor medicale ridicate # Basilica.ro
Ziua internaţională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate este sărbătorită anual în data de 12 decembrie și atenționează asupra costurilor medicale ridicate. Istoricul sărbătorii începe în anul 2012, când Organizația Națiunilor Unite (ONU) a adoptat o rezoluție, prin care statele sunt îndemnate să intensifice eforturile pentru a atinge acoperirea la scară largă cu servicii…
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împlinește vineri 70 de ani, prilej de recunoștință pentru o viață dedicată slujirii Bisericii. Arhiepiscopul Teodosie s-a născut în data de 12 decembrie 1955, în Vatra Dornei, jud. Suceava. La botez a primit numele de Macedon. A urmat școala primară în Dorna – Arini, Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț…
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. De Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române își sărbătorește ziua onomastică Joi, 18 decembrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel își sărbătorește ziua…
Calendar Ortodox, 12 decembrie Sfântul Ierarh Spiridon Sfântul Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, s-a născut în cetatea Aschia, din Cipru, pe la anul 270 şi a trăit până pe vremea împăratului Constantin cel Mare (306-337) şi a lui Constanţiu (337-361), fiul lui. Era simplu şi smerit cu inima. La început a fost păstor de oi,…
Boala gravă de care suferă nu le-a răpit zâmbetul. Doi frați au nevoie de un mare dar de Crăciun: speranța # Basilica.ro
„Dragă Moș Crăciun, te rog să ne aduci tratamentul pentru Ioan și Teodor” – aceasta i-a scris Moșului Maria Rusu, o fetiță de 8 ani din București, despre doi dintre cei cinci frați ai ei: Ioan, în vârstă de 14 ani, și Teodor, în vârstă de trei ani. Cei doi suferă de o boală genetică…
Caravana Dar de Crăciun 2025: PS Ignatie a dus daruri familiilor numeroase și vârstnicilor din eparhie # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vizitat marți șase sate din eparhie, împărțind daruri familiilor numeroase și vârstnicilor singuri, majoritatea imobilizați la pat. Au fost distribuite aproximativ 200 de pachete cu daruri consistente de Crăciun: geci și ghete de iarnă, alimente, jucării, dulciuri, ajutoare în bani, lemne de foc – toate însoțite de sunet de…
România a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri ale ratei de colectare a ambalajelor din Europa, ajungând la o colectare de până la 94% a ambalajelor de băuturi în mai puțin de doi ani, datorită Sistemului de Garanție-Returnare (SGR). România este prezentată drept un model de succes în presa internațională, după ce Sistemul de…
PS Benedict va susține o conferință online despre sensului Nașterii Domnului în lumea contemporană # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va susține duminică o conferință online organizată de Episcopia Canadei, cu tema „Nașterea Domnului și vindecarea inimii, pentru omul fragmentat de astăzi”. Conferința va avea loc de la ora 16:00 (ora Canadei) / 23:00 (ora României) și se va desfășura online, pe platforma Zoom și difuzată live pe Facebook. Evenimentul…
Acad. Ioan-Aurel Pop: Limba fără gramatică și literatura fără tratarea sa în timp își pierd esența # Basilica.ro
Academia Română a transmis luni un punct de vedere semnat de președintele instituției, Acad. Ioan-Aurel Pop, referitor la deconstruirea post-1989 a modului de predare a limbii și literaturii române testat de secole. Limba fără gramatică și literatura fără tratarea sa în timp, din cele mai vechi timpuri până astăzi, își pierd esența și încetează să…
Preoții de caritate din Sectorul 2 al Capitalei s-au reunit la Biserica Institutului Oncologic București # Basilica.ro
Biserica Institutului Oncologic București, recent binecuvântată după finalizarea lucrărilor de construcție, a găzduit joi ultimul cerc pastoral din acest an al preoților de caritate din Sectorul 2 al Capitalei. „Am oficiat cu toții Taina Sfântului Maslu și ne-am rugat pentru ajutorarea tuturor celor internați în acest spital și a celor care se află în suferință…
Sarcofagul lui Mircea cel Bătrân a fost redeschis după un secol: Este cel original și bine conservat # Basilica.ro
