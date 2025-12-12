FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public

19:10

Legenda tenisului Billie Jean King (82 de ani) a vorbit despre meciul demonstrativ „Battle of the Sexes” dintre Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) și Nick Kyrgios (30 de ani, #672 ATP). Fosta sportivă susține că partida, programată pe 28 decembrie la Dubai, nu poate fi comparată cu întâlnirea sa istorică cu Bobby Riggs din 1973.