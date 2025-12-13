De la mine la pajiști: modul în care știința readuce la viață peisajele uitate ale Europei
SportMedia, 13 decembrie 2025 03:10
Când profesoara Alicja Krzemień a decis să transforme una dintre cele mai mari halde de steril din cărbune din Polonia într-o pajiște înfloritoare, s-a confruntat cu o bătălie foarte dificilă. Împreună cu colegii săi cercetători din cadrul unei colaborări finanțate de UE, denumită RECOVERY, echipa sa a readus la viață terenul sterp de la mina
• • •
Acum o oră
03:10
La un moment dat, în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, președinta instanței, a strigat la microfoanele aflate în fața sa: „Să vină băiatul de la IT". Și, într-adevăr, cuvintele ei au produs o magie, iar de undeva din stânga a apărut un bărbat tânăr, cu un laptop
03:10
Un aeroport abandonat este transformat într-un oraș sustenabil, de 30 de miliarde de dolari # SportMedia
Un vechi aeroport din nord-vestul orașului Toronto, Downsview Airport, este transformat într-un uriaș oraș sustenabil. Pe parcursul următoarelor trei decenii, zona de aproximativ 150 de hectare va deveni un district urban cu peste 50.000 de locuitori, 30 de hectare de spații verzi și o pistă transformată într-un parc pietonal care va lega șapte cartiere. Proiectul
03:10
Un copil sub un an moare la fiecare 10 ore în România. Salvați Copiii a investit 17 milioane de euro, dar avertizează că mortalitatea infantilă rămâne o urgență ignorată # SportMedia
Aproximativ 1.000 de copii români sub un an își pierd viața în fiecare an, cele mai multe decese fiind cauzate de complicații apărute înainte, în timpul sau imediat după naștere. Deși România a înregistrat progrese semnificative în ultimele două decenii, ritmul acestora s-a redus considerabil, iar în ultimii ani se observă chiar o ușoară creștere
03:10
De la mine la pajiști: modul în care știința readuce la viață peisajele uitate ale Europei # SportMedia
Când profesoara Alicja Krzemień a decis să transforme una dintre cele mai mari halde de steril din cărbune din Polonia într-o pajiște înfloritoare, s-a confruntat cu o bătălie foarte dificilă. Împreună cu colegii săi cercetători din cadrul unei colaborări finanțate de UE, denumită RECOVERY, echipa sa a readus la viață terenul sterp de la mina
Acum 2 ore
03:10
Experimentele în care au fost implicați mii de alegători au demonstrat că discuția cu un chatbot poate influența opiniile politice ale oamenilor. Chatboții cu inteligență artificială pot influența alegătorii- și pot avea un efect mai mare asupra opiniilor politice ale oamenilor decât campaniile și publicitatea convenționale. Un studiu publicat de Nature a constatat că preferințele
Acum 4 ore
01:10
Alianță neașteptată: Italia se alătură Belgiei și contestă planul UE privind activele rusești înghețate # SportMedia
Italia a decis să se alăture Belgiei în opoziția față de planul Uniunii Europene de a direcționa către Ucraina cele aproximativ 210 miliarde de euro din activele statului rus înghețate în Europa, potrivit unui document intern consultat de Politico. Poziția Romei, una dintre cele mai influente capitale europene, lovește direct în eforturile Comisiei Europene de
Acum 6 ore
23:10
Germania a învins surprinzător Franța, vineri, în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin. Naționala Franței, deținătoarea trofeului, părăsește CM de handbal în penultimul act după ce a pierdut, scor 23-29, în fața Germaniei. În cea de-a doua semifinală se înfruntă Olanda şi Norvegia. Franța a câștigat Campionatul Mondial de handbal feminin în 2023 după ce
23:10
Aproape 200 de imigranți din Belarus au intrat ilegal în Polonia printr-un tunel secret # SportMedia
Peste 180 de imigranți au intrat ilegal în Polonia printr-un tunel săpat pe sub granița cu Belarus, descoperit într-o zonă împădurită din regiunea Podlaskie. Autoritățile poloneze au anunțat că aproximativ 130 dintre persoane au fost reținute după descoperirea pasajului subteran, în timp ce restul sunt încă căutate de poliție și armată. Poliția de Frontieră a
23:10
Noi fotografii din controversatul dosar Epstein, cu Donald Trump înconjurat de femei, au fost publicate de democrați # SportMedia
Democrații din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au făcut publice vineri 19 fotografii noi din arhiva defunctului infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, în care apar numeroase personalități de rang înalt din SUA și din afara ei, inclusiv actualul președinte Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, fostul consilier prezidențial Steve Bannon, miliardarul Bill Gates și
23:10
Horoscop de weekend pentru zilele de 13 si 14 decembrie 2025.
