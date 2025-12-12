Succes ucrainean după seria de avansuri rusești: Trupele ruse, încercuite la Kupiansk
Aktual24, 12 decembrie 2025 16:50
Forțele de Apărare ale Ucrainei au încercuit trupele rusești din Kupiansk, în regiunea Harkiv, și au eliberat partea de nord-vest a orașului, a raportat pe 12 decembrie grupul OSINT DeepState. Ulterior, Corpul 2 Gardă Națională „Hartanîa” a confirmat că a coordonat operațiunea, lansată pentru stabilizarea frontului după reînnoirea ofensivei ruse în zonă în luna septembrie, […]
Acum 30 minute
17:00
Bolojan, noutăți despre drumul expres Oradea-Arad: ”Există o intenţie a constructorilor să înceapă lucrările pe cheltuiala lor mai repede” # Aktual24
Drumul expres Oradea-Arad ar putea fi construit mai repede, existând o intenţie a constructorilor de a începe lucrările pe cheltuiala lor, a declarat vineri, pe şantierul autostrăzii A3 din judeţul Bihor, premierul Ilie Bolojan. „Este un proiect important pentru partea de vest a României, dar de a cărui începere nu suntem în situaţia să discutăm […]
Acum o oră
16:50
16:40
Un dinozaur PSD a demisionat din fruntea organizației pe care o conducea de 10 ani. El a fost informator al Securității # Aktual24
Liderul organizaţiei judeţene PSD Constanţa, senatorul Felix Stroe, şi-a anunţat vineri demisia de la conducerea filialei pe care o conduce din anul 2015, motivând că a recurs la acest gest din motive personale. „Astăzi, în cadrul şedinţei Biroului Permanent, mi-am depus mandatul din funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene Social Democrate constănţene – filială pe […]
Acum 2 ore
15:40
Eroina zilei. Raluca Moroşanu, primul mesaj după evenimentele de la Curtea de Apel: ”Astăzi am luat-o de la capăt” # Aktual24
Raluca Moroşanu, judecătoarea care a înfruntat conducerea Curţii de Apel Bucureşti (CAB), a postat vineri un mesaj pe Facebook în care mulţumeşte celor care o susţin pe ea şi pe judecătorul Laurenţiu Beşu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder. Este prima reacţie a judecătoarei după conferinţa de presă desfăşurată joi la CAB. „Mulţumesc […]
Acum 4 ore
15:10
USR trage alarma: ”Azi, ședință cu consecințe extrem de grave la Secția penală a ICCJ. Gruparea Savonea a ales să arunce în aer întreaga Secție penală a ÎCCJ” # Aktual24
Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a anunțat vineri că la ICCJ a avut loc ședință ale cărei consecințe sunt ”extrem de grave pentru funcționarea justiției”. ”Începând de astăzi, mandatele pe siguranță națională nu mai sunt soluționate de judecătorii de penal, ci de cei veniți din contencios administrativ”, precizează Ion. ”Astăzi, la Secția penală a […]
14:40
Brandul tău personal în era AI: Cum să ieși în evidență când toți sunt generați de algoritmi # Aktual24
Te gândești să renunți la biroul corporatist și să îți construiești propriul drum? Gândul la libertate e seducător: să lucrezi când vrei, cum vrei și de oriunde vrei. Pentru mulți, aceasta este definiția vieții trăite în propriile condiții și da, merită fiecare clipă. Dar să fim sinceri: libertatea vine la pachet cu responsabilitate. Nu îți […]
14:10
Se așteaptă noi reglementări. Comisia Europeană renunță la planul de eliminare treptată a motoarelor cu ardere internă începând cu 2035 # Aktual24
Există o rezistență acerbă față de interdicția impusă de UE privind mașinile noi cu motoare cu ardere internă începând cu 2035. Pe lângă liderul grupului PPE, Manfred Weber, cancelarul Merz și prim-miniștrii Italiei și Poloniei se exprimă, de asemenea, împotriva acesteia. Acum, însă, se pare că există o schimbare de opinie. Potrivit lui Manfred Weber, […]
13:40
Grevă generală astăzi în Italia de la transport la școli. Au loc demonstrații și proteste față de legea bugetului pe 2026 # Aktual24
CGIL (Confederația Generală Italiană a Muncii) a convocat o grevă generală pentru astăzi, vineri, 12 decembrie, implicând atât sectorul public, cât și cel privat, cum ar fi școlile, transporturile și serviciile de asistență medicală, pentru întreaga zi de lucru. Sunt excluși personalul din transportul aerian, personalul Ministerului Justiției și lucrătorii din domeniul sănătății, care au […]
