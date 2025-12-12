Cristian Tudor Popescu spune că „dictatura Savonea” s-a spart: „Mi-au dat lacrimile când a vorbit Raluca Moroșanu”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de părere că epoca Lia Savonea se apropie de final, odată cu ceea ce s-a întâmplat la conferința de presă de la Curtea de Apel București, unde judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit și și-a criticat șefii în văzul românilor care priveau scena în direct la televizor. CTP: „De mult nu […]
Pe 11 decembrie, o femeie în vârstă de 38 de ani a pierdut controlul mașinii în La Ciotat, departamentul Bouches-du-Rhône din Franța. Vehiculul, un Jaguar, a trecut prin gard și prin pereții de sticlă ai piscinei municipale, ajungând direct în bazinul principal al complexului Jean Boiteux, cu tot cu șoferiță și fiica ei de 5 […]
Criză sanitară la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași: bacterii periculoase găsite în apa potabilă, ministrul Sănătății se deplasează la fața locului # Libertatea
O nouă criză sanitară a izbucnit la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria din Iași”, acolo unde mai multe bacterii periculoase au fost descoperite în apa potabilă, după cum a anunțat chiar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Bacterii periculoase, descoperite în apa potabilă de la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sf. Maria din Iași” […]
Peste 100 de oameni au mers la Oradea ca să doneze sânge pentru medicul Vharoon Sharma, aflat în stare critică # Libertatea
Peste 100 de oameni au mers vineri la Centrul de Transfuzie din Oradea ca să doneze sânge pentru medicul neurolog Vharoon Sharma, care este în stare foarte gravă la ATI. Mobilizarea a venit după apelurile făcute pe rețelele de socializare de apropiații și pacienții lui, a scris e-bihoreanul.ro. „Se caută donatori de sânge pentru Dr. […]
Un „supercutremur” amenință Istanbulul: energia seismică se acumulează periculos pe falia din nordul Turciei # Libertatea
Energia seismică avansează de ani de zile spre Istanbul de-a lungul unei falii active din Turcia, iar un studiu recent reevaluează riscul pentru această regiune, relatează cotidianul german Tagesspiegel. În aprilie, cel mai puternic seism din ultimii 60 de ani Pe 23 aprilie, un cutremur de magnitudine 6,2 a zguduit Istanbulul. Deși epicentrul, aflat la […]
Trendul biofilic aduce natura în casă, inspirându-se din materiale organice și culori pământii. Designerii și proprietarii încorporează tot mai mult tonuri naturale și texturi care amintesc de peisaje. Designul Biofilic devine tot mai popular în tendințele pentru amenajări interioare Tendința de design biofil câștigă tot mai mult teren în amenajarea interioară, inspirându-se din materiale organice […]
Minele Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan se închid. Câți bani a aprobat Nicușor Dan către Societatea Complexul Energetic „Valea Jiului” # Libertatea
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2025, care stabileşte cadrul legal pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic „Valea Jiului” – S.A., în vederea închiderii și punerii în siguranță a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, relatează News.ro. Legea, adoptată de […]
Horoscop 13 decembrie 2025. Vărsătorii au puterea de a privi cu mai multă seninătate și spre viitor, și în direcția unor probleme din prezent # Libertatea
Horoscop 13 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 13 decembrie 2025: Ai ocazia să faci o oarecare ordine în gândurile, intențiile și treburile tale urgente, lăsându-le pe toate […]
O fetiță i-a oferit o căpșună unui soldat francez în Kosovo acum 25 de ani. Astăzi, el a venit să o vizite în Serbia # Libertatea
Un soldat francez și o fetiță din Kosovo au devenit protagoniștii unei povești emoționante în urmă cu peste 20 de ani, atunci când micuța i-a dat o căpșună. Soldatul a revenit după mai bine de 20 de ani în Serbia să o viziteze. Prietenia dintre fetița din Kosovo și soldatul francez a pornit de la […]
