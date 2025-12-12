Proteste pentru independenţa justiţiei în fața Tribunalului Brașov
PressHub, 12 decembrie 2025 22:50
Câteva zeci de persoane au protestat, vineri seara, în faţa clădirii Tribunalului Braşov, în cadrul acţiunilor care s-au extins la nivel naţional în ce priveşte lipsa de transparenţă şi responsabilitate în Justiţie. „Fără o reformă în Justiţie, cetăţenii se vor revolta din ce în ce mai rău până când ne vom părăsi valorile. Suntem, aici, […] Articolul Proteste pentru independenţa justiţiei în fața Tribunalului Brașov apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 15 minute
23:20
Zeci de constănțeni au ieșit vineri seară la un protest împotriva corupției din justiție, organizat în fața Prefecturii Constanța, potrivit Info Sud-Est. Constanța s-a alăturat, astfel, comunităților din București și alte orașe ale țării unde oamenii au ieșit în stradă în semn de solidaritate cu magistrații care au semnalat problemele de corupție cu care se […] Articolul Protest în fața Prefecturii Constanța împotriva corupției din justiție apare prima dată în PRESShub.
Acum o oră
23:00
Din iulie 2026, Uniunea Europeană se introduce o taxă vamală de 3 euro pe articol pentru coletele din comerțul electronic evaluate sub 150 de euro care intră pe piața comună. Decizia Consiliului European, adoptată astăzi, are ca scop echilibrarea condițiilor de concurență între platformele online internaționale și retailerii tradiționali din Europa, eliminând avantajul competitiv de […] Articolul UE taxează coletele mici din afara Uniunii: 3 euro per articol din iulie 2026 apare prima dată în PRESShub.
22:50
Câteva zeci de persoane au protestat, vineri seara, în faţa clădirii Tribunalului Braşov, în cadrul acţiunilor care s-au extins la nivel naţional în ce priveşte lipsa de transparenţă şi responsabilitate în Justiţie. „Fără o reformă în Justiţie, cetăţenii se vor revolta din ce în ce mai rău până când ne vom părăsi valorile. Suntem, aici, […] Articolul Proteste pentru independenţa justiţiei în fața Tribunalului Brașov apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
22:30
Câteva zeci de craioveni s-au adunat în această seară în fața sediului Judecătoriei Craiova, pentru a protesta împotriva corupției din sistemul judiciar, informează Gazeta de Sud. Craiovenii s-au solidarizat în acest fel cu protestatarii din celelalte orașe ale țării. Proteste pentru independența justiției au avut loc în mai multe orașe din țară: București, Cluj-Napoca, Iași, […] Articolul Protest la Craiova împotriva corupției din sistemul de justiție apare prima dată în PRESShub.
21:50
BREAKING Judecătoarea Sorina Marinaș anunță că va protesta pentru justiție la Judecătoria Craiova: „Voi face asta, deși îmi tremură mâinile și știu că poate însemna finalul carierei mele” # PressHub
Sorina Marinaș, magistrat la Curtea de Apel Craiova, a anunțat vineri seară ca va protesta în fața Judecătoriei Craiova ca „manifest de solidaritate”, „suficient justificat de evenimentele actuale”. Magistratul a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook ca va face acest gest, care „se poate numi sinucidere profesională”, deși poate însemna finalul carierei sale […] Articolul BREAKING Judecătoarea Sorina Marinaș anunță că va protesta pentru justiție la Judecătoria Craiova: „Voi face asta, deși îmi tremură mâinile și știu că poate însemna finalul carierei mele” apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
21:30
Manifestație pentru justiție la Iași. Protestatarii au ieşit pentru a doua seară consecutiv în faţa Tribunalului # PressHub
Pentru a doua seară consecutiv peste 200 de persoane au venit în faţa Tribunalului Iaşi, pentru a cere o justiţie independentă, potrivit Agerpres. Timp de aproximativ două ore protestatarii au scandat: „Cu toţii la protest”, „Independenţă fără influenţe”, „Apărăm Justiţia”, „Hoţii”, „Ieşiţi din casa dacă vă pasă”, „Lia, puşcăria”, „Jos Predoiu”. Manifestanţii susţin că prin […] Articolul Manifestație pentru justiție la Iași. Protestatarii au ieşit pentru a doua seară consecutiv în faţa Tribunalului apare prima dată în PRESShub.
