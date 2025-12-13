E furtună în USR după rezultatul dezastruos de la alegeri și după scandalul diplomelor lui Ionuț Moșteanu. De la sectoare se cere îndepărtarea lui Voiculescu, considerat responsabil de procentul ridicol obținut de Drulă: „Nu pot fi solidar cu golanii”
Gândul, 13 decembrie 2025 06:10
Pe grupurile de WhatsApp ale USR circulă mesaje de dezamăgire după rezultatele foarte slabe obținute de partid la alegerile de la Primăria Capitalei. Mai mult, cei din conducerea partidului sunt numiți „golani”, potrivit unor mesaje intrate în posesia Gândul, iar de la filialele de sector se cere organizarea unei Conferințe Municipale, pentru tragerea la răspundere […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
07:10
Adrian Severin: „S-a lucrat foarte intens la mișcarea neo-marxistă din Europa, care a implicat mulți bani și lideri slabi” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a explicat de ce vede actuala situație politică europeană ca fiind „uluitoare”. Discuția a pornit de la rolul administrațiilor americane și de la modul în care au fost impuși noi lideri în țările europene. Urmăriți […]
Acum 2 ore
06:10
E furtună în USR după rezultatul dezastruos de la alegeri și după scandalul diplomelor lui Ionuț Moșteanu. De la sectoare se cere îndepărtarea lui Voiculescu, considerat responsabil de procentul ridicol obținut de Drulă: „Nu pot fi solidar cu golanii” # Gândul
Pe grupurile de WhatsApp ale USR circulă mesaje de dezamăgire după rezultatele foarte slabe obținute de partid la alegerile de la Primăria Capitalei. Mai mult, cei din conducerea partidului sunt numiți „golani”, potrivit unor mesaje intrate în posesia Gândul, iar de la filialele de sector se cere organizarea unei Conferințe Municipale, pentru tragerea la răspundere […]
06:10
Ion Cristoiu: „În esență, Trump spune că rușii vor cuceri Donețk-ul în totalitate, iar condițiile de pace vor fi altele” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre scenariile de pace din Ucraina și despre poziția lui Donald Trump față de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Americanii nu spun o prostie” Ion Cristoiu explică faptul că, în opinia […]
Acum 4 ore
05:10
Subofițer al Poliției Militare, apropiat al unei organizații extremiste. Cum îl apără șefii MApN pe ultras-ul din subordinea lor # Gândul
Un subofițer care activează în cadrul Poliției Militare, care ar fi un apropiat al unei cunoscute organizații extremiste, s-a afișat, în mediul online, alături de mai mulți simpatizați ai Mișcării Legionare. În același timp, tânărul s-a implicat în organizarea unor evenimente alături de două brigăzi din peluza CSA Steaua, cunoscute pentru orientările lor neonaziste. De […]
Acum 8 ore
23:50
Ce medicamente nu trebuie luate niciodată cu lapte sau iaurt. Acestea pot bloca sau reduce semnificativ absorbția unor tratamente importante # Gândul
Efectul anumitor medicamente poate fi diminuat semnificativ, dacă sunt luate cu lactate. Nu este un lucru general valabil, dar există anumite pastile pe care nu e bine să le iei cu lapte sau iaurt și nici să consumi aceste alimente imediat după ce le-ai înghițit. Laptele nu este periculos și nu transformă medicamentele în ceva […]
23:20
Ce reprezintă indicatorul rutier cu simbolul unui scut, întâlnit mai ales pe drumurile europene. Cei mai mulți șoferi îl interpretează greșit # Gândul
Pe drumurile din mai multe țări europene, chiar și în Ucraina, a apărut un indicator rutier mai puțin cunoscut, reprezentat printr-o săgeată curbată și un simbol asemănător unui scut. De multe ori, acest semn este interpretat greșit de către șoferi, fiind confundat fie cu un indicator de direcție, fie cu un simplu avertisment general. În […]
Acum 12 ore
23:10
Regele Charles face cel mai important anunț despre starea de sănătate de la diagnosticul de cancer: „Vă împărtășesc vestea bună” # Gândul
