Motreanu: PPE susţine majorarea fondurilor pentru inovare şi promovează simplificarea regulilor de accesare
PSNews.ro, 13 decembrie 2025 14:40
Europarlametarul Dan Motreanu a declarat, după adoptarea Declaraţiei de la Heidelberg, în cadrul reuniunii Biroului Grupului PPE, că Partidul Popular European susţine majorarea fondurilor dedicate inovării. PPE promovează simplificarea regulilor pentru accesarea fondurilor UE precum şi reducerea diferenţelor dintre ţările UE în domeniul inovării. El afirmă că este o abordare esenţială pentru România, care are
Lucrările la Planșeul Unirii se desfășoară în continuare pe șantier. „Ce se mai întâmplă pe șantierul planșeului Unirii!? SE LUCREAZĂ, evident!", a scris primarul Daniel Băluță pe Facebook. Când se lucrează la planșeul Unirii Lucrările la Planșeul Unirii vor continua săptămâna viitoare și atâta timp cât temperaturile vor permite. Primarul Sectorului 4 a postat pe Facebook imagini
Cipru va acorda prioritate aderării Moldovei la UE, odată cu preluarea preşedinţiei Consiliului European # PSNews.ro
Cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când va prelua preşedinţia rotativă a Consiliului European, de la 1 ianuarie. Preşedintele Nikos Christodoulides a promis să promoveze progrese tangibile în lunile următoare. „Vom face tot posibilul în următoarele şase luni pentru a obţine rezultate substanţiale şi pozitive, care vor
Motreanu: PPE susţine majorarea fondurilor pentru inovare şi promovează simplificarea regulilor de accesare # PSNews.ro
Neacșu: Victoria în alegeri a lui N. Dan a dus la încurajarea taberei nostalgice după justitia aplicată resentimentar # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu, fost judecător CSM, este de părere că în prezent „asistăm la o încercare de resubordonare a justiției unei viziuni de tip SRI-DNA". Întreg scenariul se dezvoltă în contextul în care Nicușor Dan a devenit președintele României și se desfășoară, practic, „o revoltă a celor ce si-au pierdut influența după 2018-2022". „Dincolo de
VIDEO Certuri violente în parlamentul slovac în timpul revizuirii legislaţiei referitoare la informatori şi martori # PSNews.ro
Parlamentul slovac a adoptat o lege referitoare la denunţători şi martori-cheie, despre care opoziţia a avertizat că ameninţă statul de drept. Totul a dus la schimburi de replici furioase şi chiar încăierări între politicieni, joi seara şi vineri, relatează Reuters. Comisia Europeană şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la modificările propuse de guvernul pro-rus al premierului
Profi, Lidl, Penny şi Carrefour au anunţat, vineri, retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle. Motivul este că s-a identificat prezenţa Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine. Cu o zi în urmă alte lanţuri de magazine au anunţat retragerea produsului. "Nestlé România
„Sinucidere profesională!” Anunțul judecătoarei care a inițiat lista de susținere pentru „Justiție capturată” # PSNews.ro
Sorina Marinaș, judecătoarea care a inițiat lista cu magistrații care au semnat pentru colegii lor care au făcut declarații în documentarul Recorder, a transmis vineri, 12 decembrie, că va protesta în fața Judecătoriei Craiova. Marinaș spune că este „sinucidere profesională". „Cu siguranță ce fac eu acum se poate numi sinucidere profesională. Eu, judecător penalist, voi
Ponta, mesaj virulent despre „presa de propagandă” care face jocurile USR-ului. „Au repornit Circul!” # PSNews.ro
Victor Ponta, fost premier al României, a transmis un mesaj virulent, în contextul mobilizării bulei progresiste după documentarul Recorder despre corupția din sistemul de justiție. Victor Ponta atrage atenția asupra problemelor care afectează direct majoritatea românilor. Acestea ar fi creșterea taxelor, înghețarea veniturilor și inflația în creștere. La aceste aspecte se adaugă și posibilitatea majorării
