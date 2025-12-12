Europarlamentarii AUR, scrisoare către comisarul pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, privind criza fără precedent provocată de golirea lacului de acumulare de la Paltinu
News.ro, 12 decembrie 2025 17:20
Europarlamentarii AUR Gheorghe Piperea, Adrian Axinia şi Georgiana Teodorescu au transmis o scrisoare către comisarul pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, pe tema crizei fără precedent provocată de golirea lacului de acumulare de la Paltinu.
“Sprint With The Stars”, eveniment revoluţionar adus în România de David Popovici. Participă opt sportivi de elită / Mesajul campionului român: “Te aştept să facem valuri împreună” / Biletele sunt deja disponibile # News.ro
Sprint With The Stars a anunţat oficial parteneriatul cu campionul olimpic David Popovici pentru organizarea primei ediţii internationale a evenimentului revoluţionar “Sprint With The Stars România”, în cadrul căruia înotătorii amatori au şansa unică să se întreacă cu unii dintre cei mai buni înotători din lume.
Amenzi de peste 14 milioane de lei, date de comisarii ANPC în această săptămână / Echipele de control au găsit produse alimentare expirate, diferenţe de gramaj la patiserie, dar şi produse de origine vegetală cu mucegai # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 14 milioane de lei în urma controalelor făcute în această săptămână. Ei au găsit mai multe nereguli, printre care produse alimentare expirate, diferenţe de gramaj la produse de patiserie, nerespectarea temperaturilor de depozitare, produse de origine vegetală cu depuneri de mucegaiuri, neconcordanţe între ţara de origine indicată pe eticheta de raft şi cea înscrisă pe ambalajul produsului.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur! Astăzi a fost operaţionalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur, după ce vineri a fost operaţionalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România. Investiţia NOVA POWER & GAS a fost realizată în doar 6 luni, un termen foarte scurt pentru un proiect de asemenea amploare, spune ministrul.
Kremlinul sugerează că s-ar putea să nu-i convină propunerile modificate ale acordului de pace şi afirmă că o încetare a focului este posibilă numai după retragerea Kievului din Donbas. În teritoriile respective va fi desfăşurată Garda Naţională rusă # News.ro
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile de pace revizuite ale SUA, formulate după cele mai recente discuţii cu Ucraina, dar este posibil să nu fie de acord cu unele dintre ele, relatează Reuters. În acelaşi timp, într-un interviu pentru Komersant, Uşakov a spus că Moscova nu va înceta focul până când armata ucraineană nu se retrage total din Donbas, în teritoriile cedate urmând a fi desfăşurate trupele Gărzii Naţionale ruse.
Preşedintele a promulgat legea privind acordarea unui ajutor de stat în valoare maximă de 3,15 miliarde lei, către Societatea Complexul Energetic „Valea Jiului”- S.A, pentru implementarea Planului de închidere a exploatărilor miniere # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2025 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic „Valea Jiului” – S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan.
TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Ştirbei şi inaugurează o nouă eră a luxului în România # News.ro
Calea Victoriei a fost martora unui moment remarcabil odată cu iluminarea festivă a Palatului Ştirbei, care a marcat nu doar începutul sezonului de sărbători, ci şi lansarea oficială a celui mai ambiţios proiect de luxury retail din România: TOFF Galleries.
DOCUMENTAR RECORDER - Reuters: Judecătorii şi procurorii români denunţă abuzurile sistemice din justiţie. După ridicarea MCV, ritmul anchetelor anticorupţie a încetinit, iar justiţia a pronunţat câteva achitări la nivel înalt stârnind îngrijorări # News.ro
Peste 500 de judecători şi procurori români au denunţat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar al unuia dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe preşedintele Nicuşor Dan să îi cheme la consultări, relatează Reuters, reamintind că Bruxelles-ul a ţinut sistemul judiciar românesc sub monitorizare specială după aderarea României la UE în 2007. Dar, notează agenţia de presă, după ce Mecanismul de Verificare (MCV) a fost ridicat în 2023, ritmul anchetelor anticorupţie a încetinit, iar justiţia română a pronunţat câteva achitări la nivel înalt, ceea ce a stârnit îngrijorări că lupta împotriva corupţiei a slăbit.
