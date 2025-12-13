Cum au ajuns rivali într-o piață de mii de miliarde de dolari Musk și Altman
Profit.ro, 13 decembrie 2025 11:20
Elon Musk și Sam Altman erau în urmă cu 10 ani parteneri în organizația non-profit OpenAI. Acum sunt adversari într-o industrie cu evaluări de mii de miliarde de dolari, care ar putea schimba viitorul umanității.
Acum 15 minute
11:40
ULTIMA ORĂ Fostul șef OMV care a descoperit Neptun Deep: Austria trebuie să beneficieze de gazele românești din Marea Neagră, în care a investit miliarde de euro # Profit.ro
Austria ar trebui să beneficieze de gazele naturale care vor fi extrase din perimetrul offshore românesc Neptun Deep din Marea Neagră, la care OMV Petrom deține 50% din drepturi și statutul de operator, a declarat Gerhard Roiss, fostul CEO al grupului-mamă austriac OMV din perioada 2011-2015, în care a fost descoperit zăcământul.
Acum o oră
11:20
Elon Musk și Sam Altman erau în urmă cu 10 ani parteneri în organizația non-profit OpenAI. Acum sunt adversari într-o industrie cu evaluări de mii de miliarde de dolari, care ar putea schimba viitorul umanității.
Acum 2 ore
10:50
Când te uiți la sedanuri electrice, Tesla Model 3, BYD Seal și BMW i4 apar inevitabil în aceeași conversație.
10:30
Preseturile bune nu sunt magie, ci puncte de plecare testate.
10:10
OpenAI a anunțat că amână lansarea modului pentru adulți al chatbot-ului ChatGPT pentru începutul anului viitor, având nevoie de mai mult timp să-l pună la punct.
10:10
România, acuzată la Moscova de transportul unei “bombe murdare” în Ucraina. Polonia e acuzată și ea # Profit.ro
Acuzații la adresa României și Poloniei.
Acum 4 ore
09:40
Apple a lansat iOS 26.2, cel care se preconizează a fi ultimul update din acest an pentru sistemul de operare care stă la baza iPhone-urilor.
09:30
Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, se va întâlni în acest weekend cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.
09:10
Întreținerea vacilor în satele din Republica Moldova a devenit astăzi mult prea costisitoare.
09:10
Vinul zilei: un Chianti care face paradă de fructe roșii și violete, completate de tușe vanilate și accente de condimente. Echilibrat și elegant, se asociază perfect cu preparate din carne de vită, miel, lasagna sau paste carbonara # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Ricasoli Chianti 2023, este un vin roșu elegant, versatil și ușor de asociat cu mesele cotidiene. Acest Chianti poartă semnătura unuia dintre cei mai respectați producători italieni.
08:40
Opoziția parlamentară slovacă avertizează că modificările la legea penală adoptate de majoritatea din jurul partidului premierului Fico amenință statul de drept. Ședința Parlamentului, care s-a prelungit în noapte s-a lăsat cu încăierări.
08:40
Mai multe state americane au început un proces de contestare a taxei de 100.000 de dolari impusă de guvernul federal pentru vizele destinate lucrătorilor străini de înaltă calificare.
08:40
Energie salvată. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
08:30
Americanul care a scos-o pe Corina Machado, laureata premiului Nobel, din Venezuela povestește operațiunea: Ne-am temut că am putea fi luați la țintă de armata americană # Profit.ro
Americanul care a scos-o pe Corina Machado, laureata premiului Nobel, din Venezuela povestește operațiunea: Ne-am temut că am putea fi luați la țintă de armata americanăO echipă condusă de un fost veteran al forțelor speciale americane a scos-o pe laureata premiului Nobel pentru pace María Corina Machado din Venezuela. Bryan Stern povestește cum a decurs operațiunea și care a fost temerea mare: să nu fie confundați cu traficanții de droguri și bombardați de marina americană.
08:20
Gigantul Johnson & Johnson trebuie să plătească despăgubiri de 40 de milioane de dolari pentru pudra de talc # Profit.ro
Scandalul pudrei de talc pentru bebeluși contaminate cu azbest aduce noi pierderi pentru Johnson & Johnson. Compania trebuie să plătească 40 de milioane de dolari unor femei care s-au îmbolnăvit de cancer ovarian, a decis o instanță din California.
08:10


Acum 6 ore
07:50
Traficul se va desfășura cu dificultate în mai multe județe ale țării, avertizează Centrul Infotrafic.
