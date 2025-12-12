Cum văd analiștii discursul despre război al lui Mark Rutte: „Într-o mare măsură s-a adresat americanilor”
StirileProtv.ro, 12 decembrie 2025 19:50
Șeful Alianței Transatlantice, Mark Rutte, îi îndeamnă pe aliați să se înarmeze, pentru a descuraja Rusia să atace și alte state după Ucraina.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
20:20
Primă apariție în instanță pentru Tyler Robinson, tânărul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk # StirileProtv.ro
Tyler Robinson, tânărul arestat pentru asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, într-un campus universitar, a compărut pentru prima dată în fața instanței.
Acum 30 minute
20:10
Beneficiile neștiute pentru șomerii care aleg să se angajeze. Pot primit sume importante de la stat. „Te ajută lună de lună” # StirileProtv.ro
Numărul șomerilor se apropie de o jumătate de milion de persoane. Mulţi dintre cei aflaţi în această situaţie nu ştiu însă că pot primi stimulente financiare de la stat dacă se angajează.
20:10
La ce trebuie să fii atent când cumperi online cadouri de Crăciun. Promoțiile care par greu de refuzat pot fi înșelătoare # StirileProtv.ro
Începe goana după cadouri, însă aveți grijă de unde le cumpărați, dacă alegeți varianta online. Ofertele prea bune ca să fie adevărate pot ascunde capcane, avertizează specialiștii în securitate cibernetică.
20:10
Patinoarele din marile orașe sunt pline chiar și fără zăpadă. Tinerii aleg gheața în locul schiului sau săniușului # StirileProtv.ro
În lipsa zăpezii și a altor distracții cu care eram obișnuiți iarna, patinoarele din marile orașe sunt pline aproape în fiecare seară. Tinerii care ar fi mers la schi ori la săniuș vin să patineze.
20:10
Sute de mii de persoane, evacuate în SUA din cauza ploilor abundente. „Situația este potențial catastrofică” # StirileProtv.ro
Sute de mii de persoane sunt sub ordin de evacuare în nord-vestul Statelor Unite după ce câteva zile de ploi abundente au provocat revărsarea râurilor.
20:00
Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini # StirileProtv.ro
Democraţii din Camera Reprezentanţilor a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe preşedintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, relatează Reuters şi EFE.
20:00
Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus” # StirileProtv.ro
În România a fost testat vineri primul vehicul blindat de luptă proiectat și construit integral în țară. Se numește „Vlah” și este proiectat să înfrunte teren dificil, să reziste la foc direct și să supraviețuiască unei mine.
20:00
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Ariana Grande a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce a părut că a ajuns la o greutate nesănătoasă, dar speculațiile constante au determinat vedeta să vorbească despre schimbările ei fizice.
20:00
Proiect de lege: Animalele ar putea fi recunoscute drept „ființe vii”. „E minunat să ai așa un suflet lângă tine” # StirileProtv.ro
Animalele fac parte din familie, și nu doar pentru că simțim asta. În unele țări, acest lucru este prevăzut chiar în lege.
Acum o oră
19:50
19:40
Cunstrucția spectaculoasă de pe Autostrada Transilvania. „Va fi al doilea ca lungime din Europa” # StirileProtv.ro
Două sectoare din Autostrada Transilvania vor fi finalizate anul viitor, iar în 2027 va fi terminat și tronsonul dinspre granița cu Ungaria. Anunţul a fost făcut vineri chiar de premierul Ilie Bolojan.
19:40
Inflația a rămas la 9,8%, de patru ori mai mare decât în zona euro. Ce s-a scumpit cel mai mult # StirileProtv.ro
Pentru a doua lună la rând, inflația rămâne la pragul de 9,8%, un nivel de patru ori mai mare decât în zona euro.
19:30
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție # StirileProtv.ro
Scandalul din justiție a scos oamenii în stradă pentru a treia seară la rând.
19:30
Zeci de mii de persoane protestează în Italia împotriva planurilor bugetare ale guvernului Meloni. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Zeci de mii de persoane au ieşit vineri pe străzile din Italia pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând perturbări în transporturi şi alte servicii publice, informează Reuters şi DPA.
19:30
Lepra a reapărut în România după mai bine de 40 de ani. Noi detalii despre cele două cazuri confirmate în Cluj-Napoca # StirileProtv.ro
Este alertă sanitară în Cluj, după confirmarea a două cazuri de lepră, boală care nu a mai fost semnalată în România de mai bine de 40 de ani. Este vorba despre două femei din Indonezia, care lucrau ca maseuze la un salon din oraș.
Acum 2 ore
19:20
The Washington Post: Întâlnirile secrete dintre FBI şi negociatorul ucrainean stârnesc îngrijorare # StirileProtv.ro
Directorul FBI, Kash Patel, şi adjunctul său, Dan Bongino, s-au întâlnit cu principalul negociator de pace al Kievului, Rustem Umerov, în contextul unei campanii de presiune din partea SUA pentru încheierea războiului.