Papa Leon al XIV-lea le cere serviciilor de spionaj, la marcarea a 100 de ani de la înfiinţarea spionajului italian, ”să respecte demnitatea umană” # News.ro
Papa american Leon al XIV-lea denunţă vineri folosirea cu rea-voinţă a unor informaţii confidenţiale împotriva Bisericii Catolice şi îndeamnă serviciile de spionaj la ”vigilenţă” şi la respectarea demnităţii umane, relatează AFP.
Atleta elveţiană Salome Kora intenţionează să profite la maximum de viteza sa explozivă pentru a concura pentru ţara sa în proba de bob la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, de anul viitor, relatează Reuters.
Ministrul Sănătăţii, în vizită la fabrica de medicamente Terapia din Cluj: Un sistem de sănătate modern nu poate funcţiona fără o industrie farmaceutică puternică. De aceea, producţia locală trebuie privită ca un pilon strategic # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri fabrica de medicamente Terapia din Cluj, el afirmând că un sistem de sănătate modern nu poate funcţiona fără o industrie farmaceutică puternică şi de aceea, producţia locală trebuie privită ca un pilon strategic, nu ca un detaliu industrial.
Laureata Nobelului pentru Pace din 2023, Narges Mohammadi, arestată în mod violent, anunţă comitetul de susţinere al iraniencei # News.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, iranianca Narges Mohammadi, a fost arestată în Iran, unde era eliberată provizoriu din motive medicale, anunţă vineri, pe X comitetul său de susţinere, relatează AFP.
Preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, şi-a anunţat demisia de la conducerea filialeii / El a precizat că a luat decizia din motive personale şi rămâne în rândul social-democraţilor / Stroe se afla în această funcţie de 10 ani # News.ro
Preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, a anunţat, vineri, că demisionează de la conducerea partidului şi a precizat că a luat decizia din motive personale. El a menţionat că va rămâne în cadrul formaţiunii politice. Stroe se află în această funcţie din iunie 2015.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la ECOFIN: România cere eficienţă, transparenţă şi reguli moderne în arhitectura economică şi financiară a UE # News.ro
Ministerul Finanţelor a anunţat vineri principalele poziţii promovate de România la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), unde Alexandru Nazare a susţinut modernizarea sistemelor vamale europene, accelerarea integrãrii pieţelor de capital, consolidarea supravegherii financiare şi o evaluare mai echilibratã a impactului legislaţiei UE asupra economiilor naţionale.
Somnul nu este un lux. Este o funcţie vitală, la fel de esenţială ca respiraţia sau alimentaţia. Fără el, creierul intră în suprasolicitare, iar consecinţele nu se văd doar în starea noastră emoţională sau capacitatea de concentrare, ci afectează şi metabolismul. Insomnia cronică a devenit, spun specialiştii, un factor de risc metabolic major, comparabil cu alimentaţia dezechilibrată sau sedentarismul. Astăzi, graţie tehnologiei de scanare cerebrală avansate, putem vedea cum afectează lipsa de somn harta creierului nostru şi, mai important, ce putem face în privinţa asta.
Ministrul Mediului: Instanţa a respins acţiunea formulată de către directorul Direcţiei silvice Arad şi l-a obligat la restituirea sumei de 280.520 de lei, bonusul de pensionare / Decizia nu e definitivă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă vineri că instanţa a respins acţiunea formulată de către directorul direcţiei silvice Arad, Teodor Ţigan şi a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă, obligându-l la restituirea sumei de 280.520 de lei, reprezentând bonusul de pensionare. Directorul a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul.
