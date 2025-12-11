Turnul Sfatului, o emblemă a Sibiului istoric și turistic, intră în reabilitare
Turnul Sfatului, un monument istoric emblematic al Sibiului, va intra într-un proces de reabilitare în următoarele 24 de luni, a anunțat Primăria Sibiu. Primarul Astrid Fodor a semnat miercuri, 10 decembrie, contractul pentru execuția lucrărilor cu asocierea Decorint SRL & Domino Construct Expert SRL. Valoarea contractului este 9,27 milioane de lei, asigurați din fonduri europene […] Articolul Turnul Sfatului, o emblemă a Sibiului istoric și turistic, intră în reabilitare apare prima dată în PRESShub.
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic pentru actualizarea regulilor privind verificarea investițiilor străine directe, a anunțat joi Consiliul UE — o măsură menită să împiedice ca tehnologiile strategice și infrastructurile critice ale blocului să ajungă în mâinile unor puteri ostile sau care s-ar putea prevala de poziția lor monopolistă pe piatața globală. Regulile […] Articolul UE întărește controlul investițiilor străine pentru a proteja tehnologiile strategice apare prima dată în PRESShub.
Val de solidaritate în magistratură după documentarul Recorder: judecători și procurori cer schimbări profunde # PressHub
Sute de magistrați își exprimă solidaritatea cu colegii care au sesizat public problemele și presiunile din justiție, în contextul publicării documentarului Recorder „Justiția capturată”. Printr-o postare pe facebook, judecătoarea de la Curtea de Apel Craiova, Sorina marinaș, a lansat un apel la solidaritate, alături de câteva sute de colegi, la solidaritate fașă de judecătorii Laurențiu […] Articolul Val de solidaritate în magistratură după documentarul Recorder: judecători și procurori cer schimbări profunde apare prima dată în PRESShub.
Val de solidaritate în magistratură după documentarul Recorder: judecători cer schimbări profunde # PressHub
Sute de magistrați își exprimă solidaritatea cu colegii care au sesizat public problemele și presiunile din justiție, în contextul publicării documentarului Recorder „Justiția capturată”. Printr-o postare pe facebook, judecătoarea de la Curtea de Apel Craiova, Sorina marinaș, a lansat un apel la solidaritate, alături de câteva sute de colegi, la solidaritate fașă de judecătorii Laurențiu […] Articolul Val de solidaritate în magistratură după documentarul Recorder: judecători cer schimbări profunde apare prima dată în PRESShub.
18:00
Justiția românească după „Justiție capturată”: criza unui sistem sufocat și răspunsurile care nu mai pot întârzia # PressHub
Dezvăluirile documentarului „Justiție capturată” au readus în prim-plan o realitate pe care unii magistrați o semnalau de ani buni: fisurile structurale ale unui sistem care riscă să își piardă rostul fundamental – acela de a proteja cetățeanul și de a apăra statul de drept. Reacțiile instituționale de după apariția filmului au agravat însă tensiunea. În […] Articolul Justiția românească după „Justiție capturată”: criza unui sistem sufocat și răspunsurile care nu mai pot întârzia apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Realitatea Plus atacă Recorder după documentarul despre justiție. Patronul postului are proces la ICCJ. Prejudiciul în dosar, 5 milioane de euro # PressHub
Postul Realitatea Plus și Anca Alexandrescu au lansat o campanie extrem de violentă la adresa Recorder după publicarea documentarului ”Justiție capturată”. ”Tara ne este furată de sub nas în timp ce dezbinatorii sunt infiltrați în mișcarea suveranistă pentru a vă distrage atenția! Deschideți ochii! Așa zisul documentar despre justiție are în spate securiști cu acte […] Articolul Aktual24 | Realitatea Plus atacă Recorder după documentarul despre justiție. Patronul postului are proces la ICCJ. Prejudiciul în dosar, 5 milioane de euro apare prima dată în PRESShub.
