StiriDiaspora.ro, 13 decembrie 2025 10:20
Acum 5 minute
11:00
Europa nu mai renunță la motoarele cu ardere internă. Manfred...
Acum o oră
10:20
Apă contaminată la Spitalul de copii "Sf.Maria" din Iaşi....
Acum 12 ore
00:10
Se amână noua taxă pentru comenzile de pe Shein și Temu
12 decembrie 2025
23:10
Ultimele vești despre Regele Charles, după ce a fost diagnosticat...
Acum 24 ore
21:50
Scandal la o nuntă de bogați din Italia. Mireasa era deja căsătorită
21:50
Protest pentru Justiție la Londra. Românii din diaspora se...
21:10
Româncă, moartă fulgerător în Italia. Adriana avea două fetițe
20:30
A început protestul din Piața Victoriei. Sunt peste o mie de...
20:00
Cea mai valoroasă captură din istorie. Bărbat, arestat pe...
18:50
Un român a semănat panică într-un mare mall din Italia. Oamenii au...
18:00
A fost prins românul din Germania care fura coletele clienților din...
16:30
Lapte praf periculos, retras din magazine. Alertă alimentară în...
15:50
Românii ies din nou în stradă. Protest astăzi, în Piața Victoriei,...
15:10
Lia Savonea, o nouă "lovitură". A desființat și reorganizat toate...
14:20
Un cimitir din Modena a ajuns "hotel" pentru săraci. Oamenii dorm...
14:20
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj
12:50
Român condamnat pentru furt de motorină în Franța. ADN-ul lăsat pe...
11:50
CSM sesizează Inspecția Judiciară după dezvăluirile din...
Ieri
10:50
MAE, atenţionare de călătorie în Portugalia: Cod roşu pentru...
10:40
Un tânăr a provocat haos pe autostradă în Germania: conducea fără...
09:20
Doi români au jefuit și terorizat pacienții bătrâni dintr-un spital...
09:10
Doi români au ajuns spaima proprietarilor din Germania. Ionel și...
08:20
Ursula von der Leyen: Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru Ucraina
11 decembrie 2025
23:40
Un celebru brand de haine, cu 2200 de magazine în UE, a fost...
22:30
Protest în Piața Victoriei. Câteva sute de oameni au venit din nou...
21:20
Patru posibile cazuri de lepră în România, la un salon de masaj
20:20
Nicușor Dan cheamă la Cotroceni toți magistrații care vor să...
19:40
Zelenski susține că două chestiuni au rămas nerezolvate, înainte de...
18:30
Grevă generală în Italia, pe 12 decembrie. Toată țara va fi blocată
18:30
Peste 100 de judecători și procurori s-au solidarizat cu...
17:30
Un român din Austria i-a "speriat" și pe polițiștii cu ceea ce avea...
17:00
S-a aflat cine sunt românii morți în Tenerife: "Ultimul ei mesaj a...
15:50
Detalii halucinante de la conferința CAB. Savonea a sunat și a dat...
15:40
Rețeaua EURES: 307 joburi pentru români în Europa, cele mai multe...
15:10
Dilema unei românce, după 10 ore de cules roșii într-o seră din...
13:50
DSP anunță că apa din mai multe localităţi afectate de criza de la...
12:40
Judecătoare de la Curtea de Apel București, după ancheta Recorder:...
11:50
CSM, prima reacție după documentarul Recorder. Acuză o campanie de...
11:10
Rujeola a revenit în Spania. Principalele "surse": Persoane...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
E scumpă sau nu viața în Spania? O româncă a pus toate cheltuielile...
09:20
Planul lui Trump de "pace" e mai mult de business: vrea investiţii...
09:00
O femeie din Italia care racola și exploata badante străine,...
08:40
Instanța a permis în premieră, unei românce din Spania, să-i facă...
10 decembrie 2025
23:50
România a atins limita maximă de muncitori străini permiși....
23:20
UE adoptă legile Italiei de returnare a migranților: "Modelul...
22:10
Ce se întâmplă cu salariul minim în România în 2026. Ilie Bolojan a...
21:40
Ce sancțiune a primit un șofer român din Italia, prins la volan...
21:10
Mai mulți români, prinși fără permis de muncă pe șantier în...
20:30
Sute de protestatari, în fața CSM. Oamenii sunt revoltați și cer...
20:00
Badantă româncă, dată dispărută după moartea bătrânului pe care-l...
