Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gândul, 13 decembrie 2025 10:00
Care este categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul însă și unde se întâmplă acest lucru. Este vorba despre cei peste 10.000 de dentiști din Berlin, Brandenburg și Bremen. Ei se confruntă cu o amenințare la adresa pensiilor lor. Fondul de pensii al dentiștilor (VZB) a risipit, se pare, […]
• • •
Acum 15 minute
10:10
Dan Dungaciu: „La Alba Iulia, Georgescu s-a întâlnit cu o parte din susținătorii AUR. Jandarmeria a hotărât ca reprezentanții să nu se întâlnească” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a adresat situația de la festivitatea Zilei Naționale organizată la Alba Iulia, unde, spune el, Jandarmeria nu a permis ca grupurile suveraniste să se întâlnească. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. […]
10:10
Strategiile de securitate națională ale SUA și povestea celor doi Trump. Spre deosebire de anul 2017, liderul de la Casa Albă s-a asigurat, acum, că administrația vorbește „pe limba sa” # Gândul
Strategiile de Securitate Națională (NSS), emise de administrațiile prezidențiale americane la fiecare patru ani, nu sunt, în general, prea mediatizate. Totuși, constituie eforturi serioase – și adesea greoaie – de a prioritiza preocupările majore de securitate ale SUA. În cel mai bun caz, acestea descriu apoi un plan pentru a aborda aceste preocupări. „Merită menționat […]
10:10
Sâmbătă, Gândul vă propune un nou banc spumos. În acest banc, este vorba despre un cowboy, calul său și barmanul. Iată bancul! Un cowboy stătea liniștit într-un bar, când, la un moment dat, un tip striga: –Vezi, bă, că–ți ia calul! Cowboyul iese din bar, își vede calul la locul lui, se întoarce în bar […]
Acum 30 minute
10:00
10:00
Cum trăiește un pensionar din România comparativ cu unul din Europa. În timp ce pensiile românilor îngheață, vecinii caută soluții, iar Vestul investește în confortul seniorilor # Gândul
Pensiile românilor sunt înghețate anul acesta, după ce anterior indexarea de la 1 ianuarie 2025 nu s-a mai acordat. Dacă asta nu era de ajuns, pensiile vor fi înghețate și în 2026, după ce indexarea a fost anulată din cauza deficitului bugetar foarte mare. Premierul Ilie Bolojan a declarat că intenția Guvernului este ca pensiile […]
Acum o oră
09:40
Dan Dungaciu: „România joacă iresponsabil în relația cu americanii. Nu avem niciun canal de comunicare cu americanii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu mai are niciun canal de comunicare cu Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Este evident că România, în acest moment, se îndepărtează […]
09:40
(P) Consiliul Judeţean Ilfov a sprijinit comunităţile vulnerabile cu 1,7 milioane de lei din bugetul local # Gândul
Consiliul Judeţean Ilfov derulează un proiect în colaborare cu Asociația Română de Hemofilie. Astfel, sute de copii, tineri şi părinți au construit ateliere pentru sprijinirea bolnavilor de hemofilie în Ilfov, pentru a le fi alături, spun cei de la CJ Ilfov. Asociația Română de Hemofilie și Consiliul Județean Ilfov au format o echipă care merge […]
09:30
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather # Gândul
Care sunt singurele orașe din România, în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather despre vreme. Meteorologii Accuweather au realizat prognoza meteo pentru luna decembrie, în România. Dacă în București, vom avea ninsori abia pe 1 ianuarie 2026, potrivit prognozei meteo actualizate, iată că cei care merg la munte de Crăciun vor […]
Acum 2 ore
09:10
„Ne bucurăm să contribuim, pas cu pas, la îmbunătățirea locurilor din comunitatea noastră”, transmite primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone. „Recent, echipa noastră a intervenit la Grădinița nr. 268, unde am reparat zonele deteriorate și am reamenajat curtea interioară și trotuarele”, mai informează reprezentanţii Infrastructură 5. „Am montat borduri noi, am pregătit terasamentul și am […]
09:10
Valentin Stan: Nicușor Dan și lupta cu dezinformarea – dacă ni se spune că nu este adevărat un lucru, noi trebuie să-l credem # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat un set de declarații publice ale lui Nicușor Dan despre dezinformare, încredere și rolul liderilor în spațiul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ce este dezinformarea Stan a pornit […]
09:10
Acordul de la Paris împlinește 10 ani. Unde ne aflăm, din punct de vedere climatic, la finalul anului 2025 și care sunt „punctele critice” # Gândul