Acum 6 ore
13:20
Breaking: Laura Codruța Kovesi a semnat lista magistraților care denunță corupția din justiție – lista cuprinde acum peste 500 de nume # Aktual24
Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi a semnat public o listă care a ajuns la peste 518 magistrați (judecători și procurori, în activitate, pensionari sau foști magistrați) și prin care se exprimă solidaritatea cu colegii care au avut curajul să sesizeze public problemele grave din sistemul judiciar românesc. Mesajul care însoțește lista este unul clar și […]
13:10
Ursula von der Leyen îl avertizează pe Trump să nu se amestece în democrația europeană: ”Să apărăm o Europă unificată” # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că președintele SUA, Donald Trump, nu ar trebui să se amestece în diplomația europeană. Declarația vine la doar câteva zile după ce președintele SUA a criticat aspru Europa pe fundalul noii strategii de securitate națională a SUA, relatează Politico. „Nu este treaba noastră, când vine vorba […]
12:20
Bolojan trece la acțiune după dezvăluirile Recorder: ”Lungirea unor procese, prescripția, soluții contradictorii în instanțe diferite nu au cum să crească încrederea cetățenilor noștri”” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că dezvăluirile realizate de jurnaliștii de la Recorder privind sistemul judiciar ridică probleme serioase care trebuie verificate și analizate, subliniind că încrederea cetățenilor în instituțiile statului este afectată, în special în zona politică și în cea a justiției. Bolojan a anunțat constituirea unui grup de lucru care va analiza […]
12:10
Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, o desființează pe președinta Curții de Apel București: „Afirmația ei nu este doar eronată, ci profund iresponsabilă ” # Aktual24
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, Valentin Jucan, a reacționat dur la declarațiile recente ale președintei Curții de Apel București, care a catalogat difuzarea investigației jurnalistice Recorder de către Televiziunea Română (TVR) drept o „instigare publică împotriva ordinii constituționale”. Într-o declarație detaliată, Jucan califică afirmațiile ca fiind „profund iresponsabile” și incompatibile cu funcția înaltă ocupată de […]
11:40
Regele Charles va adresa vineri seară britanicilor un mesaj personal despre lupta sa cu cancerul # Aktual24
Regele Charles al III-lea va vorbi în această seară, pentru prima dată în istoria monarhiei britanice, deschis și personal despre diagnosticul său de cancer. Mesajul video, înregistrat la sfârșitul lui noiembrie în Morning Room de la Clarence House, va fi difuzat în cadrul campaniei „Stand Up To Cancer 2025”, organizată de Cancer Research UK și […]
Acum 8 ore
11:20
Guvernul bulgar a demisionat în urma unor săptămâni de proteste stradale împotriva politicilor sale economice și a eșecului perceput de a combate corupția. Prim-ministrul Rosen Jeliazkov a anunțat demisia cabinetului său într-o declarație televizată, joi, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură, relatează Reuters. Demisia vine cu câteva săptămâni înainte […]
11:10
N-a primit undă verde de la Putin? Donald Trump anunță că nu va veni la discuții cu Zelenski și liderii europeni: „Nu mai vreau discuții de dragul discuțiilor” # Aktual24
Casa Albă a confirmat joi seară că președintele Donald Trump nu va participa personal la nicio întâlnire cu liderii europeni sau cu Volodimir Zelenski în perioada imediat următoare și că este „sătul de întâlniri fără rezultat concret”. „Președintele este extrem de frustrat. A petrecut peste 30 de ore în ultimele săptămâni vorbind cu europeni, ucraineni […]
10:50
Răsturnare de situație: CSM renunță brusc să mai atace Recorder și cere verificarea dezvăluirilor din documentar. A sesizat Inspecția Judiciară # Aktual24
CSM a renunțat brusc la limbajul agresiv la adresa magistraților care apar în documentarul Recorder și a anunțat, vineri, că decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”. ”Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis […]
