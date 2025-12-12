CNIR dă startul proiectării pe primele tronsoane montane ale A8
TeleM Iași , 12 decembrie 2025 15:50
Compania Națională de Investiții Rutiere a dat astăzi undă verde pentru începerea proiectării primelor două... Articolul CNIR dă startul proiectării pe primele tronsoane montane ale A8 apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum o oră
15:50
Compania Națională de Investiții Rutiere a dat astăzi undă verde pentru începerea proiectării primelor două... Articolul CNIR dă startul proiectării pe primele tronsoane montane ale A8 apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Premierul Ilie Bolojan a explicat situația critică în care se află România în privința finanțării... Articolul Pentru 2026, Guvernul îngheață proiectele de infrastructură neîncepute apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
13:20
Vor fi fenomene meteo severe, cod roşu de vânt, precipitaţii şi o mare agitată în... Articolul Avertizare pentru românii care călătoresc în Portugalia apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Procurorii DNA și Parchetului European au efectuat percheziții la nivel național în dosarul microbuzelor școlare la suprapreț # TeleM Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) si procurorii Parchetului European au efectuat percheziții de amploare la... Articolul Procurorii DNA și Parchetului European au efectuat percheziții la nivel național în dosarul microbuzelor școlare la suprapreț apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Un ieșean urmărit internațional pentru viol a fost adus în România după ce a fost prins în Spania # TeleM Iași
Poliția Română a adus în țară un bărbat, de 52 de ani, din Iași, care... Articolul Un ieșean urmărit internațional pentru viol a fost adus în România după ce a fost prins în Spania apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
12:20
ANAF anunță confiscări de peste 82 milioane de lei în ultimele luni după controale în activitățile de ride sharing # TeleM Iași
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF anunțǎ intensificarea, începând cu luna septembrie, a acțiunilor... Articolul ANAF anunță confiscări de peste 82 milioane de lei în ultimele luni după controale în activitățile de ride sharing apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
CNAIR pregătește licitația pentru cele 400 camere video cu radar care vor monitoriza traficul din România # TeleM Iași
A fost transmisa la ANAP documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400... Articolul CNAIR pregătește licitația pentru cele 400 camere video cu radar care vor monitoriza traficul din România apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Alexandru Rafila a anunțat că PSD va vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „Nu cred că are ce să caute la Ministerul Mediului!” # TeleM Iași
Alexandru Rafila, purtatorul de cuvant al PSD a anuntat ca social democratii vor vota motiunea... Articolul Alexandru Rafila a anunțat că PSD va vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „Nu cred că are ce să caute la Ministerul Mediului!” apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Salariul mediu net a crescut în octombrie cu 4,3%, la 5.492 lei, dar diferențele dintre sectoare rămân mari # TeleM Iași
Câştigul salarial mediu net a fost 5.492 de lei, la nivelul lunii octombrie, în creştere... Articolul Salariul mediu net a crescut în octombrie cu 4,3%, la 5.492 lei, dar diferențele dintre sectoare rămân mari apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Iasul va fi un santier anul viitor, pe mai multe artere importante din oras. Primăria... Articolul Anul viitor se deschid șantiere pe mai multe artere din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
10:10
Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț s-au sesizat din oficiu privind săvârșirea infracțiunilor de... Articolul Neamț | Bunuri de patrimoniu rare găsite după percheziții la un bărbat din Gârcina apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Aproximativ 50 de studenți de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” și... Articolul Studenții ieșeni au protestat aseară pentru burse și finanțare în educație apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Rewilding Romania a anunțat oficial confirmarea prezenței elanului (Alces alces) în județul Hunedoara, un eveniment... Articolul Apariție surprinzătoare confirmată în România. Un elan a fost filmat lângă Hunedoara apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Criză politică la vecinii bulgari, pe fondul unui val de proteste publice împotriva creșterii de taxe și cu 3 săptămâni înainte de aderarea la moneda euro # TeleM Iași
Prim-ministrul Bulgariei, Rosen Jelyazkov, a anunțat joi demisia guvernului său în cadrul unei conferințe de presă neașteptate, punând capăt... Articolul Criză politică la vecinii bulgari, pe fondul unui val de proteste publice împotriva creșterii de taxe și cu 3 săptămâni înainte de aderarea la moneda euro apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Adolescent operat cu succes la Spitalul Județean Bacău de o tumoră gigant la splină, de peste 4 kilograme # TeleM Iași
Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău a realizat,... Articolul Adolescent operat cu succes la Spitalul Județean Bacău de o tumoră gigant la splină, de peste 4 kilograme apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Semnal de alarmă tras de fermierii români la o conferință organizată în Tg. Frumos: „România înregistrează cel mai mare deficit de finanțare agricolă din UE!” # TeleM Iași
A doua conferință regională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români și... Articolul Semnal de alarmă tras de fermierii români la o conferință organizată în Tg. Frumos: „România înregistrează cel mai mare deficit de finanțare agricolă din UE!” apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 12 ore
07:20
Un cutremur puternic de 6,7 a lovit nord-estul Japoniei, declanșând o avertizare de tsunami. Un... Articolul Cutremur de 6,7 în Japonia. Autorităţile au emis avertizare de tsunami apare prima dată în TeleM Regional.