Consultant: „Pachetul 2 de măsuri fiscale poate veni cu riscuri majore pentru mediul de afaceri”. Ce trebuie făcut # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României a dat undă verde celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, astfel încât, de la 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare majorări importante de taxe și impozite: creșterea impozitelor pe proprietate și autovehicule, pe câștigurile din tranzacții cu criptomonede și investiții financiare, precum și noi obligații și constrângeri pentru firme,
„Dezinformează!” Şefa Înaltei Curți de Casație și Justiție îl acuză pe Stelian Ion (USR) de informații false # PSNews.ro
Curtea Supremă, condusă de Lia Savonea, l-a acuzat pe fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, că dezinformează. Acesta a susținut că gruparea condusă de șefa ÎCCJ a desființat și a reorganizat toate completele secției penale de la Curtea Supremă. „În spațiul online a fost astăzi promovată o informație falsă conform căreia, în mod arbitrar,
Guvernul impune termen-limită pentru impozitele pe proprietate din 2026: ce riscă autoritățile locale # PSNews.ro
Impozitele pe proprietate majorate pentru anul 2026 trebuie anunțate de către Consiliile locale, inclusiv Consiliul General al Municipiului București, până la 31 decembrie 2025, urmând ca în caz contrar autoritățile locale să fie sancționate prin pierderea de fonduri importante de la bugetul statului, cotele din impozitul pe venit și alte sume, potrivit Profit.ro. Proiectul de
Cum pot fi capturate în România justiţia şi dreptatea timp de 11 ani! Victor Ponta: Am exemple clare şi semnificative # PSNews.ro
Am câteva exemple clare şi semnificative despre cum justiţia şi dreptatea pot fi capturate în România timp de 11 ani, scrie Victor Ponta, sâmbătă, pe Facebook. Fostul premier precizează că vrea să prezinte aceste exemple opiniei publice, "în acest context în care se cer în mod legitim reforme radicale. Sunt pregătit cu date care arată
Aproape un milion de români care s-au simțit copleșiți de plata facturilor la energie electrică au solicitat ajutorul statului, arată datele Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) detaliate într-un răspuns la solicitarea Mediafax. Ajutorul se acordă pentru facturile emise începând cu consumul aferent lunii iulie, când a expirat schema de plafonare și compensare
Nicușor Dan a promulgat legea privind prelungirea de drept a ordinului provizoriu de protecție # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care ordinul provizoriu de protecție se prelungește de drept până la soluționarea în primă instanță a cererii. Dacă agresiunea a fost săvârșită de o persoană care a încălcat anterior un alt ordin de protecție, limitele speciale ale pedepsei se majorează. Persoana protejată poate cere un nou ordin La
Deşeuri întinse pe 2 hectare în Bihor. Buzoianu anunţă prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei. Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 70.000 lei. "A fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei! Pe scurt: Primăria Ciumeghiu avea închiriat un buldozer care
Chirica îi răspunde lui Muraru: Eu am contribuit ca dumneavoastră să fiţi deputat şi nu invers # PSNews.ro
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, l-a atacat, vineri seară, pe liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru. El afirmă că l-a ajutat pe acesta să ajungă deputat şi „nu invers". Şeful PNL Iaşi catalogase declaraţiile anterioare ale lui Chirica pe tema documentarului Recorder drept incompatibile cu valorile liberale. Mihai Chirica afirmă că experienţa sa politică l-a învăţat
Ziua de sâmbătă aduce vreme mai caldă decât ar fi normal; înnorări persistente în vest, nord-vest și centru și un pic de soare în celelalte regiuni. Dimineața e ceață în zonele joase, iar maximele pleacă de la 4…5 grade în depresiuni și ajung pe la 10 grade în sudul și în sud-estul României. În Dobrogea
Raport al serviciilor daneze: SUA folosesc puterea economică și militară inclusiv împotriva aliaților # PSNews.ro
Serviciile de informații daneze au acuzat SUA că își folosește puterea economică pentru a-și „afirma voința" și că amenință cu forța militară aliații săi, potrivit The Guardian. Comentariile, formulate în evaluarea anuală publicată săptămâna aceasta, marchează prima dată când Serviciul de Informații al Apărării Daneze (DDIS) a inclus SUA pe lista amenințărilor la adresa țării. Danemarca,
