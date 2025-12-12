Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată

20:40

Un cuplu de francezi a avut deja parte de miracolul de Crăciun. Motanul lor s-a întors acasă după 11 ani de la dispariţie. Felina toarce din nou în braţele stăpânilor graţie unor angajaţi inimoşi de la un adăpost de animale. Ei l-au găsit rătăcit, au verificat cip-ul şi au dat de numărul de telefon al proprietarei. A urmat însă o adevărată muncă de detectiv pentru că femeia îşi schimbase numărul de telefon cu mult timp în urmă.