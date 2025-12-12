Zelenski propune alegeri sau referendum pentru soarta teritoriilor din est. Washingtonul avansează crearea unei zone economice libere

12 decembrie 2025 02:00

Zelenski propune alegeri sau referendum pentru soarta teritoriilor din est. Washingtonul avansează crearea unei zone economice libere

Acum o oră
02:00
Zelenski propune alegeri sau referendum pentru soarta teritoriilor din est. Washingtonul avansează crearea unei zone economice libere
01:50
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News scandalul din justiţie: "Prescripţia apare pentru că Statul român nu este în stare"
Acum 4 ore
00:10
Nicuşor Dan cheamă magistraţii la dialog după scandalul Recorder: „Dacă 200 de magistraţi spun că există o problemă de integritate, lucrurile sunt foarte serioase”
Acum 12 ore
17:30
Compromisul ales la maşini de Comisia Europeană pentru 2035: motoare cu combustie, dar numai în anumite condiţii
17:30
Cotidianul.ro: Ce a vorbit Lia Savonea cu judecătoarea Curţii de Apel
17:20
Lockheed Martin donează României echipamente militare în valoare de 10 milioane de dolari
17:20
Procurorii din CSM au o poziţie diferită de judecători şi solicită verificarea informaţiilor din materialul Recorder
17:10
Noua Arenă Dinamo prinde contur. Sectorul 2 asigură cofinanţarea cerută de Guvern
16:20
Paramount vs. Netflix, cu Trump pe fundal: CNN devine miza politică a tranzacţiei Warner Bros. Discovery
16:10
Start oficial pentru drumul de mare viteză Bucureşti–Giurgiu. Proiect strategic la graniţa cu Bulgaria
16:10
Premierul Bulgariei şi-a dat demisia sub presiunea străzii, cu trei săptămâni înainte de intrarea în zona euro
16:00
Trump lansează Gold Card, o schemă de vize în valoare de un milion de dolari
14:50
Creşterea salariului minim la 4.350 lei, pe masa negocierilor cu Guvernul
14:40
Comisia Europeană a trimis România în faţa Curţii de Justiţie pentru nerespectarea obligaţiilor de monitorizare a calităţii aerului
14:20
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea ''Coaliţiei de Voinţă''
14:20
VIDEO. Bulgaria în stradă. Mii de protestatari cer demisia guvernului înainte de aderarea la zona euro
Acum 24 ore
13:30
Preşedintele CAB: Evenimentele din ultimele două săptămâni par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti
13:20
O judecătoare de la CAB confirmă dezvăluirile Recorder: Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare
13:10
Secţia pentru judecători a CSM, după ancheta Recorder: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate
13:00
Strategia nepublicată a lui Trump vizează extragerea a patru ţări din UE
13:00
Franţa îndeamnă UE să-şi grăbească autonomia strategică, după publicarea noii doctrine a SUA
10:50
Guvernul pregăteşte măsuri dure împotriva hărţuirii la locul de muncă
10:50
Tot ce aţi postat pe reţelele de socializare în ultimii 5 ani poate fi verificat înainte de a vă lăsa să intraţi în SUA
10:40
Guvernul pregăteşte măsuri dure împotriva hărţuirii la muncă
10:30
Premierul Bolojan: „Nu vor creşte taxele în 2026. Avem nevoie de disciplină bugetară”
Ieri
00:30
VIDEO. Economistul Octavian Jula, despre noile taxe aplicabile de la 1 ianuarie: Impactul va fi semnificativ pentru toată lumea. Cine vor fi cei mai afectaţi
00:10
Bolojan pune presiune pe USR: Noul ministru al Apărării trebuie propus până pe 19 decembrie. „Fiecare partid răspunde pentru propunerile sale”
10 decembrie 2025
20:10
Nicuşor Dan, după documentarul Recorder: "Am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie. Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct problemele lor”
20:00
Diana Buzoianu anunţă primele demiteri după criza apei: şefa ABA Buzău-Ialomiţa, schimbată din funcţie. Raportul ajunge la Parchet
20:00
Nicuşor Dan, după documentarul Recorder: „E simplu să ne revoltăm, greu e să reparăm”. Preşedintele cere magistraţilor să semnaleze direct problemele din sistem
16:20
UE stabileşte o ţintă clară de reducere a emisiilor pentru 2040. Acord provizoriu între Consiliu şi Parlament
16:10
Noul pod peste Tisa, în teste finale, cu punct de frontieră complet modernizat
16:10
Dorinel Munteanu este noul antrenor al celor de la Hermannstadt
16:00
Rusia a cucerit mai puţin de 1% din teritoriul Ucrainei în 2025
15:50
CCR amână pentru 28 decembrie decizia privind pensiile magistraţilor
13:10
Ministerul Educaţiei dezminte informaţiile privind creşterea normei didactice
13:00
Ucraina şi partenerii europeni pregătesc documentele finale ale planului de pace pentru prezentarea în faţa SUA
13:00
Facebook primeşte un design nou
12:50
Summitul UE din 18 decembrie, decisiv pentru finanţarea Ucrainei: Negocierile sunt pe ultima sută de metri
12:30
Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător
12:30
Zelenski anunţă că este gata de alegeri dacă SUA şi Europa pot garanta securitatea votului
12:20
AUR depune o moţiune simplă împotriva Dianei Buzoianu
12:10
Posibile noi descoperiri de gaze în Marea Neagră. Statul a prelungit cu 2 ani explorarea la Neptun Deep
12:10
Nicuşor Dan, după discuţia cu Macron: România va începe să doboare drone neautorizate
11:30
CCR a declarat constituţională legea prin care cresc taxele locale
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
VIDEO. „Pacea nu e garantată”: Adrian Cioroianu şi Alexandru Lăzescu analizează presiunile asupra Kievului şi noile condiţii ale SUA
21:50
VIDEO. Rămâne sau nu rămâne PSD la guvernare? O va demite Bolojan pe Diana Buzoianu? Sebastian Zachmann, jurnalist, analizează la Prima News
21:40
Trump, în cel mai agresiv atac de până acum la adresa Europei: "Liderii sunt slabi şi că continentul este în declin"
21:30
Nicuşor Dan calmează spiritele în coaliţie: „Nu există motive ca vreun ministru să plece. Coaliţia trebuie să meargă mai departe”
16:00
VIDEO. Nicuşor Dan a fost primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee
