Zodia care astăzi, 13 decembrie, va petrece o zi de vis. Acești nativi primesc o recompensă financiară consistentă
Click.ro, 13 decembrie 2025 01:10
Pe 13 decembrie 2025, nativii din zodia Balanță se pot aștepta la o zi excepțională, plină de satisfacții și surprize.
Care este cel mai mare pericol pentru creier. Vlad Ciurea: „Poate lăsa urme adânci asupra sănătății mentale și fizice” # Click.ro
Creierul nostru este extrem de sensibil la stres și emoții intense. Medicul prof. dr. Vlad Ciurea, specialist în neurochirurgie, atrage atenția că frica prelungită și stările de panică pot avea efecte devastatoare asupra celulelor nervoase și asupra întregului organism.
Ceaiul verde este una dintre cele mai populare băuturi la nivel global, apreciat nu doar pentru gustul său delicat, ci și pentru numeroasele efecte benefice asupra sănătății.
Mihaela Bilic amintește beneficiile consumului de șorici asupra sănătății: „Se potrivește în dietele proteice sau Ketogenice, are sub 10%” # Click.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune adevărul despre consumul de șorici, unul dintre cele mai consumate aperitive la tăierea porcului și la masa de Crăciun. Specialistul în nutriție explică motivele pentru care trebuie consumat și beneficiile pe care le are.
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare virală de pe TikTok. Gestul care i-a pus viața în pericol: „Mama, Daria a înghițit un inel și cred că a murit!” # Click.ro
Gabriela Lucuțar, cunoscută drept „Regina Întunericului” prin prisma meseriei sale în domeniul pompelor funebre, a mărturisit recent că fiica sa, Daria, în vârstă de 12 ani, a fost pe punctul tragediei, după ce a încercat o provocare apărută pe platforma de socialiare TikTok.
Animalele fac parte din familie, și nu doar pentru că așa simțim. În tot mai multe țări europene, acest lucru este prevăzut clar în lege.
Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates apar în fotografii din dosarul Epstein. Ce alte nume sunt vizate # Click.ro
O serie de fotografii găsite în proprietatea defunctului Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, leagă nume importante din politica și mediul de afaceri american de acesta, potrivit unei investigații citate de Politico.
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi” # Click.ro
Eva Nicolescu a avut un moment emoționant și extrem de sensibil pe scena Vocea României, în semifinală. Tânăra a trăit fiecare moment în timp ce interpreta live celebra creație a lui Queen, Love Of My Life.
Motivul pentru care se mănâncă pește în noaptea de Anul Nou. Superstiția pe care mulți români o respectă de ani de zile # Click.ro
Pe măsură ce noaptea dintre ani se apropie cu rapiditate, românii nu uită să treacă pe lista lucrurilor pe care le au de făcut câteva superstiții. Cea mai cunoscută este consumul peștelui în noaptea de Revelion. Iată ce semnificații are acest obicei.
Destinația de vacanță preferată de români unde MAE a emis un cod roșu de călătorie. Cine nu e atent, poate fi în pericol # Click.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis un avertisment de maximă importanță pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, respectiv Portugalia.
Cu cât se scumpesc vacanțele românilor în Bulgaria după trecerea la euro: „Unii hotelieri ar putea să crească...” # Click.ro
Trecerea Bulgariei la moneda euro ar putea aduce scumpiri de 5–10% ale vacanțelor încă din primăvara viitoare, pentru sezonul estival următor, potrivit estimărilor făcute de o platformă online de turism din România.
Sânziana Buruiană, împreună cu fiicele, Antonia și Izabela, la Bukarest Fashion Week.
Viața Antoniei, pusă în pericol! De pe patul de spital, artista a povestit experiența prin care a trecut: „Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat...” # Click.ro
Antonia, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, și-a alertat fanii după ce a apărut pe patul de spital. Cântăreața a explicat că din vara acestui an s-a confruntat cu o problemă gravă de sănătate, din cauza unei intervenții estetice pe care și-a făcut-o acum ani în urmă.