În 2015, la Paris, aproape toate statele lumii au agreat pentru prima dată o direcție comună: limitarea încălzirii globale mult sub 2°C și eforturi pentru a o menține la 1,5°C față de nivelurile preindustriale. Spre deosebire de Protocolul de la Kyoto, unde obiectivele de reducere a emisiilor erau stabilite la nivel internațional și erau obligatorii doar […]
09:10
Dacă e sâmbătă, atunci e momentul să vă delectăm cu un nou banc spumos. Bancul de azi are și un titlu sugestiv: „Domnișoara, vrăjitoarea și cei 2 pretendenți”. Iată bancul! O domnișoară care avea doi pretendenți și era indecisă se hotărăște să meargă la o vrăjitoare: –Mă iubesc doi bărbați. Spune-mi, care din ei va […]
09:00
S-a dat verdictul pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” # Gândul
vasile Joițoiu, ofițerul care a făcut primele victime ale Revoluției de la Timișoara, din decembrie 1989, a fost declarat, oficial, după 36 de ani, „lucrător al Securității comuniste”. A tras în manifestanți înainte ca Ceaușescu să dea ordin Căpitanul Vasile Joițoiu active în cadrul Direcției a IV-a/U.M. 01024 Timișoara, Biroul Contrainformații, fiind implicat activ în […]
08:50
Kader Keita a anunțat că obiectivul echipei este să încheie anul pe primul loc în Superliga, Rapid urmând a mai juca în acest an cu Oțelul Galați și FCSB. Rapid se duelează cu Oțelul Galați, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești, în etapa 20 a Superligii. În etapa 21, pe 21 decembrie, ora […]
08:40
Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a organizat un binom pentru a scoate din joc politicienii care nu-i conveneau” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor si publicist, a povestit un episod mai vechi din politica românească, legat de o fostă consilieră de la Cotroceni și de modul în care ar fi fost folosite plângerile penale în luptele politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
08:40
CFR Cluj a învins FK Csikszereda, 3-1, în etapa a 20 a Superligii, golurile ardelenilor fiind marcate de Andrei Cordea (6, 46, 90+6 – penalty). După meci, Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a vorbit despre partidă, obiectivul echipei în acest sezon și a anunțat că s-ar putea intra în insolvență. Transferul lui Louis […]
08:30
CFR Cluj încă mai SPERĂ la playoff! Pancu: „Am avut emoții”. Programul etapei 20 din Superliga # Gândul
CFR Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii. Pentru trupa din Gruia a marcat Cordea (minutele 6, 46, 90+5 din penalty). Pentru Csikszereda a înscris Bodo (minutul 70). CFR Cluj încă mai speră la playoff! Pancu: „Am avut emoții”. Programul […]
Acum 4 ore
08:10
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre viitorul partidului AUR și despre cum formațiunea își propune să străpungă, spune el, „cordonul sanitar” al Parlamentului European. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu vorbește despre planurile formațiunii AUR pentru următorii ani, afirmând că […]
08:10
Cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile, de văzut cu întreaga familie, în decembrie 2025 # Gândul
Filmele de Crăciun continuă să captiveze publicul, aducând spiritul sărbătorilor în casele tuturor. Iată care sunt cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile, de văzut cu întreaga familie, în decembrie 2025. „Elf” (2003) Filmul spune povestea lui Buddy, un om crescut de elfi la Polul Nord, dar care descoperă că nu aparține lumii […]
07:40
Marte intră în Capricorn, în săptămâna 15-21 decembrie 2025. Cum sunt afectate zodiile de acest tranzit # Gândul
Marte intră în Capricorn pe 15 decembrie 2025, unde rămâne până pe 23 ianuarie 2026, dând tuturor zodiilor șansa de a învăța noi abilități, în principal prin dezvoltarea rezistenței. Solstițiul de iarnă din 21 decembrie începe în Sezonul Capricornului până pe 20 ianuarie 2026. Sezonul Capricornului deschide o dezvoltare a caracterului și competențelor pentru a […]
07:20
13 Decembrie, calendarul zilei: Actorul Dick Van Dyke împlinește 100 de ani, Steve Buscemi 68. Moare Nichita Stănescu, la 50 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 13 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Dick Van Dyke, născut pe 13 decembrie 1925 în Missouri, SUA, este unul dintre cei mai îndrăgiți actori și comedianți americani, cunoscut pentru farmecul său inconfundabil şi energia debordantă. Cariera sa, întinsă […]
07:10