Israelul desfăşoară zeci de atacuri aeriene în sudul şi estul Libanului împotriva Hezbollahului # News.ro
Israelul a desfăşurat vineri o serie de atacuri aeriene în sudul şi estul Libanului, potrivit presei oficiale, iar armata israeliană a anunţat că vizează obiective ale mişcării şiite libaneze Hazbollah, inclusiv împotriva unei tabere de antrenament, relatează AFP.
Alexandru Rogobete: La Cluj, realizarea uneia dintre cele mai moderne investiţii medicale construite prin PNRR, Centrul de Patologie Neurovasculară şi Neurochirurgie, se apropie de final # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că la Cluj, realizarea uneia dintre cele mai moderne investiţii medicale construite prin PNRR, Centrul de Patologie Neurovasculară şi Neurochirurgie, se apropie de final, el precizând că este vorba despre o investiţie de peste 230 milioane de lei de la Ministerul Sǎnǎtǎţii, prin PNRR. Potrivit ministrului, proiectul a intrat în etapa esenţială, şi anume dotarea cu echipamente medicale şi instalarea tehnologiilor care vor face centrul complet funcţional.
Târgurile de Crăciun şi centrele comerciale din capitalele europene, renumite pentru decorurile spectaculoase, atrag în această perioadă milioane de vizitatori, semn că „Christmas Experience” este un motor economic în retailul global. Fenomenul începe să capete amploare şi la noi în ţară, unde apetitul consumatorilor pentru experienţe tematice este în creştere.
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader: Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei # News.ro
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu crede că are vreo răspundere pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei. Potrivit acestuia, din grupul de lucru anunţat de premierul Ilie Bolojan, pentru analiza situaţiei din justiţiei, ar trebui să facă parte ”oameni care ştiu carte, care cunosc mecanismele statului de drept şi care sunt de bună credinţă”.
Kosovo începe să primească imigranţi expulzaţi din SUA, anunţă premierul Albin Kurti, care se află în dificultate atât pe plan intern, cât şi în relaţia cu aliatul său tradiţional american, înaintea unor alegeri legislative prevăzute la 28 decembrie # News.ro
Cetăţeni din ţări terţe expulzaţi de către Statele Unite au fost deportaţi în Kosovo, în baza unui acord încheiat în iunie, anunţă premierul kosovar Albin Kurti, care se află în dificultate atât pe plan intern, cât şi în relaţia cu aliatul său tradiţional american, relatează AFP.
Petrişor Peiu (AUR): Inflaţia de 10% şi explozia preţurilor la energie aruncă România într-o scădere accelerată a nivelului de trai # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, atrage atenţia că menţinerea inflaţiei la un nivel extrem de ridicat, de aproape 10%, este rezultatul direct al scumpirilor masive la energie şi al creşterilor continue de taxe impuse de Guvernul Bolojan, el avertizând că diferenţa dintre inflaţie şi majorarea reală a salariilor înseamnă deja o scădere a nivelului de trai, care se va accentua puternic în anul viitor.
Mohammed Ben Sulayem a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism. El nu a avut contracandidat # News.ro
Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem, care conduce forul de la sfârşitul anului 2021 şi nu a avut contracandidat, a fost reales vineri, fără surprize, pentru un al doilea mandat.
Suporterii indieni din Calcutta au ridicat o statuie de 21 de metri în onoarea lui Lionel Messi, care va petrece trei zile în ţară în cadrul unui turneu, relatează AFP.
România participă la deschiderea oficială a noului Muzeu de Artă al oraşului Taichung din Taiwan # News.ro
România participă la inaugurarea Taichung Green Museumbrary - una dintre cele mai importante şi inovatoare instituţii culturale din Asia, prin implicarea curatoarei Anca Verona Mihuleţ-Kim şi a artiştilor Irina Botea Bucan şi Sebastian Moldovan în expoziţia inaugurală „A Call of All Beings: See you tomorrow, same time, same place”, anunţă Institutul Cultural Român.
