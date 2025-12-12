Nou protest în Piața Victoriei după dezvăluirile despre presiunile din justiție: "Corupția a pus stăpânire"
ObservatorNews, 12 decembrie 2025 17:20
Valul de proteste declanșat după documentarul Recorder despre presiunile din justiție continuă. Un nou protest este anunțat în Piața Victoriei din Capitală, de la ora 18:30.
• • •
Acum 30 minute
17:40
Şofer de TIR, lăsat fără permis pentru conducere agresivă după ce a evitat o maşină oprită în curbă, în Argeş # ObservatorNews
Întâmplare nefericită pentru un şofer de TIR. Bărbatul era în timpul cursei de noapte pe un drum naţional din Argeş, când s-a trezit cu o maşină oprită în mijlocul drumului, chiar în curbă.
Acum o oră
17:20
17:20
Pericol de mega-seism, cu magnitudinea de 8, în Japonia. MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonă # ObservatorNews
Alertă în Japonia! Autorităţile nipone aşteaptă să se producă un mega-seism de-a lungul coastei nordice a ţării. Oficialii Ministerului Afacerilor Externe român recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonă.
17:10
Oraşul care a devenit surpriza anului în imobiliare. Cum a ajuns să concureze cu Bucureşti şi Cluj # ObservatorNews
Cum îmbogăţeşti un oraş? Faci cel mai tare Târg de Crăciun, cucereşti cu el topurile europene, apoi pui masa pentru turişti şi investitori. N-o fi asta reţeta câştigătoare pentru toată lumea, dar Craiova le-a bifat pe toate şi îi merge bine. E suficient să dai un ochi pe piaţa imobiliară ca să vezi asta. Anul acesta, oraşul din Bănie este pe primul loc în ţară la scumpiri: un apartament de două camere a ajuns să concureze cu unul din oraşe consacrate pentru preţurile piperate, precum Cluj-Napoca, Bucureşti sau Braşov.
Acum 2 ore
17:00
Deghizată, urmărită şi pierdută pe mare: evadarea din Venezuela a Mariei Machado, laureata Premiului Nobel # ObservatorNews
Noi detalii impresionante despre evadarea Mariei Corina Machado din Venezuela arată că laureata Premiului Nobel pentru Pace a fost salvată în ultimul moment, după ce a rămas pierdută pe mare, fără posibilitatea de a comunica, în timpul celei mai periculoase etape a operațiunii de evadare, relatează The Wall Street Journal.
16:30
Șefii PSD și PNL Constanța și-au dat demisia. Felix Stroe renunță la funcție după 10 ani # ObservatorNews
Senatorul Felix Stroe, liderul organizaţiei judeţene PSD Constanţa, şi-a anunţat vineri demisia de la conducerea filialei pe care o conduce din anul 2015. El a precizat că a recurs la acest gest din motive personale. Şi liderul organizaţiei judeţene PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă, şi-a anunţat în această săptămână demisia din funcţia deţinută în filiala PNL.
16:20
16:10
16:10
Lovitură pentru Shein, Temu şi AliExpress. UE impune de anul viitor taxe vamale pentru coletele sub 150 € # ObservatorNews
Uniunea Europeană va introduce, începând din iulie 2026, taxe vamale pentru coletele cu valoare mică provenite din afara blocului comunitar, transmite DPA, citat de Agerpres. Măsura, agreată de miniştrii de Finanţe ai statelor membre, vizează în special platformele online din China, precum Shein, Temu sau AliExpress, şi are ca scop combaterea concurenţei neloiale, a fraudelor şi a riscurilor pentru consumatori.
16:10
Prima reacție a judecătoarei Raluca Moroşanu care a înfruntat conducerea Curții de Apel București # ObservatorNews
Judecătoarea Raluca Moroșanu, magistratul care a ieșit public și a confirmat dezvăluirile făcute de judecătorul Laurențiu Beșu în documentarul Recorder "Justiție capturată", a transmis vineri pe pagina sa de Facebook primul său mesaj după conferința de presă desfășurată joi la Curtea de Apel București.
Acum 4 ore
15:50
Ce este Lepra şi cum se manifestă. România confirmă primele cazuri după mai bine de 40 de ani # ObservatorNews
Lepra, denumită în termeni de specialitate boala Hansen, a reapărut în România după mai bine de 40 de ani. Două cazuri au fost confirmate de Ministerul Sănătăţii la două paciente sosite din Asia.