17:00
Conferința de presă a Curții de Apel București care a început prost și s-a terminat și mai prost # PressHub
Dornică să transmită un mesaj de forță și o unitate de monolit, președinta CAB Liana Arsenie a adunat cât mai mulți judecători în spatele ei. Gestul a fost premeditat, dovadă în acest sens fiind un mesaj intern în care o vicepreședintă, Ionela Tudor, a cerut, la 12.03 mobilizarea în sala de judecată. „Bună ziua. Rugămintea […] Articolul Conferința de presă a Curții de Apel București care a început prost și s-a terminat și mai prost apare prima dată în PRESShub.
16:50
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a declarat, printr-un comunicat de presă transmis joi, că va supune verificării cazurile prezentate în documentarul Recorder „Justiție capturată”. Secția pentru procurori a declarat că, în cazul confirmării veridității realităților prezentate în documentarul Recorder, procesul justiției ar putea fi confirmat drept profund viciat. prin urmare, Secția […] Articolul Secția pentru procurori a CSM anunță investigații interne apare prima dată în PRESShub.
16:50
Securitatea este o prioritate pentru mulți proprietari și administratori de bloc. Dezvoltarea urbană aduce cu sine densitate, agitație și, inevitabil, vulnerabilități, iar fiecare alegere legată de siguranță poate face diferența. E vorba despre un confort real, pe termen lung. Nu doar că vrei să te simți în siguranță, ci și să știi că ai luat […] Articolul Soluții pentru creșterea siguranței în clădirile rezidențiale apare prima dată în PRESShub.
16:50
Magistrații reclamă hărțuirea vocilor critice și cer protecție legală de avertizori de integritate # PressHub
Trei asociații reprezentative ale magistraților din România au lansat un mesaj public tranșant, prin care își reafirmă solidaritatea cu colegii cercetați disciplinar pentru delicte de opinie și solicită autorităților statului să implementeze urgent recomandările internaționale privind protecția avertizorilor de integritate. Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru […] Articolul Magistrații reclamă hărțuirea vocilor critice și cer protecție legală de avertizori de integritate apare prima dată în PRESShub.
16:40
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, informează Agerpres. Iniţial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului. Pentru această lege Guvernul […] Articolul Legea prin care cresc taxele locale, constituţională. CCR a respins sesizarea AUR apare prima dată în PRESShub.
16:30
VIDEO Momentul în care Președinta ÎCCJ, Lia Savonea, intervine telefonic în Conferința de presă CAB # PressHub
În timpul conferinței de presă de la CAB, se poate auzi cum judecătoarea Ionela Tudor îi șoptește președintei Curții de Apel București, Liliana Arsenie, că este contactată prin apel de către Președinta Înalții Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea. Odată revenită, aceasta îi transmite șefei CAB să menționeze că Minsitrul de Interne, Cătălin Predoiu, […] Articolul VIDEO Momentul în care Președinta ÎCCJ, Lia Savonea, intervine telefonic în Conferința de presă CAB apare prima dată în PRESShub.
16:20
Control judiciar pentru bărbatul care a purtat un steag cu chipul lui Zelea Codreanu, de 1 Decembrie, la Alba Iulia # PressHub
Un tânăr care, în 1 Decembrie, a purtat la Alba Iulia un steag pe care era inscripţionat chipul lui Corneliu Zelea Codreanu, a fost identificat şi reţinut de poliţişti, iar joi a fost dispusă faţă de acesta măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. „Din probele administrate până în prezent a rezultat […] Articolul Control judiciar pentru bărbatul care a purtat un steag cu chipul lui Zelea Codreanu, de 1 Decembrie, la Alba Iulia apare prima dată în PRESShub.
Procesul privind contestarea candidaturii judecătoarei Lia Savonea șa șefia instanței supreme a fost mutat de Înalta Curte de Casație și Justiție de la Cluj la Alba Iulia. Pe 11 noiembrie, relatează Declic, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut Înaltei Curți strămutarea dosarului la Curtea de Apel Alba-Iulia. Acțiunea CSM Consiliul Superior al Magistraturii a argumentat […] Articolul Dosarul numirii Liei Savonea la șefia ÎCCJ se mută de la Cluj la Alba Iulia apare prima dată în PRESShub.