Liam Neeson neagă opiniile anti-vaccinare după ce a narat un documentar despre Covid/ VIDEO # News.ro
Liam Neeson şi-a împrumutat vocea pentru un nou documentar care pune sub semnul întrebării legitimitatea vaccinurilor şi îl laudă pe secretarul pentru sănătate şi servicii sociale al lui Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., potrivit The Guardian.
Ministerul Mediului: Analizele genetice arată că populaţia de urs brun din România se situează, într-un scenariu conservator, între 10.657 şi 12.787 de indivizi/ Buzoianu: Studiul nu e un exerciţiu academic şi nici un instrument pentru decizii extreme # News.ro
Ministerul Mediului anunţă că analizele genetice făcute în cadrul unui studiu privind populaţia de urs brun în România indică faptul că aceasta se situează, într-un scenariu conservator, între 10.657 şi 12.787 de indivizi, cu o diversitate genetică ridicată. ”Acest studiu nu este un exerciţiu academic şi nici un instrument pentru decizii extreme. Este, în primul rând, un instrument de management responsabil, echilibrat, care ne permite să protejăm oamenii, să prevenim conflictele şi, în acelaşi timp, să conservăm o specie importantă”, explică ministrul Diana Buzoianu.
Columbia se declară pregătită să-i acorde azil lui Maduro, dacă pleacă de la putere. ”Este o decizie pe care trebuie să o ia SUA şi Guvernul Maduro în cadrul unor negocieri”, afirmă şefa diplomaţiei columbiene, Rosa Villavicencio # News.ro
Columbia este pregătită să-i ofere azil preşedintelui Venezuelei Nicolas Maduro, dacă acesta pleacă de la putere în urma unor presiunii pe care le exercită Statele Unite, anunţă şefa diplomaţiei columbiene, Rosa Villavicencio, relatează AFP.
Taximetrişti din Bucureşti, suspectaţi că au făcut transferuri ilegale din aplicaţii bancare ale unor clienţi/ Cinci persoane, cercetate sub control judiciar # News.ro
Mai mulţi taximetrişti din Bucureşti sunt cercetaţi penal, fiind suspectaţi că au luat telefoane ale clienţilor şi, folosind aplicaţiile instalate pe acestea, au făcut transferuri ilegale, sumele de bani transferate fiind de ordinul zecilor de mii de lei. Cinci persoane au fost plasate sub control judiciar în acest dosar.
Ilie Bolojan: În ceea ce priveşte sancţiunile Lukoil, termenele au fost amânate până în primăvară. România a adoptat legislaţia care permite guvernului, în acest caz Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în ceea ce priveşte sancţiunile pentru compania Lukoil, termenele au fost amânate până în primăvară iar România a adoptat legislaţia care permite guvernului, în acest caz Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere.
Nazare, discuţii cu Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, înaintea ECOFIN, despre evoluţia execuţiei bugetare la final de an, mǎsurile de relansare economicǎ deja adoptate şi calendarul adoptării bugetului pe 2026 # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că a avut discuţii cu Valdis Dombrovskis, Vicepreşedinte Executiv al Comisiei Europene, înaintea reuniunii ECOFIN de la Bruxelles, despre evoluţia execuţiei bugetare la final de an, despre mǎsurile de relansare economicǎ deja adoptate de România, precum şi despre calendarul estimat pentru aprobarea bugetului pe 2026.
Schi alpin: După şapte ani, Lindsey Vonn obţine victoria la coborâre / Recordul stabilit de starul american # News.ro
Lindsey Vonn a reuşit vineri o performanţă de excepţie, câştigând la 41 de ani coborârea de la Saint-Moritz (Elveţia), prima sa victorie de la revenirea în competiţie anul trecut şi a 83-a din cariera sa în Cupa Mondială. Prudentă în primele două porţiuni ale cursei, americanca a dominat cursa cu un avans de 0,98 secunde şi, respectiv, 1,16 secunde faţă de austriecele Magdalena Egger şi Mirjam Puchner, relatează AFP.
