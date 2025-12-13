VIDEO. Orban, despre documentarul Recorder: Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM
Primanews.ro, 13 decembrie 2025 13:20
VIDEO. Orban, despre documentarul Recorder: Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM
Acum o oră
13:20
Acum 2 ore
12:50
VIDEO. Ludovic Orban, despre implicarea lui Nicuşor Dan în alegerile locale: Nu dau din casă, dar... # Primanews.ro
VIDEO. Ludovic Orban, despre implicarea lui Nicuşor Dan în alegerile locale: Nu dau din casă, dar...
12:30
VIDEO. Ludovic Orban, despre plecarea de la Cotroceni: Aşa a hotărât preşedintele. Nu mi s-a reproşat nimic # Primanews.ro
VIDEO. Ludovic Orban, despre plecarea de la Cotroceni: Aşa a hotărât preşedintele. Nu mi s-a reproşat nimic
Acum 24 ore
23:40
Bacterie periculoasă depistată în apa de la Spitalul pentru Copii din Iaşi. Ministrul Sănătăţii merge de urgenţă la faţa locului # Primanews.ro
Bacterie periculoasă depistată în apa de la Spitalul pentru Copii din Iaşi. Ministrul Sănătăţii merge de urgenţă la faţa locului
20:50
Laura Codruţa Kovesi, prima reacţie în scandalul abuzurilor din Justiţie
20:30
Ce taxe şi impozite cresc în 2026, după ce CCR a dat undă verde
20:10
A treia zi de proteste în Bucureşti după dezvăluirile Recorder: peste 500 de magistraţi îşi declară public sprijinul pentru Beşu şi Moroşanu # Primanews.ro
A treia zi de proteste în Bucureşti după dezvăluirile Recorder: peste 500 de magistraţi îşi declară public sprijinul pentru Beşu şi Moroşanu
20:00
Judecătoarea Raluca Moroşanu, prima reacţie după confruntarea de la Curtea de Apel: „Mulţumesc tuturor celor care ne susţin. Tot ce am spus este adevărat” # Primanews.ro
Judecătoarea Raluca Moroşanu, prima reacţie după confruntarea de la Curtea de Apel: „Mulţumesc tuturor celor care ne susţin. Tot ce am spus este adevărat”
17:50
Donald Trump vrea "să scoată" patru ţări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relaţiile cu Europa # Primanews.ro
Donald Trump vrea "să scoată" patru ţări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relaţiile cu Europa
17:10
INS: Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie s-a menţinut la 9,8%
16:20
ANALIZĂ. Presa germană compară situaţia din România cu cea din Bulgaria
16:20
DOCUMENT. Rămâne sau nu PSD la guvernare? Ce spun greii din teritoriu
15:50
ANALIZĂ. Comparaţie în presa germană între situaţia din România şi cea din Bulgaria
14:40
Două cazuri confirmate de lepră la un salon SPA din Cluj-Napoca. Alte două persoane sunt în evaluare # Primanews.ro
Două cazuri confirmate de lepră la un salon SPA din Cluj-Napoca. Alte două persoane sunt în evaluare
14:20
Declaraţie şoc a şefului NATO: Să ne pregătim de un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri # Primanews.ro
Declaraţie şoc a şefului NATO: Să ne pregătim de un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri
Ieri
13:50
UE cere Ungariei să renunţe plafonarea preţurilor la alimente impusă retailerilor străini. Replica Guvernului de la Budapesta # Primanews.ro
UE cere Ungariei să renunţe plafonarea preţurilor la alimente impusă retailerilor străini. Replica Guvernului de la Budapesta
13:50
OpenAI a lansat cel mai avansat model de AI
13:50
Ursula von der Leyen: Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru Ucraina
13:40
Ministrul Justiţiei: E inacceptabilă orice formă de persecuţie a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncţionalităţi sau abuzuri # Primanews.ro
Ministrul Justiţiei: E inacceptabilă orice formă de persecuţie a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncţionalităţi sau abuzuri
13:40
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
13:40
Decizie istorică: Nu se mai interzic motoarele cu combustie nici în 2035, nici în 2040. Viaţa lor va fi, însă, diferită # Primanews.ro
Decizie istorică: Nu se mai interzic motoarele cu combustie nici în 2035, nici în 2040. Viaţa lor va fi, însă, diferită
12:20
Bogdan Ivan: „Interconectarea Austria–Ungaria va aduce preţuri mai mici şi securitate energetică României” # Primanews.ro
Bogdan Ivan: „Interconectarea Austria–Ungaria va aduce preţuri mai mici şi securitate energetică României”
12:20
Secţia pentru judecători a CSM a decis să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru a face verificări privind informaţiile din documentarul Recorder # Primanews.ro
Secţia pentru judecători a CSM a decis să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru a face verificări privind informaţiile din documentarul Recorder
11:20
Ţara care a fost aproape de excluderea din zona euro va conduce acum Eurogrupul, organismul care a salvat-o de la faliment # Primanews.ro
Ţara care a fost aproape de excluderea din zona euro va conduce acum Eurogrupul, organismul care a salvat-o de la faliment
11:10
Câştigul salarial mediu net a crescut cu 49 lei şi ajunge la 5.492 lei
02:00