Adrian Severin: „S-a lucrat foarte intens la mișcarea neo-marxistă din Europa, care a implicat mulți bani și lideri slabi” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a explicat de ce vede actuala situație politică europeană ca fiind „uluitoare”. Discuția a pornit de la rolul administrațiilor americane și de la modul în care au fost impuși noi lideri în țările europene. Urmăriți […]
Acum 6 ore
06:10
E furtună în USR după rezultatul dezastruos de la alegeri și după scandalul diplomelor lui Ionuț Moșteanu. De la sectoare se cere îndepărtarea lui Voiculescu, considerat responsabil de procentul ridicol obținut de Drulă: „Nu pot fi solidar cu golanii” # Gândul
Pe grupurile de WhatsApp ale USR circulă mesaje de dezamăgire după rezultatele foarte slabe obținute de partid la alegerile de la Primăria Capitalei. Mai mult, cei din conducerea partidului sunt numiți „golani”, potrivit unor mesaje intrate în posesia Gândul, iar de la filialele de sector se cere organizarea unei Conferințe Municipale, pentru tragerea la răspundere […]
06:10
Ion Cristoiu: „În esență, Trump spune că rușii vor cuceri Donețk-ul în totalitate, iar condițiile de pace vor fi altele” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre scenariile de pace din Ucraina și despre poziția lui Donald Trump față de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Americanii nu spun o prostie” Ion Cristoiu explică faptul că, în opinia […]
05:10
Subofițer al Poliției Militare, apropiat al unei organizații extremiste. Cum îl apără șefii MApN pe ultras-ul din subordinea lor # Gândul
Un subofițer care activează în cadrul Poliției Militare, care ar fi un apropiat al unei cunoscute organizații extremiste, s-a afișat, în mediul online, alături de mai mulți simpatizați ai Mișcării Legionare. În același timp, tânărul s-a implicat în organizarea unor evenimente alături de două brigăzi din peluza CSA Steaua, cunoscute pentru orientările lor neonaziste. De […]
Acum 12 ore
23:50
Ce medicamente nu trebuie luate niciodată cu lapte sau iaurt. Acestea pot bloca sau reduce semnificativ absorbția unor tratamente importante # Gândul
Efectul anumitor medicamente poate fi diminuat semnificativ, dacă sunt luate cu lactate. Nu este un lucru general valabil, dar există anumite pastile pe care nu e bine să le iei cu lapte sau iaurt și nici să consumi aceste alimente imediat după ce le-ai înghițit. Laptele nu este periculos și nu transformă medicamentele în ceva […]
23:20
Ce reprezintă indicatorul rutier cu simbolul unui scut, întâlnit mai ales pe drumurile europene. Cei mai mulți șoferi îl interpretează greșit # Gândul
Pe drumurile din mai multe țări europene, chiar și în Ucraina, a apărut un indicator rutier mai puțin cunoscut, reprezentat printr-o săgeată curbată și un simbol asemănător unui scut. De multe ori, acest semn este interpretat greșit de către șoferi, fiind confundat fie cu un indicator de direcție, fie cu un simplu avertisment general. În […]
23:10
Regele Charles face cel mai important anunț despre starea de sănătate de la diagnosticul de cancer: „Vă împărtășesc vestea bună” # Gândul
Regele Charles al II-lea a împărtășit, într-un clip difuzat de postul Channel 4, informații recente despre evoluția cancerului de care suferă. Monarhul Marii Britanii, 77 de ani, a transmis că depistarea precoce a bolii și un tratament eficient l-a ajutat să reducă doza de tratament în anul ce urmează. Charles al II-lea mărturisit că, în […]
22:50
Câți bani pierzi la pensie dacă primești salariul minim sau lucrezi part-time. Tabel cu punctele acumulate în funcție de salariu și timp lucrat # Gândul
Reforma pensiilor a adus schimbări majore în modul de calcul al acestui drept, una dintre cele mai importante clarificări vizând contribuția lucrătorilor cu normă parțială și a celor plătiți la nivelul salariului minim. Și, în timp ce unii salariați preferă varianta de lucru part-time, pentru flexibilitate, alții nu au alternativa unui salariu mai mare, iar […]
22:20
Un muzician a învățat o caracatiță să cânte la pian, în 6 luni. „Cel mai mare pianist pe care marea l-a cunoscut vreodată” # Gândul
Mattias Krantz este un pianist suedez, care a reușit să învețe o caracatiță să cânte la pian, în 6 luni. El a documentat tot proiectul pe Youtube, iar recitalul care a încununat eforturile lui a strâns peste 6 milioane de vizualizări. „Nu-mi vine să cred că stau aici și cânt cu o caracatiță”, a declarat […]
Acum 24 ore
21:00
Situație de criză la Spitalul pentru copii „Sf. Maria” din Iași. Apa e infestată cu bacterii periculoase. Anunțul Ministerului Sănătății # Gândul
