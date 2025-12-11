Turnul Sfatului, o emblemă a Sibiului istoric și turistic, intră în reabilitare

10:50

Recorder a publicat marți seara un documentar video de două ore despre sistemul de Justiție din România, o investigație jurnalistică de peste un an și jumătate care prezintă mai multe mărturii din interiorul sistemului. Documentarul Recorder arată, în detaliu, cum s-a ajuns ca dosarele de mare corupție să fie îngropate în mod sistematic, un fenomen […] Articolul Investigație Recorder: „Justiție capturată”. Cum a ajuns sistemul judiciar să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni apare prima dată în PRESShub.