Un general american de top spune care va fi prima țintă a NATO din Rusia dacă Putin va ataca Occidentul # Libertatea
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, avertizează asupra pericolelor unui plan de pace favorabil Rusiei în Ucraina. Într-un interviu acordat publicației independente ruse Meduza, generalul-locotenent în retragere explică de ce un astfel de acord ar putea duce la un atac asupra NATO în viitorul apropiat. Ucraina trebuie ajutată să învingă Rusia Potrivit […]
Starul argentinian Lionel Messi va inaugura sâmbătă, în India, o statuie de 21 de metri care îl reprezintă, în cadrul unui turneu de trei zile ce a stârnit entuziasmul fanilor, relatează France24. A fost amenajată o zonă a fanilor Sculptura din fier, instalată în Kolkata și înfățișându-l pe Messi ridicând Cupa Mondială, face parte din […]
Primarul PNL din Iași, scăpat de două dosare prin prescripție, spune că nu i-a plăcut ancheta Recorder: „Sincer să fiu, n-am plâns” # Libertatea
Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a criticat joi, în cadrul emisiunii matinale „Play the Day” de la Radio Hit, materialul realizat de Recorder, afirmând că „nici pe departe nu mi-a plăcut” și că i-a provocat chiar „teamă”, relatează 7Iasi.ro. Primarul din Iași a descris reacțiile stârnite în societate de documentarul Recorder drept „sub nivelul acestei […]
Un nou pansament pe mâna lui Donald Trump stârnește suspiciuni; Casa Albă dă vina pe strânsul mâinilor și aspirină # Libertatea
Donald Trump a apărut recent cu un nou pansament pe mâna dreaptă, situație care a stârnit un val de suspiciuni în SUA. Casa Albă a oferit explicații pentru bandajul președintelui, iar motivele includ numeroasele strângeri de mână și tratamentul zilnic cu aspirină. Președintele american, surprins în timp ce poartă un pansament pe mâna dreaptă Donald […]
Reuters scrie despre problemele din justiția din România, considerată una dintre cele mai corupte țări din Uniunea Europeană # Libertatea
Peste 500 de magistrați români au denunțat abuzurile sistemului judiciar, într-una dintre cele mai corupte țări ale UE, determinându-l pe președintele Nicușor Dan să îi cheme la consultări, a relatat Reuters, vineri, 12 decembrie. Agenția de știri s-a referit la cei peste 500 de procurori și judecători care au semnat mesajul de susținere pentru magistrații […]
Cristina Cioran, dezvăluiri sincere la „Dincolo de copertă”. Cum se descurcă în rolul de mamă singură și cum găsește timp și de proiecte artistice: „Mi-am dorit dintotdeauna copii” # Libertatea
Invitată în emisiunea „Dincolo de copertă”, Cristina Cioran a povestit cum se desfășoară în momentul de față viața ei. Chiar dacă viața ei se desfășoară mult pe drumuri Constanța-București, actrița reușește să găsească echilibru astfel încât să se ocupe de cei doi copii ai ei, dar și să organizeze proiecte artistice și să-și continue cariera […]
Netflix renunță pe tăcute la un thriller în care își punea mari speranțe, după critici slabe și audiențe dezamăgitoare: „Eșecul anului” # Libertatea
Netflix renunță în secret la un thrille în care își punea mari speranțe. Producția a înregistrat audiențe dezamăgitoare și a fost aspru criticată, fiind considerată „eșecul anului!, după doar un sezon. Netflix anulează serialul spaniol „Billionaires Bunker” Serialul spaniol „El refugio atómico” (Billionaires Bunker) a fost anulat de Netflix după primul sezon, deși platforma îl […]
Lia Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, îl acuză pe Stelian Ion (USR) de informații false: „Dezinformează” # Libertatea
Curtea Supremă, condusă de Lia Savonea, l-a acuzat pe fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, că dezinformează, după ce acesta a susținut că gruparea condusă de șefa ÎCCJ a desființat și a reorganizat toate completele secției penale de la Curtea Supremă. „În spațiul online a fost astăzi promovată o informație falsă conform căreia, în […]