Acum 12 ore
00:40
ULTIMA ORĂ FOTO Imagini-spion cu viitorul model Dacia C-Neo dezvăluie și mai bine forma caroseriei # Profit.ro
Un nou set de imagini surprinse în trafic cu viitorul model compact al mărcii Dacia, pe care îl va lansa în 2026, ne dezvăluie foarte clar proporțiile acestuia și liniile caroseriei.
00:40
Rusia a atacat două porturi ucrainene, de la Marea Neagră.
12 decembrie 2025
23:10
Retragere de produs periculos în România. Profi, Lidl, Penny și Carrefour, mesaj către clienți FOTO # Profit.ro
Lanțurile de magazine Profi, Lidl, Penny și Carrefour anunță în retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle.
Acum 24 ore
22:20
Nvidia ia în calcul creșterea producției cipurilor H200, pe fondul cererii puternice din China # Profit.ro
Nvidia analizează creșterea capacității de producție pentru procesorul său de inteligență artificială H200, pe fondul cererii puternice venite din China, la doar câteva zile după ce SUA au anunțat că vor autoriza exporturile pe piața chineză.
22:10
Mercedes-Benz numește o expertă de top în inteligență artificială la conducerea companiei # Profit.ro
Constructorul german de automobile Mercedes-Benz a decis să numească în Consiliul de Supraveghere o „expertă de top” în inteligență artificială și tehnologii digitale, pentru a crește competitivitatea companiei în aceste domenii.
21:50
ACORD în UE pentru înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse. Banii se duc la Ucraina ca împrumut de reparații # Profit.ro
Guvernele statelor UE au ajuns la un acord pentru înghețarea, pe termen nelimitat, a activelor băncii centrale ruse în Europa.
21:40
ING avertizează clienții din România că a apărut o nouă fraudă online.
21:20
Mărești taxa sau nu primești bani! Impozitele pe proprietate trebuie majorate până la final de an de consiliile locale sau li se suspendă fonduri importante de la buget - proiect. Legea care crește impozitarea proprietății nu a intrat încă în vigoare # Profit.ro
Impozitele pe proprietate majorate pentru anul 2026 trebuie anunțate de către Consiliile locale, inclusiv Consiliul General al Municipiului București, până la 31 decembrie 2025, urmând ca în caz contrar autoritățile locale să fie sancționate prin pierderea de fonduri importante de la bugetul statului, cotele din impozitul pe venit și alte sume.
21:10
Zi de marcări de profituri. Bursa ia pauză în elanul din maxime în maxime. Doar acțiunile Fondul Proprietatea caută etaje superioare # Profit.ro
După 4 sesiuni consecutive de aprecieri, indicele BET al celor mai lichide acțiuni românești a avut o deviație minoră față de nivelul de referință.
20:50
Grecia are probleme cu procedurile de aterizare ale avioanelor pe propriile aeroporturi. E trimisă în judecată de UE # Profit.ro
Comisia Europeană a decis să trimită Grecia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru întârzierea aplicării procedurilor de navigație bazată pe performanță (Performance-Based Navigation – PBN) pe aeroporturile grecești, așa cum prevede legislația europeană.
20:50
La puțin timp după intrarea în vigoare a primei legi care interzice accesul copiilor pe rețele de socializare, Australia a fost dată judecată de platforma socială americană Reddit.
20:40


20:30
Primul blindat românesc, VLAH, prezentat. "Pentru că se poate și în România!” FOTO&VIDEO # Profit.ro
Pototipul primului blindat 4x4 românesc VLAH a fost prezentat la finele acestei săptămâni, la Uzina Automecanica Moreni.
20:20
Criză politică în Bulgaria - Mesajul Bruxelles-ului după ce Guvernul bulgar a demisionat: Se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică # Profit.ro
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică.
19:50
VIDEO Nissan vrea să se bată cu Tesla la mașini fără șofer, cu o tehnologie similară FSD # Profit.ro
Nissan a încheiat un parteneriat cu Wayve, o companie mai puțin celebră dar cu un potențial foarte mare. Wayve este un start-up în domeniul tehnologiei de conducere autonomă, dar care între timp a ajuns un jucător de top al domeniului, la nivel mondial și are ceva special, pe care alte companii concurente nu îl au.
19:30
Google a primit o notificare de încetare a încălcării drepturilor de autor de la Disney, care susține că AI-ul companiei de tehnologie îi folosește imaginea personajelor.
19:10
Coreea de Sud va înceta să ofere stimulente fiscale pentru pacienții străini care se supun intervențiilor de chirurgie estetică.
18:50
Google a anunțat Disco, un browser web experimental, care-și propune să „transforme viitorul navigării online” cu ajutorul inteligenței artificiale.