19:20
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați” # StirileProtv.ro
Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.
19:10
Descoperire surprinzătoare în bagajul de mână al unui pasager pe aeroportul din Frankfurt. Bărbatul a fost arestat # StirileProtv.ro
Vameşii de pe Aeroportul Internaţional Frankfurt din Germania au găsit peste 11.270 de diamante în bagajul de mână al unui călător, transmite vineri agenţia DPA.
19:10
Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică # StirileProtv.ro
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferinţă de presă, informează site-ul de ştiri sofiaglobe.com.
19:00
Șefii ANPC, trimiși în judecată de DNA Timișoara. Paul Anghel: „Voi dovedi adevărul în fața instanței” # StirileProtv.ro
Paul Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC a anunţat, vineri, pe Facebook, că a fost trimis în judecată de DNA, alături de alţi colegi din cadrul ANPC.
Acum 4 ore
18:20
Răsturnare de situație. Kievul nu este de acord, cel puțin deocamdată, cu demilitarizarea Donbasului. „Discuții teoretice” # StirileProtv.ro
Președinția Ucrainei a respins vineri afirmațiile potrivit cărora Kievul ar fi dispus să accepte crearea unei așa-numite zone „tampon” sau demilitarizate în estul Ucrainei, în cadrul negocierilor cu SUA.
18:20
Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder cere CSM să fie numit procuror. Vrea la Parchetul din Giurgiu # StirileProtv.ro
Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu.
18:20
Când este Ignatul. Tradiții și obiceiuri în ziua în care sunt sacrificați porcii de Crăciun # StirileProtv.ro
Ignatul marchează începutul pregătirilor tradiționale de Crăciun, fiind ziua în care sunt sacrificați porcii conform obiceiurilor românești.
18:10
Bogdan Ivan: Vești bune pentru facturi mai mici. România operează cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur, după ce vineri a fost operaţionalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România.
18:00
Kremlinul avertizează: Nu am văzut versiunile revizuite ale proiectelor SUA. S-ar putea să nu ne placă multe lucruri # StirileProtv.ro
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile de pace revizuite ale SUA, dar este posibil să nu fie de acord cu unele dintre ele, relatează Reuters.
17:50
Câți urși sunt în România. Concluzia celui mai amplu studiu desfășurat vreodată, pe baza probelor ADN # StirileProtv.ro
Așteptată de trei ani, numărătoarea urșilor pe baza probelor ADN a luat sfârșit. Studiul, cel mai amplu desfășurat vreodată în lume pentru această specie, după cum afirmă Ministerul Mediului, arată că în țară trăiesc peste 10.000 de exemplare.
17:50
Papa Leon al XIV-lea, mesaj către serviciile de spionaj italiene: „Trebuie respectată demnitatea umană. Sunt necesare limite” # StirileProtv.ro
Papa american Leon al XIV-lea denunţă vineri folosirea cu rea-voinţă a unor informaţii confidenţiale împotriva Bisericii Catolice şi îndeamnă serviciile de spionaj la ”vigilenţă” şi la respectarea demnităţii umane, relatează AFP.
17:50
Peste 200.000 de puieți vor fi plantați în Mureș pentru refacerea pădurilor distruse de furtuni și de gândacii de scoarță # StirileProtv.ro
Peste 200.000 de puieți vor fi plantați în Mureș, după ce furtunile și gândacii de scoarță au distrus aproape 50 de hectare de pădure.
17:50
Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce și-a lovit câinele și l-a trântit la pământ. Scenele șocante au fost filmate # StirileProtv.ro
O cameră de supraveghere a filmat scene revoltătoare în spatele unui bloc din Năvodari.
17:40
Shakshouka este un preparat simplu, gustos, inventat în bucătăria din nordul Africii.
17:40
Scandal după o petrecere în Olt. Un bărbat și-a bătut iubita și apoi a spart mașina familiei # StirileProtv.ro
După ce au fost împreună la o petrecere, un individ din Olt și-a luat iubita la bătaie, apoi și-a vărsat nervii și pe mașina familiei. Fiica adolescentă a victimei este cea care a chemat poliția, iar acum bărbatul este după gratii.
17:40
Statul finanțează închiderea minelor din Valea Jiului. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea # StirileProtv.ro
Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2025 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic „Valea Jiului” – S.A.
17:40
Ce se întâmplă cu primarul surprins în ipostaze intime cu o angajată. Decizia magistraților # StirileProtv.ro
Apar noi detalii în cazul primarului din localitatea Livezile, din Bistrița, care este acuzat de viol și ultraj. După ce inițial a primit arest la domiciliu, magistrații au decis vineri să îl aresteze preventiv.
17:30
Generali de top NATO în vizită la Cincu. Scopul: „întărirea posturii de descurajare și apărare” # StirileProtv.ro
Șeful Statului Major al Apărării din România și comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa vor ajunge marți la Cincu și Sibiu. Vizita reafirmă angajamentul NATO pentru securitatea flancului sud-estic.