21:10
Peste 200 de oameni s-au strâns vineri seara în faţa sediului PSD Sibiu – în locul unde în trecut s-au desfăşurat protestele „Vă vedem” -, unde au protestat prin tăcere, pentru o justiţie independentă, informează Agerpres. Majoritatea celor prezenţi sunt cei care au fost şi în 2019, la protestele comunităţii „Vă vedem”, din faţa sediului […] Articolul Sibiu: Peste 200 de oameni la protestul tăcut pentru susţinerea justiţiei independente apare prima dată în PRESShub.
20:00
A treia zi de proteste pentru independența justiției, în Capitală. Manifestanții scandează: „Ce face Lia cu justiția? Apără corupția!”, „Voineag – demisia”, „Predoiu – demisia!” | FOTO # PressHub
Este a treia de proteste pentru independența justiției, în București. Un număr mare de manifestanți, după unele estimări aproape 4.000 de persoane, a ieșit în Piața Victoriei din Capitală pentru a protesta împotriva corupției din sistemul de justiție și în semn de susținere pentru magistrații care au rupt tăcerea. Astfel de proteste au avut deja […] Articolul A treia zi de proteste pentru independența justiției, în Capitală. Manifestanții scandează: „Ce face Lia cu justiția? Apără corupția!”, „Voineag – demisia”, „Predoiu – demisia!” | FOTO apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
19:00
Peste 500 de judecători și procurori români au denunțat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar dintr-unul dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe președintele Nicușor Dan să îi convoace pentru consultări. Un documentar difuzat marți susține că arată cum judecătorii șefi, care sunt numiți politic, folosesc lacune legale pentru […] Articolul Ce a relatat prestigioasa agenție Reuters despre documentarul Recorder și urmările lui apare prima dată în PRESShub.
18:20
Bruxelles lansează „Scutul European al Democrației”: România, printre cele patru țări care primesc fonduri pentru întărirea rezilienței civice # PressHub
Comisia Europeană a lansat joi prima cerere de propuneri din noul program „Scutul European al Democrației”, oferind finanțare dedicată proiectelor locale din România, Bulgaria, Grecia și Cipru, menite să întărească reziliența democratică și coeziunea socială. Fiecare inițiativă selectată va beneficia de un grant de 50.000 de euro, iar Bruxelles-ul caută proiecte care să aducă la […] Articolul Bruxelles lansează „Scutul European al Democrației”: România, printre cele patru țări care primesc fonduri pentru întărirea rezilienței civice apare prima dată în PRESShub.
17:50
Municipiul Câmpina şi alte câteva localităţi din Prahova afectate de criza de la Paltinu au din nou apă potabilă # PressHub
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, vineri, restricţiile privind consumul apei în municipiul Câmpina şi alte câteva localităţi afectate de criza de la Paltinu, acesta fiind al doilea lot de localităţi unde apa este declarată potabilă. „Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, […] Articolul Municipiul Câmpina şi alte câteva localităţi din Prahova afectate de criza de la Paltinu au din nou apă potabilă apare prima dată în PRESShub.
17:40
Fostul director al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, obligat să dea înapoi prima de pensionare # PressHub
Tribunalul Arad s-a pronunțat astăzi în dosarul în care fostul director al Direcției Silvice Arad şi al Romsilva, Teodor Țigan, contesta demiterea sa din funcție, scrie Special Arad. Acțiunea fostului director Romsilva a fost respinsă de Tribunalul Arad, care l-a obligat, în plus, pe Teodor Țigan să restituie imensa primă de pensionare, cea care a […] Articolul Fostul director al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, obligat să dea înapoi prima de pensionare apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
17:20
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, ar putea deveni în curând primul șef de stat în funcție care fuge în Belarus, țara condusă cu mână de fier de Aleksandr Lukașenko, scrie Aktual24. Conform agenției Reuters, dictatorul venezuelean a discutat deja cu Donald Trump despre posibilitatea unui exil onorabil, în schimbul garanțiilor pentru familia sa și pentru active […] Articolul Aktual24 | Președintele Venezuelei ar lua în calcul să plece în exil în Belarus apare prima dată în PRESShub.
