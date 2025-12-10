Primul concert susținut de Grupul psaltic Tronos la Mănăstirea Cernica a marcat 75 ani de la canonizarea Sf. Ier. Calinic

18:00

Sunt disponibile noi materiale didactice pentru ucrainenii care vor să învețe limba română, informează Agenția Bucpress din Cernăuți. Platforma „Româna pentru Ucraineni” a publicat manuale și suporturi vizuale actualizate, care pot fi consultate pe romanapentruucraineni.ro, precizează sursa citată. Proiectul oferă resurse adaptate vorbitorilor de ucraineană, de la nivelul A1–A2 până la nivelul intermediar B1. Materialele…