15:50
Ucraina: Contraofensivă de succes la Kupiansk; ruşii, încercuiţi. Zelenski, în vestă antiglonţ lângă oraş # ObservatorNews
Ucrainenii susțin că au recucerit parțial orașul Kupiansk, după un contraatac de succes, și că au încercuit trupe ruse acolo. Președintele Volodimir Zelenski s-a filmat astăzi la marginea orașului pentru a arăta că acesta nu este cucerit de trupele ruse. Rusia a declarat periodic din octombrie că ar fi ocupat orașul din regiunea Harkov.
15:50
Record absolut în arta sacră românească. O icoană de Grigorescu s-a vândut cu 90.000 de euro # ObservatorNews
Piața românească de artă sacră marchează un moment istoric. O icoană pictată în tinerețe de Nicolae Grigorescu, intitulată "Maica Domnului cu Pruncul", a fost adjudecată cu 90.000 de euro în Licitația de Crăciun din 9 decembrie, organizată de Artmart, cel mai mare preț obținut vreodată în România pentru o icoană, informează Hotnews.
15:50
Peste 500 de magistrați, solidari cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu. Kovesi, în fruntea listei # ObservatorNews
Numărul celor care au semnat mesajul de solidaritate cu magistraţii care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder a ajuns, vineri, la 518. Fosta şefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, şefa Parchetului European se află în fruntea listei.
15:50
Momentul în care o navă sub pavilion străin acroşează un vas cu grâu, pe Dunăre. Comandantul a fost amendat # ObservatorNews
Un accident naval s-a produs pe Dunăre, în judeţul Tulcea, unde o navă sub pavilion turc, care executa manevre de ancoraj, a acroşat un vas încărcat cu grâu, care staţiona. Incidentul s-a soldat cu sancţionarea comandantului, iar ambele vase au părăsit ulterior zona.
15:50
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 13 decembrie, şi duminică, 14 decembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
15:30
Taximetrişti din Capitală, acuzaţi că au golit conturile clienţilor direct de pe telefon. Cum funcţiona schema # ObservatorNews
Mai mulţi taximetrişti din Bucureşti sunt anchetaţi de procurori, după ce ar fi profitat de încrederea clienţilor şi le-ar fi golit conturile direct de pe telefon. Ancheta arată că suspecţii ar fi făcut transferuri ilegale de zeci de mii de lei din aplicaţii bancare, folosind conturi deschise pe numele unei persoane fără adăpost, potrivit Mediafax. Cinci persoane au fost puse sub control judiciar, iar procurorii contestă decizia instanţei.
15:10
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență # ObservatorNews
Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, se apropie cu paşi repezi de finalul celui de-al doilea sezon, astfel că telespectatorii trăiesc cu sufletul la gură alături de personajele lor preferate. Cele mai noi episoade ale producției semnate Ruxandra Ion şi produse de Dream Film Production i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider absolut de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1. Doar două difuzări îi mai despart pe telespectatori de marele deznodământ al sezonului doi, difuzat chiar în seara de Crăciun, pe 25 decembrie, de la 20.30, la Antena 1.
15:10
13 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 decembrie de-a lungul timpului.
15:00
Momentul în care un bărbat din Năvodari îşi loveşte câinele cu bestialitate. Patrupedul, dus într-un adăpost # ObservatorNews
Scene cumplite au fost surprinse într-un cartier din Năvodari. Un câine a fost maltratat minute în şir de proprietarul său care l-a lovit de asfalt şi a încercat să-l sugrume. Imaginile greu de privit au ajuns la poliţiştii şi a fost deschisă o anchetă.
15:00
Prima mare concesie a Ucrainei: Este dispusă să retragă trupele din Donbas pentru o zonă demilitarizată # ObservatorNews
Ucraina este dispusă să accepte retragerea trupelor sale din Donbas, relatează publicația franceză Le Monde, citându-l pe Mihailo Podoliak, consilier al lui Volodimir Zelensi. Kievul este practic dispus să facă o concesie, acceptând crearea unei zone demilitarizate în Donbas. Potrivit Le Monde, această concesie a fost deja aprobată de Europa. Totodată, din declarațiile lui Podoliak reiese că Ucraina vrea însă şi retragerea trupelor rusești din zona demilitarizată.
14:50
Horoscop weekend 13-14 decembrie 2025. Top 3 zodii care iau decizii greșite. Marte și Neptun aduc confuzie # ObservatorNews
Horoscop weekend 13-14 decembrie 2025. Sfârşitul săptămânii aduce tensiuni și decizii pripite pentru multe zodii, sub influența lui Marte în careu cu Neptun. Cele mai afectate semne riscă să cadă în capcane emoționale sau financiare, dar finalul de weekend promite claritate pentru cei dispuși să privească adevărul în față. Vezi ce îți rezervă astrele!