Regele Charles al II-lea a împărtășit, într-un clip difuzat de postul Channel 4, informații recente despre evoluția cancerului de care suferă. Monarhul Marii Britanii, 77 de ani, a transmis că depistarea precoce a bolii și un tratament eficient l-a ajutat să reducă doza de tratament în anul ce urmează. Charles al II-lea mărturisit că, în […]
22:50
Câți bani pierzi la pensie dacă primești salariul minim sau lucrezi part-time. Tabel cu punctele acumulate în funcție de salariu și timp lucrat # Gândul
Reforma pensiilor a adus schimbări majore în modul de calcul al acestui drept, una dintre cele mai importante clarificări vizând contribuția lucrătorilor cu normă parțială și a celor plătiți la nivelul salariului minim. Și, în timp ce unii salariați preferă varianta de lucru part-time, pentru flexibilitate, alții nu au alternativa unui salariu mai mare, iar […]
22:20
Un muzician a învățat o caracatiță să cânte la pian, în 6 luni. „Cel mai mare pianist pe care marea l-a cunoscut vreodată” # Gândul
Mattias Krantz este un pianist suedez, care a reușit să învețe o caracatiță să cânte la pian, în 6 luni. El a documentat tot proiectul pe Youtube, iar recitalul care a încununat eforturile lui a strâns peste 6 milioane de vizualizări. „Nu-mi vine să cred că stau aici și cânt cu o caracatiță”, a declarat […]
21:00
Situație de criză la Spitalul pentru copii „Sf. Maria” din Iași. Apa e infestată cu bacterii periculoase. Anunțul Ministerului Sănătății # Gândul
Ministrul Sănătății a anunțat că în data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă din unitatea sanitară – Spitalul Clinic de Urgențǎ pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Rezultatele indică faptul că apa potabilă este infectată cu mai multe bacterii periculoase. „Examen chimic: • […]
21:00
Gala Mari Sportivi Prosport 2025 | Premiu special pentru Stejarii Universe Wellness & Community, proiectul spectaculos al omului de afaceri Ion Țiriac # Gândul
Stejarii Universe Wellness & Community, creația spectaculoasă a omului de afaceri lui Ion Țiriac, a fost premiată la Gala Mari Sportivi Prosport 2025. Proiectul este unul unic în țara noastră și a devenit un reper chiar și la nivel internațional, grație, printre altele, luxului și a designului impecabil, precizează Prosport. Premiul a fost ridicat de […]
20:50
Șeful armatei SUA a fost exclus din negocierile de pace pentru Ucraina. Sursele spun că Dan Driscoll începuse să își depășească atribuțiile # Gândul
Șeful armatei americane, Dan Driscoll, a fost exclus din discuțiile de pace pentru Ucraina de către Pete Hegseth, Secretarul de Război al SUA. Driscoll, considerat steaua în ascensiune a Pentagonului, a fost înlăturat din această postură după ce Hegseth a observat că și-a depășit atribuțiile, arată The Telegraph. Luna trecută, tot publicația The Telegraph anunța […]
20:40
Protestul „reziștilor” împotriva justiției din România continuă în Bucuresti și în alte câteva orașe din țară # Gândul
Protestele după materialul Recorder despre presupuse fapte de corupție din sistemul de justiție din România s-au extins și în alte orașe ale țării. În a treia zi de manifestații, brigada”reziștilor” din București, Timișoara, Cluj, Iași, Sibiu, Brașov și Craiova a ieșit în stradă. Protestarii din bula progresistă s-au organizat în cele mai mari orașe din […]
20:30
Când sunt Floriile în 2026, dar și cum se calculează ziua în care pică Paștele. Cele două sărbători nu au o dată fixă # Gândul
Sărbătoarea de Florii este una importantă pentru creștini, fiind celebrată în fiecare an în ultima duminică înainte de Paște. Doar că, spre deosebire de alte sărbători religioase, Floriile și Paștele nu au o dată fixă. Ea diferă de la an la an și este calculată de către Biserica Ortodoxă Română (BOR) după niște criterii bine […]
20:30
Protestul „reziștilor” împotriva justiției din România continuă în Bucuresti și iîn alte câteva orașe din țară # Gândul