Sarcofagul lui Mircea cel Bătrân de la Mănăstirea Cozia a fost redeschis după aproape o sută de ani. „Este cel original și se află într-o stare bună de conservare”, a precizat, pentru AGERPRES, arheologul Ion Tuțulescu. Cercetarea este realizată de specialiști ai Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, împreună cu experți de la Institutul de Arheologie…
Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a vorbit duminică despre Vindecarea femeii gârbove, care semnifică mintea umană împovărată de păcat, conform Sfântului Nicolae Velimirovici. Pentru a ne vindeca mintea, avem nevoie să participăm la slujbele Bisericii, a explicat ierarhul. „Avem nevoie de un anumit timp de participare la slujbele Bisericii. Chiar dacă mintea câteodată rătăcește,…
O nouă parohie românească se formează în Irlanda: Va fi ocrotită de Sf. Arsenie de la Prislop # Basilica.ro
O nouă parohie este în formare în Kilkenny, Irlanda. Va fi ocrotită de Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop și de Sfântul Canice (Kenneth). Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, în această comunitate românească. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, ierarhul a oficiat și Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia, pomenită în…
Patriarhul Daniel a hirotesit joi 30 de clerici în ranguri bisericești, subliniind responsabilitatea și exigențele misiunii clericale. „Este o mucenicie slujirea aceasta în Biserică, de a fi cinstit, de a fi corect și de a fi harnic”, a spus Preafericirea Sa. Patriarhul României a evidențiat în cadrul ceremoniei de la Reședința Patriarhală că în Biserica…
Corul parohiei ortodoxe române din Valletta va colinda în mai multe localități malteze # Basilica.ro
După ce au fost invitați de două ori să colinde la Palatul Prezidențial din Valletta, românii ortodocși din Malta vor colinda anul acesta în trei localități din arhipelagul maltez. Astfel, corul parohiei din Valletta va răspunde invitației primăriilor din Marsaskala și Siggiewi, precum și celei primite de la conducerea Gimnaziului „Sf. Nicolae” din Dingli, urmând…
Parohia românească „Sfântul Ierarh Nicolae” Torino 3 a primit cheia capelei “San Giuseppe” din Torino, miercuri. Capela a fost oferită în urma unui concurs de proiecte, care a fost câștigat în anul 2019. Ceremonia s-a desfășurat în sediul Circumscripției 6 a municipalității, în prezența președintelui circumscripției, Valerio Lomanto. Părintele protoiereu Marius Floricu a transmis mesajul…
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au adus daruri și bucurie pentru 250 de copii din județul Prahova # Basilica.ro
Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au adus daruri și bucurie în sufletele a 250 de copii din județul Prahova. În ajunul praznicului Sfântului Nicolae, voluntarii au vizitat parohiile Palanca și Puchenii Moșneni, iar în ziua praznicului au mers în parohiile Lacul Turcului și Bâra, unde oaspeții au fost întâmpinați de cei mici cu poezii și…
Icoane pe sticlă, pictate de elevi, expuse la Deva. PS Gherontie Hunedoreanul: Sunt ferestre către cer # Basilica.ro
Expoziția de icoane pe sticlă, pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop” din Deva, a fost vernisată miercuri, la Centrul de tineret „OrthoCaffe” din localitate. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. În cuvântul său de binecuvântare, ierarhul a spus că icoanele…
Tipografia Cărților Bisericești a înregistrat un interes crescut din partea publicului la ediția 2025 a Târgului Gaudeamus, unde cinci titluri s-au remarcat ca fiind cele mai căutate volume de literatură religioasă. La Târgul Internațional de carte Gaudeamus desfășurat în perioada 3-7 decembrie și ajuns la ediția a 32-a, Tipografia Cărților Bisericești a avut 25% reducere…
1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic: Cărți rare de la Biblioteca Sfântului Sinod au fost expuse la Muzeul Literaturii # Basilica.ro