14:40
13 decembrie, Sfântul Ierarh Dosoftei. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 13 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Ierarh Dosoftei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
14:30
Al doilea caz de lepră confirmat la un SPA din Cluj. Alte două angajate originare din Asia sunt suspecte # ObservatorNews
Direcția de Sănătate Publică Cluj a confirmat vineri un al doilea caz de lepră, la doar o zi după ce fusese raportat primul caz în România după 44 de ani. Potrivit DSP este vorba despre două tinere de 21 și 25 de ani, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, care s-au întors recent din Indonezia, acolo unde au fost să petreacă vacanţa alături de mama lor, diagnosticată şi ea cu lepră. Alte două angajate tot din Asia care au intrat în contact cu cele două tinere se află în evaluare clinică și microbiologică.
14:30
Craiova pierde cu Sparta Praga şi îşi complică viaţa în Conference League. Rezultatele de joi şi clasamentul # ObservatorNews
Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a V-a a Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României în această fază a competiţiei, a suferit o nouă înfrângere, 1-2 cu Sparta Praga, pe teren propriu.
14:20
"Bruneta de aur" din lumea infractorilor, înşelăciune de 100.000 de lei prin metoda "accidentul", la Iaşi # ObservatorNews
Metoda "accidentul" încă mai este folosită cu succes de infractori, din păcate. O tânără de 19 ani, poreclită "bruneta de aur", a făcut sacoşe de bani prin acest tip de înşelăciunea. Doar de la trei bătrâne, femeia a obţinut aproximativ 100 de mii de lei.
Acum 6 ore
14:00
Cum arată mintea unui copil excepțional? România devine una dintre puținele țări din lume care încearcă să răspundă științific la această întrebare. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, împreună cu BrainMap Neuroscience, a lansat Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești, un studiu unic în Europa Centrală și de Est, care analizează activitatea cerebrală a tinerilor cu potențial înalt. Printre ei, și un multiplu campion național la şah.
13:50
13:40
13:40
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 12 decembrie 2025.
13:20
Vladimir Putin, nervos la începutul unui discurs în faţa liderilor mondiali, din cauza unor probleme tehnice # ObservatorNews
Un Vladimir Putin nervos a fost redus la tăcere timp de 34 de secunde în timpul unui discurs important adresat liderilor mondiali.
13:20
Curs BNR, 12 decembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 12 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.
13:00
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată # ObservatorNews
Instanța a decis vineri ca fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, să rămână sub control judiciar, într-un dosar ce implică acuzații grave. Judecătoria Sectorului 1 a menținut măsura preventivă, valabilă până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore.
13:00
Tânăr de 20 de ani, haos într-un avion cu destinaţia Hong Kong. A vrut să deschidă ușa în timpul zborului # ObservatorNews
Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de autorități pe aeroportul din Hong Kong, fiind suspectat că ar fi încercat să deschidă una dintre ușile unui avion Cathay Pacific în timpul zborului intercontinental CX811. Incidentul nu a dus la rănirea nimănui, iar aeronava a ajuns în siguranță la destinație.
13:00
STUDIU: 8 din 10 tineri din Generația Z cumpără mai mult în perioada Crăciunului și a Revelionului # ObservatorNews
Conform unui studiu, 80% dintre tinerii români din Generația Z fac mai multe cumpărături de Crăciun și Revelion, iar 64% dintre ei "sunt influențați de oferte personalizate".
13:00
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 12 decembrie. Preţul la motorină a scăzut cu până la 4 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 12 decembrie 2025, preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
12:50
Rusia acuză România, fără dovezi, că ar fi ajutat Ucraina să construiască o bombă murdară # ObservatorNews
Ministerul rus al Apărării susține că Ucraina ar fi pregătit detonarea unei așa-numite "bombe murdare", adică un dispozitiv care împrăștie material radioactiv în aer. Fără a prezenta dovezi, Rusia menționează direct România ca fiind una dintre rutele prin care materiale cu potențial radioactiv ar fi fost introduse în Ucraina. Declarația a fost făcută de șeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică și biologică, Alexei Rtișcev. Moscova a mai lansat şi anul trecut acuzaţii similare.
12:40
Cea mai bogată ploaie de meteori a anului, Geminidele, va atinge punctul maxim în noaptea de 14 spre 15 decembrie 2025, oferind un adevărat spectacol pe cerul României.
12:40
Premierul Ilie Bolojan, despre scandalul din Justiţie: "Românii şi-au pierdut încrederea" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o reacție publică despre scandalul din Justiție. "Nu are cum să contribuie la creșterea încrederii populației în actul de justiție", a spus Bolojan care a comparat domeniul cu scena politică.