Magia Crăciunului prinde viață la ROMEXPO. Traseul Spiridușilor devine inima Crăciunului Nordului # Click.ro
Magia Crăciunului prinde viață la ROMEXPO. Traseul Spiridușilor devine inima Crăciunului Nordului.
Top 5 motive să petreci Revelionul 2025 la Romexpo: artiști de top, show-uri live și atmosferă de festival # Click.ro
Top 5 motive să petreci Revelionul 2025 la Romexpo: artiști de top, show-uri live și atmosferă de festival.
Cazuri de lepră în România! Mesajul medicului Adrian Marinescu: „Oamenii ar trebui să...” # Click.ro
Cazurile de lepră confirmate recent în România au stârnit îngrijorare în rândul populației, însă specialiștii transmit un mesaj clar de calm.
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!” # Click.ro
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcintă cu praz și cartofi. Ce să mâncăm în Postul Crăciunului? Sfatul nutriționiștilor: „Farfuria în culori!”
Ce dorință au Dinu Maxer și Magdalena Chihaia pentru noul an? Bruneta a fost model pentru Sonia Trifan la Bukarest Fashion Week # Click.ro
Dinu Maxer își dorește un copil de la Magdalena Chihaia.
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade # Click.ro
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade.
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor # Click.ro
Platforma de streaming Netflix vine în atenția utilizatorilor cu un nou western captivant, plin de suspans și de intrigi. Deja a intrat în topul preferințelor oamenilor care s-au îndrăgostit de acest film plin de acțiune, și a avansat cu rapiditate pe locul 1 în România și pe locul 4 la nivel global
Câți urși sunt, de fapt, în România. Tara noastră se află pe primul loc în Europa: „Acest studiu ne permite să protejăm oamenii” # Click.ro
România deține cea mai numeroasă populație de urși bruni din Europa, dar și cea mai mare diversitate genetică a speciei, a declarat vineri, la Brașov, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
Kate e Prințesă de Wales, dar prima femeie care a purtat titlul ascunde o poveste șocantă. Vârsta controversată la care s-a căsătorit # Click.ro
Astăzi, titlul de Prințesă de Wales este sinonim cu eleganța și discreția, fiind purtat de Kate Middleton. Însă în spatele acestui rang regal se ascunde o istorie tulburătoare, marcată de căsătorii secrete, bigamie și scandaluri de proporții.
Simona Trașcă și Marian Buzilă au fixat data nunții! Blonda a defilat în prezentarea Soniei Trifan # Click.ro
Simona Trașcă și Marian Buzilă fac nunta în luna mai, anul viitor.
Andrew, fiul Ozanei Barabancea, a împlinit 25 de ani. Ce urare a primit din partea mamei sale: „Visele tale sunt rodul muncii tale, dar și al rugăciunilor mele” # Click.ro
Zi importantă în familia Ozanei Barabancea, cu ocazia zilei de naștere a fiului său. Andrew a împlinit frumoasa vârstă de 25 de ani, pe care a celebrat-o în avans cu prietenii săi. Mama sa i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.
Ce semnifică indicatorul rutier cu simbolul unui scut întâlnit pe drumurile europene. Majoritatea șoferilor greșesc interpretarea # Click.ro
Pe drumurile din mai multe țări europene, în special în Ucraina, șoferii pot observa un indicator rutier mai puțin cunoscut, reprezentat printr-o săgeată curbată și un simbol asemănător unui scut.
Cum își provoacă iubiții Doina Teodoru, fosta parteneră a lui Cătălin Scărlătescu, și Monica Odagiu, chiar în prag de Ziua Îndrăgostiților?! „Începem de la adulter…” # Click.ro
Spectacolul „6 INIMI, 3 GREȘELI” , în care joacă actrițele Doina Teodoru, Mădălina Craiu și Monica Odagiu va avea premiera pe 12 februarie, la Sala Luceafărul.
Vremea începe să se răcească în acest weekend în toate regiunile țării, inclusiv în București, potrivit meteorologilor.