23:10
Thailanda și Cambodgia reiau armistițiul mediat de Trump: Au fost de acord să înceteze toate atacurile armate # SportMedia
Președintele Donald Trump a declarat vineri că liderii thailandezi și cambodgieni au convenit să reînnoiască un armistițiu, după ce mai multe zile de ciocniri mortale au amenințat să anuleze un armistițiu negociat cu implicarea administrației americane. Trump a anunțat acordul de reluare a armistițiului într-o postare pe rețelele de socializare, în urma unor convorbiri telefonice
23:10
CFR Cluj a învins, vineri, scor 3-1, FK Csikszereda, în etapa a 20-a din Superliga. CFR Cluj a început perfect meciul cu FK Csikszereda și a deschis scorul, în minutul 6, prin Andrei Cordea, care l-a învins pe portarul advers cu un șut puternic pe jos din marginea careului. Louis Munteanu l-a încercat și el
Acum 8 ore
21:10
Încălcarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune. Pedepse cu închisoarea de până la 5 ani # SportMedia
Încălcarea sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană – inclusiv nerespectarea înghețării fondurilor sau continuarea relațiilor comerciale cu state ori entități sancționate – este pedepsită cu închisoare de la un an la cinci ani, potrivit unei legi promulgate vineri de președintele Nicușor Dan. Actul normativ stabilește clar ce fapte sunt considerate infracțiuni. Printre acestea se numără
21:10
Forțele de securitate iraniene au arestat-o „violent" pe Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din 2023, în cadrul unei ceremonii memoriale, au declarat susținătorii acesteia. Mohammadi, căreia i s-a acordat permisiunea temporară de a părăsi închisoarea în decembrie 2024, a fost reținută împreună cu alți câțiva activiști la o ceremonie de înmormântare, a
21:10
A treia zi de proteste pentru independența Justiției. Mii de oameni în Piața Victoriei, manifestații și în marile orașe (Video) # SportMedia
Pentru a treia zi consecutiv, aproximativ 4.000 de oameni s-au adunat vineri seară în Piața Victoriei din București pentru a protesta față de starea sistemului judiciar și față de deciziile controversate ale unor magistrați, scoase la iveală de documentarul Recorder „Justiție capturată". Jandarmii au decis extinderea perimetrului manifestației. Protestul a început la ora 18:30, iar
21:10
Bacterii periculoase găsite în apa Spitalului de Copii din Iași. Ministerul Sănătății activează celula de criză # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că rezultatele analizelor efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași arată neconformități grave ale apei din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria". Potrivit buletinelor de analiză primite în 12 decembrie, majoritatea probelor prelevate nu respectă parametrii chimici și microbiologici prevăzuți de normele sanitare. La examenul
Acum 12 ore
19:10
Dublă taxare pentru coletele ieftine Temu, Shein și Trendyol. UE impune 3 euro, România plusează cu încă 25 de lei # SportMedia
Uniunea Europeană face un pas decisiv împotriva avalanșei de colete ieftine provenite în special din China, iar România se aliniază deja acestui demers printr-o taxă națională care intră în vigoare de la începutul anului viitor. Miniștrii de Finanțe din statele membre UE au convenit vineri introducerea, din iulie 2026, a unei taxe vamale de trei
19:10
Directorul silvic reangajat după pensionare, obligat de instanță să dea înapoi bonusul de 280.000 de lei # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că instanța a respins acțiunea depusă de Teodor Țigan, directorul Direcției Silvice Arad, și a menținut decizia de încetare a contractului său de muncă. Totodată, judecătorii au decis ca acesta să returneze suma de 280.520 de lei, reprezentând bonusul de pensionare încasat anterior. Hotărârea nu este definitivă. Potrivit
19:10
Laurențiu Beșu, judecătorul care a depus mărturie în documentarul Recorder, a cerut ieșirea din magistratură # SportMedia
Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, nu mai vrea să activeze la o instanță și solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu. Pe site-ul CSM a fost postat un anunț în care se precizează că, în data de 16 decembrie, va avea loc la Secția pentru procurori a CSM
19:10
Judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, nu a organizat o simplă conferință de presă, ci o veritabilă execuție publică a judecătorilor și procurorilor care, în documentarul Recorder, au avut curajul să denunțe transferul controlului asupra justiției către președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, și grupului ei de fideli. „În virtutea obligației de apărare a
17:10
FCSB a primit o veste excelentă după succesul obținut împotriva lui Feyenoord în Europa League (4-3, în etapa a șasea de pe tabloul principal). Ieșit lovit din meciul cu Feyenoord, Mihai Lixandru (24 de ani) nu are nicio problemă medicală serioasă și este la dispoziția antrenorilor. „Lix" a ieșit de pe teren cu probleme la
17:10
Marea Britanie se confruntă cu un „val fără precedent de super-gripă", avertizează serviciul public de sănătate (NHS), în contextul în care cu cinci zile înainte de Crăciun este prevăzută o grevă a medicilor. Ministrul Sănătăţii, Wes Streeting, le-a cerut vineri medicilor rezidenţi să renunţe la grevă, într-un apel publicat în ziarul The Times. Cea mai
17:10
Presa din Italia anunță primul transfer pregătit de Inter pentru Cristi Chivu: „Cadou sub bradul de Crăciun” # SportMedia
Italienii anunță numele jucătorului pe care Inter îl vrea pentru întărirea lotului condus de Cristi Chivu. Este vorba despre Mario Gila (25 de ani), fundaș central la Lazio, în Serie A. Presa din Italia susține că transferul lui Gila ar urma să coste între 20 și 24 de milioane de euro, iar fundașul central poate
17:10
Judecătoarea Raluca Moroșanu, primul mesaj după confruntarea cu conducerea Curții de Apel București # SportMedia
Judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a întrerupt joi conferința extraordinară de presă organizată de Curtea de Apel București (CAB), a transmis vineri un mesaj public, mulțumind tuturor celor care îi oferă sprijin ei și colegului său, Laurențiu Beșu – magistratul care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder „Justiție capturată". Prima reacție după momentul de la
17:10
Președintele rus Vladimir Putin a reușit, din nou, să ofere Internetului material pentru glume, după ce a vorbit aproximativ 30 de secunde la un microfon... nepornit. Momentul s-a petrecut la Ashgabat, în Turkmenistan, la Forumul Internațional pentru Pace. 16 șefi de stat și de guvern, inclusiv lideri ai unor țări NATO (Viktor Orban şi Recep
17:10
Republica Moldova finalizează cel mai important proiect energetic din ultimii 30 de ani: linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, care va conecta direct țara la piața energetică europeană. Noua interconectare cu sistemul energetic din România va permite ocolirea regiunii transnistrene și va reduce dependența critică de infrastructura controlată politic. În paralel, în apropierea Chișinăului, se
17:10
Figuri de marcă din fotbalul european consideră că nu va fi posibilă reacceptarea Rusiei în competițiile internaționale, chiar și la nivel de juniori, până nu se va ajunge la un acord politic, transmite DPA. Comitetul Internațional Olimpic a recomandat, joi, ca tinerii sportivi din Rusia și Belarus să poată concura sub steagurile naționale, iar federațiile
15:10
Laura Codruța Kovesi, mesaj de sprijin pentru cei care au denunțat abuzurile din justiție. Peste 500 de magistrați s-au solidarizat # SportMedia
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, sprijină magistrații care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și alte ieșiri publice. Totodată, numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder a ajuns vineri la 518. Lista este deschisă chiar de Kovesi. Ea a declarat pentru G4Media că este îngrijorată