Câţi judecători şi procurori activi au semnat lista nemulțumiților din justiție. Date prezentate de Toni Neacşu # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu a întrebat AI câţi judecători şi procurori activi au semnat lista nemulțumiților din justiție şi prezintă datele, într-un mesaj postat pe Facebook. "Începe să-mi placă AI-ui ăsta. I-am cerut să îmi spună câți judecători respectivi procurori activi au semnat lista nemulțumiților din justiție (din 691). Nu e vorba, și numai 2 dacă
România se transformă într-o „națiune de chiriași” pe măsură ce veniturile scad – avertismentul lui Adrian Negrescu # PSNews.ro
România traversează o perioadă economică dificilă, definită de o combinație de factori negativi: majorarea taxelor, creșterea prețurilor și stagnarea sau chiar scăderea veniturilor în anumite regiuni. Conform analistului economic Adrian Negrescu, această evoluție complexă depășește o simplă încetinire, indicând o degradare mai profundă a situației. „E o situație complicată, e aproape furtuna perfectă: creșteri de
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a convocat o ședință de urgență cu autoritățile locale și a dispus măsuri ferme și preventive la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria" din Iași. Intervenția ministerială vine ca răspuns la problemele majore identificate la rețeaua de apă a unității sanitare, situație analizată de reprezentanți ai DSP, ISU, Prefecturii
Patinoarul Berceni Arena este destinația ideală pentru un weekend activ, pentru cei care vor să se bucure de sport și mișcare. Arena nu găzduiește doar programe de educație prin sport, oferind o alternativă sănătoasă pentru zilele petrecute în interior. În fiecare weekend, devine spațiul perfect pentu a crea obiceiuri noi și sănătoase. Pe lângă evenimentele
Soluție disperată: Rămași fără uniformă, polițiștii fac schimb de haine pe rețelele sociale – Europol # PSNews.ro
Sindicaliştii din Poliţie semnalează, vineri seară, că angajaţii sunt nevoiţi să se organizeze în grupuri pe reţelele de socializare pentru a schimba elemente de uniformă. „O instituţie care nu îşi poate îmbrăca propriii poliţişti nu mai poate vorbi nici despre modernizare, nici despre respect pentru profesie", transmit reprezentanţii Sindicatului Europol. „Poliţiştii ajung să facă schimburi
VIDEO A treia seară de proteste la Piața Victoriei. Se cere demiterea lui Savonea și demisia lui Predoiu # PSNews.ro
Un nou protest are loc în Bucureşti, pentru a trei zi, după ce documentarul Recorder a scos la lumină probleme grave din sistemul de justiţie, iar relatările din material au fost susţinute de sute de magistraţi într-o scrisoare publică. Oamenii s-au strâns, pentru a treia seară, în Bucureşti şi cer independenţa justiţiei, dar şi demisia
Un transport public modern se definește prin incluziune, nu doar prin viteză (Albastru Electric). Campania promovează imaginea STB ca fiind prietenos. Eliminarea barierelor fizice din flota nouă asigură că libertatea de a alege practic și inteligent este valabilă pentru toți: persoane cu mobilitate redusă, părinți cu cărucioare sau vârstnici. Podea Joasă și Rampe: Fără Bariere
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA # PSNews.ro
Un raport al Institutului Universitar European (EUI), citat de EFE și Agerpres, avertizează că în 2026 Uniunea Europeană ar putea fi confruntată cu o serie de riscuri majore: un război hibrid pe teritoriul comunitar, sabotaje asupra infrastructurii critice, o posibilă încheiere a conflictului din U
Un incident naval a avut loc astăzi pe Dunăre, în județul Tulcea: două nave s-au ciocnit, una dintre ele fiind staționată, transmite Observator Constanța. Potrivit primelor informații, un vas turcesc, aflat în mers, nu ar fi păstrat calea și a izbit o navă încărcată cu grău, care era ancorata. Din imaginile surprinse în acele momente, […] Articolul VIDEO Ciocnire pe Dunăre, în județul Tulcea: Un vas turcesc a lovit o navă ancorată apare prima dată în PS News.
