Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută
StirileProtv.ro, 13 decembrie 2025 08:20
Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
08:30
Un șofer care gonea cu 200 de kilometri la oră s-a oprit într-o barcă, după o urmărire ca-n filme # StirileProtv.ro
Urmărire de film pe o autostradă din statul american Florida. Un tânăr de 23 de ani, care gonea cu aproape 200 de kilometri pe oră, a pus poliția pe jar și i-a băgat în sperieți pe ceilalți șoferi.
08:30
Hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta. Doar pandemiei a mai fost sistat punctul de atracție # StirileProtv.ro
Este prea cald pentru mijlocul lunii decembrie, așa că faimosul hotel de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta.
08:30
Horoscop săptămâna 15 – 21 decembrie 2025. Luna Nouă în Săgetător aduce noi începuturi, claritate și perspectivă pentru zodii # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 15 – 21 decembrie 2025 este marcat de evenimente astrologice puternice, care aduc energie, structură și direcție pentru toate zodiile.
08:20
Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.
Acum o oră
08:10
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc” # StirileProtv.ro
A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.
08:10
Un parașutist a rămas agățat de coada avionului, după un salt ratat. Cum a reușit să se elibereze # StirileProtv.ro
Incident teribil în Australia, în timpul unui zbor de antrenament. Un sportiv a rămas agățat de coada avionului, la aproximativ 4.500 de metri altitudine, după ce parașuta i s-a deschis din greșeală, chiar înainte de salt.
08:10
Vremea azi, 13 decembrie 2025. Temperaturi peste normalul perioadei, însă în unele zone ale țării se instalează frigul # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce vreme mai caldă decât ar fi normal; înnorări persistente în vest, nord-vest și centru și un pic de soare în celelalte regiuni.
08:00
Un tânăr se zbate între viață și moarte după un accident rutier grav, petrecut în comună Rodna, din Bistrița-Năsăud. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!
08:00
Cum a ajuns o femeie din Franța cu mașina într-o piscină interioară. A plonjat printre înotători # StirileProtv.ro
Accident greu de imaginat într-un oraș din sudul Franței. O femeie de 38 de ani a încurcat frâna cu pedala de accelerație în parcarea unei piscine acoperite. Așa a reușit să treacă în viteză prin fațada de sticlă.
07:50
Două surori din Bistrița au scăpat ca prin minune aproape nevătămate după ce s-au răsturnat cu mașina în râu # StirileProtv.ro
Două surori, de 14 și 16 ani, au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a căzut într-un râu din județul Bistrița-Năsăud.
07:50
APAVITAL spune că apa este fără risc de contaminare. Problemele de la spitalul de copii din Iași nu afectează rețeaua publică # StirileProtv.ro
Societatea APAVITAL anunţă că apa distribuită în municipiul Iaşi este potabilă şi că nu există risc de contaminare, după ce analizele de apă prelevate la Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria" au ieşit neconforme.
07:50
52 de femicide în România în 2025. Cauzele pentru care sistemul de protecție a victimelor eșuează în a preveni tragediile # StirileProtv.ro
În România s-au înregistrat 52 de cazuri de femicid în 2025, aproape câte unul pe săptămână. Într-un interviu pentru stirileprotv.ro, prof.univ.dr. habil. Valentina Rujoiu și conf.univ.dr. Ana Rădulescu au vorbit despre acest fenomen alarmant.
Acum 2 ore
07:40
Secretele betonului roman, dezvăluite după 2000 de ani. Cum au construit romanii clădiri aproape indestructibile # StirileProtv.ro
De aproape două milenii, clădiri, poduri, apeducte și porturi construite de romani continuă să reziste intemperiilor, cutremurelor și trecerii timpului. În paralel, multe structuri moderne se degradează văzând cu ochii, de la un an la altul.
07:30
Johnson & Johnson, obligată să plătească 40 de milioane de dolari pentru provocarea cancerului de la pudra de talc # StirileProtv.ro
Producătorul Johnson & Johnson este responsabil pentru îmbolnăvirea a două femei de cancer ovarian, a decis un juriu din California, acordând despăgubiri totale de 40 de milioane de dolari. Compania a anunțat că va face apel.
07:30
Statele americane atacă în instanță taxa de 100.000 de dolari pentru noile vize. Măsura impusă de Trump ar fi ilegală # StirileProtv.ro
California şi alte 18 state americane au înregistrat vineri un proces pentru a bloca taxa de 100.000 de dolari impusă de administraţia Trump pentru noile vize H-1B destinate lucrătorilor străini cu înaltă calificare.
07:30
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit # StirileProtv.ro
UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.
Acum 12 ore
22:20
Sindicaliștii reclamă că polițiștii sunt nevoiți să își schimbe uniformele pe Facebook din cauza lipsei de echipament # StirileProtv.ro
Sindicaliştii din Poliţie reclamă, vineri seară, că s-a ajuns în situaţia în care angajaţii trebuie să se organizeze în grupuri pe reţelele de socializare pentru a schimba elemente de uniformă.