15:10
FCSB a anunțat, vineri, că și-a găsit o nouă „perlă". Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că o nouă „perlă" va apărea în lotul echipei mari. Este vorba despre David Popa (18 ani), fotbalist care a impresionat în echipa U19 a FCSB,
15:10
Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, a declarat că orice modificare a prezenței militare americane în Europa este planificată, coordonată în cadrul Alianței și nu va fi o surpriză pentru aliați. Oficialul a confirmat într-un interviu acordat postului public ucrainean de radio Suspilne rapoartele privind anumite mișcări ale unităților americane, inclusiv contingente din România, … The post NATO exclude „decizii surpriză” privind retragerea trupelor americane din Europa appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Bolojan s-a dus pe șantier. În 2026, vom putea circula pe 200 din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania (Video) # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, după o vizită făcută pe şantierul Autostrăzii Transilvania, că două sectoare vor fi finalizate anul viitor, iar în 2027 va fi terminat şi tronsonul dinspre graniţa cu Ungaria. Şeful CNAIR a promis că, în 2026, vom putea circula pe 200 din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania! ”Cel mai … The post Bolojan s-a dus pe șantier. În 2026, vom putea circula pe 200 din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Bancherii britanici s-au opus folosirii activelor rusești blocate, de teama unei riposte a Rusiei. Moscova a trecut deja la atac # SportMedia
Băncile britanice s-au opus utilizării unora dintre activele rusești blocate aflate în țară, deoarece Guvernul de la Londra nu le-a oferit garanții în cazul unei reacții a Moscovei. Urmând exemplul Belgiei, reprezentanții băncilor se tem de riscul unui proces, dacă activele rusești sunt folosite pentru a obține un împrumut către Ucraina, relatează Financial Times. O … The post Bancherii britanici s-au opus folosirii activelor rusești blocate, de teama unei riposte a Rusiei. Moscova a trecut deja la atac appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Cresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%. Exemple de calcul pentru București. Află cât vei plăti # SportMedia
Primăria Municipiului București (PMB) propune majorări dramatice ale taxelor și impozitelor locale, în 2026. Spre exemplu, impozitele pe locuință ar urma să se majoreze cu nu mai puțin de 79%, potrivit unui proiect postat în dezbatere publică. Cea care se majorează considerabil este, de fapt, valoarea impozabilă per metru pătrat a proprietăților cu destinație rezidențială … The post Cresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%. Exemple de calcul pentru București. Află cât vei plăti appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Geminide, una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului, vor putea fi văzute în punctul lor maxim în noaptea de 13 spre 14 decembrie 2025. În perioada 4 -17 decembrie 2025, Pământul trece printr-o zonă în care se află cantități mari de praf lăsate de asteroidul activ (3200) Phaethon. La contactul cu atmosfera, particulele de … The post Geminide, cea mai spectaculoasă ploaie de meteori. Când poate fi văzută appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Lambriurile metalice pentru exterior – soluția modernă și versatilă pentru finisarea casei # SportMedia
Atunci când ne gândim la finisajele unei case, majoritatea dintre noi ne concentrăm pe acoperiș, fațadă și tâmplărie. Există însă zone de detaliu care pot transforma complet aspectul unei construcții – spații precum intradosul streașinii, lateralele lucarnelor, frontoanele sau anumite porțiuni de fațadă ce necesită un material stabil, estetic și ușor de montat. Pentru toate … The post Lambriurile metalice pentru exterior – soluția modernă și versatilă pentru finisarea casei appeared first on spotmedia.ro.