Drama prin care trece Oana Lis de fiecare Crăciun. Face dezvăluiri dureroase: „N-am mai făcut brad de 20 de ani” # Click.ro
Oana Lis face dezvăluiri triste chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, așteptate cu drag de milioane de români. Soția fostului edil al Capitalei mărturisește că nu în casa sa nu mai există brad împodobit de mai bine de două decenii. Cu ce emoții se confruntă vedeta în această perioadă?
Aurora și Săndel Mihai nu se uită la bani atunci când vine vorba de fiul lor. Nepotul Andrei e mulțumit de părinții lui artiști # Click.ro
Aurora și Săndel Mihai, cumnata și fratele Andrei, sunt niște părinți model.
Cum să aduci magia Crăciunului în casă fără să cazi în capcana kitsch-ului? Farmecul adevărat vine din simplitate, nu din ornamente în exces # Click.ro
Românii se pregătesc pentru Crăciun și caută tot mai des modalități de a transforma casa într-un spațiu cald și festiv, fără a exagera cu ornamentele. Designerii de interior explică ce înseamnă o amenajare reușită pentru Sărbători.
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum # Click.ro
Ajuns în România în căutarea unui trai mai bun, un bărbat din Kenya se declară nemulțumit de salariul pe care îl primește în țara noastră. Lucrează în Brașov și mărturisește că stilul de viață din România i-a priit, însă nu este mulțumit în totalitate. Din acest motiv ia în calcul ideea de a plecat
Autostrada Transilvaniei, tot mai aproape de granița cu Ungaria. Când se va putea circula continuu pe A3 # Click.ro
Autostrada Transilvaniei (A3) face pași importanți spre asigurarea continuității până aproape de granița cu Ungaria. Cele două loturi din județul Bihor – Suplacu de Barcău–Chiribiș și Chiribiș–Biharia – se află în stadii diferite de execuție.
Cum poți să studiezi un an la un liceu din SUA? Înscrierile la prestigiosul program american FLEX se încheie pe 18 decembrie # Click.ro
Unul dintre cele mai prestigioase programe educaționale pentru adolescenți a revenit cu noi locuri pentru tinerii din România. Programul „Future Leaders Exchange” (FLEX), finanțat de Departamentul de Stat al SUA, oferă elevilor șansa de a trăi timp de un an de zile ca un adevărat licean american.
Horoscop sâmbătă, 13 decembrie. Fecioarele încep o nouă relație de dragoste, iar Leii sunt afectați de lipsa banilor # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 13 decembrie. Fecioarele încep o nouă relație de dragoste, iar Leii sunt afectați de lipsa banilor.
De ce Mariana Moculescu refuză să aprindă o lumânare la mormântul lui Horia Moculescu, fostul ei soț: „Nu simt că…” # Click.ro
De ce Mariana Moculescu refuză să aprindă o lumânare la mormântul lui Horia Moculescu, fostul ei soț: „Nu simt că…”
Beach, Please! anunță un nou headliner: Future, un superstar internațional, urcă pe scena ediției 2026 # Click.ro
Beach, Please! ridică din nou standardele și confirmă unul dintre cei mai puternici headlineri de până acum: Future, superstar global, pionier al trap-ului modern și unul dintre cei mai influenți artiști ai ultimului deceniu. Revista GQ l-a numit „Best Rapper Alive”, un titlu care reflectă impactul
Jasmine gătește de sărbători și pentru buna ei prietenă, Sonia Trifan, care este vegetariană. Ce preparate va pregăti # Click.ro
Celebra belly-dancer Jasmine este super prietenă de ani de zile cu creatoarea de modă Sonia Trifan.
Îți mai aduci aminte de filmul indian celebru „Lanțul amintirilor”? Iată ce s-a întâmplat cu cei trei frați # Click.ro
Acest film indian s-a lansat în anul 1973, iar mulți români care au crescut în perioada anilor ’80–’90 își amintesc cu drag de el, chiar și în ziua de astăzi.