22:20
Alte patru lanțuri mari de magazine retrag de la comercializare loturile de lapte praf pentru sugari de la Nestle # StirileProtv.ro
Profi, Lidl, Penny şi Carrefour anunţă, vineri, retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle, din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine.
22:10
Rusia a pregătit un atac cu bombă nucleară în Ucraina. Kremlinul informase Londra, Paris și Washington # StirileProtv.ro
Amiralul olandez care a făcut față invaziei ruse în Ucraina avertizează asupra „riscului unui război nuclear între Rusia și Alianța Atlantică în trei sau cinci ani”.
21:50
Tudor Chirilă, reacție dură după documentarul Recorder despre Justiție: „Ticăloși în funcții cheie servesc corupția” # StirileProtv.ro
Tudor Chirilă a publicat pe pagina lui de Facebook un mesaj amplu și extrem de critic la adresa stării actuale a justiției din România, după vizionarea documentarului Recorder.
21:50
Europenii cer garanții de securitate Statelor Unite „înainte de orice discuţie despre chestiunile teritoriale contencioase” # StirileProtv.ro
Europenii şi ucrainenii le cer Statelor Unite să aducă „garanţii de securitate” înainte de orice negociere teritorială în estul Ucrainei ocupat de ruşi, a declarat vineri seară preşedinţia franceză, potrivit AFP şi Reuters.
21:40
Cum acționat hackerii ucraineni, pas cu pas, paralizând gigantul rus Aeroflot. Rusia a pierdut atunci peste 260 mil. ruble # StirileProtv.ro
În dimineața zilei de 28 iulie 2025, toate sistemele informatice ale Aeroflot au căzut — de la e-mailul corporativ până la check-in-ul pasagerilor.
21:20
Cipru va acorda prioritate aderării Moldovei la UE, odată cu preluarea preşedinţiei Consiliului European de la 1 ianuarie # StirileProtv.ro
Cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când va prelua preşedinţia rotativă a Consiliului European, de la 1 ianuarie, a declarat vineri preşedintele Nikos Christodoulides, relatează Reuters.
21:20
Cele patru state pe care Trump ar vrea să le scoată din UE. Planul din versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA # StirileProtv.ro
Administrația Trump a elaborat planuri pentru a scoate patru țări din Uniunea Europeană și a le aduce în sfera de influență a Americii, într-un efort de a „Face Europa Măreață Din Nou”, potrivit unui raport.
21:10
Apă contaminată la spitalul de copii din Iași. A fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" au fost neconforme.
21:10
Reacția lui Putin când și-a dat seama că nu îi merge microfonul și nimeni nu auzea ce spune # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a fost redus la tăcere timp de 34 de secunde, în momentul în care a început un discurs important adresat liderilor mondiali, din cauza unei aparente defecțiuni a microfonului.
21:10
Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina, relatează vineri TASS.
21:00
Arthur Cohn, producător elvețian cu șase Oscar-uri, a murit la 98 de ani. Cum l-a descris apropiatul său, Pierre Rothschild # StirileProtv.ro
Arthur Cohn, unul dintre cei mai respectați producători de film din lume și singurul cineast cu șase premii Oscar la activ, a încetat din viață la Ierusalim.
21:00
O navă turcă, avariată într-un atac aerian rusesc asupra portului ucrainean de la Marea Neagră # StirileProtv.ro
O navă comercială sub pavilion turc a fost avariată vineri într-un atac aerian rusesc în apropierea oraşului-port ucrainean Odesa pe ţărmul Mării Negre, anunţă surse concordante citate de AFP.
21:00
Horoscop 13 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță proiecte mari pe plan profesional # StirileProtv.ro
Horoscop 13 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destinsă. O să-mpăcăm pe toată lumea și o să ne respectăm și pe noi, ca să simțim că e sâmbătă și că ne oferim o recreație, că am muncit destul.
20:50
Întâlnirile secrete dintre FBI şi negociatorul ucrainean stârnesc îngrijorare. Oficialii occidentali cer clarificări imediate # StirileProtv.ro
Directorul FBI, Kash Patel, şi adjunctul său, Dan Bongino, s-au întâlnit cu principalul negociator de pace al Kievului, Rustem Umerov, în contextul unei campanii de presiune din partea SUA pentru încheierea războiului.
20:30
Reacția șefei POT, Anamaria Gavrilă, după ce a aflat că rămâne fără parlamentari. „Doamne ajută!” # StirileProtv.ro
Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, are necazuri după rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei.
20:30
UE vrea să înghețe activele băncii centrale ruse în Europa pe termen nelimitat. Fondurile vor fi folosite pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Guvernele statelor Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa.