17:00
Premierul ilie Bolojan a numit-o, vineri, pe Clara Alexandra Volintiru în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului de Externe. Ea va coordona portofoliul pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului. Numirea a fost transmisă de un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. Anterior numirii sale în funcție, conform CV-ului său, Cara Volintiru […] Articolul Clara Volintiru a fost numită secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe apare prima dată în PRESShub.
16:10
Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a reiterat, vineri, la Braşov, într-o conferinţă de presă, faptul că nu ia în calcul demisia din funcţie, arătând că nu poate fi şantajată „de niciun om politic actual”, informează Agerpres. „Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă acest lucru dintr-un singur motiv: aceste cereri vin […] Articolul Diana Buzoianu: Nu demisionez, nu mă poate şantaja niciun om politic actual apare prima dată în PRESShub.
16:10
Ex-membru USR și fost candidat la recentele alegeri pentru Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, a tras un semnal de alarmă asupra urmărilor pe care situația justiției le poate avea asupra politicii externe. Acesta susține și argumentează că problemele actuale din Justiție ar putea fi un impediment în calea aderării României la OCDE în 2026. Vlad Gheorghe […] Articolul Vlad Gheorghe: „ Problemele din Justiție ne afectează aderarea la OCDE” apare prima dată în PRESShub.
16:00
Consecințe juridice după cel mai mare Pride din Budapesta: primarul capitalei ungare, pe punctul de a fi trimis în instanță # PressHub
Primarul Budapestei, Gergely Karácsony (foto), anunță că poliția maghiară a recomandat trimiterea sa în judecată pentru că a sfidat o interdicție impusă de guvern și a permis desfășurarea paradei Pride din capitală vara aceasta. „Poliția și-a încheiat investigația în cazul meu, în legătură cu marșul Budapest Pride din iunie, cu o propunere de punere sub […] Articolul Consecințe juridice după cel mai mare Pride din Budapesta: primarul capitalei ungare, pe punctul de a fi trimis în instanță apare prima dată în PRESShub.
15:40
Taximetriști din București, anchetați pentru furt de telefoane și fraude bancare de 55.000 lei # PressHub
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a transmis, vineri, că un număr de taximetriști din București sunt vizați de cercetări penale. Aceștia sunt suspectați că ar fi sustras telefoanele clienților. Acestea erau, ulterior, deblocate, iar aplicațiile de banking instalate erau utilizate pentru a transfera ilegal banii victimelor către conturi asociate făptașilor și/sau complicilor. Pe 10 […] Articolul Taximetriști din București, anchetați pentru furt de telefoane și fraude bancare de 55.000 lei apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
15:00
Președinta instanței supreme, Lia Savonea, a provocat un nou scandal la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) după ce, sub pretextul integrării a șapte judecători promovați recent, a luat decizia de a reconfigura toate completurile de judecată. În prezent, sunt opt completuri de judecată a câte 3 judecători și dintre acestea, […] Articolul Reorganizare controversată la Înalta Curte: Savonea schimbă toate completurile penale apare prima dată în PRESShub.
14:50
Premierul Bolojan spune că toţi miniştrii Justiţiei de până acum au o răspundere pentru ce s-a întâmplat în sistem # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri, într-o declaraţie susţinută pe şantierul autostrăzii A3, că toţi miniştrii Justiţiei care au ocupat această funcţie până în prezent au o răspundere „mai mică sau mai mare” pentru ceea ce s-a întâmplat în sistemul de justiţie, dar această răspundere trebuie evaluată. „Fiecare dintre cei care au ocupat un post […] Articolul Premierul Bolojan spune că toţi miniştrii Justiţiei de până acum au o răspundere pentru ce s-a întâmplat în sistem apare prima dată în PRESShub.
14:50
Vineri, Direcția de Sănătate Publică Cluj a confirmat un nou caz de lepră. Încă două potențiale cazuri sunt evaluate. Cele patru victime sunt de sex feminin, originare din Indonezia, erau angajate la salonul de masaj ThaiCo SPA din Cluj Napoca, relatează Cluj24. Primele două victime sunt surori și au între 21 și 25 de ani. […] Articolul Al doilea caz de lepră, confirmat la Cluj apare prima dată în PRESShub.
