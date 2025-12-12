O șoferiță de 38 de ani a încurcat pedalele și a ajuns cu Jaguarul său pe fundul unui bazin de înot public din Franța

18:00

Anul 2026 nu se anunță unul ușor, însă odată ce descifrezi legile pe care le poți folosi în avantajul tău, acestea devin un instrument valoros care te ajută să înțelegi ce este posibil și ce nu. De la legea Nordis, care oferă mai multă protecție cumpărătorilor de locuințe noi, până la verificările stricte din sectorul […]