14:40
Radu Marinescu, după documentarul Recorder: responsabilitatea anchetării problemelor revine magistraților, nu ministerului # PressHub
Radu Marinescu, a declarat, pentru Antena 3, că nu poate interveni ca Ministru al Justiției, în problemele legate de magistrați. Ministrul a transmis că a urmărit documentarul realizat de Recorder și că, în cadrul acestuia, sunt scoase în evidență probleme concrete ale judiciarului. Acesta a subliniat, însă, că o intervenție din partea Ministerului Justiției ar […] Articolul Radu Marinescu, după documentarul Recorder: responsabilitatea anchetării problemelor revine magistraților, nu ministerului apare prima dată în PRESShub.
Au fost ridicate restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi din Prahova afectate de criza de la Paltinu # PressHub
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, joi, restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu, care a debutat în data de 28 noiembrie, informează Agerpres. Conform unui comunicat de presă al DSP Prahova, evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Brebu, […] Articolul Au fost ridicate restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi din Prahova afectate de criza de la Paltinu apare prima dată în PRESShub.
13:10
Conferința de presă CAB. Raluca Moroșanu: „Am venit să îl susțin ppe colegul Laurențiu Beșu” # PressHub
Înainte de începerea conferinței de presă propriu-zise de la Curtea de Apel București, judecătoarea Raluca Moroșan a luat cuvântul. Ea a manifestat solidaritate față de procurorul laurențiu Beșu, unul dintre magistrații care a dat declarații în cadrul documentarului Recorder „Justiție capturată”. Am 26 de ani de magistrastură, dintre care 19 la Curtea de Apel București, […] Articolul Conferința de presă CAB. Raluca Moroșanu: „Am venit să îl susțin ppe colegul Laurențiu Beșu” apare prima dată în PRESShub.
12:50
Bulgaria, înainte de intrarea în zona euro: proteste uriașe și acuzații de corupție zguduie guvernul # PressHub
Cu doar câteva săptămâni înainte de adoptarea monedei euro, Bulgaria se confruntă cu cele mai mari proteste din ultimii ani, zeci de mii de oameni ieșind în stradă pentru a denunța corupția guvernului și influența oligarhică asupra politicii. Protestele de miercuri seară, la care au participat zeci de mii de oameni, vin după manifestațiile de […] Articolul Bulgaria, înainte de intrarea în zona euro: proteste uriașe și acuzații de corupție zguduie guvernul apare prima dată în PRESShub.
11:50
Prezență fizică la ghișeu și livrarea documentelor cu poșta la înmatriculările „online”. De ce digitalizarea serviciilor publice nu simplifică lucrurile pentru cetățeni # PressHub
Digitalizarea serviciilor publice ar trebui să aducă mai multă simplitate și confort pentru cetățeni, reducând drumurile inutile și timpul pierdut la ghișeu. Pentru ieșeni, contactul cu Serviciul Regim Permise și Înmatriculări din Iași rămâne încă o sursă de frustrări, chiar și în această eră a tehnologiei, scrie Ziarul de Iași. Contactat de Ziarul de Iași, […] Articolul Prezență fizică la ghișeu și livrarea documentelor cu poșta la înmatriculările „online”. De ce digitalizarea serviciilor publice nu simplifică lucrurile pentru cetățeni apare prima dată în PRESShub.
Sub presiunile intense ale administrației Trump, dar mai ales a amenințării că președintele american ar putea abandona cauza Ucrainei si a aliaților europeni, Kievul a anunțat că a transmis miercuri la Washington răspunsul său la cea mai recentă propunere de pace elaborată de Statele Unite pentru încheierea războiului cu Rusia, au declarat pentru CNN oficiali […] Articolul Kievul răspunde cu un plan revizuit de pace, sub presiunea directă a lui Trump apare prima dată în PRESShub.
10:50
Judecătorii majoritari din CSM acuză „un plan bine stabilit” care distruge încrederea în justiție # PressHub
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susține că documentarul Recorder Justiția Capturată face parte dintr-o campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti „prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. Judecătorii din CSM, susținători majoritari ai Liei Savonea, acuză o conspirație împotriva lor, […] Articolul Judecătorii majoritari din CSM acuză „un plan bine stabilit” care distruge încrederea în justiție apare prima dată în PRESShub.
