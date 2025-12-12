Europarlamentarii AUR, scrisoare către comisarul pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, privind criza fără precedent provocată de golirea lacului de acumulare de la Paltinu

13:40

Cei doi concubini din Galaţi arestaţi preventiv pentru viol asupra unui minor, complicitate la această infracţiune şi pornografie infantilă au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Brăila. Bărbatul este acuzat că i-a violat pe cei doi copii ai femeii - un bebeluş de trei luni şi o fetiţă de un an şi şapte luni -, în timp ce mama filma scenele, pe care le-au editat şi le-au postat pe o reţea de socializare.