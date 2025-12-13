Ungurii au reacționat după ce Csikszereda a pierdut meciul cu CFR Cluj: ”Surprinzător”

Sport.ro, 13 decembrie 2025 10:00

CFR Cluj - Csikszereda s-a încheiat 3-1.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
10:10
Cătălin Cîrjan, mesaj special pentru Moș Crăciun: „Asta i-am cerut!” Sport.ro
Spiritul sărbătorilor a cuprins tabăra „câinilor”. Înaintea duelului cu Metaloglobus, de pe Arena Națională, liderii vestiarului dinamovist au mers în Parcul Tineretului pentru a se întâlni cu suporterii la un târg de Crăciun din Capitală.
Acum 30 minute
10:00
Ungurii au reacționat după ce Csikszereda a pierdut meciul cu CFR Cluj: ”Surprinzător” Sport.ro
CFR Cluj - Csikszereda s-a încheiat 3-1.
09:50
Transformarea majoră făcută de Sorana Cîrstea, care i-a dat forțe noi în 2025: cum și-a schimbat mentalitatea Sport.ro
Sorana Cîrstea, lecție de viață oferită înainte de începerea ultimului sezon al carierei.
Acum o oră
09:40
UEFA, ”troll” pe internet după FCSB - Feyenoord: postarea care a stârnit un val de reacții în mediul online Sport.ro
FCSB a câștigat meciul cu Feyenoord cu 4-3 joi seară.
09:40
Ilie Dumitrescu a pus ochii pe noua perlă de la FCSB! Cuvinte mari după victoria cu Feyenoord: „Efort extraordinar” Sport.ro
L-a dat pe spate pe Ilie Dumitrescu.
09:40
WTA conclude cu „abuz”, rusoaicele îl apără: „telenovela” anului în tenisul feminin continuă Sport.ro
„Știe cum să o calmeze,” a spus Vesnina despre Rybakina și Vukov. Relația dintre jucătoare și antrenor nu pare să se fi schimbat, în ciuda investigației WTA.
Acum 2 ore
09:20
Peter Bosz a luat decizia după eșecul din Champions League! Ce se întâmplă cu Dennis Man Sport.ro
Dennis Man este anunțat titular în partida din această seară, contra celor de la Heracles Almelo, după ce la mijlocul săptămânii a fost lăsat pe bancă în duelul de foc cu Atlético Madrid.
09:10
Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: ”Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile până acum” Sport.ro
Cristian Chivu (45 de ani) o antrenează pe Inter Milano din iunie 2025.
08:50
Americanii au intrat pe fir după ce au aflat de situația lui Salah la Liverpool: ”Să ia legătura cu Messi și Thomas Muller” Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) are zilele numărate la Liverpool.
08:40
PSG vrea să transfere un mijlocaș elvețian box-to-box Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
08:40
Circuitul WTA a dat lovitura: Mercedes, investiție-record în sportul feminin Sport.ro
Circuitul WTA a înregistrat o mare victorie, în ultima lună a anului 2025.
08:40
Sunt două echipe cu același nume chiar și în Drobeta-Turnu Severin! Una dintre ele este antrenată de Florin Șoavă Sport.ro
CS Drobeta și CS Drobeta 2024 se luptă perntru promovarea în Liga 3.
08:30
„Următoarea oprire!” Siyabonga Ngezana și-a făcut bagajele și a plecat de la FCSB Sport.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a părăsit cantonamentul campioanei României imediat după victoria spectaculoasă cu Feyenoord, scor 4-3, din grupele Europa League.
Acum 4 ore
08:20
Louis Munteanu, OUT de la CFR Cluj! Sport.ro
Vineri seară, CFR Cluj a învins-o cu 3-1 pe Csikszereda în etapa 20 din Superliga României.
Acum 12 ore
00:20
Ce a pierdut FCSB! Compagno, încă o performanță fantastică! Cât valorează acum fostul star al roș-albaștrilor Sport.ro
Italianul pe care Gigi Becali l-a gonit, renunțând la el pentru o sumă ridicolă, tocmai a încheiat un sezon de vis, în Coreea de Sud.
00:10
Fetele au făcut show: s-a stabilit finala Mondialului de handbal Sport.ro
La Rotterdam, meciul Olanda – Norvegia a fost încântător, dar s-a încheiat cu un rezultat previzibil.
