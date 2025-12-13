Rușii au atacat o navă civilă turcă, acuză Ucraina
Profit.ro, 13 decembrie 2025 21:20
Autoritățile militare ucrainene acuză un atac intenționat al Rusiei asupra unei nave civile turce, prin folosirea unei drone.
• • •
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
Dezastrele naturale - inundații și alunecări de teren - care au lovit Indonezia au dus la 1.003 morți și 218 dispăruți, anunță autoritățile.
Acum 2 ore
20:10
În București și alte orașe au loc noi proteste sâmbătă seara cu tema justiției. Protestatarii cer revocarea Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ.
Acum 4 ore
18:50
Lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse vor fi suspendate pe perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a permite traficul pe ambele sensuri.
17:50
Autoritățile din Republica Moldova intervin la o alertă cu bombă într-un tren pe ruta București - Kiev.
Acum 6 ore
16:50
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, a apărut și în România.
16:50
Un total de 764 de muncitori și 266 de utilaje sunt mobilizate pe lotul 1 al A0 Nord.
16:40
SUA ridică unele sancțiuni asupra Belarusului. Lukașenko eliberază 123 de deținuți politici # Profit.ro
Statele Unite ale Americi anunță ridicarea sancțiunilor asupra potasei (îngrășămite) impuse Belarusului. În schimb, Minskul eliberează 123 de deținuți politici, ptrintre care și laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiațki și opozanta Maria Kolesnikova.
16:10
Germania va trimite soldați în Polonia pentru protejarea frontierei de est cu Belarus și Kaliningrad.
16:00
Fermierii din Franța au declanșat noi proteste antiguvernamentale, nemulțumiți de sacrificarea vacilor în urma unei epidemii de dermatoză nodulară.
Acum 8 ore
15:20
Actorul american Peter Greene, cunoscut pentru rolurile din Pulp Fiction și Masca, a decedat la vârsta de 60 de ani.
15:10
15:00
HARTA Datoria publică a României va urca anual, până spre 70% din PIB în 2030. Cum stăm în lume # Profit.ro
Datoria publică a României va crește constant în fiecare an, până la 70% din PIB în 2030, arată World Economic Outlook, perspectivă întocmită periodic de Fondul Monetar Internațional (FMI).
14:00
Constructorul român UMB lucrează intens, inclusiv noaptea, pentru a deschide două tronsoane noi din Autostrada Moldovei.
14:00
Parteneriatul dintre Stellantis și Leapmotor, conceretizat în compania Leapmotor Intenational, va exporta mașinile chinezilor pe o nouă piață globală majoră, în care Stellantis are o rețea foarte bine pusă la punct.
13:50
Orașul ucrainean Odesa se confruntă cu o pană electrică de amploare, în urma unui atac cu rachete și drone rusești.
Acum 12 ore
12:50
Primul utilaj utilizat pentru acțiuni ilegale de depozitare a deșeurilor a fost confiscat după o filmare din dronă, arată ministrul Mediului.
12:40
Donald Trump a fost dat în judecată de o organizație pentru conservarea patrimoniului, după ce a demolat o aripă a Casei Albe pentru a face o sală de bal de 300 de milioane de dolari.
12:00
Modul de impozitare a contribuțiilor achitate de persoanele ce beneficiază de servicii de asistență socială ar putea fi modificat, potrivit unui proiect depus de două parlamentare USR.
12:00
Raport dur al serviciilor de informații daneze: SUA, pe lista amenințărilor la adresa țării # Profit.ro
Statele Unite ale Americii sunt criticate în termeni duri și considerați o amenințare la adresa securității Danemarcei, deși cele două țări sunt aliate în NATO, arată cel mai recent raport al serviciilor secrete daneze.
11:40
ULTIMA ORĂ Fostul șef OMV care a descoperit Neptun Deep: Austria trebuie să beneficieze de gazele românești din Marea Neagră, în care a investit miliarde de euro # Profit.ro
Austria ar trebui să beneficieze de gazele naturale care vor fi extrase din perimetrul offshore românesc Neptun Deep din Marea Neagră, la care OMV Petrom deține 50% din drepturi și statutul de operator, a declarat Gerhard Roiss, fostul CEO al grupului-mamă austriac OMV din perioada 2011-2015, în care a fost descoperit zăcământul.
11:20
Elon Musk și Sam Altman erau în urmă cu 10 ani parteneri în organizația non-profit OpenAI. Acum sunt adversari într-o industrie cu evaluări de mii de miliarde de dolari, care ar putea schimba viitorul umanității.
10:50
Când te uiți la sedanuri electrice, Tesla Model 3, BYD Seal și BMW i4 apar inevitabil în aceeași conversație.
10:30
Preseturile bune nu sunt magie, ci puncte de plecare testate.
10:10
OpenAI a anunțat că amână lansarea modului pentru adulți al chatbot-ului ChatGPT pentru începutul anului viitor, având nevoie de mai mult timp să-l pună la punct.
10:10
România, acuzată la Moscova de transportul unei “bombe murdare” în Ucraina. Polonia e acuzată și ea # Profit.ro
Acuzații la adresa României și Poloniei.
09:40
Apple a lansat iOS 26.2, cel care se preconizează a fi ultimul update din acest an pentru sistemul de operare care stă la baza iPhone-urilor.
09:30
Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, se va întâlni în acest weekend cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.
09:10
Întreținerea vacilor în satele din Republica Moldova a devenit astăzi mult prea costisitoare.