Protestele după materialul Recorder despre presupuse fapte de corupție din sistemul de justiție din România s-au extins și în alte orașe ale țării. În a treia zi de manifestații, brigada”reziștilor” din București, Timișoara, Cluj, Iași, Sibiu, Brașov și Craiova a ieșit în stradă. Protestarii din bula progresistă s-au organizat în cele mai mari orașe din […]
20:10
Ponta arată cu degetul „presa de propagandă” care face jocurile USR-ului: „Dau circ la popor dacă tot nu sunt în stare să dea pâine” # Gândul
Victor Ponta, fost premier al României, a transmis un mesaj virulent, în contextul mobilizării bulei progresiste după documentarul Recorder despre corupția din sistemul de justiție. Victor Ponta atrage atenția asupra problemelor care afectează direct majoritatea românilor, cum ar fi creșterea taxelor, înghețarea veniturilor și inflația în creștere. La aceste aspecte se adaugă și posibilitatea majorării […]
19:40
După documentar, „eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, nu mai vrea să fie judecător. Se face procuror, după ce a fost la DGIPI # Gândul
Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, care a făcut așa zise „dezvăluiri” în documentarul Recorder, nu mai vrea să fie judecător, vrea să devină procuror. La Giurgiu. Asta după ce în trecut a activat la DGIPI. După ce Inspecția Judiciară a intrat pe fir, Beșu se face procuror Pe site-ul CSM a fost postat un anunț în […]
19:30
Snoop Dog a devenit antrenorul onorific al echipei SUA pentru Jocurile Olimpice. Acesta va motiva sportivii americani la Jocurile de Iarnă din Italia # Gândul
Rapperul american Snoop Dogg a fost numit antrenorul onorific al echipei Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă de la Milano Cortina, din 2026, au anunțat cei de la Comitetul Olimpic Național al SUA. Este o poziție de voluntariat, menită să sprijine și să inspire sportivii americani în afara competițiilor. La Jocurile de […]
19:10
Costel Gâlcă nu-l IARTĂ pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat” # Gândul
Rapid – Oțelul Galați e unul dintre meciurile cele mai așteptate ale etapei 20 din Superliga de fotbal. Constantin Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că Oțelul Galați are a patra apărare din campionat și va fi un meci dificil. Costel Gâlcă nu-l iartă pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și […]
19:10
Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj # Gândul
Comisarii ANPC au dat 2.029 de amenzi contravenționale și 776 de avertismente operatorilor economici care au încălcat legislația privind protecția consumatorilor. Produse neconforme în valoare de peste 1,17 milioane de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. Oprirea temporară de la comercializare a vizat produse în valoare de peste 1,57 milioane de lei. 38 […]
19:10
Antrenorul Rapidului a vorbit la conferința de presă dinaintea meciul cu Oțelul Galați din etapa 20, programat la 13 decembrie, despre duelul cu gălățenii, dar a anunțat și că Antoine Baroan nu va mai fi primit în lot. Rapid e pe primul loc în Superliga, 39 de puncte, la două de FC Botoșani, locul doi, […]
19:10
George Simion intervine în scandalul din justiție: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția, doar căderea PSD-USR poate # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a reacționat, într-un clip video pe Facebook, la situația justiției din România, precizând că este „acaparată ca tot statul”. În opinia politicianului, întoarcerea lui Kovesi din februarie nu reprezintă o soluție, iar singura rezolvare reală poate fi oferită de căderea guvernului PSD-USR. Miza scandalului actual, pornit după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, […]
19:00
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Gheorghe Hagi din Mamaia, în perioada sărbătorilor de iarnă. Ce cuprinde oferta pentru Crăciun și Revelion # Gândul
