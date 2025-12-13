SUA ridică sancțiunile asupra potasei, după negocieri la Minsk. Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiațki

23:10

Președintele Donald Trump a declarat vineri că liderii thailandezi și cambodgieni au convenit să reînnoiască un armistițiu, după ce mai multe zile de ciocniri mortale au amenințat să anuleze un armistițiul negociat cu implicarea administrației americane. Trump a anunțat acordul de reluare a armistițiului într-o postare pe rețelele de socializare, în urma unor convorbiri telefonice …