17:30
Români care tâlhăreau bolnavi în Italia, în arest la domiciliu. Au comis zeci de fapte înainte să fie prinși # StirileProtv.ro
Doi români, membri ai unei bande de hoți din buzunare, au fost arestați în Italia. Suspecții jefuiau bătrâni și bolnavi de la un spital din apropiere de Roma.
17:30
Tragedie pe un șantier din Brăila. Un muncitor a sfârșit sub un mal de pământ, în timp ce lucra la o rețea de canalizare # StirileProtv.ro
Este anchetă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila după ce un muncitor a sfârșit tragic, sub un mal de pământ. Bărbatul lucra la o rețea de canalizare.
17:30
Comandantul trupelor NATO din Europa vine în vizită în România. Care este scopul deplasării. Anunțul MApN # StirileProtv.ro
Comandantul trupelor NATO din Europa, generalul american Alexus G. Grynkewich, vine în vizită în România săptămâna viitoare, a anunțat MApN.
17:20
Un român care a fugit din țară după ce și-ar fi violat propria fiică și încă o fată a fost prins în Spania # StirileProtv.ro
Un individ de 52 de ani din Iași, dat în urmărire generală după ce a fost acuzat că a violat două fete minore, a fost depistat în Spania.
17:20
Cum se transmite și cât de periculoasă este lepra. „Tratamentul poate dura între 6 și 12 luni” # StirileProtv.ro
Este anchetă epidemiologică în Cluj după ce au fost confirmate două cazuri de lepră, primele de acest fel în ultimii aproape 45 de ani. Ministrul Sănătății a transmis că sunt în evaluare încă două persoane care ar avea aceleași simptome.
17:20
Cum arată harta riscurilor pentru UE în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei şi ruptura faţă de SUA # StirileProtv.ro
UE se confruntă în 2026 cu riscuri majore: război hibrid cu sabotaje, atacuri ale Rusiei, finalul conflictului din Ucraina favorabil Moscovei și posibila retragere a sprijinului SUA, arată EUI pentru EFE.
17:10
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată „în mod violent de către forţe de securitate şi de poliţie” # StirileProtv.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, iranianca Narges Mohammadi, a fost arestată în Iran, unde era eliberată provizoriu din motive medicale, anunţă vineri, pe X comitetul său de susţinere, relatează AFP, preluat de News.ro.
17:10
Reuters: Judecătorii şi procurorii români denunţă abuzurile sistemice din justiţie. Nicuşor Dan îi cheamă la consultări # StirileProtv.ro
Peste 500 de judecători şi procurori români au denunţat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar al unuia dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, relatează Reuters.
17:00
Peste 180 de migranți au traversat granița Poloniei din Belarus printr-un tunel ascuns într-o pădure, au anunțat vineri gardienii de frontieră, scrie Reuters.
16:40
Ilie Bolojan: Drumul expres Oradea-Arad ar putea fi construit de firme pe cheltuiala lor, dar fără plăţi în 2026 # StirileProtv.ro
Drumul expres Oradea-Arad ar putea fi construit mai repede, existând o intenţie a constructorilor de a începe lucrările pe cheltuiala lor, a declarat vineri, pe şantierul autostrăzii A3 din judeţul Bihor, premierul Ilie Bolojan.
16:40
Cum se tratează lepra, boala confirmată la două surori din Asia care au venit la Cluj-Napoca # StirileProtv.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva" Iaşi, medicul Florin Roşu, afirmă că tratamentul leprei se face printr-o asociere de antibiotice şi poate dura până la doi ani.
16:30
Tudorel Toader: Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei # StirileProtv.ro
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu crede că are vreo răspundere pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei.
16:30
PwC România: România este campioană în UE la neîncasarea taxelor. Pierde o treime din TVA si din impozitul pe profit # StirileProtv.ro
România nu a încasat circa 35% din impozitul pe profit estimat pentru 2019, arată un raport al Comisiei Europene, procent de trei ori peste media de 10,9% a celor 23 de state analizate, avertizează reprezentanţii PwC România.
Acum 6 ore
16:20
Ce mesaj a transmis pe Facebook judecătoarea care s-a „răzvrătit” asupra conducerii Curții de Apel București # StirileProtv.ro
Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat conducerea Curții de Apel București, a postat vineri un mesaj pe Facebook în care mulțumește celor care o susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder.
16:20
De unde au luat lepră, de fapt, cele două surori venite din Asia. În România, ultimul caz a fost raportat în 1981 # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății a anunțat joi că alte trei persoane sunt evaluate după ce au prezentat simptome de lepră. Este vorba despre patru femei originare din Asia, dintre care unele lucrează ca maseuze într-un salon din oraș.
16:00
Monica Bîrlădeanu împlinește 47 de ani - eleganță, discreție și o carieră de succes # StirileProtv.ro
Monica Bîrlădeanu împlinește 47 de ani. Cu o prezență mereu calmă, precisă și sigură pe ea, Monica rămâne una dintre cele mai interesante figuri din industria de entertainment din România.