07:20
Aproape 200 de foști și actuali magistrați din întreaga țară au transmis, ieri un mesaj... Articolul Magistrați din toată țara, mesaj de susținere după dezvăluirile Recorder apare prima dată în TeleM Regional.
07:20
Aproximativ 50 de studenți care urmează cursurile Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Tehnică ”Gheorghe Asachi” și... Articolul Studenții au protestat pentru burse și finanțare în educație apare prima dată în TeleM Regional.
07:10
Un cutremur s-a produs azi noapte, în Zona seismică Vrancea. Cutremurul a fost înregistrat la... Articolul Cutremur, azi noapte, în Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
07:00
Nicuşor Dan îi invită pe magistraţii care vor să reclame probleme la o discuţie pe 22 decembrie # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan îi invită pe toţi magistraţii care vor să reclame problemele din sistem... Articolul Nicuşor Dan îi invită pe magistraţii care vor să reclame probleme la o discuţie pe 22 decembrie apare prima dată în TeleM Regional.
07:00
Ministrul Educaţiei continuă demersurile pentru suplimentarea burselor studenţeşti din fonduri europene # TeleM Iași
La iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării au loc, în aceste zile, discuţii tehnice cu Ministerul... Articolul Ministrul Educaţiei continuă demersurile pentru suplimentarea burselor studenţeşti din fonduri europene apare prima dată în TeleM Regional.
06:50
Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție pentru că nu respectă directiva comunitară.... Articolul România riscă amenzi şi sancţiuni pentru modul în care monitorizează calitatea aerului apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
21:20
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar... Articolul După 44 ani, România are primul caz de lepră confirmat apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
A început sezonul infecțiilor respiratorii acute. La Iași, a crescut cu 62% numărul de cazuri în ultima săptămână # TeleM Iași
Numărul virozelor respiratorii este în creștere accentuată în județul Iași. Potrivit Direcției de Sănătate Publică,... Articolul A început sezonul infecțiilor respiratorii acute. La Iași, a crescut cu 62% numărul de cazuri în ultima săptămână apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
O tânără din Iași a colectat 100.000 de lei de la două bătrâne păcălite prin „Metoda Accidentul” # TeleM Iași
Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție domiciliară în municipiul Iași, vizând... Articolul O tânără din Iași a colectat 100.000 de lei de la două bătrâne păcălite prin „Metoda Accidentul” apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
Un medic și o asistentă de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău... Articolul Mită și concedii medicale false la UPU Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
18:40
Varianta ocolitoare de la Gura Humorului intră în faza de licitație și construcție, a anunțat... Articolul Varianta ocolitoare Gura Humorului intră în licitație apare prima dată în TeleM Regional.
17:20
România continuă să se confrunte cu diferențe vizibile în ceea ce privește ritmul de dezvoltare... Articolul Moldova nu reușește să țină pasul cu alte regiuni apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Lucrările la noua „școală verde” din Valea Adâncă avansează rapid și se apropie de final.... Articolul „Școala verde” din Valea Adâncă, tot mai aproape de finalizare apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Românii care au primit noile cărți de identitate electronice se confruntă cu numeroase probleme atunci... Articolul Probleme cu noile cărți de identitate apare prima dată în TeleM Regional.
17:00
Academia Română a decernat ieri, premiile dedicate celor mai valoroase creații științifice și artistice realizate... Articolul Ieșeni premiați de Academia Română apare prima dată în TeleM Regional.