Ministerul Culturii - A fost semnat contractul de finanţare pentru eMonumente, al doilea proiect de digitalizare a patrimoniului cultural/ Minimum 20.000 monumente istorice inventariate # News.ro
Contractul de finanţare pentru proiectul eMonumente, o iniţiativă strategică menită să transforme modul în care patrimoniul cultural este administrat şi valorificat în România, a fost semnat prin Unitatea de Management a Proiectului, anunţă Ministerul Culturii.
Premierul Ilie Bolojan: Proiectul liniei de cale ferată Oradea-Cluj are o întârziere de aproximativ un an de zile # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că proiectul de electrificare Oradea-Cluj are o întârziere de aproximativ un an de zile, generată în principal de situaţia de la jumătatea lucrărilor dintre oraşele Huedin şi Aleşd, unde au fost întârzieri de proiectare de peste un an de zile. El a mai spus că, la calea ferată, constrângerile sunt şi mai mari decât pe partea de rutier.
Banca centrală a Rusiei sesizează justiţia rusă împotriva Euroclear, care deţine activele ruseţti blocate în Europa, după ce Cei 27 permanentizează sancţiunile de la baza imobilizării impuse Rusiei, cu scopul de a finanţa un împrumut de 90 mld. € destinat # News.ro
Banca centrală a Rusiei anunţă vineri că sesizează justiţia de la Moscova împotriva societăţii belgiene Euroclear, care deţine cea mai mare parte a activelor ruseşti blocate prin sancţiuni, pe care Uniunea Europeană (UE) vrea să le folosească în vederea finanţării unui ajutor destinat Ucrainei, relatează AFP.
Bolojan: Anul viitor, două tronsoane ale Autostrăzii Transilvania, pe teritoriul judeţelor Cluj, Sălaj şi Bihor vor fi finalizate/ La jumătatea anului 2027, cu excepţia zonei Meseş, practic va fi continuitate asigurată pe Autostrada Transilvania - FOTO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, după o vizită făcută pe şantierul Autostrăzii Transilvania, că două sectoare vor fi finalizate anul viitor, iar în 2027 va fi terminat şi tronsonul dinspre graniţa cu Ungaria. ”La jumătatea anului 2027, cu excepţia zonei din Sălaj, zona Meseş - municipul Zalău, practic va fi continuitate asigurată pe Autostrada Transilvania”, a arătat el.
Fostul internaţional englez Wayne Rooney spune că a primit ameninţări cu moartea atunci când s-a transferat de la clubul din copilărie, Everton, la Manchester United relatează BBC.
Maduro acuză SUA de ”piraterie navală” după confiscarea petrolierului Skipper în largul Venezuelei. ”Ca piraţii din Caraibe” # News.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Statele Unite de ”piraterie navală” după ce forţele americane au confiscat un petrolier în largul coastelor venezuelene, în cadrul desfăşurării militare la Caraibe, relatează AFP.
Prahova: Direcţia de Sănătate Publică menţine interdicţia privind consumul apei în trei dintre localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu # News.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova anunţă, vineri, că menţine interdicţia privind consumul apei în trei dintre localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu. În comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile, apa nu este potabilă, în timp ce restricţiile privind consumul au fost ridicate în localităţile Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Băicoi, inclusiv Spitalul Orăşenesc Băicoi, unde apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat.
A fost lansat trailerul oficial al comediei "În Pielea Mea", pe ecrane din februarie - VIDEO # News.ro
Trailerul şi posterul oficial pentru lungmetrajul de debut al regizorului Paul Decu, "În Pielea Mea", au fost lansate. Actriţele Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduţă şi actorii Sergiu Costache, Gabriel Vatavu, George Tănase şi Vlad Gherman interpretează personajele care îşi lansează reciproc un îndemn de a face „schimb de roluri” pentru un weekend.
