Mohammed Ben Sulayem a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism
Primasport.ro, 12 decembrie 2025 15:50
Mohammed Ben Sulayem a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
16:20
OUT de la Rapid! Atacantul adus să rupă plasele l-a scos din sărite pe Costel Gâlcă şi va pleca din Giuleşti: „Cu mine, s-a terminat! Nu e prima abatere” # Primasport.ro
OUT de la Rapid! Atacantul adus să rupă plasele l-a scos din sărite pe Costel Gâlcă şi va pleca din Giuleşti: „Cu mine, s-a terminat! Nu e prima abatere”
Acum o oră
15:50
Mohammed Ben Sulayem a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism # Primasport.ro
Mohammed Ben Sulayem a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism
15:50
În India, fanii au ridicat o statuie imensă în onoarea lui Lionel Messi
Acum 2 ore
14:40
”Mi-a plăcut aşa mult”. Gigi Becali aduce un tânăr de mare perspectivă
Acum 4 ore
14:20
Editorial Vlad Măcicăşan | Oscar pentru rolul secundar
14:20
După şapte ani, veterana Lindsey Vonn obţine victorie în Cupa Mondială de Schi Alpin # Primasport.ro
După şapte ani, veterana Lindsey Vonn obţine victorie în Cupa Mondială de Schi Alpin
13:40
Wayne Rooney spune că a primit ameninţări cu moartea atunci când a semnat cu Manchester United # Primasport.ro
Wayne Rooney spune că a primit ameninţări cu moartea atunci când a semnat cu Manchester United
13:40
Portarul Dominik Livakovic, împrumutat la Girona de Fenerbahce, refuză să joace pentru echipa spaniolă # Primasport.ro
Portarul Dominik Livakovic, împrumutat la Girona de Fenerbahce, refuză să joace pentru echipa spaniolă
12:50
Şapte echipe s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin # Primasport.ro
Şapte echipe s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin
12:40
”A plecat în Polonia”. FCSB ratează transferul mijlocaşului ce a impresionat în Superliga # Primasport.ro
”A plecat în Polonia”. FCSB ratează transferul mijlocaşului ce a impresionat în Superliga
12:40
Jason Collins, primul jucător din NBA care şi-a dezvăluit homosexualitatea, suferă de cancer în stadiu terminal # Primasport.ro
Jason Collins, primul jucător din NBA care şi-a dezvăluit homosexualitatea, suferă de cancer în stadiu terminal
Acum 6 ore
11:40
Dan Petrescu, aproape de revenirea pe banca tehnică. S-a aflat unde este dorit. ”Două-trei milioane pe an” # Primasport.ro
Dan Petrescu, aproape de revenirea pe banca tehnică. S-a aflat unde este dorit. ”Două-trei milioane pe an”
11:10
Primul meci cu drepturi depline pentru Daniel Pancu. ”Am voie să discut cu dumneavoastră” # Primasport.ro
Primul meci cu drepturi depline pentru Daniel Pancu. ”Am voie să discut cu dumneavoastră”
11:00
FCSB, amendată de Jandarmerie după meciul cu Feyenoord din Europa League
10:40
Marele Robin van Persie, năucit de FCSB. ”Le-am făcut totul uşor adversarilor”
10:30
Australian Open începe o nouă tradiţie. Prima ediţie, cu Roger Federer şi alte legende # Primasport.ro
Australian Open începe o nouă tradiţie. Prima ediţie, cu Roger Federer şi alte legende
10:30
Michael Jordan şi Nascar au ajuns la un acord pentru soluţionarea litigiului antimonopol iniţiat de legenda NBA # Primasport.ro
Michael Jordan şi Nascar au ajuns la un acord pentru soluţionarea litigiului antimonopol iniţiat de legenda NBA
10:30
FR Baschet lansează “Baschet în Spitale – eveniment sportiv de Crăciun”. Este un program social şi sportiv adresat copiilor internaţi în spitalele pediatrice din Bucureşti # Primasport.ro
FR Baschet lansează “Baschet în Spitale – eveniment sportiv de Crăciun”. Este un program social şi sportiv adresat copiilor internaţi în spitalele pediatrice din Bucureşti
Acum 8 ore
10:10
Marko Rog, fotbalist cu 21 de meciuri în naţionala Croaţiei, dorit de o forţă din Superliga # Primasport.ro
Marko Rog, fotbalist cu 21 de meciuri în naţionala Croaţiei, dorit de o forţă din Superliga
09:40
Notele primite de jucătorii de la FCSB pentru meciul cu Feyenoord
09:40
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica a anunţat cât de gravă e accidentarea lui Mihai Lixandru. ”Are o tăietură” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica a anunţat cât de gravă e accidentarea lui Mihai Lixandru. ”Are o tăietură”
09:30
Gigi Becali face un transfer din Superliga! ”Am semnat contractele club-club”
09:30
Snoop Dogg, numit antrenor onorific în echipa SUA înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 # Primasport.ro
Snoop Dogg, numit antrenor onorific în echipa SUA înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026
09:10
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro
09:10
VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
Acum 24 ore
01:10
”O echipă crăpată”. Presa olandeză i-a făcut praf pe cei de la Feyenoord
01:00
VIDEO EXCLUSIV | De nicăieri! Şi-a anunţat plecarea de la FCSB imediat după victoria cu Feyenoord. ”Să nu se întoarcă!” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | De nicăieri! Şi-a anunţat plecarea de la FCSB imediat după victoria cu Feyenoord. ”Să nu se întoarcă!”