15:10
România, campioană la neîncasarea taxelor în UE: pierde o treime și din TVA, și din impozitul pe profit. Efecte # SportMedia
Campioană de un deceniu la neîncasarea TVA, conform rapoartelor Comisiei Europene, România se află pe primul loc și la necolectarea impozitului pe profit, arată aceeași instituție într-o analiză publicată pentru prima dată în 11 decembrie 2025. Noul raport estimează că România nu a încasat circa 35% din impozitul pe profit estimat pentru 2019 – anul … The post România, campioană la neîncasarea taxelor în UE: pierde o treime și din TVA, și din impozitul pe profit. Efecte appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
13:10
Ministrul Justiției: Orice formă de persecuție a unei persoane care sesizează abuzuri în sistemul în care activează este inacceptabilă # SportMedia
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis, vineri, că este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia acesteia, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. ”Față de evoluțiile publice privind documentarul Recorder și de recenta scrisoare a unui număr semnificativ de magistrați, de solidarizare cu … The post Ministrul Justiției: Orice formă de persecuție a unei persoane care sesizează abuzuri în sistemul în care activează este inacceptabilă appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Medic, despre cazul de lepră: Nu e nimic tragic sau amenințător pentru populație. Nu e ceva iminent de a produce epidemii # SportMedia
Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, prof. dr. Simin Aysel Florescu, susţine că apariția unui caz de lepră la Cluj-Napoca nu reprezintă un pericol major pentru populație și că boala este tratabilă, contagiozitatea scăzând imediat după începerea terapiei. Medicul subliniază că majoritatea cazurilor din lume provin din Asia, unde boala este încă endemică. „Nu … The post Medic, despre cazul de lepră: Nu e nimic tragic sau amenințător pentru populație. Nu e ceva iminent de a produce epidemii appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Australian Open introduce o ceremonie de deschidere a turneului: Roger Federer, printre invitați # SportMedia
Turneul de tenis Australian Open va introduce o ceremonie de deschidere, după modelul Jocurilor Olimpice, la care vor fi invitate legende precum elvețianul Roger Federer, informează AFP. Federer va inaugura această nouă tradiție pe 17 ianuarie, cu o zi înainte de începerea primului turneu de Mare Șlem al anului, au anunțat organizatorii. ‘Lansând primul Grand … The post Australian Open introduce o ceremonie de deschidere a turneului: Roger Federer, printre invitați appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Vicele CSM îi cere lui Bolojan să își asume răspunderea și să salveze Justiția: Noile legi au cam încheiat orice formă de democrație # SportMedia
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, îi cere premierului Ilie Bolojan să salveze Justiția, afirmând că are pârghiile necesare. „Cel care are pârghii (să salveze Justiția – n.red) se numește prim-ministrul Ilie Bolojan. Dacă domnul prim-ministru și-a asumat răspunderea pentru un set de legi și, în sfârșit, pentru salvarea României de la faliment și … The post Vicele CSM îi cere lui Bolojan să își asume răspunderea și să salveze Justiția: Noile legi au cam încheiat orice formă de democrație appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Ziua 1388 Odesa a rămas fără curent și apă. O dronă a picat lângă un bloc din Rusia, rafinărie în flăcări la 700 km de Ucraina (Foto & Video). Kievul cere zonă demilitarizată în Donbas # SportMedia
Ziua 1388 de război a debutat cu atacuri aeriene de ambele părți. Rusia a lansat, începând de joi seară, 80 de drone care au vizat nordul, sudul și estul Ucrainei. Cele mai multe au fost distruse, dar s-au înregistrat 12 lovituri în opt locuri, au anunțat dimineață Forțele Aeriene ale Ucrainei. Cea mai afectată a … The post Ziua 1388 Odesa a rămas fără curent și apă. O dronă a picat lângă un bloc din Rusia, rafinărie în flăcări la 700 km de Ucraina (Foto & Video). Kievul cere zonă demilitarizată în Donbas appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Mediul de afaceri face apel către magistrați, Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională # SportMedia
România nu poate progresa dacă una dintre puterile fundamentale ale statului își pierde credibilitatea, iar tăcerea nu poate fi o soluție, astfel că îndemnăm instituțiile judiciare, asociațiile profesionale ale magistraților și colegii de bună credință să ia atitudine, să ceară clarificări și investigații rapide și serioase acolo unde există indicii de nereguli, se arată într-un … The post Mediul de afaceri face apel către magistrați, Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Criză de încredere în Justiție: Bolojan anunță primele măsuri după dezvăluirile Recorder (Video) # SportMedia
După ce vicele CSM i-a cerut să-şi asume răspunderea şi să schimbe Legile Justiţiei, premierul Ilie Bolojan anunţă că a înfiinţat deja un grup de lucru care să analizeze cum poate fi îmbunătăţită legislația. Prezent vineri pe un şantier de autostradă, premierul a fost întrebat cum comentează documentarul Recorder. „Sunt două zone care ţin de … The post Criză de încredere în Justiție: Bolojan anunță primele măsuri după dezvăluirile Recorder (Video) appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Versiunea completă a Strategiei Naționale de Securitate a Statelor Unite prezintă o modalitate diferită de a evalua viitorul Europei. Pornind de la premisa că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” din cauza politicilor sale de imigrație și a „cenzurii libertății de exprimare”, documentul propune concentrarea relațiilor SUA asupra câtorva țări europene cu guverne de dreapta. … The post „Make Europe Great Again”: Cum plănuiește Trump să îndepărteze 4 țări de UE appeared first on spotmedia.ro.