14:30
Vicepreședintele CNA o contrazice pe Lia Savonea în privința difuzării documentarului Recorder pe TVR: „Un atac la rolul constituțional al TVR și la libertatea presei” # PressHub
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jurcan a contrazis declarațiile Președintei Înaltei Curți, Lia Savonea. Aceasta a susținut că difuzarea documentarului „Justiție Capturată”, realizat de Recorder, reprezintă o „instigare împotriva ordinii constituționale”. La rândul său, Valentin Jurcan a catalogat această declarație drept „un atac la rolul constituțional al TVR”. Printr-un mesaj publicat pe Facebook, […] Articolul Vicepreședintele CNA o contrazice pe Lia Savonea în privința difuzării documentarului Recorder pe TVR: „Un atac la rolul constituțional al TVR și la libertatea presei” apare prima dată în PRESShub.
14:00
Societatea Timișoara avertizează că publicația Recorder și magistrații care au îndrăznit să vorbească despre criza justiției sunt în prezent supuși unor amenințări și unor campanii de denigrare la care contribuie magistrați, politicieni și presă. Societatea Timișoara a premiat în 2020 Grupul de investigații RECORDER pentru contribuția la promovarea valorilor democratice prin jurnalism. Documentarul Justiție capturată […] Articolul Societatea Timișoara cere solidaritate cu jurnaliștii Recorder apare prima dată în PRESShub.
13:50
Peste 500 de magistrați și foști procurori și judecători au semnat apelul la solidaritate cu magistrații care reclamă presiuni profesionale de neimaginat din partea șefilor de instanțe sau parchete. Printre ei se numără și Laura Codruța Kovesi, fost șef al DNA și procuror șef al Parchetului European (EPPO). Lista a fost publicată pe pagina de […] Articolul Laura Kovesi a semnat apelul de sprijin al magistraților care reclamă justiția capturată apare prima dată în PRESShub.
13:20
Peste 500 de magistrați și foști procurori și judecători au semnat apelul la solidaritate cu magistrații care reclamă presiuni profesionale de neimaginat din partea șefilor de instanțe sau parchete. Printre ei se numără și Laura Codruța Kovesi, fost șef al DNA și procuror șef al Parchetului European (EPPO). Lista a fost publicată pe pagina de […] Articolul Laura Kovesi a semnat apelul de sprijin a magistraților care reclamă justiția capturată apare prima dată în PRESShub.
11:30
Sediul Direcţiei pentru Cultură Vâlcea, depozit de obiecte arheologice pentru că Muzeul Judeţean refuză să le ia în custodie # PressHub
Teritoriul judeţului Vâlcea a devenit o atracţie pentru posesorii de detectoare de metale, numai în ultimii ani fiind descoperite astfel sute de bunuri culturale mobile, spune directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură (DJC), Florin Epure (foto), care atrage însă atenţia că judeţul riscă să piardă acest patrimoniu cultural mobil întrucât Muzeul Judeţean nu mai vrea să […] Articolul Sediul Direcţiei pentru Cultură Vâlcea, depozit de obiecte arheologice pentru că Muzeul Judeţean refuză să le ia în custodie apare prima dată în PRESShub.
10:50
Ambasadorii UE adoptă un mecanism care permite utilizarea activele rusești din Europa pentru refacerea Ucrainei # PressHub
Activele rusești aflate în Europa ar putea rămâne blocate pe termen nelimitat, în baza unui mecanism juridic adoptat joi la o reuniune a ambasadorilor UE. Decizia va fi prezentată săptămâna viitoare summitului UE, programat pe 18 decembrie. Ambasadorii statelor membre au acordat Comisiei Europene puteri de urgență pentru a menține înghețate cele aproximativ 210 miliarde […] Articolul Ambasadorii UE adoptă un mecanism care permite utilizarea activele rusești din Europa pentru refacerea Ucrainei apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
10:30
Răspunsurile primite de la Ministrul Transporturilor și Infrastructurii pe subiectul celor două variante ocolitoare – Uricani-Cicoarei și Podu Iloaiei – sunt tot mai sumbre, scrie Ziarul de Iași. Ultimul dintre ele, adresat deputatului Alexandru Muraru, amintește că proiectul centurii de la Podu Iloaiei era gata astă-vară, după trecuse în mai de toate comisiile. Apoi a […] Articolul Centurile ocolitoare ale Iașului sunt în aer. Probleme în faza de avizare apare prima dată în PRESShub.