Donald Trump avertizează că un al Treilea Război Mondial poate începe: „Dacă toată lumea continuă să se joace” # Libertatea
Președintele american Donald Trump a lansat un avertisment legat de războiul dintre Rusia și Ucraina, subliniind că astfel de conflicte pot degenera într-un război mondial, relatează Newsweek. Negocierile rămân extrem de complicate „Asemenea lucruri pot duce la al Treilea Război Mondial. Am spus asta acum câteva zile: dacă toată lumea continuă să procedeze astfel, vom […]
O femeie și-a torturat și ținut soțul în cușcă după nuntă, alături 60 de chihuahua, timp de aproape un an # Libertatea
Un bărbat a fost torturat și ținut captiv de soția sa timp de aproape un an. Femeia l-a închis într-un țarc pentru câini și l-a forțat să îngrijească 60 de chihuahua. Filmul cazului șocant în care soția și-a torturat soțul Un caz șocant de abuz domestic a ieșit la iveală în Grobbendonk, o mică localitate […]
România are în premieră numărul oficial de urși bruni: datele oferite de un amplu studiu genetic # Libertatea
După ani de așteptare, România are în premieră rezultate oficiale privind populația de urs brun, bazate pe un studiu genetic realizat pe aproximativ 24.000 de probe colectate la nivel național, a anunțat Ministerul Mediului. Conform analizelor, populația se situează între 10.657 și 12.787 de exemplare, oferind autorităților date științifice esențiale pentru luarea d măsuri corecte […]
Plus Autotrade a deschis un nou showroom premium în Brașov, după o toamnă cu inaugurări în ritm accelerat # Libertatea
Compania a încheiat sezonul cu un eveniment festiv și un car reveal spectaculos pentru trei modele de lux: Aston Martin DBX 707, Porsche Targa 4 GTS și Mercedes-Benz G63 AMG. Plus Autotrade, unul dintre cei mai mari distribuitori de autovehicule premium și de lux din România, a inaugurat un nou showroom în Brașov, marcând a […]
Muncitori plătiți „în funcție de țara de origine, de la 600 la 2.000 de euro”, la uzina auto Fiat din Serbia # Libertatea
Giovanni, nume fictiv, muncitor la uzina Stellantis din Pomigliano dArco, a acceptat să se mute pentru câteva luni în Serbia, doar pentru a putea câștiga un salariu complet și a-l aduce acasă, în Italia, relatează Corriere della Sera. Voluntari aduși de la uzinele din Italia Bărbatul a fost detașat la uzina din Kragujevac, situată la […]
Judecătorul Laurențiu Beșu, care a făcut dezvăluirile din Recorder, a cerut CSM să fie numit procuror # Libertatea
Laurențiu Beșu, judecătorul de la Tribunalul București care a vorbit pentru Recorder și a dezvăluit neregulile din justiție, nu mai vrea să activeze la o instanță și a cerut CSM să fie numit procuror în Giurgiu, a relatat Agerpres, vineri, 12 decembrie. Interviul care face parte din procedura pentru numirea din funcția de judecător în […]
73% dintre români trăiesc cu dinți lipsă. Medic stomatolog: „Deja ne confruntăm cu o problemă de sănătate publică” # Libertatea
Pierderea dinților a devenit o problemă de sănătate publică, atrage atenția Colegiul Medicilor Stomatologi din România. Concret, potrivit unui studiu național realizat anul trecut, 73% dintre adulți au dinți lipsă, 64% suferă de carii, iar 57% au inflamații gingivale. În ciuda acestor cifre alarmante, doar 44% dintre români au mers în 2024 la stomatolog. Mituri […]
Ce se mai întâmplă în dosarul lui Florian Coldea, la Curtea de Apel Bucureşti. „Bunurile sechestrate nu acoperă nici 15% din valoarea sumei probabile de confiscat”, spune procurorul DNA # Libertatea
Florian Coldean, fostul director adjunct al SRI a fost trimis în judecată de DNA în iulie 2025, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii şi spălare de bani. Dosarul este acum în camera preliminară. Marți, pe 9 decembrie, la ultimul termen, Curtea […]
A treia zi de proteste la București pentru reformă în Justiție: „O justiție capturată înseamnă sfârșitul statului de drept” # Libertatea