10:20
Simina Tănăsescu, raportor pe legea pensiilor magistraților: „CCR și instanța supremă nu pot verifica oportunitatea diverselor politici publice” # PressHub
Simina Tănăsescu, președinte al Curții Constituționale și raportor pe legea privind reforma pensiilor magistraților, arată în concluziile pe marginea documentului că acesta este constituțional și că legea guvernului Bolojan poate fi aplicată. Tănăsescu susține că CCR „nu are competența de a examina oportunitatea inițierii unui demers legislativ şi nici de a cuantifica impactul bugetar pe […] Articolul Simina Tănăsescu, raportor pe legea pensiilor magistraților: „CCR și instanța supremă nu pot verifica oportunitatea diverselor politici publice” apare prima dată în PRESShub.
10:10
USR cere ministrul Justiției demiterea șefului DNA, Marius Voineag, după documentarul Recorder # PressHub
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Liderul USR solicită Ministerul Justiției să facă urgent un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor, iar toate promovările în justiție să fie făcute prin concurs. „Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă […] Articolul USR cere ministrul Justiției demiterea șefului DNA, Marius Voineag, după documentarul Recorder apare prima dată în PRESShub.
Comunicatul Curții de Apel București, între necunoașterea legii și atacul la adresa judecătorului Laurențiu Beșu # PressHub
Comunicatul Curții de Apel București prin care judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a apărut asumat în documentarul „Justiția Capturată” de la Recorder denotă cel puțin necunoștere a legii. Instituția organizează joi o conferință de presă și încearcă să explice erorile comise în aceste zile. Comunicatul, semnat de Biroul de Informare a Curții de Apel București […] Articolul Comunicatul Curții de Apel București, între necunoașterea legii și atacul la adresa judecătorului Laurențiu Beșu apare prima dată în PRESShub.
00:20
Aktual24 | ”Ucraina de Est” și ”Ucraina de Vest”. SUA iau în calcul scenariul coreean pentru încheierea războiului din Ucraina # PressHub
Printre alte opțiuni pentru a pune capăt războiului din Ucraina, SUA iau în considerare implementarea așa-numitului scenariu coreean. Țara va fi divizată de-a lungul liniei de contact, așa cum s-a întâmplat cu Coreea de Sud și Coreea de Nord în urma războiului din 1950-1953. Potrivit The Washington Post pacea în Ucraina ar trebui să arate […] Articolul Aktual24 | ”Ucraina de Est” și ”Ucraina de Vest”. SUA iau în calcul scenariul coreean pentru încheierea războiului din Ucraina apare prima dată în PRESShub.
Proteste și la Cluj pentru justiție și cereri de demisii: Savonea, Marinescu, Voineag! FOTO # PressHub
Cluj-Napoca s-a alăturat miercuri seară valului de manifestații declanșate în țară după ancheta Recorder privind influențele politice din sistemul judiciar. Zeci de oameni s-au adunat în fața Tribunalului Cluj pentru a cere demisii la vârful instituțiilor-cheie ale justiției: Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Radu Marinescu, ministrul Justiției, Marius Voineag, procurorul-șef al […] Articolul Proteste și la Cluj pentru justiție și cereri de demisii: Savonea, Marinescu, Voineag! FOTO apare prima dată în PRESShub.
21:40
Doi artiști excepționali, dirijorul Fuad Ibrahimov și violonistul Gidon Kremer, invitații Filarmonicii George Enescu la concerte sold-out pe 11 și 12 decembrie # PressHub
Doi artiști internaționali excepționali – talentatul dirijor Fuad Ibrahimov și apreciatul violonist Gidor Kramer – sunt invitații speciali ai Filarmonicii George Enescu, la concertele din 11 și 12 decembrie, care propun publicului un program inedit, inspirat din literatură, mit și spiritualitate, cu lucrări de Debussy, Stravinski, Gubaidulina și Garayev. Concertele sunt sold-out. Fuad Ibrahimov este […] Articolul Doi artiști excepționali, dirijorul Fuad Ibrahimov și violonistul Gidon Kremer, invitații Filarmonicii George Enescu la concerte sold-out pe 11 și 12 decembrie apare prima dată în PRESShub.