10:00
Grațiela Milu se delimitează de comunicatul secției pentru judecători a CSM: „Aspectele din documentarul Recorder trebuie verificate” # PressHub
Judecătoarea Grațiela Milu, membru al Consilului Superior al Magistraturii (CSM), spune că nu a fost de acord cu emiterea comunicatului transmis de secția pentru Judecători a Consiliului, că e nevoie ca faptele prezentate în documentarul Recorder să fie verificate, iar dacă e nevoie modificarea legii, dacă se constată disfuncționalități în sistem. „Comunicatul dat astăzi […] Articolul Grațiela Milu se delimitează de comunicatul secției pentru judecători a CSM: „Aspectele din documentarul Recorder trebuie verificate” apare prima dată în PRESShub.
11 decembrie 2025
23:40
Peste 250 de persoane, majoritatea tineri, au protestat joi seara în faţa Tribunalului Iaşi, pentru independenţa justiţiei, în urma investigaţiei Recorder, informează Agerpres. Protestatarii au ignorat că în zona Tribunalului iluminatul stradal nu funcţionează şi scandează: „Nu, pentru hoţi! Justiţie pentru toţi!”, „Justiţie, nu prescripţie”, „Justiţie, nu corupţie”, „Apără Justiţia, Nicuşoare nu mai sta”, „Jos […] Articolul Protest pentru independenţa justiţiei în faţa Tribunalului Iași apare prima dată în PRESShub.
Ieri
23:30
Peste 500 de persoane – potrivit unor estimări neoficiale ale jandarmilor prezenţi la manifestaţie -, au protestat şi joi seară în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca, după ce miercuri seară la protest au participat alte câteva sute de persoane, informează Agerpres. „Este un protest în urma materialului de la Recorder, în care vedem cu […] Articolul Peste 500 de persoane au protestat la Cluj-Napoca cerând independenţa justiţiei apare prima dată în PRESShub.
23:20
Peste 200 de magistrați s-au solidarizat cu cei care au criticat la Recorder derapajele din Justiție. Urmează și revanșa? Președinta Curții de Apel București acuză Recorder de instigare împotriva ordinii constituționale. Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost eroina conferinței de presă pe care a organizat-o Curtea de Apel București pentru a nega acuzațiile investigației Recorder „Justiția […] Articolul Judecătoarea Arsenie, șefa Curții de Apel București, amenință Recorder apare prima dată în PRESShub.
23:00
Interviu Aktual24 | Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial: „Bolojan este ca soldatul japonez. Stă în tranșeu și nu cedează” # PressHub
Alegerile locale din București au marcat un nou episod al ascensiunii forțelor suveraniste, fiind caracterizate totodată de o îngrijorător de scăzută prezență la vot. Aktual24 a încercat să afle cauzele acestor fenomene stând de vorbă cu analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial. Cristian Hrițuc a oferit o radiografie lucidă a momentului actal, de la […] Articolul Interviu Aktual24 | Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial: „Bolojan este ca soldatul japonez. Stă în tranșeu și nu cedează” apare prima dată în PRESShub.
22:50
Ministerul Sănătăţii a anunțat că joi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei persoane sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice. Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. […] Articolul Primul caz de lepră după 44 de ani, în România apare prima dată în PRESShub.
21:50
A doua seară de proteste pentru independența justiției, în Piața Victoriei din Capitală FOTO | VIDEO # PressHub
Câteva sute de persoane protestează, joi seară, în Piața Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiție, informează Agerpres. Protestatarii afișează pancarte cu mesaje precum: ”Savonea, jos labele de pe justiție”, ”M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, ”Justiție, nu corupție”, ”Mă sună Lia. Mergem la pușcărie”. Manifestanții cer independența […] Articolul A doua seară de proteste pentru independența justiției, în Piața Victoriei din Capitală FOTO | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
21:00
Președintele Nicușor Dan îi invită pe toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la „o discuție fără limită de timp” # PressHub
Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să reclame probleme de integritate în sistemul de justiție la „o discuție fără limită de timp”, la Palatul Cotroceni, în data 22 decembrie. Invitația șefului statului vine în contextul în care aproape 200 de magistrați și-au exprimat solidaritatea cu colegii care au sesizat public problemele și […] Articolul Președintele Nicușor Dan îi invită pe toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la „o discuție fără limită de timp” apare prima dată în PRESShub.