Ministrul Sănătății a anunțat că în data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă din unitatea sanitară – Spitalul Clinic de Urgențǎ pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Rezultatele indică faptul că apa potabilă este infectată cu mai multe bacterii periculoase. „Examen chimic: • […]
21:00
Gala Mari Sportivi Prosport 2025 | Premiu special pentru Stejarii Universe Wellness & Community, proiectul spectaculos al omului de afaceri Ion Țiriac # Gândul
Stejarii Universe Wellness & Community, creația spectaculoasă a omului de afaceri lui Ion Țiriac, a fost premiată la Gala Mari Sportivi Prosport 2025. Proiectul este unul unic în țara noastră și a devenit un reper chiar și la nivel internațional, grație, printre altele, luxului și a designului impecabil, precizează Prosport. Premiul a fost ridicat de […]
20:50
Șeful armatei SUA a fost exclus din negocierile de pace pentru Ucraina. Sursele spun că Dan Driscoll începuse să își depășească atribuțiile # Gândul
Șeful armatei americane, Dan Driscoll, a fost exclus din discuțiile de pace pentru Ucraina de către Pete Hegseth, Secretarul de Război al SUA. Driscoll, considerat steaua în ascensiune a Pentagonului, a fost înlăturat din această postură după ce Hegseth a observat că și-a depășit atribuțiile, arată The Telegraph. Luna trecută, tot publicația The Telegraph anunța […]
20:40
Protestul „reziștilor” împotriva justiției din România continuă în Bucuresti și în alte câteva orașe din țară # Gândul
Protestele după materialul Recorder despre presupuse fapte de corupție din sistemul de justiție din România s-au extins și în alte orașe ale țării. În a treia zi de manifestații, brigada”reziștilor” din București, Timișoara, Cluj, Iași, Sibiu, Brașov și Craiova a ieșit în stradă. Protestarii din bula progresistă s-au organizat în cele mai mari orașe din […]
20:30
Când sunt Floriile în 2026, dar și cum se calculează ziua în care pică Paștele. Cele două sărbători nu au o dată fixă # Gândul
Sărbătoarea de Florii este una importantă pentru creștini, fiind celebrată în fiecare an în ultima duminică înainte de Paște. Doar că, spre deosebire de alte sărbători religioase, Floriile și Paștele nu au o dată fixă. Ea diferă de la an la an și este calculată de către Biserica Ortodoxă Română (BOR) după niște criterii bine […]
20:30
20:10
Ponta arată cu degetul „presa de propagandă” care face jocurile USR-ului: „Dau circ la popor dacă tot nu sunt în stare să dea pâine” # Gândul
Victor Ponta, fost premier al României, a transmis un mesaj virulent, în contextul mobilizării bulei progresiste după documentarul Recorder despre corupția din sistemul de justiție. Victor Ponta atrage atenția asupra problemelor care afectează direct majoritatea românilor, cum ar fi creșterea taxelor, înghețarea veniturilor și inflația în creștere. La aceste aspecte se adaugă și posibilitatea majorării […]
19:40
După documentar, „eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, nu mai vrea să fie judecător. Se face procuror, după ce a fost la DGIPI # Gândul
Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, care a făcut așa zise „dezvăluiri” în documentarul Recorder, nu mai vrea să fie judecător, vrea să devină procuror. La Giurgiu. Asta după ce în trecut a activat la DGIPI. După ce Inspecția Judiciară a intrat pe fir, Beșu se face procuror Pe site-ul CSM a fost postat un anunț în […]
19:30
Snoop Dog a devenit antrenorul onorific al echipei SUA pentru Jocurile Olimpice. Acesta va motiva sportivii americani la Jocurile de Iarnă din Italia # Gândul
Rapperul american Snoop Dogg a fost numit antrenorul onorific al echipei Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă de la Milano Cortina, din 2026, au anunțat cei de la Comitetul Olimpic Național al SUA. Este o poziție de voluntariat, menită să sprijine și să inspire sportivii americani în afara competițiilor. La Jocurile de […]
19:10
Costel Gâlcă nu-l IARTĂ pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat” # Gândul
Rapid – Oțelul Galați e unul dintre meciurile cele mai așteptate ale etapei 20 din Superliga de fotbal. Constantin Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că Oțelul Galați are a patra apărare din campionat și va fi un meci dificil. Costel Gâlcă nu-l iartă pe francezul Baroan! „Nu este la prima abatere și […]
19:10
Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj # Gândul