21:20
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic provizoriu pentru a stabili un nou obiectiv climatic intermediar, obligatoriu: reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040. Măsura completează traiectoria către neutralitatea climatică în 2050 și introduce flexibilități pentru industrie și statele membre, inclusiv utilizarea creditelor internaționale și a […] Articolul UE fixează obiectiv climatic obligatoriu: –90% emisii până în 2040 apare prima dată în PRESShub.
20:50
Sute de persoane s-au adunat la protestul pentru o justiție independentă, în fața CSM. Protest și la Cluj-Napoca | VIDEO # PressHub
Sute de persoane au ieșit în stradă miercuri seara în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la protestul pentru independența justiției organizat în urma documentarului Recorder. Protestatarii au scandat lozinci pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrati independenti, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu complicitate”, „Legea este pentru toți, fără milă […] Articolul Sute de persoane s-au adunat la protestul pentru o justiție independentă, în fața CSM. Protest și la Cluj-Napoca | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
20:10
Cum arată căsătoria „în cloud”, la un an de la digitalizarea emiterii actelor de Stare Civilă. Certificatele digitale se tipăresc și se semnează de mână # PressHub
Statul român a cheltuit 185 de milioane de lei pentru a digitaliza integral căsătoriile. S-a lucrat cinci ani pentru digitalizarea arhivei ultimului secol de acte de stare civilă – nașteri, căsătorii, divorțuri și decese, iar de un an, sistemul e activ. Doar că lucrurile nu s-au schimbat aproape deloc pentru beneficiarul final: cetățeanul care vine […] Articolul Cum arată căsătoria „în cloud”, la un an de la digitalizarea emiterii actelor de Stare Civilă. Certificatele digitale se tipăresc și se semnează de mână apare prima dată în PRESShub.
Materialul Recorder despre capturarea justiției de către un grup de magistrați conduși de Lia Savonea care i-au scăpat pe bandă rulantă pe marii corupți ai României trimite deja unde de șoc în societatea românească, la mai puțin de o zi de la publicare. Apelurile către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan de a „face […] Articolul Aktual24 | Doar proteste ca la OUG 13 vor salva justiția apare prima dată în PRESShub.
19:00
Un elan a fost observat în sălbăticie în județul Hunedoara. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit | VIDEO # PressHub
Un elan a fost observat de specialiștii asociației Rewilding Romania pe un teren ce ar fi situat în aria geografică a județului Hunedoara, organizația postând imagini filmate cu animalul, miercuri, pe pagina sa de socializare. Descoperirea este apreciată ca fiind una „importantă pentru fauna sălbatică a României”, însă, deocamdată, nu se știe de unde ar […] Articolul Un elan a fost observat în sălbăticie în județul Hunedoara. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
19:00
Miercuri, 10 decembrie, a avut loc, în fața guvernului, un nou protest al sindicatelor din învățământ. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” cer demiterea Ministrului Educației, Daniel David. Manifestanții condamnă, în continuare, măsurile de austeritate care vizează Educația. PressHUB a discutat cu organizatorii și participanții . Protestatară: „Sperăm […] Articolul Protestul sindicatelor din Educație apare prima dată în PRESShub.
18:30
Președintele Nicușor Dan și omologul său francez, Emmanuel Macron, nu au semnat niciun document din care să rezulte un nou stadiu de colaborare strategică, deși la Paris au fost făcute multe promisiuni. În mediile politice și militare din România se vorbește despre înlocuirea cu forțe franceze a celor aproape 1000 de soldați americani pe care […] Articolul Nicușor Dan s-a întors de la Paris cu mâna goală? apare prima dată în PRESShub.
17:50
Nicușor Dan, reacție la documentarul Recorder: apel către magistrați și promisiunea unui raport despre sistem # PressHub
Președintele Nicușor Dan a publicat, pe Facebook, o reacție la documentarul „Justiție capturată” publicat de recorder. Șeful statului susține că reformarea sistemului de Justiție poate veni doar din interior. În acest sens, a făcut un apel la „magistrații de bună-credință” și a declarat că va prezenta un raport cu privire la situația sistemului de justiție. […] Articolul Nicușor Dan, reacție la documentarul Recorder: apel către magistrați și promisiunea unui raport despre sistem apare prima dată în PRESShub.