18:30
LEGE Închisoare sau sute mii lei pe zi amendă. Încălcarea sancțiunilor economice impuse de UE devine infracțiune în România # Profit.ro
Diferitele forme de încălcare a sancțiunilor economice internaționale impuse de Uniunea Europeană (UE) devin infracțiuni în România și vor fi investigate de DIICOT, pedepsele mergând până la 12 ani de închisoare sau sute de mii de lei pe zi amendă penală, potrivit proiectului de lege promulgat acum de președintele Nicușor Dan.
18:20
Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că a fost trimis în judecată de DNA.
18:10
LEGE România închide treptat minele. Ajutor de stat pentru închidere etapizată a minelor din Valea Jiului # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic Valea Jiului.
18:10
"Vești bune pentru facturi mai mici la energie" de la Guvern. Cea mai mare baterie de stocare VIDEO&FOTO # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță "vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur".
18:10
FOTO Ofertă de preț mic la energie cu reclamă de la Guvern. Ministrul Energiei face reclamă ofertei de furnizare a operatorului celei mai mari instalații de stocare din țară: ″Sub 1 leu/kWh, prima de acest fel din ultimul an!″ # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a semnalat public apariția unei oferte de furnizare de energie electrică pentru populație cu preț final mai mic de 1 leu/kWh în câteva dintre zonele rețelei de distribuție din România.
18:00
Furnizorul de energie Nova Power and Gas vine pe piață cu o ofertă de preț mult redusă, de puțin sub 1 leu/kwh, preț final.
17:50
Peste 18.000 de tineri ungari au studiat deja la universitățile din străinătate în anul universitar 2024-2025, arată un studiu realizat de Academia Engame.
17:20
Hidroelectrica încearcă a 3-a oară. Aflat în conservare de 12 ani, hidroagregatul 1 de la Porțile de Fier 2 se vrea repornit. Compania încearcă să contracteze montajul și punerea în funcțiune # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, încearcă a treia oară la rând să contracteze lucrările de montaj și repunere în funcțiune a hidroagregatului nr. 1, cu putere instalată de 31,5 MW, de la hidrocentrala Porțile de Fier 2 de la Gogoșu, din județul Mehedinți.
17:10
Efectul atacurilor ucrainene asupra terminalului CPC, care aprovizionează și rafinăriile din România: Diminuare a livrărilor cu 12% în noiembrie # Profit.ro
Exporturile de petrol ale Caspian Pipeline Consortium (CPC) prin prin portul rus Novorosisk, de unde se alimentează și rafinăriile din România, în special Petromidia, s-au redus cu 12% în noiembrie, în urma avariilor rezultate ca urmare a atacurilor repetate cu drone ucrainene.
16:40
TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România # Profit.ro
Calea Victoriei a fost martora unui moment remarcabil odată cu iluminarea festivă a Palatului Știrbei, care a marcat nu doar începutul sezonului de sărbători, ci și lansarea oficială a celui mai ambițios proiect de luxury retail din România: TOFF Galleries.
16:40
Taximetriști, cercetați penal. Au luat telefoane ale clienților și, folosind aplicațiile instalate pe acestea, au făcut transferuri ilegale - acuzații # Profit.ro
Mai mulți taximetriști din București sunt cercetați penal.
16:20
ULTIMA ORĂ Suspiciune gravă la Bursa București. ASF reacționează la informațille prezentate de Profit.ro și declanșează o investigație # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță că va investiga situația semnalată de Profit.ro privind suspiciunile de tranzacționare, pe baza unor informații privilegiate, cu acțiuni ale companiei Aeroporturi București.
16:20
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană a adoptat o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și AliExpress, transmite DPA.
16:20
LISTĂ PFA la normă de venit - Finanțele actualizează lista cu activități pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit # Profit.ro
Lista activităților pentru care PFA pot aplica regimul de determinare a a venitului net pe baza normelor anuale de venit, va fi modificată de către Ministerul Finanțelor, pentru a fi pusă în acord cu modificările aduse de Institutul Național de Statistică (INS) clasificării activităților din economie, în acord cu reglementări europene.
16:10
Revolut, mesaj în România: Avem creșteri pe toate segmentele, suntem optimiști pentru 2026. Crește interesul pentru economisire. Din partea clienților companiei, lucrurile însă sunt mai puțin roz # Profit.ro
Revolut a ajuns la 4,5 milioane de clienți retail în România și înregistrează creșteri și pe segmentul de business, arată oficialii sucursalei locale. Ei se așteaptă ca afacerile băncii să crească în continuare în 2026 și continuă angajările. În rândul firmelor a apărut o precauție mai mare, în timp ce persoanele fizice se interesează tot mai mult de economisire.