20:20
Primă apariție în instanță pentru Tyler Robinson, tânărul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk # StirileProtv.ro
Tyler Robinson, tânărul arestat pentru asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, într-un campus universitar, a compărut pentru prima dată în fața instanței.
20:10
Beneficiile neștiute pentru șomerii care aleg să se angajeze. Pot primit sume importante de la stat. „Te ajută lună de lună” # StirileProtv.ro
Numărul șomerilor se apropie de o jumătate de milion de persoane. Mulţi dintre cei aflaţi în această situaţie nu ştiu însă că pot primi stimulente financiare de la stat dacă se angajează.
20:10
La ce trebuie să fii atent când cumperi online cadouri de Crăciun. Promoțiile care par greu de refuzat pot fi înșelătoare # StirileProtv.ro
Începe goana după cadouri, însă aveți grijă de unde le cumpărați, dacă alegeți varianta online. Ofertele prea bune ca să fie adevărate pot ascunde capcane, avertizează specialiștii în securitate cibernetică.
20:10
Patinoarele din marile orașe sunt pline chiar și fără zăpadă. Tinerii aleg gheața în locul schiului sau săniușului # StirileProtv.ro
În lipsa zăpezii și a altor distracții cu care eram obișnuiți iarna, patinoarele din marile orașe sunt pline aproape în fiecare seară. Tinerii care ar fi mers la schi ori la săniuș vin să patineze.
20:10
Sute de mii de persoane, evacuate în SUA din cauza ploilor abundente. „Situația este potențial catastrofică” # StirileProtv.ro
Sute de mii de persoane sunt sub ordin de evacuare în nord-vestul Statelor Unite după ce câteva zile de ploi abundente au provocat revărsarea râurilor.
20:00
Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini # StirileProtv.ro
Democraţii din Camera Reprezentanţilor a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe preşedintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, relatează Reuters şi EFE.
20:00
Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus” # StirileProtv.ro
În România a fost testat vineri primul vehicul blindat de luptă proiectat și construit integral în țară. Se numește „Vlah” și este proiectat să înfrunte teren dificil, să reziste la foc direct și să supraviețuiască unei mine.
20:00
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Ariana Grande a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce a părut că a ajuns la o greutate nesănătoasă, dar speculațiile constante au determinat vedeta să vorbească despre schimbările ei fizice.
20:00
Proiect de lege: Animalele ar putea fi recunoscute drept „ființe vii”. „E minunat să ai așa un suflet lângă tine” # StirileProtv.ro
Animalele fac parte din familie, și nu doar pentru că simțim asta. În unele țări, acest lucru este prevăzut chiar în lege.
19:50
Cum văd analiștii discursul despre război al lui Mark Rutte: „Într-o mare măsură s-a adresat americanilor” # StirileProtv.ro
Șeful Alianței Transatlantice, Mark Rutte, îi îndeamnă pe aliați să se înarmeze, pentru a descuraja Rusia să atace și alte state după Ucraina.
Acum 24 ore
19:40
Cunstrucția spectaculoasă de pe Autostrada Transilvania. „Va fi al doilea ca lungime din Europa” # StirileProtv.ro
Două sectoare din Autostrada Transilvania vor fi finalizate anul viitor, iar în 2027 va fi terminat și tronsonul dinspre granița cu Ungaria. Anunţul a fost făcut vineri chiar de premierul Ilie Bolojan.
19:40
Inflația a rămas la 9,8%, de patru ori mai mare decât în zona euro. Ce s-a scumpit cel mai mult # StirileProtv.ro
Pentru a doua lună la rând, inflația rămâne la pragul de 9,8%, un nivel de patru ori mai mare decât în zona euro.
19:30
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție # StirileProtv.ro
Scandalul din justiție a scos oamenii în stradă pentru a treia seară la rând.
19:30
Zeci de mii de persoane protestează în Italia împotriva planurilor bugetare ale guvernului Meloni. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Zeci de mii de persoane au ieşit vineri pe străzile din Italia pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând perturbări în transporturi şi alte servicii publice, informează Reuters şi DPA.
19:30
Lepra a reapărut în România după mai bine de 40 de ani. Noi detalii despre cele două cazuri confirmate în Cluj-Napoca # StirileProtv.ro
Este alertă sanitară în Cluj, după confirmarea a două cazuri de lepră, boală care nu a mai fost semnalată în România de mai bine de 40 de ani. Este vorba despre două femei din Indonezia, care lucrau ca maseuze la un salon din oraș.
19:20
The Washington Post: Întâlnirile secrete dintre FBI şi negociatorul ucrainean stârnesc îngrijorare # StirileProtv.ro
Directorul FBI, Kash Patel, şi adjunctul său, Dan Bongino, s-au întâlnit cu principalul negociator de pace al Kievului, Rustem Umerov, în contextul unei campanii de presiune din partea SUA pentru încheierea războiului.
19:20
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați” # StirileProtv.ro
Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.