13:10
ANAF a intrat în ride-sharing. Amenzi de 3 milioane de lei, 12.000 de mașini suspendate, 16 milioane de euro cash confiscați # SportMedia
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei, a suspendat activitatea pentru mai mult de 12.000 de autoturisme şi a confiscat 82,6 milioane lei, în cadrul controalelor desfășurate între septembrie și noiembrie 2025 în sectorul transportului alternativ de persoane. Acțiunile vizează operatorii economici cu risc fiscal … The post ANAF a intrat în ride-sharing. Amenzi de 3 milioane de lei, 12.000 de mașini suspendate, 16 milioane de euro cash confiscați appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Dan Petrescu, la un pas de revenirea în antrenorat: Contract cu un salariu impresionant # SportMedia
Dan Petrescu (58 de ani) poate reveni în scurt timp în antrenorat. Plecat de la CFR Cluj după înfrângerea rușinoasă cu Hacken, 2-7, din Conference League, Petrescu a făcut un pas în spate pentru a-și trata o problemă de sănătate. „Bursucul” este, însă, aproape de revenirea în antrenorat. Ioan Becali a dezvăluit că Dan Petrescu … The post Dan Petrescu, la un pas de revenirea în antrenorat: Contract cu un salariu impresionant appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Concluziile trase de Filipe Coelho după eșecul Universității Craiova cu Sparta Praga din Conference League # SportMedia
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a tras o concluzie fermă după înfrângerea suferită de olteni în fața cehilor de la Sparta Praga (1-2), în Conference League. Antrenorul a spus că, în opinia sa, Sparta Praga este cea mai puternică echipă întâlnită până acum de Universitatea Craiova în Conference League. Portughezul a vorbit despre joc și … The post Concluziile trase de Filipe Coelho după eșecul Universității Craiova cu Sparta Praga din Conference League appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta” # SportMedia
România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”. Avertismentul vine de la istoricul Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, specialist în istoria URSS și a Europei de Est. Popa explică de ce riscul este … The post Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta” appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Inflația a rămas la 9,8% și în noiembrie. Cel mai mult s-au scumpit cafeaua și curentul # SportMedia
Rata anuală a inflației în noiembrie 2025 rămâne la 9,8% pentru a doua lună la rând, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari creșteri de preţuri față de acum un an s-au înregistrat la servicii, cu 10,99%. Preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,73%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,64%. La alimente, cele … The post Inflația a rămas la 9,8% și în noiembrie. Cel mai mult s-au scumpit cafeaua și curentul appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Primul transfer anunțat de FCSB după victoria cu Feyenoord: Campioana acoperă o „gaură” din echipă # SportMedia
FCSB a anunțat un transfer pregătit în pauza de iarnă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că vrea să mai transfere un fundaș central, după ce l-a acontat deja pe Andre Duarte. Cu Ngezana plecat la Cupa Africii, Dawa și Popescu indisponibili momentan, FCSB mai vrea un fundaș central în pauza … The post Primul transfer anunțat de FCSB după victoria cu Feyenoord: Campioana acoperă o „gaură” din echipă appeared first on spotmedia.ro.