Românii care vor să petreacă sărbătorile de iarnă la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia, IAKI, trebuie să se informeze cu atenție asupra prețurilor, înainte de a face rezervări, pentru că tarifele nu sunt chiar pentru toate buzunarele. Hotelul pe care ”Regele” fotbalului românesc îl deține la malul mării se află printre locațiile preferate de […]
18:50
Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. DIALOG incendiar. „Ești mare antrenor” / „Eu am făcut schimbările” # Gândul
FCSB a învins Feyenoord, 4-3, în Europa League și Gigi Becali a spus că schimbările efectuate au făcut diferența. Șumudică a lăudat tactica FCSB din meciul cu Feyenoord, Gigi Becali a dezvăluit cum a făcut tactica și a rezultat un dialog spumos între cei doi. Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. Dialog incendiar […]
18:40
Cum s-au cunoscut Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu. ”La început nu ne-am băgat în seamă” # Gândul
Matilda Pascal Cojocărița, în vârstă de 67 de ani, și Ștefan Cigu, în vârstă de 75 de ani, au povestit cum s-au cunoscut. Interpreta de muzică populară Matilda Pascal Cojocărița a fost căsătorită cu Ioan Cojocărița. Acesta a fost rugbist și se stabilise la Milano. Din mariajul cu acesta, Matilda Pascal Cojocărița îl are […]
18:20
Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul # Gândul
Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri 19 fotografii dintr-un lot de 95.000 de fotografii pe care comisia le-a obținut, inclusiv fotografii cu „bărbații bogați și puternici care au petrecut timp cu Jeffrey Epstein”, anunță CBS News. În fotografii apar personalități importante, precum președintele Donald Trump, fostul președinte SUA Bill Clinton, […]
18:20
Teroare într-un mall din Italia. Un român, înarmat cu un pumnal de 30 de cm, a amenințat clienții și i-a atacat pe polițiști # Gândul
Un român, înarmat cu un cuțit, a generat panică în centrul comercial Shopville Gran Reno din Bologna, Italia, când a început să amenințe clienții. Carabinierii au intervenit la fața locului și au reușit să-l prindă. Românul, în vârstă de 38 de ani, flutura un cuțit pe culoarele mall-ului și îi amenința pe clienți. Oamenii, speriați, […]
Acum 24 ore
18:10
Legea privind plata pensiilor private este mai aproape de implementare, după ce decizia judecătorilor CCR privind constituționalitatea actului normativ a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial. Curtea Constituțională a României a publicat, vineri, în Monitorul Oficial, decizia prin care a respins cele două obiecții de neconstituționalitate depuse, declarând astfel Legea privind plata pensiilor private constituțională […]
18:10
Mai scump decât homarul sau vita argentiniană. Cu cât a ajuns să se vândă 1 kg de șorici la Târgul de Crăciun 2025 din București # Gândul
Un kilogram de șorici este mai scump decât homarul sau vita argentiniană, la Târgul de Crăciun din București. Vizitatorii târgurilor de Crăciun trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru o ieșire cu familia sau prietenii. Pentru diverse produse tradiționale care se vând la astfel de evenimente, aceștia ajung să plătească zeci de lei pentru […]
18:10
Lovitură de grație de la Uniunea Europeană pentru Shein, Temu și AliExpress. De când vor fi taxate în plus coletele cu o valoarea mai mică de 150 de euro # Gândul
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au căzut de acord vineri cu impunerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoarea sub 150 de euro. Măsura ar urma să intre în vigoare din luna iulie a anului următor. România are deja o taxă suplimentară de 25 de lei pentru toate coletele comandate de […]
17:40
Fostul model Dana Săvuică, în vârstă de 55 de ani, a făcut declarații despre fiica sa, Julie, și a dezvăluit ce carieră a ales aceasta să urmeze. Dana Săvuică a format o familie, timp de 26 de ani, alături de Răzvan Stanciu, însă mariajul lor a ajuns la final în anul 2016. Cei doi au […]
17:40
Nestle retrage de la comercializare mai multe loturi de lapte praf din cauza unei bacterii pe linia de producție # Gândul