10:40
Se pregătește fuga lui Nicolas Maduro: Președintele Venezuelei s-ar putea exila în Belarus, la invitația dictatorului Lukașenko # Aktual24
Nicolás Maduro ar putea deveni în curând primul șef de stat în funcție care fuge în Belarus, țara condusă cu mână de fier de Aleksandr Lukașenko. Conform agenției Reuters, dictatorul venezuelean a discutat deja cu Donald Trump despre posibilitatea unui exil onorabil, în schimbul garanțiilor pentru familia sa și pentru active estimate la 200 de […]
10:40
Georgescu, lovitură pentru gruparea Alexandrescu-Realitatea: ”Justiția trebuie refăcută din temelii” # Aktual24
Chiar și pro-rusul Călin Georgescu consideră că în justiție sunt probleme extrem de grave, probleme evidențiate de recentul documentar Recorder. Poziția sa este contradictorie cu cea a grupării Anca Alexandrescu – Realitatea Plus, care a declanșat o campanie violentă de demonizare a celor care iau atitudine împotriva dictaturii Savonea din justiție. ”Timpul lămurește esențialul: minciuna […]
10:10
Avertisment sumbru al secretarului general al NATO, Mark Rutte: „Trebuie să fim pregătiți pentru un război de amploarea celui îndurat de bunicii și străbunicii noștri” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat joi, cu prilejul unei conferințe desfășurate la Berlin, un avertisment puternic, subliniind că alianța militară trebuie să fie pregătită pentru un potențial conflict de o amploare similară cu cel trăit de generațiile anterioare în timpul celor două războaie mondiale. Potrivit Reuters, el a atras atenția că „Rusia […]
09:40
Semne rele pentru gruparea Savonea. Ministrul Justiției: „Sesizările magistraților trebuie verificate, nu reprimate” # Aktual24
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a rupt tăcerea vineri dimineață în privința valului de reacții provocate de documentarul Recorder și de scrisoarea deschisă semnată de zeci de magistrați care își exprimă solidaritatea cu colegii care au vorbit public despre presupuse abuzuri și presiuni în sistem. Într-o lungă postare pe Facebook, Marinescu a transmis un mesaj clar: […]
Acum 12 ore
09:10
Dezvăluire șocantă: Administrația Trump acționează în secret pentru a provoca ieșirea Austriei, Ungariei, Poloniei și Italiei din UE și destrămarea Uniunii # Aktual24
Într-o dezvăluire șocantă care zguduie fundamentele diplomației transatlantice, un document scurs către presă al Strategiei Naționale de Securitate (NSS) a administrației Trump sugerează o campanie agresivă pentru a detașa Austria, Ungaria, Polonia și Italia de Uniunea Europeană (UE). Publicat pe 12 decembrie 2025 în The Telegraph, raportul expune o viziune radicală, inspirată de sloganul „Make […]
08:50
Autoproclamat în trecut „ateu”, Elon Musk afirmă, după ce și-a sporit masiv averea sub administrația Trump: „Acum cred în Dumnezeu. El este Creatorul” # Aktual24
Elon Musk, fost ateu autoproclamat și unul dintre cei mai influenți antreprenori ai lumii, a declarat deschis că și-a schimbat complet viziunea asupra existenței lui Dumnezeu. Într-un interviu acordat marți seară podcasteriței Katie Miller (fosta purtătoare de cuvânt a Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală – DOGE și soția consilierului lui Donald Trump, Stephen Miller), miliardarul a […]
08:40
Clanul Savonea nu se lasă. O judecătoare avertizează asupra repercusiunilor pentru magistrații curajoși: „Sunt deja discuții la Inspecția Judiciară să ne potolească pe toți” # Aktual24
Judecătoarea Sorina Marinaș de la secția penală a Curții de Apel Craiova a lansat un avertisment grav privind presiunile asupra magistraților care îndrăznesc să vorbească despre problemele din sistemul de justiție. Declarațiile au fost făcute, miercuri seara, în direct la Euronews România. Marinaș a explicat că, de fiecare dată când un magistrat a ieșit din […]
08:20
După ce Trump l-a lăudat pe Putin că își dorește încheierea războiului, Rusia respinge categoric șapte puncte-cheie din planul său de pace, inclusiv schimbul de teritorii și garanțiile de securitate pentru Ucraina # Aktual24
