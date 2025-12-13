Poate face față Kevin Ciubotaru la FCSB? Verdictul fostului lider al roș-albaștrilor

Acum 5 minute
17:00
Vladislav Blănuță e dorit de o echipă din Superligă! Sport.ro
Dinamo încearcă să dea lovitura verii pe piața transferurilor. 
17:00
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!” Sport.ro
Atacantul francez a rezistat doar un an alături de bucureșteni.
Acum 15 minute
16:50
Poate face față Kevin Ciubotaru la FCSB? Verdictul fostului lider al roș-albaștrilor Sport.ro
Concluzia referitoare la potențialul transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB.  
16:50
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro Sport.ro
FCSB vrea să se întărească în această perioadă de transferuri de iarnă.
Acum o oră
16:30
Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este gata să dea o adevărată lovitură pe piața transferurilor în această perioadă de mercato.
16:30
Problemele continuă la FCSB: „Are tibia praf!” / „S-a lovit înfiorător” Sport.ro
Victoria nebună obținută de FCSB în fața lui Feyenoord, scor 4-3, a produs o problemă complet neașteptată în tabăra campioanei României. 
Acum 2 ore
15:50
„Nu e nimeni ca el!” Fostul jucător al FCSB, fermecat de vedeta Botoșaniului: „Fotbalist de zeci de milioane” Sport.ro
FC Botoșani are în curte un fotbalist de zeci de milioane de euro, este convins fostul jucător al FCSB.
15:20
Portughezul care vrea să joace pentru România, evoluții excelente în Europa! E printre cei mai buni fundași Sport.ro
Fundașul născut în Portugalia din părinți români, Marian Huja, are parte de o stagiune solidă în Polonia.
15:20
Zeljko Kopic: „Toată lumea vrea!” Dinamo ar putea pierde un jucător important în această iarnă Sport.ro
Starul lui Dinamo, curtat intens înainte de pauza de iarnă.
15:10
E gata! Pleacă de la Real Madrid după un an și jumătate: ”Acord finalizat” Sport.ro
Real Madrid ocupă locul secund în clasament cu 36 de puncte.
Acum 4 ore
15:00
Oscar se retrage! Mijlocașul a luat decizia după ce a leșinat pe bicicletă Sport.ro
Oscar a fost fotbalist în Premier League, campionat transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO.
14:40
Eșec usturător pentru Steaua în Ghencea! „Militarii” au pierdut cu Gloria Bistrița. Celelalte rezultate ale zilei Sport.ro
Steaua București a încheiat dezamăgitor anul 2025, suferind o înfrângere dureroasă pe teren propriu.
14:40
Daniel Pancu a dezvăluit ce greșeală a făcut la CFR Cluj: ”S-a văzut din minutul 60” Sport.ro
CFR Cluj - Csikszereda s-a încheiat 3-1.
14:20
Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!” Sport.ro
Mutare neașteptată făcută de Gigi Becali.
14:10
Tsonga se îndoiește de calitățile pe care le au Sinner și Alcaraz: declarația incomodă a francezului Sport.ro
Jo-Wilfried Tsonga, declarație care îi va supăra pe susținătorii lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.
14:00
Verdict crunt pentru Salah Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) are mari probleme la Liverpool.
14:00
Probleme mari pentru Răzvan Lucescu: are cei mai mulți absenți din acest sezon înaintea duelului cu Atromitos Sport.ro
PAOK Salonic se pregătește pentru prima etapă a returului din Superliga Greciei, dar se află într-o situație delicată.
13:40
Rosella Sensi, adevăruri neștiute despre Cristi Chivu: „Era foarte timid!” Sport.ro
Rosella Sensi, fosta președintă a clubului AS Roma, a comentat ascensiunea spectaculoasă a lui Cristi Chivu, actualul antrenor al Interului.
13:30
Daniel Bîrligea, întrebat-frontal: ”Cum e relația ta cu Gigi Becali?” Răspuns fără ocolișuri Sport.ro
Atacantul joacă pentru FCSB din septembrie 2024.
13:20
Giovanni Becali anunță ruptura! Olaru a cerut să plece de la FCSB Sport.ro
Darius Olaru forțează despărțirea de FCSB în această iarnă.
Acum 6 ore
12:50
Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 în clasamentul FIFA Sport.ro
Fostul mare mijlocaș e la a patra aventură pe banca unei echipe naționale.
12:40
Dan Petrescu, omul din umbră la CFR Cluj! Pancu dă din casă: „Nu face asta pentru oricine” Sport.ro
Daniel Pancu (48 de ani), actualul tehnician al celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că primește sfaturi prețioase chiar de la Dan Petrescu (57 de ani).
12:40
Metz - PSG, LIVE pe VOYO de la 20:00 | Ce meciuri mai sunt azi în Ligue 1 Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Metz și PSG.
12:40
Liverpool - Brighton, de la 17:00, pe VOYO | Cotele la pariuri + analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Liverpool și Brighton își dau întâlnire în etapa #16 din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO.
12:30
Burnley - Fulham, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Gazdele, într-o situație critică Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Burnley și Fulham.
12:30
Arsenal - Wolves, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Tunarii par de neoprit în actuala stagiune Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Arsenal și Wolves.
12:20
Rapid - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 20:30 | Meci tare în Giulești Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Rapid și Oțelul Galați.
12:20
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO de la 17:00 | Salah revine în lotul ”cormoranilor” Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Liverpool și Brighton.
12:10
FC Argeș - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 17:00 | Se întâlnesc surprizele campionatului! Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre FC Argeș și FC Botoșani.