00:50
”O victorie imensă pentru club”. Elias Charalambous a analizat succesul de răsunet cu Feyenoord # Primasport.ro
”O victorie imensă pentru club”. Elias Charalambous a analizat succesul de răsunet cu Feyenoord
00:40
Reacţia lui Mihai Toma după primul gol marcat pentru FCSB. ”Am crezut în victorie”
00:40
VIDEO EXCLUSIV | ”Pentru ce a jucat, o să vorbesc cu el”. Gigi Becali iartă un fotbalist de pe ”lista neagră” şi îi prelungeşte contractul # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”Pentru ce a jucat, o să vorbesc cu el”. Gigi Becali iartă un fotbalist de pe ”lista neagră” şi îi prelungeşte contractul
00:30
EXCLUSIV | Mai multe decizii ale antrenorului Craiovei au fost puse sub semnul întrebării. ”S-au bătut singuri” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Mai multe decizii ale antrenorului Craiovei au fost puse sub semnul întrebării. ”S-au bătut singuri”
00:20
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali, prima reacţie după succesul antologic cu Feyenoord. ”Minune!” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali, prima reacţie după succesul antologic cu Feyenoord. ”Minune!”
00:00
VIDEO | FCSB - Feyenoord 4-3. Campioana României îşi recapătă blazonul
11 decembrie 2025
23:50
VIDEO | FCSB - Feyenoord 3-3. Thiam egalează!
23:20
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Toma bifează primul gol la campioana României # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Toma bifează primul gol la campioana României
23:10
VIDEO EXCLUSIV | ”E greu de acceptat ce s-a întâmplat”. Sorin Cârţu s-a enervat pe un jucător al Craiovei # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”E greu de acceptat ce s-a întâmplat”. Sorin Cârţu s-a enervat pe un jucător al Craiovei
22:50
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Olandezii întorc scorul în finalul primei reprize # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Olandezii întorc scorul în finalul primei reprize
22:40
VIDEO | Filipe Coelho şi-a asumat eşecul cu Sparta Praga. ”Am încercat să conservăm rezultatul” # Primasport.ro
VIDEO | Filipe Coelho şi-a asumat eşecul cu Sparta Praga. ”Am încercat să conservăm rezultatul”
22:30
Incredibil unde a ajuns să joace Zdenek Ondrasek, atacantul cu selecţii în naţionala Cehiei care a trecut pe la FCSB # Primasport.ro
Incredibil unde a ajuns să joace Zdenek Ondrasek, atacantul cu selecţii în naţionala Cehiei care a trecut pe la FCSB
22:20
EXCLUSIV | Mai multe decise ale antrenorului Craiovei au fost puse sub semnul întrebării. ”S-au bătut singuri” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Mai multe decise ale antrenorului Craiovei au fost puse sub semnul întrebării. ”S-au bătut singuri”
22:20
Răzvan Marin a înscris un gol pentru AEK Atena în Conference League
22:20
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ngezana deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ngezana deschide scorul
22:10
VIDEO | Ludogorets – PAOK Salonic 3-3. Remiză dramatică pentru Răzvan Lucescu
21:50
Karim Benzema nu exclude revenirea la naţionala Franţei. ”Dacă sunt chemat”
21:50
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2. Eforturile cehilor au fost răsplătite în minutul 89 # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2. Eforturile cehilor au fost răsplătite în minutul 89
21:30
Rapid Bucureşti – CBK Mersin 78-82, faza play-off a FIBA EuroCup
21:30
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol magnific semnat de Nsimba # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol magnific semnat de Nsimba
21:20
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
21:10
CIO recomandă forurilor sportive să permită echipelor de juniori şi sportivilor ruşi să concureze din nou cu steagul şi imnul naţional # Primasport.ro
CIO recomandă forurilor sportive să permită echipelor de juniori şi sportivilor ruşi să concureze din nou cu steagul şi imnul naţional
21:00
Arcada Galaţi a învins Benfica Lisabona, în Challenge Cup la volei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.