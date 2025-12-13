Cutremur în România, într-o zonă atipică, la o adâncime de doar 5 kilometri
HotNews.ro, 13 decembrie 2025 12:50
Cutremurul a avut loc sâmbătă, la ora 09:41, și s-a produs într-un județ din Transilvania, într-o zonă care nu este extrem de activă în activitate seismică, potrivit Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.…
Avertisment ignorat la Cotroceni. Ludovic Orban a dezvăluit sfatul pe care Nicușor Dan nu l-a luat în seamă # HotNews.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a dezvăluit că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru alegerile de la Bucureşti, dar, la două zile după ce a anunţat că nu se…
Achiziția a 700 de autobuze electrice din China stârnește furie în Germania: „O glumă proastă” # HotNews.ro
Achiziția planificată de compania de căi ferate Deutsche Bahn a aproximativ 700 de autobuze electrice de la producătorul chinez BYD a stârnit furia Sindicatului Căilor Ferate și Transporturilor (EVG), care promite să conteste decizia în…
Cum pot rachetele Flamingo paraliza producția-cheie de apărare aeriană a Rusiei. Vulnerabilități „semnificative”, dezvăluite într-un raport # HotNews.ro
Rachetele de croazieră produse în Ucraina ar putea afecta serios producția de apărare aeriană a Rusiei, permițând atacuri cu drone de lungă distanță din ce în ce mai eficiente împotriva altor ținte, potrivit unui raport…
VIDEO Ratonul devenit viral după ce a fost găsit beat într-un magazin din SUA, suspectat și de alte infracțiuni / „Este a treia spargere pe care a comis-o” # HotNews.ro
Imaginile cu un raton care a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței, au făcut înconjurul lumii. Acum, micul „panda gunoier” este suspectat de o serie mai amplă…
INTERVIU „Este greu de închipuit cum e să fii luptător național și, trei decenii mai târziu, definit drept dușman al poporului” – despre un mare politician român PNȚ, aproape necunoscut astăzi # HotNews.ro
Profesorul Ioan Stanomir vorbește despre Ilie Lazăr ca despre unul din ultimii mari oameni politici ai secolului XX, încă relevant și astăzi. „Ceea ce ne îndeamnă acești oameni este să nu fim abjecți, să nu…
Donald Trump a schimbat tactica. Întâlnire-cheie la Berlin pentru terminarea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, se vor întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni la Berlin în acest weekend, a declarat un oficial american…
Moș Crăciun ajunge la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Programul întâlnirilor cu cei mici # HotNews.ro
Moș Crăciun sosește la Târgul de Crăciun din Piața Constituției sâmbătă, la ora 17:00, informează Primăria Municipiului București (PMB). Vizitatorii târgului vor putea primi în dar, între 13 și 24 decembrie, o fotografie instant alături…
Femeie din România, găsită de polițiști la 17 ani de când a fost dată dispărută / Unde a fost în tot acest timp # HotNews.ro
Femeia dispăruse în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani. De atunci, poliţiştii au derulat verificări în toată ţara, precum şi în mai multe state din Uniunea Europeană. „O poveste cutremurătoare, dar…
Scandal la vârful MAGA. Tucker Carlson, atac virulent la conducerea SUA. „Oameni proști și total lipsiți de creativitate” # HotNews.ro
Comentatorul conservator Tucker Carlson, apropiat al preşedintelui SUA Donald Trump, a criticat dur un susținător al liderului de la Casa Albă, FBI-ul și și „oamenii neimpresionanți, proști și total lipsiți de creativitate” care conduc națiunea,…
Amintirile unei scriitoare deportate în Siberia când avea 7 ani: „Am fost urcați în mașină fără să avem dreptul să luăm nimic din casă” # HotNews.ro
„Am vrut neapărat să știe toți, mai ales tineretul. Să afle adevărul, cum a fost regimul stalinist – satanist”, spune, ca un oftat după un efort mare, scriitoarea Margareta Spînu Cemîrtan, care și-a povestit viața…
Opinia americanilor despre scandalul sexual Epstein, în care e menționat și Donald Trump # HotNews.ro
Majoritatea americanilor cred că administraţia Trump muşamalizează informaţii despre Jeffrey Epstein, inclusiv despre moartea sa din 2019 şi legăturile lui cu persoane bogate şi influente, arată un sondaj Reuters/Ipsos, citat de News.ro. Jeffrey Epstein, infractorul…
Încă ești în căutarea unui cadou de Crăciun? Acest dispozitiv de traducere este alegerea perfectă # HotNews.ro
Cele mai inspirate cadouri sunt cele care oferă soluții la probleme pe care oamenii nici nu știau că le pot rezolva. Gândește-te la acel cuplu de pensionari care, de zeci de ani, își tot repetă:…
Febra copiilor are multe cauze, nu doar răcelile. Ghid pentru părinți și semne ce impun control medical # HotNews.ro
Un copil face febră „din senin”, fără alte simptome – tuse sau nas înfundat. Altul care, după ce pare complet refăcut după o viroză, face iar febră la câteva săptămâni, repetând același tipar. Un preșcolar…