09:10
Vinul zilei: un Chianti care face paradă de fructe roșii și violete, completate de tușe vanilate și accente de condimente. Echilibrat și elegant, se asociază perfect cu preparate din carne de vită, miel, lasagna sau paste carbonara # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Ricasoli Chianti 2023, este un vin roșu elegant, versatil și ușor de asociat cu mesele cotidiene. Acest Chianti poartă semnătura unuia dintre cei mai respectați producători italieni.
Acum 24 ore
08:40
Opoziția parlamentară slovacă avertizează că modificările la legea penală adoptate de majoritatea din jurul partidului premierului Fico amenință statul de drept. Ședința Parlamentului, care s-a prelungit în noapte s-a lăsat cu încăierări.
08:40
Mai multe state americane au început un proces de contestare a taxei de 100.000 de dolari impusă de guvernul federal pentru vizele destinate lucrătorilor străini de înaltă calificare.
08:40
Energie salvată. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
08:30
Americanul care a scos-o pe Corina Machado, laureata premiului Nobel, din Venezuela povestește operațiunea: Ne-am temut că am putea fi luați la țintă de armata americană # Profit.ro
Americanul care a scos-o pe Corina Machado, laureata premiului Nobel, din Venezuela povestește operațiunea: Ne-am temut că am putea fi luați la țintă de armata americanăO echipă condusă de un fost veteran al forțelor speciale americane a scos-o pe laureata premiului Nobel pentru pace María Corina Machado din Venezuela. Bryan Stern povestește cum a decurs operațiunea și care a fost temerea mare: să nu fie confundați cu traficanții de droguri și bombardați de marina americană.
08:20
Gigantul Johnson & Johnson trebuie să plătească despăgubiri de 40 de milioane de dolari pentru pudra de talc # Profit.ro
Scandalul pudrei de talc pentru bebeluși contaminate cu azbest aduce noi pierderi pentru Johnson & Johnson. Compania trebuie să plătească 40 de milioane de dolari unor femei care s-au îmbolnăvit de cancer ovarian, a decis o instanță din California.
08:10
07:50
Traficul se va desfășura cu dificultate în mai multe județe ale țării, avertizează Centrul Infotrafic.
00:40
ULTIMA ORĂ FOTO Imagini-spion cu viitorul model Dacia C-Neo dezvăluie și mai bine forma caroseriei # Profit.ro
Un nou set de imagini surprinse în trafic cu viitorul model compact al mărcii Dacia, pe care îl va lansa în 2026, ne dezvăluie foarte clar proporțiile acestuia și liniile caroseriei.
00:40
Rusia a atacat două porturi ucrainene, de la Marea Neagră.
12 decembrie 2025
23:10
Retragere de produs periculos în România. Profi, Lidl, Penny și Carrefour, mesaj către clienți FOTO # Profit.ro
Lanțurile de magazine Profi, Lidl, Penny și Carrefour anunță în retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle.
22:20
Nvidia ia în calcul creșterea producției cipurilor H200, pe fondul cererii puternice din China # Profit.ro
Nvidia analizează creșterea capacității de producție pentru procesorul său de inteligență artificială H200, pe fondul cererii puternice venite din China, la doar câteva zile după ce SUA au anunțat că vor autoriza exporturile pe piața chineză.
22:10
Mercedes-Benz numește o expertă de top în inteligență artificială la conducerea companiei # Profit.ro
Constructorul german de automobile Mercedes-Benz a decis să numească în Consiliul de Supraveghere o „expertă de top” în inteligență artificială și tehnologii digitale, pentru a crește competitivitatea companiei în aceste domenii.
21:50
ACORD în UE pentru înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse. Banii se duc la Ucraina ca împrumut de reparații # Profit.ro
Guvernele statelor UE au ajuns la un acord pentru înghețarea, pe termen nelimitat, a activelor băncii centrale ruse în Europa.
Ieri
21:40
ING avertizează clienții din România că a apărut o nouă fraudă online.
21:20
Mărești taxa sau nu primești bani! Impozitele pe proprietate trebuie majorate până la final de an de consiliile locale sau li se suspendă fonduri importante de la buget - proiect. Legea care crește impozitarea proprietății nu a intrat încă în vigoare # Profit.ro
Impozitele pe proprietate majorate pentru anul 2026 trebuie anunțate de către Consiliile locale, inclusiv Consiliul General al Municipiului București, până la 31 decembrie 2025, urmând ca în caz contrar autoritățile locale să fie sancționate prin pierderea de fonduri importante de la bugetul statului, cotele din impozitul pe venit și alte sume.
21:10
Zi de marcări de profituri. Bursa ia pauză în elanul din maxime în maxime. Doar acțiunile Fondul Proprietatea caută etaje superioare # Profit.ro
După 4 sesiuni consecutive de aprecieri, indicele BET al celor mai lichide acțiuni românești a avut o deviație minoră față de nivelul de referință.
20:50
Grecia are probleme cu procedurile de aterizare ale avioanelor pe propriile aeroporturi. E trimisă în judecată de UE # Profit.ro
Comisia Europeană a decis să trimită Grecia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru întârzierea aplicării procedurilor de navigație bazată pe performanță (Performance-Based Navigation – PBN) pe aeroporturile grecești, așa cum prevede legislația europeană.
20:50
La puțin timp după intrarea în vigoare a primei legi care interzice accesul copiilor pe rețele de socializare, Australia a fost dată judecată de platforma socială americană Reddit.
20:40
20:30
Primul blindat românesc, VLAH, prezentat. "Pentru că se poate și în România!” FOTO&VIDEO # Profit.ro
Pototipul primului blindat 4x4 românesc VLAH a fost prezentat la finele acestei săptămâni, la Uzina Automecanica Moreni.