Rusia a respins efectiv șapte puncte din planul de pace în 28 de puncte propus de Statele Unite, inclusiv cele referitoare la schimbul de teritorii bazat pe linia frontului și furnizarea de garanții de securitate credibile pentru Ucraina. Informațiile au fost prezentate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) și preluate de agenția ucraineană de presă […]
08:10
Planul „B” al lui Orban: Premierul Ungariei pregătește modificarea Constituției pentru a obține puteri prezidențiale în caz de înfrângere electorală # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orbán se pregătește să transforme rolul președintelui Ungariei într-o funcție cu puteri sporite, ceea ce i-ar permite să rămână la conducerea țării indiferent de rezultatul alegerilor parlamentare viitoare. Potrivit Bloomberg, planul reprezintă o strategie de rezervă a liderului Fidesz, anticipând o posibilă înfrângere a partidului său la scrutinul care urmează. Conform articolului, […]
07:50
„Azilele groazei” se întorc: Peste 70 de bătrâni ținuți în condiții inumane într-o casă din Timiș, în timp ce pe site-ul centrului erau postate imagini feerice, generate cu AI # Aktual24
Autoritățile din Timiș au descoperit recent un caz șocant de neglijență și abuz asupra persoanelor vârstnice. La data de 10 decembrie 2025, polițiștii Serviciului de Ordine Publică Timiș, împreună cu colegii din Sânnicolau Mare și reprezentanții AJPIS Timiș, s-au deplasat la un imobil din localitatea Cenad, unde au găsit nu mai puțin de 74 de […]
07:40
Marina Regală britanică a urmărit timp de trei zile un submarin rusesc aflat în Canalul Mânecii # Aktual24
Marina Regală Britanică a anunțat joi că a urmărit timp de trei zile un submarin rusesc care traversa Canalul Mânecii, într-un moment în care Regatul Unit își intensifică măsurile de monitorizare și descurajare în fața activității navale rusești din apropierea apelor sale. Operațiunea a implicat nave de patrulare, un vas de aprovizionare și mijloace aeriene, […]
07:20
Un nou cutremur, de 6,7, grade, a zguduit nordul Japoniei, la doar câteva zile după un seism major de 7,5 grade # Aktual24
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, zguduind regiunea Aomori și zonele învecinate din nord-estul arhipelagului. Seismul, produs la o adâncime relativ mică, a fost resimțit pe o suprafață extinsă, inclusiv în Hokkaido și în prefecturile de pe coasta Pacificului, transmite Associated Press. Autoritățile japoneze au emis […]
07:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi seară un mesaj ferm privind situația Ucrainei, afirmând că „săptămâna care urmează va fi decisivă” pentru evoluția conflictului și pentru perspectivele de pace. Declarația, publicată pe rețeaua socială X și citată de RBC Ukraine vine într-un moment în care presiunile politice, diplomatice și militare asupra […]
Acum 24 ore
00:10
O nouă analiză a OMS arată că nu există nicio legătură între vaccinuri și autism, a declarat joi directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). „Azi OMS a publicat o nouă analiză a Comitetului consultativ global pentru siguranța vaccinurilor care, pe baza datelor disponibile, nu a stabilit niciun fel de legătură de cauzalitate între […]
00:10
SUA au cerut săptămâna aceasta Israelului să plătească pentru curățarea molozului din Fâșia Gaza și să fie responsabil pentru operațiunea masivă de inginerie, relatează Ynet, citând un oficial israelian de rang înalt. Israelul a fost de acord cu solicitarea, spune Ynet, citat de The Times of Israel. Operațiunea va costa până la un miliard de […]
00:00
Trump apare din nou cu mâna dreaptă bandajată. Casa Albă dă aceeași explicație: Președintele dă mâna cu foarte mulți oameni. „Biroul Oval este precum Grand Central Terminal” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a apărut din nou cu mâna dreaptă bandajată la un miting din Mount Pocono, Pennsylvania Casa Albă a reiterat joi că președintele Donald Trump are mâna bandajată din cauza vânătăilor care provin din strângerile frecvente ale mâinilor și din doza zilnică de aspirină pe care o ia, potrivit CNN. „Președintele strânge […]