Așa arată veniturile Recorder pe ultimii ani: în 2020, 400.000 euro, în 2021, 850.000 euro, în 2022, 1.105.602 euro, în 2023, 1.325.000 euro, în 2024, 2.380.826 euro, iar în 2025, 3.000.000 euro. Din cele „câteva sute…
Alertă la Spitalul de Copii din Iași din cauza unei bacterii periculoase. Măsurile anunțate în timpul nopții # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că au fost sistate internările Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi şi că vor fi preluate doar urgenţele, dar…
ULTIMA ORĂ FOTO Imagini-spion cu viitorul model Dacia C-Neo dezvăluie și mai bine forma caroseriei # HotNews.ro
Un nou set de imagini surprinse în trafic cu viitorul model compact al mărcii Dacia, pe care îl va lansa în 2026, ne dezvăluie foarte clar proporțiile acestuia și liniile caroseriei. Citește mai mult pe…
Kim Jong-un, recunoaștere rară despre trupele nord-coreene trimise în Rusia. Misiunea despre care spune că soldații săi „au reușit un miracol” # HotNews.ro
Coreea de Nord a trimis mii de soldați pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina. În timpul unei ceremonii de la Phenian, organizată cu ocazia revenirii lor din război, Kim Jong Un a spus că…
„De unde să dau eu 20.000 EUR TVA retroactiv?”. Robert și-a deschis un magazin de haine, dar nu i-a mai mers. Acum are probleme cu ANAF # HotNews.ro
Încă un caz în care un patron român s-a pomenit că ANAF îi cere zeci de mii de euro TVA retroactiv, pentru vânzări pe care le-a făcut pe mai mulți ani: Robert, care se prezintă…
O voce cu greutate din AUR admite că sunt probleme în justiție. „Acum asistăm la o luptă între partidele coaliției” / Ce spune despre Kovesi și Macovei # HotNews.ro
„De fapt, asta ar trebui să fie principala preocupare pentru magistrați, pentru oameni politici și pentru jurnaliști: de ce cetățeanul obișnuit, care nu merge nici pe culoarul de condamnare politică, nici pe cel spre prescripție, nu simte că justiția îi face dreptate?”
Meteorologii anunţă cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării. Polițiștii fac apel ca șoferii și pietonii să circule cu prudență, în contextul fenomenului meteo. Administrația Națională de Meteorologie anunță, că până la…
„Noaptea ca hoţii”, varianta Bratislava. Deputaţii slovaci s-au certat violent în timp ce parlamentul a revizuit legislaţia referitoare la informatori şi martori. „Un masacru al statului de drept” # HotNews.ro
Parlamentul slovac a adoptat o lege referitoare la denunţători şi martori-cheie, despre care opoziţia a avertizat că ameninţă statul de drept, ceea ce a dus la schimburi de replici furioase şi chiar încăierări între politicieni,…
„Dacă tot nu sunt în stare să dea poporului pâine – au repornit Circul!”, a reacționat fostul premier Victor Ponta, în prezent deputat, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre starea justiției din țara noastră și…
INTERVIU Proiectul de lege care a înfuriat prosumatorii: „Există riscul ca echipamentele să fie scoase din funcțiune direct din China, fără ca cineva să poată interveni” # HotNews.ro
Un proiect de lege semnat de 25 de parlamentari PNL și PSD propune introducerea unor reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețea al producătorilor de energie regenerabilă. Inițiativa a stârnit proteste din partea prosumatorilor,…
Sculpturile lui Jens Trimpin, pictura Anielei Firon și ceramica Lilianei Basarab, în noul sezon de la MNAC/ galerie foto # HotNews.ro
Cinci expoziții care investighează memoria culturală, dinamica artei contemporane și destinul unor voci artistice recuperate pot fi văzute în sezonul expozițional de iarnă 2025 de la Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC). Programul expozițional aduce…
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” # HotNews.ro
Curtea de Apel București a fost efectiv zguduită de dezvăluirile Recorder și mai apoi de conferința „extraordinară”, unde o judecătoare a spus că tot ce apare în documentar este adevărat. HotNews a vorbit cu oamenii…
Procurorul-șef al CPI, condamnat la 15 ani de închisoare de justiția din Rusia. Opt judecători ai Curții au primit și ei pedepse # HotNews.ro
Justiția rusă i-a condamnat vineri în lipsă pe procurorul-șef și opt judecători ai Curții Penale Internaționale (CPI) la pedepse cu închisoarea, în special pentru emiterea de „mandate de arestare ilegale” împotriva unor oficiali ruși, inclusiv…
Protest anunțat de una dintre judecătoarele care s-au solidarizat cu magistrații din documentarul Recorder: „Ce fac eu acum se poate numi sinucidere profesională” # HotNews.ro
„Cu siguranță ce fac eu acum se poate numi sinucidere profesională. Eu, judecător penalist, voi face asta, desi îmi tremură mâinile, și știu că poate însemna finalul carierei mele”, a scris judecătoarea într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.