Autostrada A3-Transilvania. CNIR anunță în ce stadiu de realizare se află Lotul 3C2 Chiribiş-Biharia # PSNews.ro
Lucrările pentru construirea lotului 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii A3-Transilvania progresează conform graficului, stadiul fizic de execuţie fiind de 28%, anunţă Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR). ”Lucrările pentru construirea lotului 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii A3-Transilvania progresează conform graficului, stadiul fizic de execuţie fiind de 28%. Cu ocazia verificărilor efectuate astăzi, în prezenţa premierului Ilie Bolojan, […] Articolul Autostrada A3-Transilvania. CNIR anunță în ce stadiu de realizare se află Lotul 3C2 Chiribiş-Biharia apare prima dată în PS News.
E lege! România închide treptat minele. Ajutor de stat pentru închidere etapizată a minelor din Valea Jiului # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic Valea Jiului, explică Profit. Banii vor fi alocați pentru închiderea și punerea în siguranță a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan. Legea, adoptată în 26 noiembrie de Camera Deputaților, are ca obiect de reglementare […] Articolul E lege! România închide treptat minele. Ajutor de stat pentru închidere etapizată a minelor din Valea Jiului apare prima dată în PS News.
Președintele AUR, George Simion, a reacționat într-un clip video pe Facebook la situația justiției din România, afirmând că aceasta este „acaparată ca tot statul”. Potrivit politicianului, revenirea lui Kovesi în februarie nu reprezintă o soluție, susținând că singura rezolvare reală ar fi căderea guvernului PSD-USR. George Simion susține că partidele și politicienii care au susținut […] Articolul George Simion: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția apare prima dată în PS News.
De Crăciun, transportul public devine parte din povestea orașului – colinde, evenimente și întâlniri magice # PSNews.ro
La STB, iarna nu înseamnă doar pregătirea flotei, ci aduce și un strop de magie: Moș Crăciun își lasă sania și renii în depou și urcă în vehiculele noastre. E modul nostru de a spune că, în decembrie, transportul public devine parte din povestea orașului — o poveste în care fiecare călător primește puțină bucurie, […] Articolul De Crăciun, transportul public devine parte din povestea orașului – colinde, evenimente și întâlniri magice apare prima dată în PS News.
FOTO Bravo, copii! Premii „Team Spirit” și „Most Creative” pentru echipele românești la Enjoy AI 2025 # PSNews.ro
Un grup de elevi români de la Atelierele Tamarei s-a întors cu premii importante de la competiția internațională Enjoy AI Global Final 2025, desfășurată în China, unde au reprezentat România la unul dintre cele mai mari evenimente dedicate inovației și educației tehnologice pentru copii și tineri. După un weekend plin de competiție, muncă și emoții, […] Articolul FOTO Bravo, copii! Premii „Team Spirit” și „Most Creative” pentru echipele românești la Enjoy AI 2025 apare prima dată în PS News.
Verde pentru modificarea legilor justiției! CE: Jalonul din PNRR nu a fost inclus în nicio cerere de plată # PSNews.ro
Comisia Europeană a confirmat vineri pentru G4Media că jalonul din PNRR care include Legile Justiției nu a fost inclus în nici o cerere de plată. Anunțul vine după ce ministrul Justiției Radu Marinescu declarase că modificările sunt dificil de făcut pentru că jalonul e apreciat „ca îndeplinit”. Asta înseamnă că România poate modifica legile înainte […] Articolul Verde pentru modificarea legilor justiției! CE: Jalonul din PNRR nu a fost inclus în nicio cerere de plată apare prima dată în PS News.
Dosar de top la DNA: Fost secretar de stat și foști șefi ai ANPC, trimiși în judecată pentru abuzuri și presiuni # PSNews.ro
Paul Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) a anunţat, vineri, pe Facebook, că a fost trimis în judecată de DNA, alături de alţi colegi din cadrul ANPC şi a transmis că va dovedi adevărul în faţa instanţei de judecată, deoarece consideră că […] Articolul Dosar de top la DNA: Fost secretar de stat și foști șefi ai ANPC, trimiși în judecată pentru abuzuri și presiuni apare prima dată în PS News.
După lepră, alertă de botulism: Două femei au ajuns la ATI după ce au consumat conserve primite cadou # PSNews.ro
Două femei din Vrancea au ajuns la ATI cu suspiciune de botulism după ce au consumat conserve primite cadou, fiecare dintre ele, însă, un alt produs. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vrancea a transmis vineri, 12 decembrie, că în județ au fost raportate două cazuri suspecte de botulism la două femei. Cele două paciente, în […] Articolul După lepră, alertă de botulism: Două femei au ajuns la ATI după ce au consumat conserve primite cadou apare prima dată în PS News.