00:00
„Cine spune că e ușor?” Daniel Pancu a obținut o victorie mare, dar nu s-a abținut Sport.ro
CFR Cluj s-a impus în fața lui Csikszereda, scor 3-1, într-un meci din etapa a 20-a din Superliga.
12 decembrie 2025
23:40
CFR Cluj a stabilit noul preț pentru Louis Munteanu: "Îl putem convinge pe Ioan Varga" Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a rămas la CFR Cluj în vară, chiar dacă tocmai cucerise titlul de golgheter în Superliga și se vehiculau oferte uriașe pentru serviciile sale.
23:40
Reacția lui Andrei Cordea după hat-trick-ul de la Cluj: ”Fără ei nu marcam trei goluri” Sport.ro
CFR Cluj - Csikszereda s-a încheiat 3-1.
23:30
Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: „Ăsta e adevărul!“ Sport.ro
Oli a obținut o calificare dramatică, în semifinalele FIFA Arab Cup 2025, după o partidă sufocantă cu Algeria, națională care va fi prezentă la Mondialul de anul viitor. 
23:30
Moment de sinceritate al lui Robert Ilyes: „Acesta este adevărul” Sport.ro
CFR Cluj s-a impus în fața lui Csikszereda, scor 3-1, într-un meci din etapa a 20-a din Superliga.
23:20
Ilie Dumitrescu, uluit de un jucător din Superliga: ”Extraordinar! Trebuie să-i remarcăm evoluțiile” Sport.ro
CFR Cluj - Csikszereda s-a încheiat 3-1.
23:20
Alin Fică i-a făcut caracterizarea lui Daniel Pancu după CFR Cluj - Csikszereda 3-1 Sport.ro
Ce a spus Alin Fică după CFR Cluj - Csikszereda 3-1. 
23:10
A refuzat FCSB în vară, iar acum e la cel mai bun sezon din carieră: "Bravo lui!" Sport.ro
Andrei Cordea (26 de ani) traversează o perioadă excelentă după ce a decis să revină în România și să semneze cu CFR Cluj.
23:00
Mario Camora, declarație în forță după CFR Cluj - Csikszereda: ”Riscăm tot de acum!” Sport.ro
CFR Cluj a învins-o cu 3-1 pe Csikszereda Miercurea Ciuc.
22:30
Mutu și-a ales "clona" din fotbal: "Cel mai mult mă văd în el" Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani), golgheterul all-time al naționalei României, la egalitate cu Gică Hagi, a numit fotbalistul actual care se aseamănă cel mai mult cu stilul său de joc.
22:20
I-a dat 10 lui FCSB în urmă cu trei ani, iar acum e de nerecunoscut. Ce s-a ales de Silkeborg, coșmarul lui Nicolae Dică Sport.ro
Silkeborg, printre ultimele clasate în primul eșalon din Danemarca.
22:20
Dorinel Munteanu, acid la adresa fostei sale echipe: „Le transmit să fie mai inteligenți” Sport.ro
Dorinel Munteanu, replică dură către contestatari și mesaj acid despre fosta echipă. 
22:20
Carlo Ancelotti semnează! Echipa i-a pus contractul pe masă Sport.ro
Carlo Ancelotti este unul dintre cei mai importanți antrenori din fotbal.
22:00
Dublă spectaculoasă pentru Andrei Cordea în CFR Cluj - Csikszereda! Locul ocupat în clasamentul golgheterilor din Superligă Sport.ro
Andrei Cordea, omul decisiv din CFR Cluj - Csikszereda!
22:00
Fanii Craiovei s-au convins după eșecul cu Sparta Praga. Ce au spus despre Filipe Coelho Sport.ro
Filipe Coelho (45 de ani) a semnat cu Universitatea Craiova în urmă cu o lună, după ce oltenii s-au despărțit de Mirel Rădoi.
21:40
Omul record din Superligă și-ar fi dorit să joace în naționala României: „E marele regret al carierei mele” Sport.ro
Eric de Oliveira este unul dintre cei mai buni străini care au trecut prin Superligă.
Acum 24 ore
21:20
5 cluburi se bat pentru semnătura fotbalistului de la Real Madrid! Anunțul presei spaniole Sport.ro
Marca a făcut anunțul referitor la variantele pe care le are la dispoziție atacantul lui Real Madrid. 