SuperLiga: Robert Ilyeș pune presiune pe conducerea clubului Csikszereda: „Și eu vreau să lucrez cu niște jucători de calitate” # HotNews.ro
Robert Ilyeș, antrenorul echipei FK Csikszereda, s-a declarat dezamăgit după înfrângerea suferită în fața celor de la CFR Cluj, scor 1-3, în etapa cu numărul 20 din SuperLiga. Tehnicianul a vorbit despre erorile comise de…
Regele Charles, anunț despre tratamentul pe care-l ia împotriva cancerului: „O dovadă a progreselor remarcabile realizate în ultimii ani” # HotNews.ro
Regele Charles a declarat vineri că medicii îi vor putea reduce tratamentul pentru cancer începând de anul viitor, descriind acest moment drept „o binecuvântare” și o dovadă a progreselor medicale remarcabile, scrie Reuters. Charles, în…
SuperLiga: Mai poate CFR Cluj să ajungă în play-off? Răspunsul lui Daniel Pancu după succesul cu Csikszereda # HotNews.ro
Antrenorul Daniel Pancu a vorbit despre șansele echipei CFR Cluj de a ajunge în play-off-ul SuperLigii, după victoria obținută în fața celor de la Csikszereda, scor 3-1, în etapa a 20-a. Meciul cu trupa din…
După alte trei mari magazine, acum și Profi, Lidl, Penny şi Carrefour anunţă retragerea unor loturi de lapte praf pentru bebeluși # HotNews.ro
Lanțurile de hipermarketuri Profi, Lidl, Penny şi Carrefour au anunțat vineri retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle, din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre…
Vicepreședintele Academiei Române, profesorul universitar Mircea Dumitru, a declarat vineri, în cadrul conferinței „Inteligența umană vs. Inteligența artificială: despre viteză și raționamente abductive (în medicină)”, că oamenii au șanse să câștige de pe urma inteligenței…
SuperLiga: Andrei Cordea a înscris trei goluri pentru CFR Cluj în victoria cu Csikszereda # HotNews.ro
CFR Cluj s-a impus în fața echipei FK Csikszereda, scor 3-1, într-un meci disputat vineri, pe stadionul „Constantin Rădulescu, în etapa a 20-a din SuperLiga. CFR Cluj – FK Csikszereda 3-1 În primul meci pentru…
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată „în mod violent de către forţe de securitate şi de poliţie” # HotNews.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, iranianca Narges Mohammadi, a fost arestată în Iran, unde era eliberată provizoriu din motive medicale, anunţă vineri, pe X comitetul său de susţinere, relatează AFP, conform News.ro. „Fundaţia Narges…
FOTO Cum arată primul vehicul blindat fabricat 100% în România, la standardele NATO pentru protecție balistică # HotNews.ro
Compania BlueSpace Technology a prezentat vineri prototipul VLAH, primul vehicul blindat fabricat integral în țara noastră. Prima mașină destinată producției de serie are șanse să fie gata la finalul primului trimestru din 2026. „Modul în…
Apă contaminată la Spitalul de Copii din Iași. Bacteria Piocianic, descoperită în valori peste pragul de referință admis / Ministrul Sănătății merge la fața locului # HotNews.ro
Apa din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași este neconformă, arată buletinele de analiză transmise joi Ministerului Sănătății de Direcția de Sănătate Publică Iași. În mai multe probe a fost identificată…
Poze cu Donald Trump înconjurat de femei și prezervative cu chipul republicanului din controversatul dosar Epstein, publicate de democrați # HotNews.ro
Democrații din Camera Reprezentanților a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe președintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, precum și prezervative…
Uniunea Europeană a acceptat vineri înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale rusești deținute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei,…
Teodor Țigan, fost șef în Romsilva, trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare. Decizia nu este definitivă # HotNews.ro
