VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda 3-1! Hattrick-ul lui Cordea aduce victoria trupei lui Daniel Pancu
Primasport.ro, 12 decembrie 2025 22:40
VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda 3-1! Hattrick-ul lui Cordea aduce victoria trupei lui Daniel Pancu
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
23:30
VIDEO | Robert Ilyes nu s-a mai abţinut după un nou eşec! Reacţie tăioasă a antrenorului de la Csikszereda: „Nu-mi vine să cred!” # Primasport.ro
VIDEO | Robert Ilyes nu s-a mai abţinut după un nou eşec! Reacţie tăioasă a antrenorului de la Csikszereda: „Nu-mi vine să cred!”
23:30
VIDEO | Daniel Pancu visează la play-off după al treilea succes pe banca CFR-ului: „Vom vedea din ianuarie ce va fi” # Primasport.ro
VIDEO | Daniel Pancu visează la play-off după al treilea succes pe banca CFR-ului: „Vom vedea din ianuarie ce va fi”
Acum 15 minute
23:20
CFR Cluj a dat lovitura! Ardelenii şi-au luat un adevărat „killer” : „Printre cei mai buni din campionat” | EXCLUSIV # Primasport.ro
CFR Cluj a dat lovitura! Ardelenii şi-au luat un adevărat „killer” : „Printre cei mai buni din campionat” | EXCLUSIV
Acum 30 minute
23:10
VIDEO | Mario Camora a pus sub semnul întrebării jocul echipei sale în repriza secundă: „Am tremurat, nu ştiu de ce” # Primasport.ro
VIDEO | Mario Camora a pus sub semnul întrebării jocul echipei sale în repriza secundă: „Am tremurat, nu ştiu de ce”
Acum o oră
22:40
VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda 3-1! Hattrick-ul lui Cordea aduce victoria trupei lui Daniel Pancu # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda 3-1! Hattrick-ul lui Cordea aduce victoria trupei lui Daniel Pancu
Acum 2 ore
22:10
A rupt plasele porţilor din SuperLiga, iar acum e aproape de transferul carierei! Două echipe din Premier League se bat pentru semnătura atacantului care a impresionat în România # Primasport.ro
A rupt plasele porţilor din SuperLiga, iar acum e aproape de transferul carierei! Două echipe din Premier League se bat pentru semnătura atacantului care a impresionat în România
22:10
LIVE VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciucanii reduc din diferenţă # Primasport.ro
LIVE VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciucanii reduc din diferenţă
22:00
VIDEO | Surpriză de proporţii! Deţinătoarea trofeului, Franţa, a fost eliminată de Germania în semifinalele Campionatului Mondial # Primasport.ro
VIDEO | Surpriză de proporţii! Deţinătoarea trofeului, Franţa, a fost eliminată de Germania în semifinalele Campionatului Mondial
21:50
LIVE VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea face dubla imediat după pauză # Primasport.ro
LIVE VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea face dubla imediat după pauză
Acum 4 ore
21:30
LIVE VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa lui Pancu intră la cabine în avantaj # Primasport.ro
LIVE VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa lui Pancu intră la cabine în avantaj
21:00
„Perla” lui Becali, soluţia surpriză pentru echipa naţională! Anunţ de ultimă oră al selecţionerului: „E pe drumul cel bun” | EXCLUSIV # Primasport.ro
„Perla” lui Becali, soluţia surpriză pentru echipa naţională! Anunţ de ultimă oră al selecţionerului: „E pe drumul cel bun” | EXCLUSIV
20:50
LIVE VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Gruia # Primasport.ro
LIVE VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Gruia
20:40
„Perla” lui Becali, soluţia surpriză pentru echipa naţională! Anunţ de ultimă oră al selecţionerului: „E pe drumul cel bun” | EXCLUISV # Primasport.ro
„Perla” lui Becali, soluţia surpriză pentru echipa naţională! Anunţ de ultimă oră al selecţionerului: „E pe drumul cel bun” | EXCLUISV
20:40
LIVE VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
LIVE VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
20:30
JO 2026: Federica Brignone, încă în convalescenţă, va fi portdrapel pentru Italia
20:30
Formula 1, FIA şi cele unsprezece echipe au semnat Acordul Concorde pentru perioada 2026-2030 # Primasport.ro
Formula 1, FIA şi cele unsprezece echipe au semnat Acordul Concorde pentru perioada 2026-2030
20:20
Jucătorul FCSB-ului lăudat de selecţionerul României după „thriller-ul” cu Feyenoord: „Un jucător foarte inteligent” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Jucătorul FCSB-ului lăudat de selecţionerul României după „thriller-ul” cu Feyenoord: „Un jucător foarte inteligent” | EXCLUSIV
20:10
VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Csikszereda, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
Unul dintre cei mai iubiţi atacanţi din istoria CFR-ului şi-a anunţat retragerea din fotbal: „Îţi mulţumim pentru tot” # Primasport.ro
Unul dintre cei mai iubiţi atacanţi din istoria CFR-ului şi-a anunţat retragerea din fotbal: „Îţi mulţumim pentru tot”
20:00
Marian Huja este la mare căutare! Şapte echipe se bat pentru semnătura fostului fundaş de la Petrolul # Primasport.ro
Marian Huja este la mare căutare! Şapte echipe se bat pentru semnătura fostului fundaş de la Petrolul
Acum 6 ore
19:30
S-a aflat cine arbitrează meciurile FC Argeş – FC Botoşani şi Rapid – Oţelul
19:30
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna 3-1! Covăsnenii se impun fără prea mari emoţii şi urcă pe locul secund # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna 3-1! Covăsnenii se impun fără prea mari emoţii şi urcă pe locul secund
19:20
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna se joacă ACUM, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci nebun la Sfântu Gheorghe # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna se joacă ACUM, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci nebun la Sfântu Gheorghe
19:00