17:00
Autoritățile locale din Bacau au anunțat că există în sfârșit un constructor pentru lucrările de... Articolul Bacău | Încep lucrările la podul Narcisa apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
O stradă din zona Galata se duce la vale de ani de zile iar autoritatile... Articolul Strada Văleni o ia la vale apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
13:40
Drumul pe care îl parcurge matcha înainte de a ajunge în ceașca consumatorilor este mult... Articolul Cum se obține matcha: de la frunză la pudra fină de ceai verde apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Un fost vicepreședinte a comisiei SRI: „Rețeaua Coldea s-a pus în mișcare ca să îl scape pe acest infractor de pușcărie și să numească la conducerea Parchetelor și Instanțelor oamenii lui Soros!” # TeleM Iași
Marian Cucsa, fost vicepresedinte a comisiei SRI si presedinte al Partidului Republican din Romania sustine... Articolul Un fost vicepreședinte a comisiei SRI: „Rețeaua Coldea s-a pus în mișcare ca să îl scape pe acest infractor de pușcărie și să numească la conducerea Parchetelor și Instanțelor oamenii lui Soros!” apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Președintele Curții de Apel București lansează acuzații grele la adresa foștilor colegi care au vorbit în presă: „Sunt acțiuni cu țintă de a crea haos controlat!” # TeleM Iași
Liana Arsenie, președintele Curţii de Apel Bucureşti a adus mai multe precizari in conferinta de... Articolul Președintele Curții de Apel București lansează acuzații grele la adresa foștilor colegi care au vorbit în presă: „Sunt acțiuni cu țintă de a crea haos controlat!” apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
O judecătoare a intervenit în conferința șefei Curții de Apel București: „Conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare!” # TeleM Iași
Momente uluitoare la inceputul conferintei de presa sustinuta de Liana Arsenie, presedintele Curtii de Apel... Articolul O judecătoare a intervenit în conferința șefei Curții de Apel București: „Conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare!” apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Ilie Bolojan l-a numit, la propunerea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Claudiu-Marinel Mureșan, în funcţia de... Articolul Șef nou la Autoritatea pentru Reformă Feroviară după demisia lui Mihai Barbu apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
CSM acuză o „campanie de destabilizare” după investigația Recorder și respinge concluziile reportajului # TeleM Iași
Consiliul Superior al Magistraturii, prin Secţia pentru judecători, a emis precizări oficiale după apariţia unui... Articolul CSM acuză o „campanie de destabilizare” după investigația Recorder și respinge concluziile reportajului apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
O fostă judecătoare exclusă de CSM acuză sistemul judiciar românesc că este profund corupt și controlat # TeleM Iași
Fosta judecătoare Daniela Panioglu, exclusă din magistratură de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în 2022,... Articolul O fostă judecătoare exclusă de CSM acuză sistemul judiciar românesc că este profund corupt și controlat apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Mâine, 12 decembrie 2025, începând cu ora 11:00, Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de... Articolul Workshop despre inovație aplicată și conservarea biodiversității în legumicultură apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Începând cu 2 decembrie 2025, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat autorizarea... Articolul Două treimi dintre fermierii vasluieni și-au primit banii de la APIA apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a anuntat ca a primit raportul preliminar de la corpul de... Articolul Criza apei din Prahova a ajuns la parchete. Șeful Apelor Române a demisionat apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag și rescrierea Legilor Justiției după dezvăluirile Recorder # TeleM Iași
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să iniţieze procedura de demitere pentru şeful... Articolul Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag și rescrierea Legilor Justiției după dezvăluirile Recorder apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Curtea de Apel București îl pune la zid pe judecătorul care a apărut în reportajul Recorder cu articole din presă: „Se reține că acesta a activat 5 ani ca ofițer la doi și un sfert!” # TeleM Iași
Documentarul Recorder despre Justitie, preluat si difuzat aseara si de televiziunea publica a provocat o... Articolul Curtea de Apel București îl pune la zid pe judecătorul care a apărut în reportajul Recorder cu articole din presă: „Se reține că acesta a activat 5 ani ca ofițer la doi și un sfert!” apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se... Articolul Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
De asemenea, se majorează impozitele pe dividende şi sunt taxate cu 25 de lei coletele... Articolul De la 1 ianuarie, primăriile pot să mărească impozitele pe locuinţe şi maşini apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Majorarea salariului minim pe economie ar proteja puterea de cumpărare a angajaţiilor cu venituri reduse,... Articolul Sindicatele susţin că salariul minim brut trebuie să crească din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Mobilizare pe reţelele sociale, proteste în faţa instituţiilor din justiţie şi reacţii politice la cel... Articolul Dezvăluirile privind sistemul judiciar au scos sute de oameni în stradă apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.