Oamenii sunt chemați pentru a treia zi la rând să protesteze, vineri, 12 decembrie, la București față de problemele grave din justiția din România și față de deciziile controversate ale unor magistrați, expuse de un documentar Recorder. Protestul a fost convocat, de la ora 18.30, în Piața Victoriei, pe Facebook: „Trebuie să ieșim în Piața […]
Traian Simionca, primarul din Livezile, arestat preventiv pentru că a abuzat o angajată. Chiar el și-a pus pozele pe WhatsApp # Libertatea
Traian Simionca, primarul din Livezile, județul Bistrița-Năsăud, a fost arestat preventiv vineri, 12 decembrie, prin decizia Tribunalului Bistrița-Năsăud, care a admis contestația formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița. El este cercetat pentru agresiune sexuală împotriva unei angajate, violarea vieții private și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă și se aplică până pe 24 decembrie, […]
Va fi desigur, o noapte cu lună plină in Ligue 1, unde liderii au colți, iar outsiderii fug de lumina! Dar haideti, sa vedem ce s-a întâmplat în campionatul francez până acum. Sezonul 2025 a fost marcat de cateva zvonuri soptite la urechile ascutite: Cateva concluzii trase cu sange rece, spre final de an. Campionatul […]
Cum te protejezi mai bine în 2026? Vezi ce legi poți folosi în avantajul tău când cumperi o locuință sau accesezi un împrumut # Libertatea
Anul 2026 nu se anunță unul ușor, însă odată ce descifrezi legile pe care le poți folosi în avantajul tău, acestea devin un instrument valoros care te ajută să înțelegi ce este posibil și ce nu. De la legea Nordis, care oferă mai multă protecție cumpărătorilor de locuințe noi, până la verificările stricte din sectorul […]
Un polițist a povestit ce a găsit lângă șoferul încarcerat al unei mașini care a zburat peste sensul giratoriu și s-a făcut zob # Libertatea
Un accident grav a avut loc pe 28 noiembrie pe N269 lângă Hilvarenbeek. Doi tineri de 19 ani au fost răniți când mașina lor a zburat peste un sens giratoriu. Unul dintre polițiștii care s-au deplasat la fața locului a povestit pe Facebook despre accident și a mărturisit că a găsit un obiect mai puțin […]
Alina Pușcaș a răbufnit după un comentariu negativ primit pe contul de socializare. „Iată aici hal de femeie. Se bucură că cei mici plâng după pisică” # Libertatea
Zilele trecute, Alina Pușcaș a anunțat că pisica familiei, Feli, a plecat de acasă, iar cei mici plâng și suferă pentru că felina nu s-a mai întors. Vedeta a răbufnit după un comentariu trimis de una dintre urmăritoarele ei pe contul de socializare. Copiii vedetei plâng după animalul de companie, care este de negăsit de […]
Indiferent dacă îți deschizi un salon de înfrumusețare, o cafenea sau un atelier de reparații, avizele de funcționare sunt esențiale pentru ca activitatea ta să fie legală. Fiecare autoritate locală (primărie, DSP, DSVSA, ISU etc.) poate solicita un set diferit de documente, dar există câteva acte comune cerute la nivel național. Ce documente sunt cerute […]
Ilie Bolojan, săgeți către Nicușor Dan și toți foștii miniștri ai Justiției pentru neregulile și presiunile dezvăluite de magistrați în Recorder # Libertatea
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 12 decembrie, că miniștrii Justiției din ultimii ani sunt răspunzători pentru neregulile și presiunile din sistem, dezvăluite în Recorder de către judecătorul Laurenţiu Beşu și de alți magistrați, sub protecția anonimatului. „Fiecare dintre cei care au ocupat un post de conducere într-un domeniu sau altul, în acest caz miniștrii Justiției, toți […]
Cum se adaptează clienții la inflație: motoarele de căutare reduceri devin o necesitate # Libertatea
Sursa foto: pexels.com Creșterea prețurilor persistă, așa că este momentul ideal să începem să căutăm modalități de a economisi la cumpărăturile zilnice. Perioada prețurilor mari la produsele de consum zilnic durează deja de câteva luni. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, inflația a atins în septembrie 2025 valoarea de 8,5%, iar rata medie […]
