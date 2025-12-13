7 semnale ciudate ale corpului care pot ascunde probleme de sănătate ascunse

17:40

Oana Lis face dezvăluiri triste chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, așteptate cu drag de milioane de români. Soția fostului edil al Capitalei mărturisește că nu în casa sa nu mai există brad împodobit de mai bine de două decenii. Cu ce emoții se confruntă vedeta în această perioadă?