11 decembrie 2025
23:20
Autoritățile poloneze au arestat un proeminent academician rus de la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, renumit în întreaga lume, care este căutat de Ucraina pentru presupusa desfășurare a unor săpături ilegale și distrugerea parțială a orașului antic Myrmekion din Crimeea. Bărbatul este șeful Departamentului de Arheologie Antică din regiunea Mării Negre de Nord de la […]
23:10
Austria a adoptat o lege care interzice purtarea vălurilor islamice în școli pentru fetele sub 14 ani. Coaliția de guvernământ condusă de conservatori, formată din trei partide centriste, ÖVP, SPÖ și Neos, afirmă că legea reprezintă un „angajament clar față de egalitatea de gen”, dar criticii spun că va alimenta sentimentul anti-musulman în țară și […]
23:00
Nemo, câștigătorul Eurovisionului din 2024, va returna trofeul în semn de protest față de participarea Israelului la ediția de anul viitor # Aktual24
Nemo, cântărețul elvețian care a câștigat concursul muzical Eurovision din 2024, a declarat că returnează trofeul în semn de protest față de participarea Israelului la evenimentul de anul viitor. Tânărul de 26 de ani, primul câștigător non-binar al concursului, a declarat joi că există „un conflict clar” între idealurile Eurovision de „unitate, incluziune și demnitate […]
22:40
Revista Time a desemnat joi arhitecții inteligenței artificiale drept Personalitatea Anului, invocând capacitatea lor de a inaugura era mașinilor care gândesc printr-o tehnologie cu impact transformator, potrivit Reuters. „Personalitatea Anului este o modalitate puternică de a concentra atenția lumii asupra oamenilor care ne modelează viețile. Și anul acesta, nimeni nu a avut un impact mai […]
22:20
Lukașenko s-a întâlnit din nou cu ambasadorul Venezuelei, în timp ce Trump solicită înlăturarea lui Maduro # Aktual24
Președintele belarus Alexander Lukașenko a avut joi o a doua întâlnire în 17 zile cu ambasadorul Venezuelei în Rusia, Jesus Rafael Salazar Velazquez, într-un moment de presiune crescândă din partea președintelui american Donald Trump pentru înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. Maduro i-a spus lui Trump într-o convorbire telefonică pe 21 noiembrie că este gata să […]
22:00
SUA se pregătesc să intercepteze mai multe petroliere în largul coastei Venezuelei după reținerea primei nave # Aktual24
SUA se pregătesc să intercepteze mai multe nave care transportă petrol venezuelean după capturarea unui petrolier în această săptămână, sporind presiunea asupra președintelui venezuelean Nicolas Maduro, au declarat joi șase surse familiarizate cu situația. Capturarea a fost prima interdicție privind o încărcătură sau un petrolier din Venezuela, care se află sub sancțiuni americane din 2019. […]
21:40
Caz de lepră confirmat la Cluj-Napoca. Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare. Toate sunt angajate la un salon spa # Aktual24
Ministerul Sănătății a confirmat astăzi un caz de lepră la Cluj-Napoca. Alte trei posibile cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică. Toate cele patru persoane sunt femei, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din oraș, potrivit Cluj24. Autoritățile sanitare au luat măsuri de urgență pentru limitarea oricărui risc. Ultimul […]
21:00
Două judecătoare au ieșit să vorbească cu protestatarii din Brașov: ”Au plecat în aplauze”. Peste o mie de oameni în Piața Victoriei din București: „Raluca, nu uita, strada e de partea ta” # Aktual24
Joi seara au loc proteste în mai multe orașe din țară, inclusiv București, în legătură cu situașia gravă din justiție. Protestatarii cer demisiile Liei Savonea și ministrului Justiției, Radu Marinescu (fost avocat al cuplului Olguța Vasilescu – Claudiu Manda). ”Două judecătoare de la Tribunalul Brașov au ieșit și au vorbit cu cei 40-50 de oameni […]
20:40
Noile elemente nepublice din Strategia de Securitate: Trump a propus crearea unei alianțe cu Rusia și China ca alternativă la G7 # Aktual24