Comisarii ANPC au dat 2.029 de amenzi contravenționale și 776 de avertismente operatorilor economici care au încălcat legislația privind protecția consumatorilor. Produse neconforme în valoare de peste 1,17 milioane de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. Oprirea temporară de la comercializare a vizat produse în valoare de peste 1,57 milioane de lei. 38 […]
19:10
Antrenorul Rapidului a vorbit la conferința de presă dinaintea meciul cu Oțelul Galați din etapa 20, programat la 13 decembrie, despre duelul cu gălățenii, dar a anunțat și că Antoine Baroan nu va mai fi primit în lot. Rapid e pe primul loc în Superliga, 39 de puncte, la două de FC Botoșani, locul doi, […]
19:10
George Simion intervine în scandalul din justiție: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția, doar căderea PSD-USR poate # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a reacționat, într-un clip video pe Facebook, la situația justiției din România, precizând că este „acaparată ca tot statul”. În opinia politicianului, întoarcerea lui Kovesi din februarie nu reprezintă o soluție, iar singura rezolvare reală poate fi oferită de căderea guvernului PSD-USR. Miza scandalului actual, pornit după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, […]
19:00
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Gheorghe Hagi din Mamaia, în perioada sărbătorilor de iarnă. Ce cuprinde oferta pentru Crăciun și Revelion # Gândul
Românii care vor să petreacă sărbătorile de iarnă la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia, IAKI, trebuie să se informeze cu atenție asupra prețurilor, înainte de a face rezervări, pentru că tarifele nu sunt chiar pentru toate buzunarele. Hotelul pe care ”Regele” fotbalului românesc îl deține la malul mării se află printre locațiile preferate de […]
18:50
Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. DIALOG incendiar. „Ești mare antrenor” / „Eu am făcut schimbările” # Gândul
FCSB a învins Feyenoord, 4-3, în Europa League și Gigi Becali a spus că schimbările efectuate au făcut diferența. Șumudică a lăudat tactica FCSB din meciul cu Feyenoord, Gigi Becali a dezvăluit cum a făcut tactica și a rezultat un dialog spumos între cei doi. Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. Dialog incendiar […]
18:40
Cum s-au cunoscut Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu. ”La început nu ne-am băgat în seamă” # Gândul
Matilda Pascal Cojocărița, în vârstă de 67 de ani, și Ștefan Cigu, în vârstă de 75 de ani, au povestit cum s-au cunoscut. Interpreta de muzică populară Matilda Pascal Cojocărița a fost căsătorită cu Ioan Cojocărița. Acesta a fost rugbist și se stabilise la Milano. Din mariajul cu acesta, Matilda Pascal Cojocărița îl are […]
18:20
Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul # Gândul
Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri 19 fotografii dintr-un lot de 95.000 de fotografii pe care comisia le-a obținut, inclusiv fotografii cu „bărbații bogați și puternici care au petrecut timp cu Jeffrey Epstein”, anunță CBS News. În fotografii apar personalități importante, precum președintele Donald Trump, fostul președinte SUA Bill Clinton, […]
18:20
Teroare într-un mall din Italia. Un român, înarmat cu un pumnal de 30 de cm, a amenințat clienții și i-a atacat pe polițiști # Gândul
Un român, înarmat cu un cuțit, a generat panică în centrul comercial Shopville Gran Reno din Bologna, Italia, când a început să amenințe clienții. Carabinierii au intervenit la fața locului și au reușit să-l prindă. Românul, în vârstă de 38 de ani, flutura un cuțit pe culoarele mall-ului și îi amenința pe clienți. Oamenii, speriați, […]
18:10
Legea privind plata pensiilor private este mai aproape de implementare, după ce decizia judecătorilor CCR privind constituționalitatea actului normativ a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial. Curtea Constituțională a României a publicat, vineri, în Monitorul Oficial, decizia prin care a respins cele două obiecții de neconstituționalitate depuse, declarând astfel Legea privind plata pensiilor private constituțională […]
18:10
Mai scump decât homarul sau vita argentiniană. Cu cât a ajuns să se vândă 1 kg de șorici la Târgul de Crăciun 2025 din București # Gândul
Un kilogram de șorici este mai scump decât homarul sau vita argentiniană, la Târgul de Crăciun din București. Vizitatorii târgurilor de Crăciun trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru o ieșire cu familia sau prietenii. Pentru diverse produse tradiționale care se vând la astfel de evenimente, aceștia ajung să plătească zeci de lei pentru […]