Când gerul de afară te invită la căldura căminului și serile lungi cer companie aleasă, vinul bun este întotdeauna binevenit. Cu peste 130 de ani de tradiție viticolă în podgoriile din satul Speia, Castel Mimi oferă unele dintre cele mai bune opțiuni pentru sezonul rece – vinuri din roadele pământului moldovenesc pentru mesele consistente ale […]
Piața de dezvoltare software a devenit un labirint financiar complex, unde fiecare funcționalitate adăugată poate schimba radical bugetul final al unui proiect digital. În anul 2026, nu mai vorbim doar despre simpla scriere a unui cod funcțional, ci despre integrarea unor ecosisteme întregi care să răspundă nevoilor tot mai sofisticate ale utilizatorilor moderni. Estimarea costurilor […]
Andreea Tonciu se plânge că nu a câștigat câți bani își dorea în 2025: „Nu prea am avut proiecte atât de multe, dar sunt și foarte scumpă” # Libertatea
Andreea Tonciu a recunoscut că anul 2025 nu i-a adus câștigurile la care spera. Cunoscută pentru sinceritatea cu care vorbește despre viața ei, a povestit că, deși pe plan personal și profesional lucrurile au mers excelent, la partea financiară rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor. De-a lungul timpului, Andreea Tonciu nu a ascuns faptul […]
Ucrainenii au incendiat una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, după un atac cu drone asupra orașului Iaroslavl # Libertatea
Rafinăria de petrol Slavneft-IANOS din Iaroslavl, Rusia, a fost lovită într-un atac cu drone. Ucrainenii au incendiat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, în timpul unui raid asupra orașului Iaroslavl, aflat la peste 700 de km de graniță. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, incendiată de ucraineni O rafinărie […]
De ce proiectele de infrastructură navală necesită expertiză specializată – Studiu de caz: Modernizarea infrastructurii Canalelor Navigabile # Libertatea
Proiectele de infrastructură navală reprezintă una dintre cele mai complexe categorii de investiții publice sau private. Ele combină inginerie clasică, hidrotehnică, mecanică, logistică, protecția mediului, operare industrială și reglementări specifice navigației. În același timp, aceste proiecte operează într-un ecosistem în care o eroare mică poate produce consecințe majore: întreruperea traficului naval, blocaje comerciale, riscuri pentru […]
Primăria Capitalei a lansat o consultare publică pentru un proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2026, conform Informat.ro. Propunerea ține cont de o inflație estimată de 5,6% pentru 2024 și de creșteri ale valorii impozabile a clădirilor. Valoarea impozabilă pentru clădirile din beton armat ar urma să crească de la 1.492 […]
Kremlinul e de acord cu o zonă demilitarizată în Donbas: „Să nu fie trupe acolo, rusești sau ucrainene, dar va exista Garda Națională Rusă, poliția noastră” # Libertatea
Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a sugerat posibilitatea creării unei „zone demilitarizate” în Donbas, unde nu s-ar afla nici trupe rusești, nici ucrainene, dar ar opera Garda Națională și poliția rusă, relatează site-ul rus independent Meduza. Declarația a fost făcută într-o discuție cu jurnalistul Kommersant Andrei Kolesnikov, care l-a întrebat despre informațiile din presa occidentală […]
Veniturile din petrol și gaze naturale ale Rusiei se vor reduce la jumătate în decembrie, cel mai scăzut nivel din august 2020 încoace # Libertatea
Veniturile statului rus din petrol și gaze naturale se vor reduce probabil la jumătate în decembrie față de anul trecut, ajungând la 410 miliarde de ruble (5,17 miliarde de dolari), ca urmare a scăderii prețurilor la țiței și a aprecierii rublei, potrivit calculelor Reuters publicate vineri. Pentru întregul an, veniturile vor scădea cu aproape un […]
