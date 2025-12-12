Atleta elveţiană Salome Kora vrea să participe la JO de iarnă, în competiţia de bob

12:50

Premierul Ilie Bolojan a declarat că una din problemele majore pe care le au de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiţii, precizând că este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanţare. Şeful Executivului a mai spus că tot spaţiul bugetar pe care-l are România este ocupat în prezent de lucrări începute şi pe acestea trebuie să le eşaloneze, după un anumit criteriu de priorităţi. Potrivit premierului, din discuţiile cu conducerea CNAIR a înţeles că există o intenţie a constructorilor să înceapă lucrările, pe cheltuiala lor, mai repede.