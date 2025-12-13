Ungurii au reacționat după ce Csikszereda a pierdut meciul cu CFR Cluj: ”Surprinzător”

19:00

Paris Saint-Germain trebuie să fie prudentă cu utilizarea fotbalistului Ousmane Dembele după ce acesta a redevenit apt de joc, a declarat vineri antrenorul campioanei Franţei şi a Europei, Luis Enrique, înaintea meciului din Ligue 1 de la Metz, scrie site-ul eurosport.fr.