21:20
Memorialul Ioan Alexandru Ganea | Ionel Ganea, înconjurat de foștii colegi în cel mai greu moment al vieții. Rotariu: "Îi dau un sfat" Sport.ro
Fostul internațional Ionel Ganea (52 de ani) a organizat, vineri, prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, un eveniment în memoria fiului său, decedat în acest an, în urma unui tragic accident rutier.
21:00
Ilie Dumitrescu știe cine e țapul ispășitor de la Feyenoord: ”A crezut că a câștigat meciul” Sport.ro
FCSB a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord în etapa #6 din faza principală a competiției UEFA Europa League.
20:50
Gol de pus în ramă: cum a înscris Andrei Cordea în CFR Cluj - Csikszereda Sport.ro
CFR Cluj - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
20:30
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă! Sport.ro
La Rotterdam, s-a jucat un meci sufocant, încheiat cu un rezultat-bombă.
20:10
Spectacolul din Premier League continuă în exclusivitate pe VOYO. Programul etapei a 16-a Sport.ro
Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO. 
20:10
Au făcut pace! Mohamed Salah revine în lotul lui Liverpool Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) a avut parte de o săptămână foarte complicată la Liverpool, însă lucrurile par să revină la normal, cel puțin pentru moment.
20:00
Imagini de colecție cu Ronald Gavril după KO-ul de la gala din SUA Sport.ro
Ronald Gavril a participat la gala din SUA Rock Hill (Carolina de Sud).
19:50
Sepsi OSK a bifat o nouă victorie în Liga 2, iar ungurii au reacționat imediat: ”Pentru prima dată în acest sezon!” Sport.ro
Sepsi OSK face pași mărunți către revenirea pe prima scenă fotbalistică din România.
19:50
Fabulos: Rapperul Snoop Dogg, în lotul Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice! Sport.ro
Celebrul artist, ajuns la 54 de ani, a primit un rol onorific în lotul olimpic al țării sale.
19:40
De ce i-au ridicat statuie indienii lui Leo Messi și cine a fost în spate: ”Cea mai mare pe care am realizat-o” Sport.ro
Suporterii indieni din Calcutta au ridicat o statuie de 21 de metri în onoarea lui Lionel Messi, care va petrece trei zile în ţară în cadrul unui turneu, relatează AFP.
19:40
Transferul carierei: a impresionat în Superliga, Mutu l-a descris drept "incredibil", iar acum îl așteaptă Premier League Sport.ro
Philip Otele (26 de ani), fotbalistul plecat vara trecută din România, se îndreaptă acum spre transferul carierei, în Premier League.
19:20
Palmă după palmă pentru Xabi Alonso la Real Madrid! Mbappe, OUT + numărul incredibil de accidentări pentru „Los Blancos” Sport.ro
Probleme mari pentru Xabi Alonso la Real Madrid!
19:20
Surpriză uriașă! Roberto De Zerbi, ex-CFR Cluj: ”El poate concura pentru Balonul de Aur” Sport.ro
Fostul jucător de la CFR Cluj, Roberto De Zerbi (46 de ani) o antrenează pe Olympique Marseille din iulie 2024.
19:00
Luis Enrique a transmis un mesaj clar! Ce se întâmplă cu „Balonul de Aur” Sport.ro
Paris Saint-Germain trebuie să fie prudentă cu utilizarea fotbalistului Ousmane Dembele după ce acesta a redevenit apt de joc, a declarat vineri antrenorul campioanei Franţei şi a Europei, Luis Enrique, înaintea meciului din Ligue 1 de la Metz, scrie site-ul eurosport.fr.
18:50
Reacția antrenorului de la Ajax după ce a văzut ce a pățit Feyenoord contra lui FCSB Sport.ro
Feyenoord a încasat o adevărată lovitură la București, după ce a pierdut contra lui FCSB, deși în minutul 51 marca pentru 3-1.
18:50
Răzvan Marin, mândria României: golul său, cel mai frumos în etapa a 5-a din Conference League Sport.ro
Internaționalul român a înscris cu o execuție magnifică, în meciul Samsunspor – AEK Atena (1-2).
18:50
Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan Târnovanu după cele trei goluri încasate în FCSB - Feyenoord Sport.ro
FCSB a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.