Teodor Țigan, fostul șef al Direcției Silvice Arad și fost director general interimar al Romsilva în perioada 2020-2022 este obligat să restituie bonusul de pensionare, în valoare de 280.520 de lei, după o decizie a…
Lege promulgată de Nicușor Dan. Ce pedepse cu închisoarea sunt prevăzute pentru încălcarea sancțiunilor internaționale # HotNews.ro
Încălcarea sancțiunilor internaționale, precum nerespectarea înghețării fondurilor financiare sau continuarea tranzacțiilor cu o țară vizată de respectivele penalizări, constituie infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoare de la un an la cinci ani. Legea a…
Primarul care a comparat documentarul Recorder cu execuția soților Ceaușescu, atacat dur din propriul partid. „Mentalitate primitivă” # HotNews.ro
După ce primarul liberal al Iașului, Mihai Chirica, a spus că nu i-a plăcut documentarul Recorder „Justiție Capturată”, acesta a primit o replică dură chiar din interiorul PNL. Liderul filialei din Iași a partidului, Alexandru…
Încorsetată de „anvelopa financiară”, Elveția spune adio unor avioane de vânătoare F-35 pe care voia să le cumpere din SUA # HotNews.ro
Elveția nu va putea achiziționa toate cele 36 de avioane de luptă americane F-35 prevăzute, din cauza costurilor suplimentare prezentate de Statele Unite, au anunțat vineri autoritățile federale de la Berna, potrivit AFP. „Din cauza…
SuperLiga: Constantin Gâlcă, avertisment înainte de meciul contra Oțelului: Are a patra apărare din campionat # HotNews.ro
Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că Oțelul Galați, adversara din etapa a 20-a a Superligii, are a patra apărare din campionat, iar în meciul direct…
Decizia luată de judecătorul Beșu, după dezvăluirile din documentarul Recorder. Cerere făcută la CSM # HotNews.ro
Laurențiu Ionel Beșu, judecătorul care a făcut dezvăluiri în documentarul publicat de Recorder, „Justiție Capturată”, nu mai vrea să activeze la instanța din București unde lucrează acum. El a făcut o cerere adresată Consiliului Superior…
George Simion, o nouă intervenție în scandalul din justiție: „Întoarcerea doamnei Kovesi din februarie nu e soluția” # HotNews.ro
Miza scandalului actual, pornit după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, este ca cei care au anulat alegerile din 2024 „să pună șefii de parchete și să controleze următoarele arestări”, acuză președintele AUR George Simion într-o postare…
Primarul din Livezile, cercetat pentru agresiune sexuală, arestat preventiv în dosarul imaginilor intime apărute din biroul primăriei # HotNews.ro
Primarul comunei bistrițene Livezile, Traian Simionca, cercetat pentru agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis, vineri, contestația procurorilor, care au cerut ca arestul la…
Tratamentul pentru lepră poate dura până la 2 ani, spune un medic. În ce situații trebuie mers imediat la spital / Primele două cazuri de lepră, confirmate în România după mai bine de 4 decenii # HotNews.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, medicul Florin Roșu, afirmă că tratamentul pentru lepră se face printr-o asociere de antibiotice și poate dura până la doi ani, iar la câteva zile de la…
Un cunoscut regizor de la Hollywood a fost condamnat pentru că a dat un tun de milioane la Netflix. Trebuia să facă un serial, dar și-a luat cinci mașini Rolls Royce, un Ferrari și lenjerie de pat # HotNews.ro
Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi pentru că a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, în timp ce el a folosit banii pentru…
Rusia încearcă să pună noi presiuni pe compania care păstrează activele înghețate în UE, chiar înainte de o întâlnire cheie # HotNews.ro
Banca Centrală a Rusiei a depus vineri o plângere la o instanță din Moscova împotriva Euroclear, depozitarul belgian de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles, care păstrează majoritatea activelor rusești înghețate pe care UE vrea…