O versiune mai lungă a Strategiei Naționale de Securitate (NSS), care a circulat înainte ca să fie publicată versiunea neclasificată joi seară târziu, prezintă punctele principale: concurența cu China, retragerea din apărarea Europei, o nouă concentrare asupra emisferei vestice. Dar versiunea nepublicată propune, de asemenea, noi vehicule pentru leadership pe scena mondială și o modalitate […]
20:30
Președintele Dan intră în ring: ”Lucrurile sunt foarte serioase când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan dă un mesaj că este gata să se implice mai puternic în situația gravă din justiție. El a anunțat că îi invită pe magistrații care ”vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie”. ”Când 200 de magistrați spun că este o problemă […]
20:10
Fumatul pasiv nu este doar un disconfort trecător, ci o amenințare serioasă pentru sănătatea publică. În fiecare zi, milioane de nefumători inhalează involuntar substanțe toxice eliberate de țigări, fără să conștientizeze pe deplin consecințele. Chiar și expunerea ocazională la fumul de tutun poate declanșa probleme respiratorii, poate crește riscul de boli cardiovasculare și poate favoriza […]
19:50
Buzoianu îi înfurie mai rău pe AUR-iști: ”Doamna Raluca Moroşanu este la propriu un erou, la cum a stat dreaptă. Ne-a dat nouă tuturor speranţă” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și-a manifestat aprecierea, joi, față de judecătoarea Raluva Moroșanu, în contextul în care propaganda ”suveranistă” și AUR au declanșat o campanie de denigrare a magistraților care au atras atenția în filmul Recorder asupra ”capturării” Justiției. Reamintim că AUR a depus o moțiune simplă contra ministrului Mediului. ”Au fost foarte multe legi, […]
19:40
Reacția președintelui Nicușor Dan la documentarul Recorder despre justiția capturată i-a dezamăgit pe mulți dintre cei care l-au votat. Pentru că senzația a fost că aruncă mingea în rândurile magistraților. Dar tema documentarului era tocmai că magistrații de rând sunt puși sub control prin diferite mijloace de cei din vârful ierarhiei, iar când acest lucru […]
19:10
Din 2015 până în 2018, mișcarea de protest anticorupție s-a ridicat cu forță. Ce a oprit-o? A oprit-o în primul rând pandemia. Apoi au oprit-o alegerile din 2019 și 2020, la care a avut speranță că lucrurile se pot schimba într-adevăr. Nu s-au schimbat, mai ales grație faptului că președintele Klaus Iohannis s-a dovedit o […]
18:40
Listă cu 178 de nume. Judecătorii, cu nume și prenume, se ridică pentru susținerea colegilor Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu # Aktual24
178 de judecători de procurori au semnat, joi, o scrisoare deschisă în care își anunță susținerea pentru Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu. ”Subsemnații, judecători și procurori, Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru […]
18:00
TVR a rupt audiențele cu documentarul Recorder. TVR s-a situat peste posturile România TV și Realitatea, care atacau furioase documentarul # Aktual24
Difuzarea documentarului Recorder „Justiţie Capturată” a avut un impact major asupra audienţelor TVR. În seara de miercuri, postul public a urcat semnificativ în clasamente, într-un interval în care rareori pătrunde în top 10. Materialul Recorder a atras un public numeros și în faţa televizoarelor. Potrivit datelor consultate de Paginademedia.ro, TVR 1 s-a clasat pe poziţia […]
17:40
Demisia unui singur politician a fost cerută insistent de cei vreo 2.000 de oameni care au manifestat față de corupția din justiție arătată de ancheta Recorder, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta este Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne din partea PNL și ministrul care a făcut mult contestatele legi ale justiției din […]
17:40
Procesul privind contestarea candidaturii judecătoarei Lia Savonea șa șefia instanței supreme a fost mutat de Înalta Curte de Casație și Justiție de la Cluj la Alba Iulia. Pe 11 noiembrie, relatează Declic, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut Înaltei Curți strămutarea dosarului la Curtea de Apel Alba-Iulia. Consiliul Superior al Magistraturii a argumentat că dosarul […]