UE aprobă o taxă de trei euro pentru coletele mici pentru a face față importurilor masive din China # PSNews.ro
Miniștrii de finanțe ai UE au convenit vineri să impună o taxă de trei euro asupra importurilor de produse cu valoare mică în blocul comunitar începând cu iulie 2026, pentru a ajuta la gestionarea avalanșei de colete mici comandate prin intermediul unor companii precum Shein și Temu. Anul trecut, 4,6 miliarde de colete mici au […] Articolul UE aprobă o taxă de trei euro pentru coletele mici pentru a face față importurilor masive din China apare prima dată în PS News.
Decizie istorică: Nu se mai interzic motoarele cu combustie! Ce soluție au găsit liderii UE după ani de lamentări # PSNews.ro
Negocierile liderilor Uniunii Europene au ajuns în cele din urmă la un consens. Motoarele cu combustie nu vor mai fi interzise, nici în 2035, nici în 2040. Viața lor va fi, însă, diferită, peste 10 ani, potrivit Profit. Disputele tensionate din jurul legislației privind interdicția motoarelor termice, pe benzină și motorină, s-au încheiat printr-o negociere […] Articolul Decizie istorică: Nu se mai interzic motoarele cu combustie! Ce soluție au găsit liderii UE după ani de lamentări apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan a încheiat săptămâna cu o serie extinsă de promulgări legislative care vizează domenii-cheie precum energia, sănătatea, justiția, educația și administrația publică. Nu mai puțin de 21 de decrete a semnat azi președintele României, potrivit presidency.ro. Printre cele mai importante acte semnate se numără legea care aprobă ordonanța de urgență ce instituie cadrul legal […] Articolul 12.12: S-a deschis portalul hărniciei la Cotroceni! Nicușor Dan a semnat 21 de decrete apare prima dată în PS News.
Cât costă o vacanță în Bulgaria în 2026. Tarifele din țara vecină urcă odată cu trecerea la euro # PSNews.ro
Turiștii români care își planifică deja concediile pentru vara 2026 în Bulgaria ar putea plăti mai mult pentru cazare și pachetele turistice. Odată cu adoptarea monedei euro, prețurile ar putea înregistra creșteri de 5–10%, estimează o platformă românească de turism. În unele cazuri, majorările ar putea depăși acest interval. Potrivit Travel Planner, scumpirile sunt determinate […] Articolul Cât costă o vacanță în Bulgaria în 2026. Tarifele din țara vecină urcă odată cu trecerea la euro apare prima dată în PS News.
Primul mesaj al judecătoarei Raluca Moroșanu, după momentul eroic de la conferința de presă a CAB # PSNews.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu a transmis vineri un scurt mesaj pe Facebook, în care le mulțumește tuturor celor care îi susțin demersul ei și al colegului său, judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul „Justiție capturată”. Mesajul vine la o zi după incidentul de la conferința de presă a conducerii Curții de Apel București, unde magistrata a […] Articolul Primul mesaj al judecătoarei Raluca Moroșanu, după momentul eroic de la conferința de presă a CAB apare prima dată în PS News.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur, după ce vineri a fost operaţionalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România. Investiţia NOVA POWER & GAS a fost realizată în doar 6 luni, un termen foarte scurt pentru un proiect de […] Articolul Bogdan Ivan: Veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur! apare prima dată în PS News.
Mișcare surpriză: Laurențiu Beșu, magistratul care a aruncat sistemul în aer, renunță la robă. Cererea făcută la CSM # PSNews.ro
Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder, a solicitat să renunțe la statutul de judecător. El a depus o cerere la CSM în care solicită să devină procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Ionel Laurențiu Beșu, a lansat acuzații grave în noul documentar publicat de Recorder, în care denunță lipsa de […] Articolul Mișcare surpriză: Laurențiu Beșu, magistratul care a aruncat sistemul în aer, renunță la robă. Cererea făcută la CSM apare prima dată în PS News.