17:20
Curtea de Apel București sesizează Inspecția Judiciară față de judecătorul care a apărut în documentarul Recorder # PressHub
Curtea de Apel București a anunțat, printr-un comunicat de presă, că cere Inspecției Judiciare, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), CSAT și Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitășii (CNSAS) să clarifice „aspectele ce planează asupra tuturor elementelor acestui caz”, cu referire la judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a apărut în documentarul Recorder „Justiția capturată”. Verificarea cerută […] Articolul Curtea de Apel București sesizează Inspecția Judiciară față de judecătorul care a apărut în documentarul Recorder apare prima dată în PRESShub.
16:50
Cristian Preda, politolog și profesor universitar, a lansat, miercuri, o critică asupra sistemului de justiție din România. Printr-o postare pe Facebook, politologul susține că amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților este un indicator clar al faptului că criza instituțională și politică ce a marcat perioada Iohannis nu a fost soluționată. Conform profesorului Preda, în ciuda […] Articolul Cristian Preda: „Epoca Iohannis încă nu s-a sfârșit” apare prima dată în PRESShub.
16:40
De miercuri a intrat în vigoare această măsură fără precedent, menită să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi adictivi, prădători online și bullying digital. Nicio altă țară nu a adoptat măsuri atât de drastice, iar implementarea noii legislații este atent monitorizată de politicieni din întreaga lume, relatează CNN. Cele 10 platforme vizate […] Articolul Premieră mondială în Australia: copiii sub 16 ani și-au pierdut accesul la social media apare prima dată în PRESShub.
15:30
Protest pentru „o justiție independentă”, în fața sediului CSM, după documentarul Recorder # PressHub
Un protest împotriva abuzurilor din justiție este organizat miercuri seara, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după ce Recorder a publicat un documentar în care prezintă mecanismele prin care sistemul judiciar din România a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni. Protestul este programat să înceapă […] Articolul Protest pentru „o justiție independentă”, în fața sediului CSM, după documentarul Recorder apare prima dată în PRESShub.
14:50
Trei judecători de la instanța supremă au admis o cale extraordinară de atac în dosarul fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, și au decis anularea mandatului de executare a pedepsei de 6 ani închisoare. Decizia este definitivă, Duță fiind eliberat încă din 17 septembrie, când a fost admis în principiu […] Articolul Pedeapsa de 6 ani închisoare a lui Lucian Duță, anulată de instanța supremă apare prima dată în PRESShub.
14:40
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe ministrul Justiției, după documentarul Recorder # PressHub
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiției și modul în care inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare prin prelungirea proceselor și prescriere, au anunțat miercuri reprezentanții USR. Grupul parlamentar USR a solicitat Biroului Permanent al Camerei Deputaților participarea ministrului Justiției, Radu […] Articolul USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe ministrul Justiției, după documentarul Recorder apare prima dată în PRESShub.
14:20
Documentarul Recorder „Justiție capturată” va fi transmis miercuri seară de TVR. Adriana Săftoiu: „Credem că merită să fie văzut” # PressHub
Documentarul Recorder „Justiție capturată” va fi transmis miercuri seară de către televiziunea publică, a confirmat președintele director general al TVR Adriana Săftoiu pentru HotNews. Documentarul va fi difuzat de la ora 21.00. Mihai Voinea, autor al investigației alături de Andreea Pocotilă și cofondator al Recorder, a precizat pentru HotNews că a cedat gratuit dreptul de […] Articolul Documentarul Recorder „Justiție capturată” va fi transmis miercuri seară de TVR. Adriana Săftoiu: „Credem că merită să fie văzut” apare prima dată în PRESShub.