20:00
Secretarul general NATO avertizează Europa: „Suntem următoarea țintă a Rusiei”, iar pericolul „prinde contur” # PressHub
Dacă Putin este „pregătit să sacrifice rușii de rând în acest fel, vă puteți închipui ce este dispus să ne facă nouă?”, a declarat secretarul general al NATO. Mark Rutte a avertizat că statele membre trebuie să se pregătească mult mai serios pentru posibilitatea unui conflict la scară mare, subliniind că Rusia ar putea fi […] Articolul Secretarul general NATO avertizează Europa: „Suntem următoarea țintă a Rusiei”, iar pericolul „prinde contur” apare prima dată în PRESShub.
19:40
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic pentru actualizarea regulilor privind verificarea investițiilor străine directe, a anunțat joi Consiliul UE — o măsură menită să împiedice ca tehnologiile strategice și infrastructurile critice ale blocului să ajungă în mâinile unor puteri ostile sau care s-ar putea prevala de poziția lor monopolistă pe piatața globală. Regulile […] Articolul UE întărește controlul investițiilor străine pentru a proteja tehnologiile strategice apare prima dată în PRESShub.
19:20
Turnul Sfatului, un monument istoric emblematic al Sibiului, va intra într-un proces de reabilitare în următoarele 24 de luni, a anunțat Primăria Sibiu. Primarul Astrid Fodor a semnat miercuri, 10 decembrie, contractul pentru execuția lucrărilor cu asocierea Decorint SRL & Domino Construct Expert SRL. Valoarea contractului este 9,27 milioane de lei, asigurați din fonduri europene […] Articolul Turnul Sfatului, o emblemă a Sibiului istoric și turistic, intră în reabilitare apare prima dată în PRESShub.
19:00
Val de solidaritate în magistratură după documentarul Recorder: judecători și procurori cer schimbări profunde # PressHub
Sute de magistrați își exprimă solidaritatea cu colegii care au sesizat public problemele și presiunile din justiție, în contextul publicării documentarului Recorder „Justiția capturată”. Printr-o postare pe facebook, judecătoarea de la Curtea de Apel Craiova, Sorina marinaș, a lansat un apel la solidaritate, alături de câteva sute de colegi, la solidaritate fașă de judecătorii Laurențiu […] Articolul Val de solidaritate în magistratură după documentarul Recorder: judecători și procurori cer schimbări profunde apare prima dată în PRESShub.
18:40
Val de solidaritate în magistratură după documentarul Recorder: judecători cer schimbări profunde # PressHub
Sute de magistrați își exprimă solidaritatea cu colegii care au sesizat public problemele și presiunile din justiție, în contextul publicării documentarului Recorder „Justiția capturată”. Printr-o postare pe facebook, judecătoarea de la Curtea de Apel Craiova, Sorina marinaș, a lansat un apel la solidaritate, alături de câteva sute de colegi, la solidaritate fașă de judecătorii Laurențiu […] Articolul Val de solidaritate în magistratură după documentarul Recorder: judecători cer schimbări profunde apare prima dată în PRESShub.
18:00
Justiția românească după „Justiție capturată”: criza unui sistem sufocat și răspunsurile care nu mai pot întârzia # PressHub
Dezvăluirile documentarului „Justiție capturată” au readus în prim-plan o realitate pe care unii magistrați o semnalau de ani buni: fisurile structurale ale unui sistem care riscă să își piardă rostul fundamental – acela de a proteja cetățeanul și de a apăra statul de drept. Reacțiile instituționale de după apariția filmului au agravat însă tensiunea. În […] Articolul Justiția românească după „Justiție capturată”: criza unui sistem sufocat și răspunsurile care nu mai pot întârzia apare prima dată în PRESShub.