Biblioteca Sfântului Sinod și Muzeul Național al Literaturii Române marchează 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic prin expoziția de carte rară „Credo in Unum Deum”. Prezentarea expoziției a avut loc miercuri la muzeul literaturii în prezența prof. univ. Ioan Cristescu, director general MNLR, și arhim. Policarp Chițulescu, director al Bibliotecii Sfântului Sinod. Expoziția…
Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO a aprobat miercuri, 10 decembrie, înscrierea elementului „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale” pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, informează un comunicat de presă al Ministerului Culturii. Decizia a fost luată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului, care se desfășoară…
De Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române își sărbătorește ziua onomastică # Basilica.ro
Joi, 18 decembrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel își sărbătorește ziua onomastică. În această zi, la ora 12.00, în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, va fi oficiată o slujbă de Te Deum, la care vor participa, în exclusivitate, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, membrii Permanenţei Centrului eparhial al…
Arhiepiscopia Chișinăului și Arhiepiscopia Iașilor au pus bazele colaborării pentru anul 2026 # Basilica.ro
Arhiepiscopia Chișinăului și Arhiepiscopia Iașilor au pus bazele colaborării pe anul viitor, în cadrul unei întâlniri desfășurate săptămâna trecută, la Iași. Delegația din Basarabia a fost formată din Igor Belei, consilier social, părintele Grigore Mereacre, inspector misiune și părintele Maxim Melenti, inspector responsabil cu activitățile legate de mediul penitenciar. Părintele Arhimandrit, Nicodim Petre, starețul Mănăstirii…
Două asociații din Eparhia Romanului și Bacăului au fost premiate la a 18-a Gală a Voluntarului Băcăuan, în data de 4 decembrie. Premiile au onorat nu numai excelența, ci sunt dovada implicării civice și a impactului direct în societate. Proiectul „Masa pe roți”, dezvoltat de Asociația Patmos din Onești, a primit o distincție importantă. Programul…
Un grup format din 17 persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Jilava a vizitat marți Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov. Acțiunea a făcut parte din programul național de reintegrare socială derulat de Administrația Națională a Penitenciarelor. Grupul a fost însoțit de preotul penitenciarului, părintele Marius Ilie. Persoanele private de libertate s-au închinat în lăcașul…
O parohie din Marea Britanie a sprijinit 15 copii proveniți din familii defavorizate din județul Galați # Basilica.ro
Parohia românească din Birmingham, Marea Britanie, desfășoară, în această perioadă a Postului Nașterii Domnului, acțiuni caritabile în sprijinul persoanelor aflate în nevoie. Potrivit Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, Parohia din Birmingham sprijină un grup de 15 copii proveniți din familii defavorizate din județul Galați. Astfel, cu ajutorul membrilor Parohiei din Birmingham, cei 15…
Ziua Internațională a Muntelui este marcată anual în data de 11 decembrie, începând din anul 2003, când a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Sărbătoarea urmărește să mobilizeze comunitățile din întreaga lume. Munții sunt un rezervor esențial de apă, energie și biodiversitate. Lanțurile muntoase acoperă în medie 22% din suprafața Pământului…
O parohie din Iași a oferit daruri pentru 100 de familii din Sculeni, Republica Moldova # Basilica.ro
Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Iași a oferit daruri pentru 100 de familii din localitate Sculeni, Republica Moldova. Acțiunea filantropică a avut loc duminică, la Biserica „Buna Vestire și Soborul Sfinților Putneni” din localitate, după slujbă. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, alături de părintele Iulian Gâscă,…
Descoperire unică în Turcia: O frescă înfățișându-l pe Hristos Păstorul cel Bun, realizată în stil roman # Basilica.ro