Nestle România, împreună cu mai mulți retaileri importanți din țară, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din cauza prezenței bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de originze. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că loturile vizate sunt cele din gamele NAN […]
17:40
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată în Iran. Ea luptă pentru drepturile femeilor și a fost arestată de autorități de 14 ori # Gândul
Narges Mohammadi luptă de zeci de ani pentru drepturile omului și împotriva oprimării femeilor în regimul mullahilor din Iran. În 2023, aceasta a primit Premiul Nobel pentru Pace. Acum, Narges a fost arestată din nou, pentru a 14-a oară au anunțat astăzi susținătorii ei. Fundația cu sediul la Paris a declarat că Mohammadi a fost „reținută […]
17:30
Realitatea nefiltrată a guvernării Bolojan: „Inflație uriașă, energia cu 62% mai scumpă, scăderea nivelului de trai” # Gândul
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, afirmă că nivelul „extrem de ridicat” al inflației, 10%, este o consecință directă a creșterii tarifelor la Energie, și a taxelor. Acesta avertizează că nivelul de trai al cetățenilor este în scădere și se va accentua dacă Guvernul Bolojan va decide înghețarea salariilor. „Aflăm că inflația rămâne în continuare la […]
17:20
Poți deveni cea mai inteligentă persoană din anturajul tău, dacă găsesști numărul ascuns în această iluzie optică cu cerc galben. În general, puzzle-urile cu iluzii optice sunt cunoscute ca fiind provocări cerebrale distractive și fascinante, concepute în așa fel încât să-ți facă feste atât ochilor, cât și minții. Iluziile optice folosesc adesea o utilizare inteligentă […]
17:10
Primarul din Livezile, arestat preventiv pentru agresiune sexuală și influențarea declarațiilor. Decizia este definitivă # Gândul
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis vineri, 12 decembrie, să admită contestaţia formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa. Decizia este definitivă. În cazul primarului Traian Simionca a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru 13 zile. Edilul era inițial plasat în arest la domiciliu, […]
17:10
Bulă voia să se angajeze la CFR, la macazuri. Încearcă să treacă testul suprem. Inspectorul CFR îl întreabă: – Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse? – Aș trece un tren pe altă linie! – Și dacă macazul este defect? – Aș merge pe linii și aș folosi […]
17:00
Presiunile diplomatice din Asia de Est par să nu aibă sfârșit, însă președintele Donald Trump este pregătit să le facă față, a anunțat joi secretarul de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt. Trump a declarat joi, 11 decembrie, că America este capabilă să fie echidistantă în raport cu Japonia și China, deoarece ambele guverne au […]
17:00
Cel mai inteligent om pripășit vreodată pe Pământ ar fi fost un american născut în 1898, William James Sidis. Se estimează că IQ-ul său era cuprins între 250 și 300. Spre comparație, un om cu inteligență medie are un IQ de 100, iar Albert Einstein a fost evaluat la aproximativ 160. Evident, nu există dovezi […]
17:00
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“ # Gândul
În fiecare lună, câteva mii de turiști vizitează Caiazzo, o comună cu 5.000 de locuitori situată la o oră distanță de Napoli. Nu peisajele impresionante sau arhitectura spectaculoasă a Italiei îi atrage aici, ci pizzeria Pepe In Grani, unde se mămâncă „cea mai bună pizza din lume“, relatează Financial Times. Cea mai populară pizza din […]
17:00
Zelenski a scris în planul lui de pace că Ucraina ar urma să adere la UE într-un an, dezvăluie Financial Times # Gândul
Ucraina ar urma să adere la UE anul viitor în baza unei propuneri susținute de Bruxelles în negocierile actuale de pace, o mișcare care ar transforma abordarea blocului comunitar privind admiterea de noi membri. Aderarea la UE până la 1 ianuarie 2027 este specificată în cel mai recent proiect al propunerii de pace pe care […]