Zelenski propune alegeri sau referendum pentru soarta teritoriilor din est. Washingtonul avansează crearea unei zone economice libere # Primanews.ro
Zelenski propune alegeri sau referendum pentru soarta teritoriilor din est. Washingtonul avansează crearea unei zone economice libere
01:50
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News scandalul din justiţie: "Prescripţia apare pentru că Statul român nu este în stare" # Primanews.ro
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News scandalul din justiţie: "Prescripţia apare pentru că Statul român nu este în stare"
00:10
Nicuşor Dan cheamă magistraţii la dialog după scandalul Recorder: „Dacă 200 de magistraţi spun că există o problemă de integritate, lucrurile sunt foarte serioase” # Primanews.ro
Nicuşor Dan cheamă magistraţii la dialog după scandalul Recorder: „Dacă 200 de magistraţi spun că există o problemă de integritate, lucrurile sunt foarte serioase”
11 decembrie 2025
17:30
Compromisul ales la maşini de Comisia Europeană pentru 2035: motoare cu combustie, dar numai în anumite condiţii # Primanews.ro
Compromisul ales la maşini de Comisia Europeană pentru 2035: motoare cu combustie, dar numai în anumite condiţii
17:30
Cotidianul.ro: Ce a vorbit Lia Savonea cu judecătoarea Curţii de Apel
17:20
Lockheed Martin donează României echipamente militare în valoare de 10 milioane de dolari # Primanews.ro
Lockheed Martin donează României echipamente militare în valoare de 10 milioane de dolari
17:20
Procurorii din CSM au o poziţie diferită de judecători şi solicită verificarea informaţiilor din materialul Recorder # Primanews.ro
Procurorii din CSM au o poziţie diferită de judecători şi solicită verificarea informaţiilor din materialul Recorder
17:10
Noua Arenă Dinamo prinde contur. Sectorul 2 asigură cofinanţarea cerută de Guvern
16:20
Paramount vs. Netflix, cu Trump pe fundal: CNN devine miza politică a tranzacţiei Warner Bros. Discovery # Primanews.ro
Paramount vs. Netflix, cu Trump pe fundal: CNN devine miza politică a tranzacţiei Warner Bros. Discovery
16:10
Start oficial pentru drumul de mare viteză Bucureşti–Giurgiu. Proiect strategic la graniţa cu Bulgaria # Primanews.ro
Start oficial pentru drumul de mare viteză Bucureşti–Giurgiu. Proiect strategic la graniţa cu Bulgaria
16:10
Premierul Bulgariei şi-a dat demisia sub presiunea străzii, cu trei săptămâni înainte de intrarea în zona euro # Primanews.ro
Premierul Bulgariei şi-a dat demisia sub presiunea străzii, cu trei săptămâni înainte de intrarea în zona euro
16:00
Trump lansează Gold Card, o schemă de vize în valoare de un milion de dolari
14:50
Creşterea salariului minim la 4.350 lei, pe masa negocierilor cu Guvernul
14:40
Comisia Europeană a trimis România în faţa Curţii de Justiţie pentru nerespectarea obligaţiilor de monitorizare a calităţii aerului # Primanews.ro
Comisia Europeană a trimis România în faţa Curţii de Justiţie pentru nerespectarea obligaţiilor de monitorizare a calităţii aerului
14:20
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea ''Coaliţiei de Voinţă''
14:20
VIDEO. Bulgaria în stradă. Mii de protestatari cer demisia guvernului înainte de aderarea la zona euro # Primanews.ro
VIDEO. Bulgaria în stradă. Mii de protestatari cer demisia guvernului înainte de aderarea la zona euro
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Preşedintele CAB: Evenimentele din ultimele două săptămâni par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti # Primanews.ro
Preşedintele CAB: Evenimentele din ultimele două săptămâni par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti
13:20
O judecătoare de la CAB confirmă dezvăluirile Recorder: Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare # Primanews.ro
O judecătoare de la CAB confirmă dezvăluirile Recorder: Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare
13:10
Secţia pentru judecători a CSM, după ancheta Recorder: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate # Primanews.ro
Secţia pentru judecători a CSM, după ancheta Recorder: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate
13:00
Strategia nepublicată a lui Trump vizează extragerea a patru ţări din UE
13:00
Franţa îndeamnă UE să-şi grăbească autonomia strategică, după publicarea noii doctrine a SUA # Primanews.ro
Franţa îndeamnă UE să-şi grăbească autonomia strategică, după publicarea noii doctrine a SUA
10:50
Guvernul pregăteşte măsuri dure împotriva hărţuirii la locul de muncă
10:50
Tot ce aţi postat pe reţelele de socializare în ultimii 5 ani poate fi verificat înainte de a vă lăsa să intraţi în SUA # Primanews.ro
Tot ce aţi postat pe reţelele de socializare în ultimii 5 ani poate fi verificat înainte de a vă lăsa să intraţi în SUA
10:40
Guvernul pregăteşte măsuri dure împotriva hărţuirii la muncă
10:30
Premierul Bolojan: „Nu vor creşte taxele în 2026. Avem nevoie de disciplină bugetară” # Primanews.ro
Premierul Bolojan: „Nu vor creşte taxele în 2026. Avem nevoie de disciplină bugetară”