Energia verde câștigă teren în Europa: aproape jumătate din electricitatea UE a venit din surse regenerabile în T3 2025 # PSNews.ro
Energia regenerabilă continuă să avanseze puternic în Uniunea Europeană. Noile date publicate de Eurostat arată că, în trimestrul al treilea din 2025, 49,3% din electricitatea produsă în UE a provenit din surse regenerabile, marcând o creștere solidă față de 47,5% în aceeași perioadă a anului trecut. Practic, Europa se apropie rapid de pragul în care […] Articolul Energia verde câștigă teren în Europa: aproape jumătate din electricitatea UE a venit din surse regenerabile în T3 2025 apare prima dată în PS News.
Banii înapoi! Instanța îl obligă pe directorul silvic de la Arad să restituie 280520 de lei. Anunțul ministrei Mediului # PSNews.ro
Adio bonusuri nesimțite! Instanța l-a obligat pe directorul silvic de la Arad, Teodor Țigan, să restituie suma de 280.520 de lei, bonusul de pensionare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instanța a respins acțiunea formulată de directorul Direcției Silvice Arad. Instanța a respins vineri acțiunea formulată de directorul direcției silvice Arad, Teodor Țigan. Decizia […] Articolul Banii înapoi! Instanța îl obligă pe directorul silvic de la Arad să restituie 280520 de lei. Anunțul ministrei Mediului apare prima dată în PS News.
Adrian Năstase intervine în scandalul momentului și propune, ironic, „reformele” care au marcat justiția în anii 2000 # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a comentat pe blogul personal dezbaterea reaprinsă de reportajul Recorder privind situația din justiție, reluând ironic o serie de episoade și practici din perioada reformelor judiciare de acum aproape două decenii. Năstase afirmă că experiența sa în procesul de negociere a Capitolului JAI cu Uniunea Europeană îl determină să facă o […] Articolul Adrian Năstase intervine în scandalul momentului și propune, ironic, „reformele” care au marcat justiția în anii 2000 apare prima dată în PS News.
Tudorel Toader: Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei # PSNews.ro
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu crede că are vreo răspundere pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei. Potrivit acestuia, din grupul de lucru anunţat de premierul Ilie Bolojan, pentru analiza situaţiei din justiţiei, ar trebui să facă parte ”oameni care ştiu carte, care cunosc mecanismele statului de […] Articolul Tudorel Toader: Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei apare prima dată în PS News.
Harta gripei în România – cazurile de îmbolnăviri s-au dublat în ultima săptămână. Care sunt cele mai afectate județe # PSNews.ro
Sezonul gripal a început oficial în România, după ce infecțiile respiratorii au atins un nou vârf: 81.174 cazuri și un număr de patru ori mai mare de îmbolnăviri de gripă față de acum un an. În săptămâna 1–7 decembrie 2025, România a raportat 81.174 cazuri de infecții respiratorii, cu 28,2% mai multe față de săptămâna […] Articolul Harta gripei în România – cazurile de îmbolnăviri s-au dublat în ultima săptămână. Care sunt cele mai afectate județe apare prima dată în PS News.
Unu din trei angajați din privat are salariul minim. Bugetul pe 2026 trebuie să-i protejeze, nu să-i sacrifice – Rafila # PSNews.ro
În contextul discuțiilor despre bugetul din 2026 și creșterea salariului minim, Alexandru Rafila avertizează la Puterea Știrilor că un angajat din trei din zona privată este plătit la salariul minim și că, fără o creștere nominală reală, acești oameni vor fi loviți direct de inflație și de măsurile de consolidare bugetară. Social-democratul explică și […] Articolul Unu din trei angajați din privat are salariul minim. Bugetul pe 2026 trebuie să-i protejeze, nu să-i sacrifice – Rafila apare prima dată în PS News.
Peste 500 de judecători şi procurori români au denunţat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar al unuia dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe preşedintele Nicuşor Dan să îi cheme la consultări, relatează Reuters, reamintind că Bruxelles-ul a ţinut sistemul judiciar românesc sub monitorizare specială după aderarea României la […] Articolul Reuters: Judecătorii şi procurorii români denunţă abuzurile sistemice din justiţie apare prima dată în PS News.