Nuntă fictivă în Italia! O femeie și-a mințit iubitul și a pus în scenă un eveniment fastuos, deși era deja căsătorită # Click.ro
O femeie din Italia a organizat o nuntă spectaculoasă, dar secretele din trecutul ei au transformat evenimentul într-o farsă. Partenerul ei nu știa că ea era deja căsătorită, iar adevărul a ieșit la iveală abia după ce un invitat a devenit suspicios și a alertat autoritățile. Cazul a stârnit uimire
Testul de inteligență dificil pe care aproape nimeni nu îl poate rezolva. Nasturele din imagine trebuie găsit în doar 5 secunde # Click.ro
La prima vedere, această provocare poate părea a fi una surprinzător de simplă. Practic, tot ce ni se cere să facem este să găsim singurul nasture ascuns printre aceste bomboane. Însă, ne vom da seama imediat că acest test de inteligență este, de fapt, mult mai dificil decât pare inițial.
Iarnă… cu surprize! Temperaturi de toamnă până la Crăciun. Ce spun meteorologii despre ninsorile de Anul Nou # Click.ro
Prognoza extinsă emisă de Administrația Națională de Meteorologie arată că România va avea o perioadă neobișnuit de caldă pentru această iarnă, cu temperaturi ce depășesc frecvent valorile normale. Estimările valabile până la jumătatea lunii ianuarie indică exact cum vor evolua temperaturile, unde s
România speră să ajungă la Mondial, prima dată după 1998.
Statul jos pentru prea mult timp poate afecta grav sănătatea. La ce riscuri se expun cei care petrec ore întregi la birou potrivit experților # Click.ro
În ziua de astăzi, mulți oameni petrec ore întregi stând pe scaun. Iar după ce ajung acasă de la locul de muncă, continuă să rămână în această poziție, fie în fața televizorului, fie tot la calculator.
Alina Pușcaș, foc și pară! Prezentatoarea TV a reacționat dur pe rețelele sociale după ce a primit un comentariu : „Atât a putut” # Click.ro
Alina Pușcaș a reacționat dur pe rețelele sociale, după ce un mesaj răutăcios a tratat cu indiferență suferința copiilor ei. Prezentatoarea TV s-a arătat profund afectată de atitudinea unei femei care, în loc să ofere sprijin, a făcut un comentariu ce a jignit-o și a enervat-o la maximum.
Formația din țara noastră speră să meargă mai departe.
Alin Panc dă din casă! Cum se pregătesc el și extratereștrii din noua comedie „Vasile și Naveta spațială” pentru sărbătorile de iarnă # Click.ro
Din 19 decembrie, Moș Crăciun le aduce un dar de suflet actorilor Alin Panc și Văru’ Săndel.
Sânziana Buruiană a urcat pe podium împreună cu cele două fiice ale ei! „Cea mică îmi seamănă! Vrea să fie model!” Mai alăptează și acum?! # Click.ro
Sânziana Buruiană, împreună cu fiicele, Antonia și Izabela, la Bukarest Fashion Week.
Alexa și una dintre cele mai populare întrebări adresate în 2025. Oamenii au fost curioși să afle „Ce este AI?” # Click.ro
În 2025, utilizatorii asistentului virtual Alexa au pus întrebări din cele mai diverse domenii, de la „Ce înseamnă AI?” până la curiozități despre gătit sau despre viața personală a vedetelor. Într-o perioadă în care inteligența artificială este tot mai prezentă în viața de zi cu zi, oamenii apeleaz
De ce Andreea Marin și Daniela Nane s-au despărțit de iubiții mult mai tineri? Explicația psihologului Radu Leca: „Femeile celebre au nevoie de...” # Click.ro
De ce Andreea Marin și Daniela Nane s-au despărțit de iubiții tineri? Explicația psihologului Radu Leca: „Femeile celebre au nevoie de siguranța zilei de mâine”
Alimentele banale care pot provoca stres. Mulți oameni le consumă zilnic deși specialiștii spun că trebuie evitate # Click.ro
Dieta are un efect important asupra modului în care organismul nostru funcționează. Iar deși poate suna surprinzător, există unele alimente și băuturi care pot chiar să crească nivelul de stres, dacă nu suntem atenți.
