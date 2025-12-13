Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul

23:50

Efectul anumitor medicamente poate fi diminuat semnificativ, dacă sunt luate cu lactate. Nu este un lucru general valabil, dar există anumite pastile pe care nu e bine să le iei cu lapte sau iaurt și nici să consumi aceste alimente imediat după ce le-ai înghițit. Laptele nu este periculos și nu transformă medicamentele în ceva […]