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna se joacă ACUM, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii se desprind # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna se joacă ACUM, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii se desprind
18:50
Atleta elveţiană Salome Kora vrea să participe la JO de iarnă, în competiţia de bob
18:50
“Sprint With The Stars”, eveniment revoluţionar adus în România de David Popovici. Participă opt sportivi de elită / Mesajul campionului român: “Te aştept să facem valuri împreună” / Biletele sunt deja disponibile # Primasport.ro
“Sprint With The Stars”, eveniment revoluţionar adus în România de David Popovici. Participă opt sportivi de elită / Mesajul campionului român: “Te aştept să facem valuri împreună” / Biletele sunt deja disponibile
18:20
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna se joacă ACUM, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii deschid scorul # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna se joacă ACUM, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii deschid scorul
18:10
Octavian Popescu, pe urmele lui Alexandru Musi? A fost anunţat dezastrul pentru jucătorul de la FCSB: „Să plece” # Primasport.ro
Octavian Popescu, pe urmele lui Alexandru Musi? A fost anunţat dezastrul pentru jucătorul de la FCSB: „Să plece”
17:50
Lovitură de proporţii la Dinamo! Boateng intră în ultimele luni de contract şi este aşteptat să semneze în străinătate # Primasport.ro
Lovitură de proporţii la Dinamo! Boateng intră în ultimele luni de contract şi este aşteptat să semneze în străinătate
17:50
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna se joacă ACUM, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii lovesc bara # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna se joacă ACUM, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Covăsnenii lovesc bara
17:40
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna se joacă ACUM, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna se joacă ACUM, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci
Acum 8 ore
17:30
După faptă, şi răsplată! FCSB a fost premiată de UEFA după victoria uimitoare cu Feyenoord # Primasport.ro
După faptă, şi răsplată! FCSB a fost premiată de UEFA după victoria uimitoare cu Feyenoord
17:00
E gata! Primii jucători care pleacă de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga din Conference League # Primasport.ro
E gata! Primii jucători care pleacă de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga din Conference League
16:50
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi - Concordia Chiajna, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prim Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:40
FCSB, negocieri avansate pentru cel de-al doilea transfer al iernii! Jucătorul vine dintr-un campionat puternic din Europa: „Cum se termină etapa, îi scriu!” # Primasport.ro
FCSB, negocieri avansate pentru cel de-al doilea transfer al iernii! Jucătorul vine dintr-un campionat puternic din Europa: „Cum se termină etapa, îi scriu!”
16:20
OUT de la Rapid! Atacantul adus să rupă plasele l-a scos din sărite pe Costel Gâlcă şi va pleca din Giuleşti: „Cu mine, s-a terminat! Nu e prima abatere” # Primasport.ro
OUT de la Rapid! Atacantul adus să rupă plasele l-a scos din sărite pe Costel Gâlcă şi va pleca din Giuleşti: „Cu mine, s-a terminat! Nu e prima abatere”
15:50
Mohammed Ben Sulayem a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism # Primasport.ro
Mohammed Ben Sulayem a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism
15:50
În India, fanii au ridicat o statuie imensă în onoarea lui Lionel Messi
Acum 12 ore
14:40
”Mi-a plăcut aşa mult”. Gigi Becali aduce un tânăr de mare perspectivă
14:20
Editorial Vlad Măcicăşan | Oscar pentru rolul secundar
14:20
După şapte ani, veterana Lindsey Vonn obţine victorie în Cupa Mondială de Schi Alpin # Primasport.ro
După şapte ani, veterana Lindsey Vonn obţine victorie în Cupa Mondială de Schi Alpin
13:40
Wayne Rooney spune că a primit ameninţări cu moartea atunci când a semnat cu Manchester United # Primasport.ro
Wayne Rooney spune că a primit ameninţări cu moartea atunci când a semnat cu Manchester United
13:40
Portarul Dominik Livakovic, împrumutat la Girona de Fenerbahce, refuză să joace pentru echipa spaniolă # Primasport.ro
Portarul Dominik Livakovic, împrumutat la Girona de Fenerbahce, refuză să joace pentru echipa spaniolă
12:50
Şapte echipe s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin # Primasport.ro
Şapte echipe s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin
12:40
”A plecat în Polonia”. FCSB ratează transferul mijlocaşului ce a impresionat în Superliga # Primasport.ro
”A plecat în Polonia”. FCSB ratează transferul mijlocaşului ce a impresionat în Superliga
12:40
Jason Collins, primul jucător din NBA care şi-a dezvăluit homosexualitatea, suferă de cancer în stadiu terminal # Primasport.ro
Jason Collins, primul jucător din NBA care şi-a dezvăluit homosexualitatea, suferă de cancer în stadiu terminal
11:40
Dan Petrescu, aproape de revenirea pe banca tehnică. S-a aflat unde este dorit. ”Două-trei milioane pe an” # Primasport.ro
Dan Petrescu, aproape de revenirea pe banca tehnică. S-a aflat unde este dorit. ”Două-trei milioane pe an”
11:10
Primul meci cu drepturi depline pentru Daniel Pancu. ”Am voie să discut cu dumneavoastră” # Primasport.ro
Primul meci cu drepturi depline pentru Daniel Pancu. ”Am voie să discut cu dumneavoastră”
11:00
FCSB, amendată de Jandarmerie după meciul cu Feyenoord din Europa League
10:40
Marele Robin van Persie, năucit de FCSB. ”Le-am făcut totul uşor adversarilor”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.