12:00
Liber pentru Gigi Becali? Turcii au decis soarta atacantului dorit la FCSB după un sezon de coșmar Sport.ro
Denis Drăguș traversează un moment critic în Turcia, fiind tras pe linie moartă de actuala echipă. Situația complicată a internaționalului român ar putea reactiva pista FCSB, Gigi Becali fiind un admirator declarat al atacantului.
11:30
Scaune aruncate pe gazon, fluierături: vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco Sport.ro
În timpul vizitei sale de trei zile în India, Lionel Messi s-a întâlnit cu fanii săi la Salt Lake Stadium Calcutta, sâmbătă. Un tur de onoare rapid care a dezamăgit profund miile de fani veniţi special pentru el. Odată ce starul argentinian a plecat, gazonul a fost invadat de fanii furioşi.
11:30
Jackpot pentru Gigi Becali! 5.250.000 de euro, în conturile campioanei FCSB Sport.ro
Gigi Becali are motive serioase să zâmbească după joia magică de pe Arena Națională.
11:10
Rapidiștii îl aplaudă pe Albion Rrahmani după Craiova - Sparta Praga: ”Nașul oltenilor!” Sport.ro
Universitatea Craiova - Sparta Praga s-a încheiat 1-2.
Acum 8 ore
11:00
Mesajul din SUA care a provocat reacția oficială a Germaniei: „Am fost informați cu câteva ore înainte!” Sport.ro
Federația Germană de Fotbal (DFB) a luat poziție oficială sâmbătă față de costurile uriașe pe care suporterii vor trebui să le suporte la Cupa Mondială de anul viitor.
10:40
MM Stoica, uluit de un jucător de la FCSB: ”Juca în Serie A fără probleme dacă nu se accidenta” Sport.ro
Juri Cisotti (32 de ani) se află la FCSB de la începutul anului 2025.
10:30
Gigi Becali s-a răzgândit după victoria nebună cu Feyenoord! Mesajul surprinzător pentru rivalii din Bănie Sport.ro
Joi (11 decembrie) a fost seară magică pentru roș-albaștri pe Arena Națională, unde FCSB a trecut spectaculos de Feyenoord, scor 4-3, în Europa League. 
10:30
Se pregătește o trădare imensă! Icardi se poate întoarce în Serie A la rivala de moarte a lui Inter Milano Sport.ro
AC Milan este lider în Serie A, dar atacanții Santiago Gimenez și Christopher Nkunku nu au marcat niciun gol în actualul sezon. 
10:10
Cătălin Cîrjan, mesaj special pentru Moș Crăciun: „Asta i-am cerut!” Sport.ro
Spiritul sărbătorilor a cuprins tabăra „câinilor”. Înaintea duelului cu Metaloglobus, de pe Arena Națională, liderii vestiarului dinamovist au mers în Parcul Tineretului pentru a se întâlni cu suporterii la un târg de Crăciun din Capitală.
10:00
Ungurii au reacționat după ce Csikszereda a pierdut meciul cu CFR Cluj: ”Surprinzător” Sport.ro
CFR Cluj - Csikszereda s-a încheiat 3-1.
09:50
Transformarea majoră făcută de Sorana Cîrstea, care i-a dat forțe noi în 2025: cum și-a schimbat mentalitatea Sport.ro
Sorana Cîrstea, lecție de viață oferită înainte de începerea ultimului sezon al carierei.
09:40
UEFA, ”troll” pe internet după FCSB - Feyenoord: postarea care a stârnit un val de reacții în mediul online Sport.ro
FCSB a câștigat meciul cu Feyenoord cu 4-3 joi seară.
09:40
Ilie Dumitrescu a pus ochii pe noua perlă de la FCSB! Cuvinte mari după victoria cu Feyenoord: „Efort extraordinar” Sport.ro
L-a dat pe spate pe Ilie Dumitrescu.
09:40
WTA conclude cu „abuz”, rusoaicele îl apără: „telenovela” anului în tenisul feminin continuă Sport.ro
„Știe cum să o calmeze,” a spus Vesnina despre Rybakina și Vukov. Relația dintre jucătoare și antrenor nu pare să se fi schimbat, în ciuda investigației WTA.
09:20
Peter Bosz a luat decizia după eșecul din Champions League! Ce se întâmplă cu Dennis Man Sport.ro
Dennis Man este anunțat titular în partida din această seară, contra celor de la Heracles Almelo, după ce la mijlocul săptămânii a fost lăsat pe bancă în duelul de foc cu Atlético Madrid.
09:10
Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: ”Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile până acum” Sport.ro
Cristian Chivu (45 de ani) o antrenează pe Inter Milano din iunie 2025.
Acum 12 ore
08:50
Americanii au intrat pe fir după ce au aflat de situația lui Salah la Liverpool: ”Să ia legătura cu Messi și Thomas Muller” Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) are zilele numărate la Liverpool.
08:40
PSG vrea să transfere un mijlocaș elvețian box-to-box Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
08:40
Circuitul WTA a dat lovitura: Mercedes, investiție-record în sportul feminin Sport.ro
Circuitul WTA a înregistrat o mare victorie, în ultima lună a anului 2025.
08:40
Sunt două echipe cu același nume chiar și în Drobeta-Turnu Severin! Una dintre ele este antrenată de Florin Șoavă Sport.ro
CS Drobeta și CS Drobeta 2024 se luptă perntru promovarea în Liga 3.
08:30
„Următoarea oprire!” Siyabonga Ngezana și-a făcut bagajele și a plecat de la FCSB Sport.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a părăsit cantonamentul campioanei României imediat după victoria spectaculoasă cu Feyenoord, scor 4-3, din grupele Europa League.