Ce s-a întâmplat, de fapt, între soțul Adrianei Bahmuțeanu și băieții ei, înainte de cununia civilă. George Restivan rupe tăcerea. „Am fost să îl iau pe Maximus” # Libertatea
În toamna acestui an, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cununat civil, însă, din păcate, cei doi băieți ai vedetei, Eduard și Maximus, nu au fost prezenți la eveniment. În cadrul unui interviu, fosta prezentatoare și soțul ei au explicat ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de căsătorie. Adriana Bahmuțeanu suferă că nu își poate […]
Prețul energiei electrice a crescut cu 62,36%, iar prețul încălzirii centralizate cu aproape 19%. Care sunt produsele de bază care s-au scumpit # Libertatea
Inflația anuală în România a rămas la 9,8% în noiembrie, conform datelor INS. Prețurile au crescut la energie electrică cu 62,36%, iar la încălzire centralizată cu aproape 19%. Unele produse au înregistrat scumpiri semnificative, cafeaua fiind lider la categoria alimente. Inflația anuală în România a rămas la 9,8% Inflația anuală în România a rămas la […]
Ce înseamnă indicatorul rutier cu simbolul unui scut care apare pe drumuri din multe țări europene # Libertatea
Pe drumurile din Ucraina, un indicator rutier întâlnită frecvent, cu o săgeată curbată și un simbol asemănător unui scut, este adesea interpretată greșit de șoferi. La prima vedere, poate părea un indicator de direcție sau un semn de avertizare, însă rolul său este unul esențial pentru siguranța rutieră. Ce înseamnă indicatorul cu scut și săgeată? […]
Donald Trump îl amenință pe președintele Columbiei, Gustavo Petro: „Sper că ascultă, el va fi următorul” # Libertatea
Președintele american Donald Trump și-a intensificat miercuri amenințările la adresa Columbiei, afirmând în fața reporterilor că președintele columbian Gustavo Petro este „următorul” vizat în campania regională a Casei Albe împotriva traficului de droguri, relatează Politico. Presiuni asupra lui Gustavo Petro Deși inițial Trump a declarat că „nu s-a gândit prea mult la Petro”, discuția a […]
Primul mesaj al judecătoarei Raluca Moroșanu, pe Facebook, după ce a afirmat că Laurențiu Beșu spune adevărul și că „suntem terorizaţi” la CAB # Libertatea
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, care a întrerupt conferința de presă organizată ziua trecută de șefii ei pentru a spune că ea și colegii ei sunt terorizați și că mediul de lucru este toxic, a transmis vineri, 12 decembrie, că mulțumește pentru mesajele primite în ultimele 24 de ore și a […]
Țările care au cel mai mare număr de persoane afectate de sărăcia energetică. Câți români nu își permit încălzirea locuinței # Libertatea
Peste 41 de milioane de oameni din Uniunea Europeană (UE) trăiesc în locuințe neîncălzite, reprezentând 9,2% din populație, iar în țări precum Bulgaria și Grecia, acest procentaj depășește 19%. Milioane de europeni trăiesc în case neîncălzite corespunzător Trăitul în locuințe reci nu este doar o chestiune emoțională, ci și una de sănătate fizică. Studiile arată că […]
Motivul pentru care Marina Almășan nu petrece Crăciunul și Revelionul cu copiii ei. Victoraș și Marinuș au alte planuri: „Sunt împrăștiați prin lume” # Libertatea
Marina Almășan obișnuia să își reunească familia în această perioadă, însă copiii ei, stabiliți de ani buni în străinătate, nu vor ajunge anul acesta în România. Chiar și așa, Marina Almășan nu va petrece singură, ci alături de cei dragi rămași în țară. Fără planuri spectaculoase pentru Crăciun și Revelion, Marina Almășan povestește că băiatul […]
„Când Putin trimite drone, avioanele germane decolează din România”. Reportaj în baza aeriană care apără flancul estic al NATO, publicat în Germania # Libertatea
Forțele Aeriene Germane sprijină România la granița de est a NATO cu o escadrilă de alertă. Potrivit unui reportaj publicat de Spiegel, dronele rusești încalcă frecvent spațiul aerian, dar doborârea lor nu a fost până acum o opțiune. În prezent, este planificat ca Eurofighterele germane să rămână pe flancul estic până în martie 2026, când […]