12:40
FCSB, speranţe la calificare după revenirea din meciul cu Feyenoord. Rezultate şi clasament Europa League # ObservatorNews
Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a VI-a a Europa League, iar FCSB, reprezentanta României din această competiţie, a obţinut o victorie spectaculoasă, 4-3 cu Feyenoord Rotterdam.
12:10
Hanuka, cunoscută și ca „Sărbătoarea Luminilor”, este unul dintre cele mai îndrăgite momente din calendarul iudaic și marchează victoria luminii asupra întunericului, a credinței asupra opresiunii. Hanukkah sau "Crăciunul evreilor", cum este cunoscut de mulţi este celebrat an de an în diferite oraşe ale Israelului, dar şi în întreaga lume. Anul acesta, evreii de pretutindeni sărbătoresc Hanukkah pe 14 decembrie şi vor aprinde prima lumânare. Sărbătoarea va ţine până pe 22 decembrie.
Acum 8 ore
11:50
Multe dintre simptomele răcelii, gripei și ale virusurilor mai serioase, precum Covid, se suprapun în sezonul rece. Însă există câteva indicii care ne pot ajuta să identificăm exact vinovatul.
11:50
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în legătură cu materialul difuzat de Recorder, informează CSM.
11:50
Bărbat din Dolj, reținut după ce a incendiat o dubiţă în care obişnuiau să doarmă ciobani # ObservatorNews
Un bărbat de 37 de ani, din comuna Lipovu, județul Dolj, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a incendiat o autoutilitară, în urma unui conflict spontan. În interior dormeau de obicei ciobani.
11:30
Rusia amenință UE cu un război juridic, după manevra Bruxellesului de a îngheța permanent activele rusești # ObservatorNews
Banca centrală a Rusiei a declarat vineri că planurile Uniunii Europene de a folosi activele sale sunt ilegale și că își rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele disponibile pentru a-și proteja interesele. Bruxellesul a decis să invoce un articol din tratatul european care permite adoptarea în Consiliul UE doar prin majoritate calificată a deciziilor care în mod normal trebuie luate în unanimitate, subterfugiu la care apelează astfel pentru a elimina un obstacol ce ameninţa transferul către Ucraina a activelor financiare ale Rusiei îngheţate în UE în urma sancţiunilor şi pentru a neutraliza orice opoziţie a Ungariei faţă de prelungirea acestor sancţiuni. Premierul maghiar a acuzat Bruxellesul de dictatură.
11:20
Marea Britanie, în declin economic neaşteptat. PIB-ul a scăzut cu 0,1% în octombrie # ObservatorNews
Economia Marii Britanii s-a contractat în mod neașteptat înainte de prezentarea bugetului pentru anul viitor, potrivit celor mai recente date oficiale. Economia a scăzut cu 0,1% în octombrie, a anunțat Oficiul Național de Statistică (ONS), în timp ce economiștii se așteptau la o creștere de 0,1%. Economia s-a contractat tot cu 0,1% și în cele trei luni până în octombrie. Atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover a continuat să afecteze producția auto, recuperarea în octombrie fiind doar ușoară după scăderea din luna precedentă, în timp ce analiștii au spus că incertitudinea dinaintea bugetului a încetinit cheltuielile consumatorilor și ale companiilor.
11:20
Polonia: "Suntem într-o stare de război hibrid permanent și trebuie s-o privim ca pe noua realitate" # ObservatorNews
Generalul polonez Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant la Eurocorps, a lansat un avertisment ferm adresat Moscovei, subliniind că NATO trebuie să fie pregătită să acționeze în enclavele rusești - inclusiv Kaliningrad - dacă Polonia ar fi atacată.
10:50
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie, la același nivel cu cea din octombrie, arată statistica oficială. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult, alimentele sunt mai scumpe cu 7,6% față de acum un an, iar mărfurile nealimentare și serviciile cu 11%.
10:50
Una dintre marile puteri ale lumii face pregătiri de război. Secretarul Apărării din Marea Britanie anunță că țara sa "dezvoltă rapid" planuri de pregătire. Trebuie să fim pregătiți, umbra războiului bate din nou la ușa Europei, a spus britanicul după ce șeful NATO a lansat un avertisment similar.
10:50
Statisticile confirmă ce simțim deja: sărbătorile din acest an ne costă mai mult. Prețurile au crescut în toate sectoarele, iar facturile la curent, alimentate și de luminițele festive, vor fi printre cele mai dureroase.