O reprezentare rară a lui Iisus în ipostaza „Păstorului cel Bun” a fost scoasă la lumină într-un mormânt de tip cameră din Necropola Hisardere, în orașul antic Niceea (astăzi Iznik), provincia Bursa din Turcia, informează Turkiye Today. Această scenă este considerată a fi singurul exemplu cunoscut de acest gen identificat până în prezent în Anatolia…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Harul lui Hristos lucrează prin voi spre binele Bisericii: Patriarhul Daniel a hirotesit noi duhovnici „Vă dorim mult ajutor la Dumnezeu, să mergeți cu bine acasă și să fiți bucuroși că harul lui Hristos lucrează prin voi spre binele Bisericii…
Miercuri, 10 decembrie 2025, grupul psaltic Tronos a susținut primul său concert de colinde la Mănăstirea Cernica. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Primul concert susținut de Grupul psaltic Tronos la Mănăstirea Cernica a marcat 75 ani de la canonizarea Sf. Ier. Calinic # Basilica.ro
Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, condus de Arhid. Mihail Bucă, Protopsaltul Catedralei Patriarhale, a cântat miercuri pentru prima dată la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov. Evenimentul a marcat împlinirea a 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic și 20 de ani de la canonizarea Sfântului Cuvios Gheorghe. Arhid. Mihail Bucă, legătură de…
IPS Andrei a participat la sărbătoarea Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a participat luni la sărbătoarea Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Aflată la a patra ediție, manifestarea s-a desfășurat în prezența reprezentanților mediului academic, ai comunității culturale clujene, precum și a autorităților locale și județene. IPS Andrei, care deține distincția de membru de onoare al Institutului,…
Violonistul Alexandru Tomescu a participat la un concert caritabil organizat de Episcopia Italiei # Basilica.ro
Violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul clasic Dragoș Ilie au cântat, sâmbătă, la Roma într-un concert caritabil, care a avut ca scop strângerea de fonduri pentru amenajarea Casei Sfânta Anastasia, un așezământ care va găzdui copii cu boli grave care urmează tratamente în diferite spitale din Roma, dar și pe părinții lor. Concertul a fost organizat…
Protoieria Râmnicu Sărat a reunit peste 100 de persoane într-o campanie de donare de sânge # Basilica.ro
Protoieria Râmnicu Sărat a reunit marți peste 100 de persoane la parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitate, pentru a participa la o campanie de donare de sânge, informează Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. Este vorba despre 124 de persoane, clerici și mireni, care au donat aproximativ 55 de litri de sânge. „Le mulțumim tuturor celor care…
O slujbă de pomenire pentru etnicii români morți sau dispăruți în războiul din Ucraina va fi săvârșită, duminică, la Mănăstirea Putna, a anunțat așezământul monahal pe pagina de Facebook. Evenimentul este organizat de Centrul Media BucPress, Societatea Civică „Valea Prutului”, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic,…
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București va organiza tradiționalul concert de colinde # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va organiza tradiționalul concert de colinde, luni, de la ora 18:00, în sala de conferințe „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”. Studenții teologi din capitală au pregătit un program variat pentru cei pasionați de colinde. Corul va fi dirijat de profesorii de muzică ai facultății: Pr. Conf. Dr.…
La Facultatea de Teologie din București a fost inaugurată o expoziție de fotografie dedicată unui proiect didactic inovativ # Basilica.ro
Studenții și masteranzii Secției de Asistență socială a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București (FTOUB) au inaugurat miercuri expoziția de fotografie documentară „Mihai Viteazul – ecouri peste timp; vârstele Târgoviștei”. Evenimentul reprezintă un ecou al celei de-a șaptea ediții a unui proiect didactic inovativ desfășurat în județul Dâmbovița. Acesta a constat…
Grupul vocal „Ai lui Ștefan, noi oșteni” din Vicovu de Sus, județul Suceava, a colindat, între 4 și 8 decembrie, parohiile românești din Germania, la invitația părintelui Dimitrie Ursache, coordonator al Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului și paroh al comunității ortodoxe românești din Münster. Artiștii suceveni au oferit concerte de colinde și…