13:00
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România cere din nou autorităților, după investigația Recorder, „să adopte fără întârziere reforme curajoase pentru întărirea statului de drept și a independenței justiției” # PressHub
După publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a transmis un comunicat în care „solicită din nou autorităților competente reforme reale și să înceteze să mai ignore semnalele de alarmă date și să adopte fără întârziere reforme curajoase pentru întărirea statului de drept și a independenței justiției”. Asociaţia Forumul Judecătorilor susține că, […] Articolul Asociaţia Forumul Judecătorilor din România cere din nou autorităților, după investigația Recorder, „să adopte fără întârziere reforme curajoase pentru întărirea statului de drept și a independenței justiției” apare prima dată în PRESShub.
12:30
Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite nu este „o surpriză” dar nu marchează o ruptură între partenerii transatlantici care „vor rămâne în același bloc de valori”, a fost primul comentariu al președintelui Nicușor Dan, la aproape o săptămână de la publicarea controversatului document al administrației Trump. Aflat marți la Paris, într-o vizită oficială […] Articolul Reacția lui Nicușor Dan la noua strategie americană: „Rămânem în același bloc de valori” apare prima dată în PRESShub.
11:40
Șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, după documentarul Recorder: „Campanie de delegitimizare a unor lideri ai justiției” # PressHub
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a declarat pentru HotNews după documentarul Recorder „Justiție capturată” că „nu intenționez să legitimez o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului”. Întrebată de HotNews dacă va demisiona de la conducerea instanței supreme […] Articolul Șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, după documentarul Recorder: „Campanie de delegitimizare a unor lideri ai justiției” apare prima dată în PRESShub.
11:20
Reacția ministrului Justiției după documentarul Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă” # PressHub
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, la Digi24, întrebat despre documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder, că, dacă există cazuri de judecători care au tergiversat intenționat dosare penale pentru prescrierea faptelor, ele trebuie investigate și stabilite vinovățiile. Declarația ministrului Justiției vine în urma unei investigații Recorder, în care mai mulți foști și actuali magistrați […] Articolul Reacția ministrului Justiției după documentarul Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă” apare prima dată în PRESShub.
10:50
Investigație Recorder: „Justiție capturată”. Cum a ajuns sistemul judiciar să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni # PressHub
Recorder a publicat marți seara un documentar video de două ore despre sistemul de Justiție din România, o investigație jurnalistică de peste un an și jumătate care prezintă mai multe mărturii din interiorul sistemului. Documentarul Recorder arată, în detaliu, cum s-a ajuns ca dosarele de mare corupție să fie îngropate în mod sistematic, un fenomen […] Articolul Investigație Recorder: „Justiție capturată”. Cum a ajuns sistemul judiciar să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni apare prima dată în PRESShub.
10:20
Ucraina și partenerii săi lucrează la trei documente care stau la baza eforturilor diplomatice actuale de a pune capăt războiului Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 9 decembrie, după un turneu diplomatic european, care l-a dus la Londra și Roma. Textele vizează un acord-cadru de pace, garanții de securitate și procesul de reconstrucție. Zelenski […] Articolul Zelenski: Ucraina lucrează la un acord de pace, garanții de securitate și reconstrucție apare prima dată în PRESShub.
10:00
Lacurile Vidraru, Paltinu, Pucioasa, Bolboci, Măneciu și Râușor se golesc. Toate acestea alimentează două hidrocentrale care au capacitatea de 270 MW. Mai există hidrocentrale începute care au grad de finalizare între 80% și 98%, cu o capacitate potențiala de 214 MW. Hidrocentralele au rolul de a produce energie electrică în vârfurile de sarcină, ceea ce […] Articolul România sabotată? Dezastrul energiei din 2025 apare prima dată în PRESShub.
06:00
Nou protest al sindicatelor din Educație: FSLI și FSE solicită demiterea lui Daniel David # PressHub
Astăzi la ora 13:00 este anunțat un nou protest al sindicatelor din Educație, în Piața Victoriei. Organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE) protestul cere demiterea Ministrului Educației, Daniel David. Protestul a fost anunțat pe social media pe 8 (FSE), respectiv, 9 decembrie (FSLI). Reproșul sindicatelor […] Articolul Nou protest al sindicatelor din Educație: FSLI și FSE solicită demiterea lui Daniel David apare prima dată în PRESShub.