16:40
Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, a spus cum a fost anul 2025 pentru ea din punct de vedere profesional. Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă în public. Artista are o relație […]
16:40
DSP Prahova ridică restricțiile privind consumul de apă în alte 5 localități. Pentru 3 localități consumul rămâne încă interzis # Gândul
După două săptămâni de la izbucnirea Crizei apei, Direcția de Sănătate Publică Prahova anunţă că apa poate fi consumată în alte 5 localități. Restricțiile de la această măsură sunt menținute pentru localitățile Aluniș, Vărbilău și Șotrile până la confirmarea apei furnizate în parametrii e potabilitate. DSP Prahova a anunțat, vineri, ridicarea restricțiilor privind consumul apei […]
16:40
Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiunea pentru demiterea din funcție: „Cereri pe fond politic” # Gândul
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat în cadrul unei conferințe de presă la Brașov că nu își va demsia. Oficialul a reiterat aceste afirmații după ce Sorin Grindeanu i-a solicitat premierului Bolojan să o demită pe Buzoianu. Luni 15 decembrie, plenul Parlamentului va vota moțiunea depusă de senatorii AUR și grupul „Pace Întâi România”, pentru […]
16:40
Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr” # Gândul
Este o tensiune care crește progresiv în spațiul public, iar sistemul de justiție din România a devenit ținta unor acuzații lansate dinspre partea „Rezist” a scenei politice. Documentarul „Justiție capturată”, realizată de Recorder, a creat o falie adâncă între magistrați, iar în spatele lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-a format o adevărată „armată” care […]
16:30
Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace # Gândul
În urma conferinței de presă de joi seara de la Casa Albă, Donald Trump a declarat că „vărsarea de sânge” din Ucraina trebuie să înceteze, arătându-se dezamăgit față de lipsa progresului în demersurile pentru pace. Doar luna trecută, cel puțin 25.000 de persoane au fost ucise în războiul dintre Rusia și Ucraina. Potrivit secretarului de […]
16:20
Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției” # Gândul
Justiția din România se află sub un asediu prelungit, iar cei care s-au aliniat în spatele Ilie Bolojan și Nicușor Dan – după ce a fost publicat controversatul documentar realizat de Recorder – sunt „soldații” din „armata Rezist”. Cuvântul de ordine, după ce s-a dat „alarma” și atacul a fost declanșat, este „corupția”. Acuzațiile se […]
15:40
Ce cadou costisitor i-a făcut Alin Oprea soției sale. ”Am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom” # Gândul
Alin Oprea i-a făcut un super cadou partenerei sale de viață, Medana, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Este vorba despre o mașină de lux. Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în […]
15:40
Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin # Gândul
Germania acuză Rusia de atacuri „hibride” pe teritoriul său, inclusiv un atac cibernetic împotriva securității aviației, relatează publicația Deutschlandfunk. Din acest motiv, ambasadorul rus a fost convocat, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Berlin. Există, de asemenea, dovezi ale interferenței Rusiei în alegeri. Potrivit sursei citate, un atac cibernetic […]
15:30
ANAF a dat amenzi de peste 3 milioane de lei firmelor de ride-sharing și a suspendat peste 12.000 de mașini # Gândul
ANAF a amendat firmele de ride-sharing cu peste 3 milioane de lei și a suspendat activitatea a peste 12.000 de autoturisme , după verificările care au avut loc în perioada septembrie-noiembrie. Potrivit comunicatului emis, controalele au fost intensificate începând cu luna septembrie și s-au desfășurat în toată țara. Au fost verificate în special firmele considerate […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.