Kremlinul vrea o „zonă demilitarizată” în Donbas: nu vor exista trupe acolo, dar vor exista Garda Națională Rusă și poliție rusă

00:10

SUA au cerut săptămâna aceasta Israelului să plătească pentru curățarea molozului din Fâșia Gaza și să fie responsabil pentru operațiunea masivă de inginerie, relatează Ynet, citând un oficial israelian de rang înalt. Israelul a fost de acord cu solicitarea, spune Ynet, citat de The Times of Israel. Operațiunea va costa până la un miliard de […]