17:10
Aktual24 | Realitatea Plus atacă Recorder după documentarul despre justiție. Patronul postului are proces la ICCJ. Prejudiciul în dosar, 5 milioane de euro # PressHub
Postul Realitatea Plus și Anca Alexandrescu au lansat o campanie extrem de violentă la adresa Recorder după publicarea documentarului ”Justiție capturată”. ”Tara ne este furată de sub nas în timp ce dezbinatorii sunt infiltrați în mișcarea suveranistă pentru a vă distrage atenția! Deschideți ochii! Așa zisul documentar despre justiție are în spate securiști cu acte […] Articolul Aktual24 | Realitatea Plus atacă Recorder după documentarul despre justiție. Patronul postului are proces la ICCJ. Prejudiciul în dosar, 5 milioane de euro apare prima dată în PRESShub.
17:00
Conferința de presă a Curții de Apel București care a început prost și s-a terminat și mai prost # PressHub
Dornică să transmită un mesaj de forță și o unitate de monolit, președinta CAB Liana Arsenie a adunat cât mai mulți judecători în spatele ei. Gestul a fost premeditat, dovadă în acest sens fiind un mesaj intern în care o vicepreședintă, Ionela Tudor, a cerut, la 12.03 mobilizarea în sala de judecată. „Bună ziua. Rugămintea […] Articolul Conferința de presă a Curții de Apel București care a început prost și s-a terminat și mai prost apare prima dată în PRESShub.
16:50
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a declarat, printr-un comunicat de presă transmis joi, că va supune verificării cazurile prezentate în documentarul Recorder „Justiție capturată”. Secția pentru procurori a declarat că, în cazul confirmării veridității realităților prezentate în documentarul Recorder, procesul justiției ar putea fi confirmat drept profund viciat. prin urmare, Secția […] Articolul Secția pentru procurori a CSM anunță investigații interne apare prima dată în PRESShub.
16:50
Securitatea este o prioritate pentru mulți proprietari și administratori de bloc. Dezvoltarea urbană aduce cu sine densitate, agitație și, inevitabil, vulnerabilități, iar fiecare alegere legată de siguranță poate face diferența. E vorba despre un confort real, pe termen lung. Nu doar că vrei să te simți în siguranță, ci și să știi că ai luat […] Articolul Soluții pentru creșterea siguranței în clădirile rezidențiale apare prima dată în PRESShub.
16:50
Magistrații reclamă hărțuirea vocilor critice și cer protecție legală de avertizori de integritate # PressHub
Trei asociații reprezentative ale magistraților din România au lansat un mesaj public tranșant, prin care își reafirmă solidaritatea cu colegii cercetați disciplinar pentru delicte de opinie și solicită autorităților statului să implementeze urgent recomandările internaționale privind protecția avertizorilor de integritate. Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru […] Articolul Magistrații reclamă hărțuirea vocilor critice și cer protecție legală de avertizori de integritate apare prima dată în PRESShub.
16:40
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, informează Agerpres. Iniţial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului. Pentru această lege Guvernul […] Articolul Legea prin care cresc taxele locale, constituţională. CCR a respins sesizarea AUR apare prima dată în PRESShub.
16:30
VIDEO Momentul în care Președinta ÎCCJ, Lia Savonea, intervine telefonic în Conferința de presă CAB # PressHub
În timpul conferinței de presă de la CAB, se poate auzi cum judecătoarea Ionela Tudor îi șoptește președintei Curții de Apel București, Liliana Arsenie, că este contactată prin apel de către Președinta Înalții Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea. Odată revenită, aceasta îi transmite șefei CAB să menționeze că Minsitrul de Interne, Cătălin Predoiu, […] Articolul VIDEO Momentul în care Președinta ÎCCJ, Lia Savonea, intervine telefonic în Conferința de presă CAB apare prima dată în PRESShub.
16:20
Control judiciar pentru bărbatul care a purtat un steag cu chipul lui Zelea Codreanu, de 1 Decembrie, la Alba Iulia # PressHub
Un tânăr care, în 1 Decembrie, a purtat la Alba Iulia un steag pe care era inscripţionat chipul lui Corneliu Zelea Codreanu, a fost identificat şi reţinut de poliţişti, iar joi a fost dispusă faţă de acesta măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. „Din probele administrate până în prezent a rezultat […] Articolul Control judiciar pentru bărbatul care a purtat un steag cu chipul lui Zelea Codreanu, de 1 Decembrie, la Alba Iulia apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.